Сбербанк выявил большое количество фишинговых сайтов с «доставкой пиццы»

Мошенники начали массово создавать фишинговые сайты «доставки пиццы», их выявил Сбербанк, заявил зампред правления этой кредитной организации Станислав Кузнецов.

«Мошенники очень быстро научились приспосабливаться, как только они чувствуют какую-то лазейку, это сразу происходит. Например, почувствовали, что в последнее время очень многие стали заказывать пиццу... Целая серия фишинговых сайтов с «заказом пиццы» прямо вот сейчас существует. Она возникла буквально за последние пару недель. Целая такая индустрия фишинговых сайтов, чтобы «разводить» тех, кто любит заказывать пиццу», – цитирует его выступление в Санкт-Петербургском горном университете РИА «Новости».

Кузнецов отметил, что не реагировать на это нельзя, он также уверен, что «кто-то должен это отслеживать, реагировать очень быстро на то, что происходит». Также он отметил, что резко снизилась активность мошеннических колл-центров, расположенных в местах лишения свободы.

«Надо сказать спасибо руководству ФСИН, – по всей стране стали проводиться мероприятия по наведению порядка. Эта цифра сегодня снизилась намного, процентов на 80, наверное, а то и больше, может быть, мы фиксируем сегодня снижение телефонного мошенничества со стороны пенитенциарных учреждений», – сказал Кузнецов.

Он также добавил, что Сбербанк в большей степени фиксирует мошеннические колл-центры в ближайшем зарубежье и непосредственно на территории России.

«Еще год назад структура всех колл-центров, которая вокруг наших граждан существует, состояла из следующих направлений: примерно 40% - это тюрьмы, примерно 40% – ближайшее зарубежье, и около 20% – на территории России», – рассказал Кузнецов.

Ранее Кузнецов заявил, что телефонное мошенничество в России можно победить уже в этом году, значительно сократив количество таких звонков.

Напомним, глава ФСИН Александр Калашников опроверг существование мошеннических кол-центров в колониях.