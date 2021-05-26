Эксперт заявил о вероятности победить телефонное мошенничество в 2021 году

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что телефонное мошенничество в России можно победить уже в этом году, значительно сократив количество таких звонков.

«У нас есть хороший пример, как мы победили скимминг (кража данных банковской карты при помощи считывающего устройства). Я считаю, что у нас есть все шансы, чтобы победить телефонное мошенничество в этом году, если мы будем принимать правильные решения, в том числе организационные», – передает ТАСС слова Кузнецова.

По мнению банкира, если принять меры на уровне операторов связи, то количество мошеннических телефонных звонков сразу сократится примерно на 70-80%.

«Другая проблема, которая вызывает большое беспокойство, – фишинг, с помощью которого совершают финансовые преступления и крадут персональные данные. Мы практически мгновенно выявляем фишинговые сайты. Однако решение о том, чтобы заблокировать тот или иной сайт, в нашей стране принимают очень долго», – указал он. Кузнецов добавил, что на практике на блокировку фишингового сайта уходит месяц-полтора.

По словам Кузнецова, телефонные мошенники в последнее время стали часто звонить россиянам от имени следователей, предлагая им поучаствовать в некой операции государственной важности.

«Вам предлагают принять участие в специальной операции и даже обещают потом наградить орденом. Жертву убеждают точно в указанное время подойти по определенному адресу, снять деньги и отнести их в другой банк. К сожалению, люди иногда этому верят», – сказал он.

Зампред Сбербанка отметил, что сейчас все больше россиян знают о телефонном мошенничестве, однако злоумышленники постоянно придумывают новые схемы и уловки.

Ранее глава ФСИН Александр Калашников опроверг существование мошеннических кол-центров в колониях.