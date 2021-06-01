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ОПЗЖ потребовала от Рады срочной встречи «нормандской четверки»
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Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) потребовала, чтобы Верховная рада приняла постановление об обращении к лидерам странам нормандского формата (Германия, Россия, Украина, Франция) для организации их срочной встречи, заявил сопредседатель парламентской фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.
«Парламент должен принять постановление и обратиться к лидерам стран «нормандской четверки» относительно срочной встречи для прекращения эскалации напряжения [в Донбассе] и активизации политического мирного процесса. Это требование всего украинского народа, и парламент должен это требование выполнить», – передает ТАСС слова Бойко.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским о проведении встречи в нормандском формате (Берлин, Москва, Киев, Париж) на уровне МИД.
Напомним, украинская сторона предложила провести встречу советников и глав МИД «нормандской четверки». Президент Украины Владимир Зеленский хочет включить в нормандский формат США, Великобританию и Канаду. Замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Москва готова принять участие в новых переговорах в нормандском формате, если предложат значимую повестку дня.
Украинский посол потребовал от России репараций
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Россия «должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым», а также «выплатить репарации».
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник выдвинул условия для нормализации отношений Киева с Москвой. Как передает РИА «Новости», в интервью Berliner Zeitung дипломат заявил, что «Россия должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым». «После этого Москва должна восстановить разрушенные районы и выплатить репарации», – сказал дипломат.
По его мнению, Москва также должна «принести извинения» Киеву, что станет отправной точкой на пути к «примирению» государств.
С заявлениями о выплатах репараций регулярно выступают страны Прибалтики и Польша. В прошлом году замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Варшава якобы имеет «безоговорочное» право на репарации от России за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ предложила Яблонскому «не шаромыжничать».
Андрей Мельник неоднократно делал скандальные заявления не только в адрес России, но и немецких политиков. Недавно Мельник обвинил Левую партию Германии в фальсификации истории из-за призыва заключить новый договор о дружбе с Россией. Дипломат призывал пересмотреть это решение, пригрозив в противном случае пересмотром примирения Украины и Германии. Депутат бундестага Вальдемар Гердт в ответ на слова посла отмечал, что «на самом деле Украина отрабатывает заокеанскую задачу по нагнетанию и дестабилизации отношений между Россией и Германией».
Политик вспомнил ранее сделанные Мельником заявления, отметив, что в Берлине перестали воспринимать их серьезно. «Вообще к проекту «Украина», кроме президента США Джо Байдена, никто серьезно не относится. Да и американскому лидеру приходится воспринимать Киев таким образом лишь из-за политики и личного бизнеса», – указал Гердт.
Среди прочего Мельник выражал свое недовольство отказом депутатов немецкого парламента установить в столице памятник украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны, «хотя было принято решение об особом месте памяти польских жертв войны».
А на этой неделе посол был одним из немногих берлинских ньюсмейкеров, которые положительно отнеслись к предложению сопредседателя партии «Союз-90» /«зеленые» Роберта Хабека начать поставки немецких оборонительных вооружений для украинской армии. «Путин намерен стереть Украину с карты и уничтожить украинское государство, – сказал посол в интервью агентству Dpa. – Поэтому мы, украинцы, не можем понять сдержанность правительства Германии в том, что касается поставок Украине немецких оборонительных вооружений».
Герд уверен, что Берлину «стоит пересмотреть вопрос поддержки страны, которая пытается возродить то, от чего весь мир и Германия в том числе сильно пострадали».
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Генерал СБУ отчитал Зеленского из-за Белоруссии
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Президент Украины Владимир Зеленский прекратил авиасообщение с Белоруссией из-за обиды на президента республики Александра Лукашенко, заявил генерал-майор СБУ Василий Вовк.
«Я очень удивляюсь этим преждевременным заявлениям – они непродуманные, эмоциональные. Власть не имеет права на эмоции ни в каком случае», – сказал он в эфире канала «НАШ», передает РИА «Новости».
Вовк также напомнил, что Украина стала первой страной, запретившей своим самолетам использовать белорусское воздушное пространство, после чего закрыло свою страну для пролета белорусских самолетов, а затем прекратило авиасообщение.
«Надо было хотя бы подождать, что скажет Европа, – только вчера появилось заявление ICAO, международной организации, они только начинают расследование», – отметил украинский генерал.
По его мнению, если киевские власти строят цивилизованное, правовое государство, им следует дождаться, когда закончится следствие. «Есть много признаков того, что это было личное решение, обида президента Зеленского на Лукашенко. (…) Это не государственная позиция, никто не подумал о дальнейших результатах», – добавил Вовк.
Украина в пятницу Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов. Запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными суднами, которые зарегистрированы в реестрах Белоруссии действует с 29 мая, уточнил кабмин страны.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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В смерти экс-главы разведки Украины не нашли уголовной подоплеки
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Генпрокуратура Египта обнародовала предварительные итоги расследования гибели экс-главы Службы внешней разведки Украины Виктора Гвоздя.
Тело «утонувшего украинца» доставили в центральную больницу Дахаба. Сопровождавший Гвоздя друг, «тоже гражданин Украины», рассказал, что «во время погружения на глубину 40 м мужчина очень быстро поднялся на поверхность». После подъема экс-глава разведки Украины был жив. Друг и египетский дайвер пытались оказать первую помощь, реанимационные мероприятия проводились и в больнице, но мужчина умер.
У Гвоздя «была международная лицензия, разрешающая ему погружаться на глубину до 100 м». Причиной смерти стало резкое кислородное истощение организма «из-за быстрого подъема с глубины». Уголовной составляющей в случившемся нет, на теле не обнаружено видимых повреждений. Ожидается патолого-анатомическая судмедэкспертиза и проверка оборудования для дайвинга, передает ТАСС.
Напомним, в пятницу Гвоздь погиб в Египте во время занятия дайвингом. Он был назначен главой Службы внешней разведки Украины после государственного переворота в феврале 2014 года. Его уволили в апреле 2016 года указом президента.
Билборды с оскорблениями в адрес Москвы развесили в Киеве
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко развесил в Киеве плакаты с оскорблениями в адрес Москвы.
На билбордах, приуроченных к Дню Киева, изображены надписи «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали», «В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали», соответствующие снимки он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.
Напомним, в апреле представитель украинской делегации в ПАСЕ, депутат Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко на три месяца лишился возможности выступать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) из-за неприемлемого поведения с оскорблениями в адрес России на зимней сессии.
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На Западе посоветовали США пересмотреть отношение к Украине
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США пора признать, что Украина не только не похожа на процветающую демократическую страну в американском стиле, но и тот факт, что она скатывается к авторитаризму, пишет The National Interest.
Как отметил эксперт издания Тед Карпентер, официальные лица США очень любят изображать Украину смелой демократией, страдающей от агрессии со стороны «авторитарной России». Однако эта идеализированная картинка никогда не соответствовала реальности.
По его мнению, особое беспокойство в последнее время вызывают действия президента страны Владимира Зеленского, в которых автор увидел диктаторские замашки, передает РИА «Новости».
В частности, он приводит в качестве примера закрытие на Украине нескольких пророссийских СМИ на основе расплывчатых доводов, а также арест Виктора Медведчука, которого эксперт назвал главным критиком Владимира Зеленского.
Эксперт считает, что не стоит рассматривать Киев в качестве важного и полезного партнера в области безопасности, так как это не способствует реализации реальных целей внешней политики. Кроме того, это лишь провоцирует Россию, что совершенно не отвечает интересам Соединенных Штатов. «Попытки выставить Украину образцом демократии, заслуживающим защиты США по моральным соображениям, притянуты за уши. Они являют собой либо умышленную слепоту, либо наихудший вид цинизма», – пишет Карпентер.
Автор статьи находит доказательства своим утверждениям в истории. Так, он считает, что «мошеннические» действия США можно было увидеть еще при администрации Барака Обамы, которая поддержала Майдан на Украине в 2014 году.
Эксперт говорит о том, что помощник госсекретаря Виктория Нуланд и посол США в Украине Джеффри Пайетт поощряли демонстрантов, которые хотели свергнуть легитимное правительство, тогда как американские лидеры называли вспыхнувшие протесты «продемократическим восстанием украинцев против коррумпированного правления президента Виктора Януковича».
Однако политика пришедшего к власти Петра Порошенко демонстрировала все более авторитарный характер, считает автор. Это, по его мнению, проявлялось в преследовании политических диссидентов, усилении цензуры и ограничении въезда критиковавших украинские власти иностранных журналистов.
Тем не менее ситуация при Владимире Зеленского стала только хуже, отметил Карпентер.
Ранее Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Пушков указал на «плохие новости» для Украины
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил мнение, что провал испытаний противоракет SM-6 корабельной системы ПРО США Aegis означает «плохие новости» для Украины с точки зрения соотношения сил в Черном море.
«Плохие новости для Украины с точки зрения соотношения сил в Черном море. Ставка Киева на расширение американского военного присутствия в Черноморском бассейне может оказаться не слишком надежной. Особенно если Россия удержит свое преимущество в области ракетных вооружений. Это важно и для Донбасса: чем сильнее Россия на Черном море, тем надежнее и безопаснее его будущее», – написал Пушков в своем Telegram-канале, комментируя сообщение о неудачном испытании американских противоракет SM-6 корабельной системы ПРО Aegis.
В минувшую субботу США провалили испытания противоракет SM-6 корабельной системы ПРО Aegis для перехвата баллистических ракет.
В апреле Россия обвинила страны НАТО в провокациях в Черноморском регионе. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял о переброске войск НАТО к границам России и их концентрации в Причерноморье. В Москве предупредили, что риски инцидентов очень высоки и лучше держаться подальше от Крыма и от Черноморского побережья России. В Кремле подчеркивали, что переброска сил НАТО к границам России ведет к витку напряжения.
В начале апреля в Киеве заявляли о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. В ВСУ также заявляли о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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У посла Украины в Германии нашлись претензии ко встрече Путина и Байдена
Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, запланированную на 16 июня.
Как заявил Мельник, Киев рад, что «тема Украины занимает важное место в повестке дня» саммита. «Хотя, надо сказать, кажется странным, когда говорят о нас, но не с нами», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Zeitung.
По словам Мельника, украинская сторона «уже знает, что американцы примут в Женеве» сторону Киева. Посол заявил, что Украина «действительно связывает с саммитом большие надежды».
Напомним, Мельник заявил, что Россия «должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым», а также «выплатить репарации». Мельник неоднократно делал скандальные заявления не только в адрес России, но и немецких политиков.
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Зеленский увидел угрозу в «настоящем союзе» России и Белоруссии
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит «опасность» в создании «настоящего союзного государства» между Россией и Белоруссией.
«Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда (в интеграционные процессы) оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление», – приводит слова Зеленского ТАСС.
«С этой стороны мы видим опасность для нас – вплоть до создания настоящего союзного государства между Россией и Белоруссией», – заявил президент Украины в интервью немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил мнение, что дальнейшее сближение России и Белоруссии якобы несет в себе угрозу для безопасности Украины. Между тем в воскресенье белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Союзное государство России и Белоруссии предполагает, что обе страны сохраняют суверенитет, передавая часть полномочий в наднациональную структуру.
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Генсек НАТО объяснил причину отказа Украине и Грузии на участие в саммите альянса
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет приглашать Грузию и Украину на саммит альянса, который пройдет 14 июня в Брюсселе, поскольку в нем будут участвовать только страны – члены НАТО.
«В саммите будут участвовать только страны – члены НАТО, потому что встреча будет короткой. Возможно, в следующий раз будет выделено больше времени, чтобы пригласить партнеров», – сказал он, отвечая на вопросы о том, будут ли приглашены на саммит лидеры Украины и Грузии, передает ТАСС.
Он также затруднился ответить на вопрос, когда пройдут встречи высокого уровня с партнерами альянса. Говоря о перспективе членства Украины и Грузии в Североатлантическом альянсе, генсек НАТО напомнил, что «реформы оборонного сектора – лучший способ евроатлантической интеграции» для Украины и Грузии, передает РИА «Новости».
Также он указал, что НАТО в последние годы увеличила свое присутствие в Черном море, как благодаря трем государствам-членам, так и таким партнерам, как Грузия и Украина. «Мы обмениваемся информацией, наращиваем потенциал, обеспечиваем присутствие НАТО на суше, в воздухе и на море в черноморском регионе», – добавил генсек альянса.
На Украине опубликовали третью часть «прослушки Медведчука»
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В Сети появилась третья часть записей якобы телефонных разговоров главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука с представителями России.
Запись была опубликована на YouTube-канале Bihus.info, который позиционирует себя как команду журналистских расследований.
«Угольные контракты и переговоры с оккупантами – что скрывает третья часть «прослушки Медведчука»? С началом войны часть украинского угля оказалась под контролем оккупантов. И пока власть уверяла, что Украина покупать уголь у боевиков не будет, Медведчук уже вел переговоры», – говорится в описании к видео.
Bihus.info заявляет, что Медведчук во время телефонных разговоров в 2014-2015 годах якобы обсуждал поставки угля на Украину из ДНР и ЛНР с занимавшим тогда должность замглавы правительства России Дмитрием Козаком и предлагал ему в обмен на уголь поставлять на неподконтрольные Киеву территории продовольственные товары.
Речь в опубликованных материалах слышна отчетливо, но в них нет полных записей разговоров: приводятся вырезанные части, за которыми следуют пояснения от «расследователей».
Ранее были опубликованы две части телефонных разговоров, в которых, как утверждается, Медведчук общается с представителями России, а также ДНР и ЛНР. Сам политик заявлял, что опубликованные записи, которые легли в основу уголовного дела в отношении него, были сфальсифицированы. Медведчук отметил, что это «чистая провокация, изготовление так называемой фабрикой фейков того, кто и что говорил, кто с кем общался и кто чем занимался».
13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше».
ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.
Погребинский оценил слова Зеленского об угрозе союза России и Белоруссии
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«Появление реального союза России и Белоруссии создает угрозу для элит, которые сегодня узурпировали власть на Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал заявление Зеленского об «опасности» в создании Москвой и Минском «настоящего союзного государства».
«Если дело закончится тем, что будет создано «настоящее союзное государство», то граница между Украиной и Белоруссией станет фактически границей между Украиной и «государством-агрессором», как у нас называют Россию», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что видит «опасность» для Украины в создании «настоящего союзного государства» между Россией и Белоруссией.
«Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда (в интеграционные процессы) оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление», – приводит слова Зеленского ТАСС.
«На мой взгляд, это можно рассматривать как угрозу, но не государству, – подчеркнул Погребинский, – а элитам, которые сегодня узурпировали власть в стране. Они опираются на националистическое меньшинство, устраивают жизнь по лекалам этого меньшинства, оправдывают откровенных убийц в судах и осуждают людей за политические взгляды».
При этом эксперт добавил, что сам Зеленский мало что понимает в военной тактике. Видимо, ему объяснили, что было время, когда Белоруссия и президент страны Александр Лукашенко были дружескими для Украины вплоть до того, что Лукашенко с симпатией по-отечески относился к Зеленскому, напомнил политолог.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил мнение, что дальнейшее сближение России и Белоруссии якобы несет в себе угрозу для безопасности Украины. Между тем в воскресенье белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Союзное государство России и Белоруссии предполагает, что обе страны сохраняют суверенитет, передавая часть полномочий в наднациональную структуру.
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Макрон согласовал с Москвой и Киевом встречу глав МИД в нормандском формате
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским о проведении встречи в нормандском формате (Берлин, Москва, Киев, Париж) на уровне МИД.
«Мы договорились с президентом России Владимиром Путиным, с которым у нас был разговор несколько недель назад, и президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым мы также общались, провести дискуссию на уровне министров», – сказал французский лидер на пресс-конференции по итогам 22-го заседания франко-германского совета министров, передает ТАСС.
По словам Макрона, дискуссия на уровне МИД «позволит зафиксировать прогресс, который может быть достигнут на встрече глав государств и правительств». Он подчеркнул, что считает нормандский формат наиболее полезным для урегулирования кризиса на Украине. «Я постоянно задаюсь вопросом о том, что еще более полезного мы могли бы сделать. <…> И я не вижу ничего более полезного, чем нормандский формат и тот прогресс, которого мы добились за последние месяцы в контексте украинского кризиса. Нам нужна решительность и постоянство», – сказал лидер Франции.
По его словам, скандал с вынужденной посадкой борта авиакомпании Ryanair в Минске не повлияет на дискуссии в данном формате. «Это никак не связано с Белоруссией», – отметил Макрон.
Напомним, украинская сторона предложила провести встречу советников и глав МИД «нормандской четверки». Президент Украины Владимир Зеленский хочет включить в нормандский формат США, Великобританию и Канаду. Замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Москва готова принять участие в новых переговорах в нормандском формате, если предложат значимую повестку дня.
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Зеленский призвал включить в нормандский формат обсуждение Крыма и газа
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания нового формата переговоров по урегулированию ситуации в стране. По мнению Зеленского, на базе нормандского формата обсуждать стоит также Крым и строительство «Северного потока – 2».
В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеленский отметил, что в нормандском формате «нет речи ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности», и «нормандский формат и его темы» могли бы стать частью новой конструкции, передает «Интерфакс».
«Россия точно нас отключит. Да, у нас есть контракт. Кстати, благодаря Германии и Франции мы в нормандском формате договорились об этом контракте на пять лет. И из этих пяти лет почти два уже прошли. Через три года этот контракт закончится. Если они завершат техническую сторону «Северного потока – 2» в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было», – сказал президент. По его мнению, что Россия использует этот рычаг в вопросах Донбасса и Крыма.
Напомним, украинская сторона предложила провести встречу советников и глав МИД «нормандской четверки». Президент Украины Владимир Зеленский хочет включить в нормандский формат США, Великобританию и Канаду. Замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Москва готова принять участие в новых переговорах в нормандском формате, если предложат значимую повестку дня.
Климкин пожаловался на нежелание украинцев вступать в НАТО
Бывший украинский министр иностранных дел Владимир Климкин в ходе круглого стола в Киеве пожаловался на выступающих против вступления Украины в НАТО сограждан.
По словам Климкина, членства Украины в Североатлантическом альянсе хотят меньше половины граждан, а 13% вообще открыто признают себя сторонниками России. Именно по этой причине, уверен Климкин, США и Евросоюз скептически относятся к перспективам вступления Украины в НАТО, передает РИА «Новости».
В апреле Россия обвинила страны НАТО в провокациях в Черноморском регионе. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял о переброске войск НАТО к границам России и их концентрации в Причерноморье. В Москве предупредили, что риски инцидентов очень высоки и лучше держаться подальше от Крыма и от Черноморского побережья России. В Кремле подчеркивали, что переброска сил НАТО к границам России ведет к витку напряжения.
В начале апреля в Киеве заявляли о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. В ВСУ также заявляли о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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На Украине пообещали привилегии для вакцинированных от коронавируса
Правительство Украины рассмотрит изменения в постановление о карантине, предусматривающие привилегии для вакцинированных от коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.
Ляшко отметил, что украинцы, которые завершили вакцинальный цикл, могут получить соответствующее международное свидетельство, передает «Украина 24».
«Мы на следующей неделе будем рассматривать изменения в постановление о карантине, и там также будем вносить изменения, которые будут давать определенные привилегии для вакцинированных», – сказал он.
Также министр призвал граждан приходить в пункты вакцинации в назначенное время, чтобы не создавать очередей.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В начале мае Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину.