Пескова рассмешил вопрос о конкурсе на худший школьный туалет

Конкурс на худший школьный туалет, который провел один из брендов моющих средств, не является провокацией против России, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вопрос о том, не считают ли в Кремле эту акцию попыткой Запада дискредитировать Россию рассмешил Пескова. «Почему? Нет, не считают», – передает его слова ТАСС.

«Мы, честно говоря, не занимаемся моющими средствами, но не видим здесь ничего такого», – добавил пресс-секретарь главы государства.

Песков также уточнил, что Кремль не занимается вопросом о том, может ли этот конкурс стать поводом для изменения финансирования ремонта школьных санузлов. «Это вопрос каждой отдельно взятой школы, вопрос общей культуры. Вопрос руководства», – пояснил он и отметил, что в Кремле «не обратили» внимание на общественное обсуждение этой темы.

Напомним, в рамках акции производителя бытовой химии были выбраны худшие школьные туалеты в России, в которых по итогам конкурса будут сделан ремонт.