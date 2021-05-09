В Минэнерго допустили запрет на экспорт бензина

После майских праздников правительству предстоит рассмотреть документы по запрету экспорта бензина из России. Эта мера для стабилизации внутреннего рынка топлива может быть принята только в случае экстренной необходимости, рассказал министр энергетики Николай Шульгинов.

«Документы находятся в правительстве и после праздников будут рассматриваться. Предполагается, что эта мера может быть введена только в случае экстренной необходимости», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что российское правительство усовершенствует механизмы биржевых торгов бензином и дизелем, чтобы не допускать резких скачков цен на моторное топливо. Минэнерго предложило запретить экспорт бензина, чтобы избежать топливного кризиса. Ведомство переживает, что Россия может столкнуться с дефицитом топлива и всплеском цен на него, а это ударит абсолютно по всей экономике страны.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем порождены опасения Минэнерго и помогут ли новые методы.