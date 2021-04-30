Что ждет цены на бензин этим летом

Избежать топливного кризиса поможет запрет экспорта бензина из России. Таким жестким методом предлагает воспользоваться уже этим летом Минэнерго РФ. Ведомство переживает, что Россия может столкнуться с дефицитом топлива и всплеском цен на него. А это ударит абсолютно по всей экономике страны. Чем порождены опасения Минэнерго и помогут ли новые методы?

Минэнерго предлагает запретить экспорт бензина из России на три месяца. Об этом говорится в проекте постановления правительства. Ограничение может распространяться на бензин марок Аи-80, Аи-92, Аи-95, Аи-98, а также некоторые виды легких дистиллятов. Ведомство явно переживает, что топливо может резко подорожать. Потому что, во-первых, начинается пиковый спрос на бензин из-за каникул и отпусков, а также посевных работ. Во-вторых, на НПЗ проводятся ремонтные работы, что снижает предложение.

Ранее правительство начало готовить постановление, которое в будущем разрешит оперативно вводить запрет на экспорт бензина. Промедления в этом деле могут обойтись дорого. Однако это казалось формальностью – принятие постановления не означает введения запрета на экспорт. Но, судя по всему, Минэнерго продавливает именно это решение. Постановление вступает в силу в конце июня.

В этом году Россия столкнулась с ростом цен на бензин: напримерр, с начала года бензин АИ-92 на Санкт-Петербургской бирже подорожал на 16%, АИ-95 – на 19%.

«Причина – в росте мировых нефтяных цен, в связи с чем производители стали увеличивать поставки за границу. В итоге внутри страны образовался недостаток топлива, что толкнуло цены вверх», - отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Еще одна причина – в механизме демпфера, который был придуман для стабилизации стоимости бензина в условиях дорогой нефти. Однако этот механизм дал сбой в период пандемии, когда стоимость барреля обвалилась до исторических минимумов.

Идея механизма проста. Если стоимость бензина и дизтоплива внутри России меньше, чем на экспорт, то государство компенсирует нефтяникам часть этой разницы. Это помогает избежать резкого роста цен на внутреннем рынке. Если российские цены оказывают выше экспортных, то тут уж нефтяникам приходится раскошелиться – они делятся частью своей прибыли от продажи топлива внутри страны, объясняет Александр Тимофеев, доцент РЭУ им. Плеханова.

На эту тему

В итоге цены на бензин не скачут туда-сюда, а остаются стабильными. Это и социальную напряженность не создает, и бизнесу помогает просчитывать свои транспортные и логистические издержки более точно. Не говоря уже о сельском хозяйстве, для которого топливные расходы – одна из важнейших статей расходов.

Этот механизм придумали после топливного кризиса 2018 года. Тогда нефть подросла до 80 долларов за баррель, и правительству пришлось в ручном режиме решать вопрос резкого скачка цен на бензин внутри России. В 2019 году механизм проработал стабильно, но 2020 год принес неожиданный обвал нефтяных цен, и механизм демпфера начал работать против нефтяников.

«Мы вводили демпфер в период достаточно высоких цен. Тогда идея себя оправдала. Но сейчас ситуация обратная. Во время пандемии демпферный механизм стал работать против нефтяников. Механизм демпфера изначально не был настроен под действие при таких низких цен на нефть», – говорит Тимофеев.

Однако в худших условиях оказались не только нефтяники, но и государство – нефтегазовые доходы бюджета тоже резко снизились в прошлом году, бюджет стал дефицитным.

Все это привело к сильному разрыву цен на бензин на оптовом и розничном рынках. Так, на 17 марта бензин на внешнем рынке стоил дороже, чем внутри России на 9,2–9,6 тыс. рублей за тонну, а дизельное топливо – на 4 тыс. рублей за тонну. Все это привело сначала к росту оптовых цен, а потом не выдержали и розничные.

Например, при росте стоимости АИ-92 на 16%, АИ-95 – на 19%, рост цен в рознице составил 5,2% (год к году). «Это все равно стало ощутимо для потребителей, так как стоимость бензина в динамике показала рост почти на уровне инфляции. В апреле годовая инфляция по стране составила 5,6%», - отмечает Деев.

Высокие темпы инфляции в целом стали проблемой для России. И бензин добавил градус недовольства. Мало того, что это бьет по карману простых автомобилистов при отсутствии роста реальных доходов населения. Но еще больше это отражается на сельском хозяйстве, которое даже в кризисные годы показывает рост в отличие от других секторов экономики.

Более того, по цепочке вслед за ростом цен на топливо дорожают и все остальные товары из-за роста транспортных издержек, которые бизнес, конечно, переложит на плечи потребителей. «Стоимость топлива заложена в цены абсолютно всех товаров и продуктов питания. Транспортные расходы есть и при производстве продукции, и при ее перевозке до торговых сетей. Поэтому растущие цены на бензин оказывают непосредственное влияние на затраты производителей и конечную стоимость продукции в магазинах», - говорит Деев.

Только один этот показатель – цены на бензин - может сбить все планы правительства и ЦБ РФ по сдерживанию инфляционной спирали. Однако, скорее всего, пиковый рост цен на бензин, по крайней мере в ближайшие полгода, уже пройден,

считает Деев. По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин на прошлой неделе (с 19 по 25 апреля) выросли на 2 копейки и составили 47,64 рубля за литр. Средняя цена марки Аи-92 - 44,97 рубля за литр, Аи-95 48,56 рубля за литр, Аи-98 - 55,22 рубля за литр, дизельное топливо - 49,52 рубля за литр.

Сдерживать рост цен будет механизм демпфера, который с 1 мая претерпит корректировку. Решение об его изменении уже привело к снижение оптовых цен на бирже, и вскоре этот процесс должен дойти и до розницы, полагает эксперт.

Во-вторых, нефтяники уже вторую неделю досрочно выполняют поручение правительства по увеличению запасов бензина для внутреннего рынка, сообщило Центральное диспетчерское управление ТЭК (ЦДУ ТЭК). К 1 мая запасы уже довели до плановых 1,6-1,7 млн тонн. Доля топлива для внутреннего рынка выросла до 11%.

А закрепит весь этот положительный тренд – ожидаемый запрет на экспорт бензина. «В этом случае российский рынок получит большие объемы топлива, и цены должны автоматически снизиться. Но это грозит тем, что промышленность получит более низкую прибыль, и так или иначе затем производителям придется увеличивать цены, чтобы компенсировать затраты. Поэтому такое временное решение может только затормозить процесс роста цен на какое-то время, например, до окончания сельхозсезона, а затем цены вновь пойдут вверх», - рассуждает Деев.