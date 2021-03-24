Почему бензин в России оказался без защиты

Россию снова пугают грядущим топливным кризисом. Сначала об этом заявила Счетная палата, теперь в колокола бьют сами автозаправочные компании. Подорожание бензина может в три раза превысить инфляцию, предупреждают владельцы АЗС и предлагают правительству радикальные шаги. В частности, отменить демпферный механизм, который спас страну от топливного кризиса два года назад. Почему «защита» перестала работать?

Вслед за Счетной палатой, которая на прошлой неделе заявила о рисках нового топливного кризиса в России, ростом цен на бензин пугают в Независимом топливном союзе (НТС), куда входят независимые АЗС. При худшем сценарии бензин на заправках до конца года вырастет почти на 14%, предупреждают там. В России может произойти топливный кризис как в 2018 году.

Власти как раз обсуждают меры, чтобы не допустить кризиса на топливном рынке. Однако в союзе считают, что их будет недостаточно. Поэтому НТС от лица топливного бизнеса написал письмо главе правительства Михаилу Мишустину, где указал свои предложения, передают «Известия». Эти предложения довольно радикальны. Во-первых, в Независимом топливном союзе предлагают снизить акцизы на бензин и дизтопливо, которые в начале года, наоборот, были планово повышены на 4%. Рост налоговой нагрузки заставляет нефтяников больше продавать на экспорт, чем внутри страны, поясняют в союзе. Это привело к росту цен на бензин в опте с декабря прошлого года по 17 марта этого года на 18,5% – до 55,3 тыс. рублей за тонну. В рознице цены так резко не выросли. В начале января литр бензина в среднем по России стоил 46,12 рубля, а к 15 марта цена выросла лишь на 2,3% – до 47,19 рубля (данные Росстата).

Второе, что предлагают в союзе – отменить демпферный механизм, который был введен в 2018 году как раз как мера борьбы с резким ростом цен на бензин, когда мировые цены на нефть резко пошли вверх. В-третьих, разрешить продавать больше топлива на бирже (до 25% от производства по бензинам и до 15% по дизелю).

Грубо говоря, в союзе предлагают снизить налоговое бремя на нефтяников и «отпустить» ценообразование в свободное плавание, тогда рынок сам стабилизирует цены на топливо. Выглядят предложения рыночно. Однако многие эксперты считают их невыполнимыми и даже опасными. Если это не сработает, то Россия получит новый топливный кризис, при этом еще и пустой бюджет, который недополучит доходы в виде акцизов на бензин. А это потеря довольно существенной доходной части, что не очень хорошо при дефицитном бюджете.

Глава другого топливного союза – Российского (РТС) – Евгений Аркуша прямо раскритиковал и снижение акцизов, и отмену механизма демпфера. В первом случае государство потеряет доходы, во втором – бензин в России станет стоить как в Европе, то есть очень дорого. Аркуша согласен только с необходимостью разрешить продавать больше топлива на бирже.

Эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, с отменой демпфера тоже не согласны. С акцизами ситуация вполне понятная. Россияне платят акциз и за табак, и за алкоголь и т. д. Если отменить его за бензин, следом начнут требовать таких же налоговых поблажек табачное и алкогольное лобби.

На эту тему

А что же такое демпферный механизм? Его создали в конце 2018 года, чтобы справиться с топливным кризисом. Весной 2018 года цены на бензин и дизтопливо резко взлетели. Причина – рост барреля до 80 долларов. Внутренние цены стали расти вслед за экспортными, иначе весь бензин ушел бы за границу, а в России разразился бы жуткий дефицит. Но дорогой бензин сильно бьет по карману россиян. Правительству пришлось срочно действовать в ручном режиме и договориться с нефтяниками, по сути, о заморозке цен на топливо. Это было джентльменское соглашение на время, пока идет поиск более рыночного механизма сдерживания топливных цен. Так появился демпферный механизм.

«Идея механизма проста: если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в России. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива», – поясняет Александр Тимофеев, доцент РЭУ им. Плеханова.

Чем же так не угодил этот механизм нефтянкам? Когда мировые цены на нефть были высокими, сработала первая часть схемы – нефтепереработчики получали от государства компенсацию в виде разницы между внутренней и экспортной ценой. Но в апреле 2020 года ситуация резко изменилась: мировая нефть обвалилась, и почти весь год НПЗ приходилось доплачивать государству эту разницу, то есть нести дополнительные расходы.

«Идея с демпфером себя оправдала. Мы вводили демпфер в период достаточно высоких цен, и жалко было платить нефтепереработчикам деньги из ФНБ. Но сейчас ситуация обратная. Во время пандемии демпферный механизм стал работать против нефтяников. Механизм демпфера изначально не был настроен под действие при таких низких ценах на нефть», – говорит Тимофеев.

Однако в худших условиях оказались не только нефтяники, но и государство – нефтегазовые доходы бюджета тоже резко снизились в прошлом году, бюджет стал дефицитным.

«В неудобной ситуации оказались все участники рынка: и население, и бизнес, и государство. В цифрах: если год назад договоренность с нефтяниками обходилась в миллиарды рублей, то теперь потери государства – 3–4 трлн рублей от падения нефтегазовых доходов.

Поэтому с высокой вероятностью уступки и компенсации нефтяникам от правительства будут, но небольшие», – добавляет доцент РЭУ им. Плеханова.

Суть механизма была в том, чтобы сделать цены на АЗС стабильными и не выше инфляции, вне зависимости от волатильности мировых цен на нефть, пояснил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. По его словам, нельзя обсуждать отмену демпфера, который призван сглаживать колебания цен на топливо, так как это лишит рынок защитного механизма.

Эксперты согласны, что демпферный механизм уже не вписывается в пандемийные реалии и не может корректировать рост оптовых цен. В настоящее время существует значимый разрыв между индексом экспортной альтернативы и ценами внутреннего рынка, отмечает Тамара Сафонова, доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС. По данным на 17 марта, бензин на внешнем рынке стоит дороже, чем внутри России, на 9,2–9,6 тыс. рублей за тонну, а дизельное топливо – на 4 тыс. рублей за тонну.

Однако отмена демпфера лишит рынок защитного механизма. Его следует не отменить, а изменить с учетом новых реалий, считают эксперты. И в правительстве уже занимаются этим, думают, как изменить демпфер, чтобы он снова сдерживал стоимость бензина в России. Другое дело, что поправки могут затянуться на полгода.

Как поясняет директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков, минусом демпферной схемы стало то, что здесь использовались не реальные рыночные цены, а условные заданные государством. Поэтому при резких движениях на рынке это приводило к перекосам в предложении. Например, внутренние реальные оптовые цены в 2020 году были ниже условной цены, в результате чего компании несли убытки при поставках на внутренний рынок. «Но в марте этого года решили откорректировать демпферный механизм за счет приближения условных цен к реальным оптовым ценам, что должно благоприятно сказаться на рынке уже с мая текущего года, когда, как предполагается, начнет действовать новый механизм расчета», – говорит Танурков.

В любом случае механизм стабилизации цен на нефтепродукты в том или ином виде России просто необходим, уверен эксперт АКРА.

«Резкие скачки цен на нефтепродукты оказывают слишком существенное влияние на уровень цен в стране в целом, чтобы их игнорировать.

Это оказывает негативное влияние на инфляцию, и тем самым – практически на все макроэкономические параметры», – поясняет Танурков.

Риска роста цен на заправках нет потому, что россияне стали меньше ездить на машинах. «В рознице бензин вряд ли подорожает выше инфляции – естественным регулятором уже выступает низкий спрос. Оптовые цены просели из-за дисбаланса спроса и предложения. Из-за ограничений на передвижение россиян, связанных с пандемией коронавируса, спрос на топливо упал почти в два раза. Планы компаний по биржевым продажам существенно превышали потребности покупателей. В рознице стоимость бензина и дизельного топлива может вырасти не более чем на 2–3%, так как при низком спросе сильно растет конкуренция», – считает Тимофеев.