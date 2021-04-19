В России исчезает дешевый заменитель бензина

Российский автомобильный рынок оказался на поворотной точке. Одна из ключевых тенденций последних лет – переход на газомоторное топливо (ГМТ) – исчезает на глазах. Почему владельцы автомобилей больше не считают газомоторное топливо привлекательным и какие группы потребителей этот разворот затронет более всего?

В марте газомоторное топливо стало лидером по росту цен среди непродовольственных товаров – согласно данным Росстата, по сравнению с февралем этот вид горючего подорожал на 6,5%. Для сравнения: бензин в феврале увеличился в цене всего на 1,12%. Динамика цен на ГМТ выглядит еще более драматичной при обращении к региональной статистике. Например, в Новосибирской области в марте стоимость ГМТ подскочила на 18%, до 29,57 рубля за кубометр.

Железные законы рынка

Примечательно, что точно такая же тенденция наблюдалась в 2018 году, когда ГМТ в России дорожало параллельно с бензином. Однако это не стало критическим препятствием для увеличения его популярности среди автовладельцев, достигшей пика в прошлом году. По данным Минэнерго РФ, потребление ГМТ в стране в 2020 году выросло на 10%, до 1,1 млрд кубометров, хотя потребление бензина снизилось на 5,6%, а дизельного топлива – на 6,7%.

Основной причиной этого оказалась привлекательная цена: средняя стоимость ГМТ в прошлом году составляла 19,48 рубля за кубометр – в 2,5-3 раза ниже бензина. Кроме того, перевод транспорта на ГМТ активно субсидирует государство: год назад была запущена очередная программа поддержки в объеме 19,3 млрд рублей, которая предполагает возврат 60% затрат на установку газобаллонного оборудования (ГБО).

Но сейчас среди автомобилистов нарастают сомнения в том, стоит ли игра свеч – достаточно почитать сетевые дискуссии о ценах на топливо. «Рост цен на ГМТ не приводит к увеличению спроса на этот продукт – скорее, наоборот. Клиенты газовых заправочных комплексов задают вопросы, в чем же выгода по сравнению с дизелем, и говорят о планах по переходу на бензин», – констатирует основатель платформы по онлайн-покупке бензина Benzuber Артем Скворцов.

Несмотря на то, что стоимость газа при реализации в качестве моторного топлива в три раза превышает оптовую цену, постоянно находятся причины поднимать его стоимость, отмечает Дмитрий Гусев, вице-президент Независимого топливного союза. По его словам, за последние два года цена метана на АГНКС (газовых заправках) выросла с 14 до 19 рублей за литр. А главным основанием для роста на ГМТ нередко называется то, что этот вид горючего в России полностью находится «в рынке».

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Как пояснили недавно в Минэнерго РФ, цены на такой вид ГМТ, как сжиженные углеводородные газы (СУГ) – пропан и бутан, не подлежат государственному регулированию, так как не относятся к продукции естественных монополий. Как следствие, «ценообразование носит исключительно рыночные принципы и складывается на основании конъюнктуры рынка, соотношения спроса и предложения».

Для ГМТ не предусмотрен демпферный механизм, сдерживающий цены на бензин, поэтому ценообразование имеет исключительно рыночные принципы и складывается исходя из конъюнктуры рынка, соглашается с позицией Минэнерго аналитик инвестиционной компании «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. К тому же, по его словам, фьючерсная цена на базовый актив для ГМТ – природный газ – сейчас значительно выше той, что наблюдалась до августа прошлого года. Региональный биржевой индекс цен природного газа в Москве и Московской области в апреле составляет 6131 рубль за 1000 кубометров – в январе он находился на уровне 6060 рублей, а в январе 2020 года составлял 5855 рублей, приводит статистику Дмитрий Гусев.

Антимонопольные органы усматривают еще одну причину роста цен на СУГ – холодную зиму. Из-за этого подорожали сжиженные газы (СУГ), которые используются для отопления домов, а имеющийся объем предложения на биржевых торгах не успевал за увеличившимся спросом.

Нехватку СУГ для топливной розницы определяет и то, что значительная часть газа была перенаправлена на переработку для изготовления полимеров, добавляет Артем Скворцов. Поэтому, по его словам, повышение цен на ГМТ и очередная волна повышения цен на бензин – это разные и не связанные между собой процессы, хотя в их основе лежит одна общая глубинная причина. Нефтегазовым компаниям намного выгоднее экспортировать сырье, а на это накладываются дополнительные факторы: для бензина – это последствия пандемии и простой, вызванный модернизацией перерабатывающих заводов. В результате, если в спокойной рыночной ситуации продукта хватало всем, то в новых условиях стал возникать дефицит, который и выразился в росте цен.

Издержки массовой популярности

Свою лепту в рост цен на ГМТ вносит и постоянный рост автопарка, оборудованного под этот вид горючего. Аналитик топливного рынка Александр Полыгалов предлагает в качестве примера, поясняющего механизм увеличения стоимости ГМТ, рассмотреть услуги такси в крупных региональных центрах за пределами Москвы.

По его словам, после появления многочисленных интернет-агрегаторов цены на проезд в такси для клиентов заметно снизились. Водители такси, отмечает эксперт, сталкиваются, с одной стороны, с олигополией интернет-агрегаторов, забирающих себе до 30% стоимости заказа, а с другой стороны, с непрерывным ростом цен на бензин. Поэтому они оказываются в ситуации, когда перевозить клиентов, заправляясь бензином, попросту нерентабельно:

«В результате таксисты – собственники автомобилей массово переходят с бензина на газомоторное топливо. Следствием этого является резкий рост спроса на него, а это, в свою очередь, ведет к росту цен в строгом соответствии с рыночными законами.

Однако ГМТ по-прежнему более выгодно для тех же таксистов, чем бензин. Например, в Перми общим местом является убежденность таксистов в том, что если заниматься извозом, используя в качестве топлива бензин, то в лучшем случае можно заработать столько же, сколько придется потратить на горючее».

Однако увеличение цен на газ не способствует дальнейшему переходу на этот вид топлива. «Цена метана приближается к цене пропана, разница составляет несколько рублей, и эта ситуация не радует автовладельцев. Мы видим, что уже начались первые поползновения в сторону скидок. Многие заправочные комплексы, работающие на ГМТ, сейчас держат цены, как могут, за счет нулевой маржи, но долго так продолжаться не может», – описывает настроения на рынке Скворцов.

Назад к бензину?

Преимущества СУГ (пропан-бутан) с учетом установки оборудования сохраняются, когда стоимость газа меньше на 30% в сравнении с бензином «Регуляр-92», считает Дмитрий Гусев. С метаном же, по его словам, ситуация несколько иная. Переоборудование автотранспорта во многих регионах производится за государственный счет, поэтому экономическая эффективность однозначно есть до того момента, пока стоимость газа не превысит 50% от стоимости дизельного топлива.

Несложно подсчитать, что этот момент в самом деле близок. Если вернуться к приведенному выше случаю Новосибирской области, то средняя стоимость бензина АИ-92 в этом регионе в марте составляла 43,75 рубля за литр. Путем нехитрых вычислений выясняется, что критическая точка, в которой автовладелец может принять решение отказаться от газа, находится на уровне 30,6 рубля за кубометр СУГ – к этому уровню Новосибирская область приблизилась вплотную.

Но следует еще и помнить о том, как делается выбор в пользу конкретного топлива, уточняет эксперт экономического факультета РУДН Дамир Кудряков. По его словам, более рациональный выбор характерен не для частных автовладельцев, а для бизнеса, так что значительная доля техники, использующей ГМТ – это коммерческий транспорт. Кроме того, программа развития ГМТ в значительной степени ориентирована на общественный транспорт и спецтехнику.

При этом нужно учитывать и другие факторы, помимо цены ГМТ: развитость заправочных сетей, наличие широкого выбора специализированных под ГМТ автомобилей, а не переоборудование бензиновых, объемы господдержки в виде субсидий и налоговых льгот.

Иными словами, популярность ГМТ зависит не только от цен. «Рост цен, который мы наблюдаем, не является критическим. ГМТ будет оставаться привлекательным для своей целевой аудитории в среднесрочной перспективе», – считает Кудяков.

Повышение цен на ГМТ никак не отразится на программе Газпрома по развитию этого вида топлива, уверен Дмитрий Гусев. Так что, даже несмотря на то, что государство не прогнозирует и не гарантирует формулу ценообразования на перспективу, метан однозначно будет дешевле и дизтоплива, и бензина, и смеси пропана и бутана. Однако на сегодняшний день, признает эксперт, сдерживающими факторами для роста сегмента ГМТ остаются недостаточность заправочной инфраструктуры и длинные очереди на АГНКС.

Программа Газпрома по развитию ГМТ – это явно не погоня за большими барышами, считает Александр Полыгалов. По его мнению, у газового монополиста есть как минимум два основания для ее развития: во-первых, снижение многочисленных экспортных рисков, которые все больше перемещаются в политическую плоскость, а во-вторых, следование общему тренду, объявленному властью – рост продукции с более высокой добавленной стоимостью. В то же время, признает аналитик, рост цен на ГМТ – это в конечном итоге просто опосредованное следствие роста цен на бензин: растут цены на бензин – растут спрос и цены на ГМТ как товар-заменитель бензина.

«Если удастся остановить непрерывное подорожание бензина, исчезнут и причины для подорожания ГМТ, – резюмирует Полыгалов. – Сдерживание цен на ГМТ – это в первую очередь рост конкуренции на топливном рынке в целом, включающем и ГМТ, и бензин. Речь должна идти не о том, чтобы стращать нефтеперерабатывающие заводы или отдельные АЗС, а о том, чтобы разобраться наконец в том, как у нас устроен и как работает промежуточный сегмент: посредники между НПЗ и АЗС. Сейчас это пока что во многих вопросах серая зона с кучей лакун и фигур умолчания».