Дешевый бензин из отходов газодобычи создали в России

Высококачественный автомобильный бензин марок Аи-92, Аи-95 и Аи-98 из побочных продуктов газодобычи научились производить ученые Томского политехнического университета (ТПУ). По словам авторов, новая технология позволит добывающим предприятиям нефтегазовой отрасли перейти на самообеспечение топливом.

Стабильные газовые конденсаты (СГК) – побочный продукт подготовки природного газа. На большинстве месторождений, как отметили ученые, за неимением рациональных вариантов использования их смешивают с нефтью для улучшения ее текучести и облегчения транспортировки, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью в журнале Journal of Natural Gas Science and Engineering.

Однако СГК, по словам специалистов ТПУ, являются ценным углеводородным сырьем. Более эффективный способ их использования, уверены ученые, это переработка в компоненты высокооктановых бензинов на цеолитном катализаторе.

Исследования химиков ТПУ показали, что переработка на цеолите позволяет повысить октановое число СГК в среднем на 18 пунктов, то есть фактически получить бензин АИ-80 в одну технологическую стадию. Также ученые предложили рецептуры смешения товарных бензинов марок АИ-92, АИ-95, АИ-98 на основе продуктов переработки СГК.

«Мы установили направления превращений углеводородов, входящих в состав СГК, а также определили влияние параметров переработки на состав и характеристики получаемых продуктов. Это позволит подбирать оптимальные параметры для наиболее эффективного использования конденсатов различного состава», – рассказала доцент Отделения химической инженерии ТПУ Мария Киргина.

Предложенная технология позволяет добывающим предприятиям производить топливо для собственных нужд, а также обеспечивать им определенную территорию. Доставка топлива на удаленные предприятия существенно повышает стоимость продукции, поэтому для ряда регионов мира, уверены ученые, возможность перейти к автономности окажется актуальной. Например, для севера России, где работает множество добывающих компаний.

Процесс переработки не требует водородсодержащего газа и особой подготовки сырья, что позволяет реализовывать его даже в малотоннажном исполнении вне крупных нефтеперерабатывающих заводов, подчеркнули ученые.

Преимущества технологии связаны с используемым катализатором, цеолитом, объяснили в ТПУ. Цеолиты – недорогие минералы, не содержащие благородных металлов и стойкие к каталитическим ядам. В предложенной работе впервые реализована переработка стабильных газовых конденсатов на цеолите структурного типа ZSM-5.

Для разработки рецептур смешения бензинов и оценки их детонационной стойкости использовался программный комплекс «Compounding», разработанный в ТПУ. Следующий этап работы – создание математической модели для точного прогнозирования состава и характеристик получаемых продуктов, сообщили ученые.

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