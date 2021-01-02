Добыча нефти в России снизилась на 8,6% в 2020 году

Взгляд
2 января, суббота  |  Последнее обновление — 11:00  |  vz.ru
Разделы

Каким будет курс рубля в 2021 году

Новый год добавит крепости рублю REUTERS/Maxim Shemetov
Существенное падение рубля стало одной из примет уходящего 2020 года. С чем было связано обесценивание российской валюты, почему на самом деле даже нынешний курс рубля нельзя считать провалом по сравнению со многими другими примерами в мире – и каким окажется положение рубля к доллару и евро в новом, 2021 году? Подробности...
Перейти в раздел…

Как работает антикризисное правительство Мишустина

Мишустин заслужил похвалу президента по итогам работы в 2020 году Евгений Биятов/РИА Новости
После новогодних праздников кабинет Мишустина отметит первую годовщину своей работы. Оценку деятельности российского правительства дал уже президент страны, высказываются на эту тему и аналитики. Как показало себя правительство по итогам стрессового 2020-го года, какие проблемы министрам удалось решить, а с чем еще предстоит справиться? Подробности...
Перейти в раздел…

Какими методами Россия в 2021 году победит COVID

Как ни странно, лишь половина россиян хочет вакцинироваться от смертельно опасного вируса Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Под занавес 2020 года в России началась масштабная вакцинация от COVID-19, причем отечественными препаратами. В столице пункты вакцинации от будут открыты даже в новогодние праздники. Широкая прививочная кампания внушает надежду на скорую победу над пандемией, а практический эффект от результатов вакцинации сделает эту меру популярной среди граждан. Подробности...
Перейти в раздел…

США предстоит сделать тяжелый выбор, связанный с Китаем и Россией

Zuma/ТАСС
Важнейшим сюжетом мировой политики в 2021 году станут отношения между Соединенными Штатами и Китаем. Уже звучат прогнозы о том, что после ухода Трампа Вашингтон и Пекин станут друг к другу гораздо миролюбивее. Однако так ли это на самом деле – и почему в этих отношениях имеет значение в том числе и присутствие России? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
Перейти в раздел…

Друзей не надо искать – сами появятся

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Не могу не признать – чем старше становишься, тем меньше шанс найти друга. Почему так? Думаю, тут работают три фактора. Фактор больших чисел, фактор «шила в заднице» и фактор «толстой кожи». Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Главные победители и проигравшие в 2020 году

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Уходящий год был самым необычным для международных отношений с середины прошлого века. Раньше весны, а то и лета 2021 года, международная политика не вернется к своему обычному формату. Однако и в 2020-м были свои герои и жертвы. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Юрий Мель показывает пример мужества всей России

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Уходящий год потребовал от всех нас мужества, терпения и выдержки. Умения бороться и противостоять. Держаться до конца, несмотря ни на что. Но есть среди наших сограждан человек, которому эти качества пригодились, возможно, едва ли не больше, чем всем остальным. Подробности...
Обсуждение: 58 комментариев
Перейти в раздел…

Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 6 комментариев

Что изменит уход Меркель

Перейти в раздел…

Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
Подробности...

Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
Подробности...

ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Подробности...
Перейти в раздел…
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
Подробности...
12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
  • Лучше

  • Хуже

  • Таким же
В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
  • Дома с семьей и близкими

  • В гостях у друзей

  • В кафе, ресторане или клубе

  • Во время прогулки на улице

  • В иных условиях (указать в комментариях)

  • Еще не знаю
В связи с санкциями Спортивного арбитража какая мелодия могла бы звучать вместо гимна России на Олимпиаде в Токио?
  • «Все идет по плану» Егора Летова

  • «Выйду ночью в поле с конём»

  • «Катюша»

  • «Мгновения» (Не думай о секундах свысока)

  • «Нас не догонят»

  • Прощание славянки

  • Увертюра Чайковского «1812 год»
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Глава МИД Китая оценил уровень сотрудничества с Россией
    В Крыму высмеяли ошибку в новогодней речи Зеленского В Японии придумали способы «борьбы» с российскими ракетами Аксенов предсказал выход из состава Украины нескольких областей Сатановский сказал, как Крым и Донбасс опередили Украину
    Конгресс преодолел вето Трампа по военному бюджету США Депутат резко ответил на критику российских хоккеистов на молодежном ЧМ Стало известно об увольнении главы ГИБДД Москвы В Сети отреагировали на видео про приглашающего в Россию «Сержа-моржа»
    Вассерман дал прогноз по развитию событий в 2021 году Чичерина оценила требование прибыть в полицию по заявлению об экстремизме Ученые обнаружили необычное влияние COVID-19 на мозг Работавшая в ООН дипломат найдена мертвой в Нью-Йорке

    Главная тема


    США предстоит сделать тяжелый выбор, связанный с Китаем и Россией

    крупные суммы


    Ключевых членов команды Байдена уличили в получении денег от бизнеса

    «негативный образ»


    Бурджанадзе заявила об «обиде Грузии на Россию»

    «запах меховой шапки»


    В Китае назвали «самую невыносимую» русскую закуску

    Видео

    прощание с канцлером


    Конец эпохи Меркель не сулит России ничего хорошего

    мишень спецслужб


    Как наказать Латвию за гонения на российские СМИ

    развал украины


    Новороссию реанимируют как угрозу для Запада

    война в Карабахе


    Азербайджанская армия встревожена «армянскими диверсантами»

    28-й штат США


    Присоединение Техаса доказывает лицемерие Америки

    итоги года


    Главные победители и проигравшие в 2020 году

    история гимна


    Андрей Веселов: Почему в России любят гимн СССР

    создание государства


    Геворг Мирзаян: Постсоветские страны ничему не учатся

    на ваш взгляд


    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?

    Добыча нефти в России снизилась на 8,6% в 2020 году

    2 января 2021, 10:44

    Текст: Наталья Ануфриева

    Добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6%, до 512,68 млн тонн год к году, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно- энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

    В декабре добыча упала на 11,1%, до 42,5 млн тонн, передает ТАСС.

    Россия участвует в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которое действует с мая этого года. Согласно данным по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), «Роснефть» в декабре снизила добычу нефти на 12,3%, до 16,2 млн тонн (с начала года – на 9,8%, до 196,4 млн тонн), добыча «Лукойла» за тот же период сократилась на 13,4%, до 6 млн тонн (с начала года – на 10,6%, до 73,7 млн тонн).

    «Сургутнефтегаз» снизил добычу на 14,7% – до 4,4 млн тонн, с начала года на 9,9% – до 54,75 млн тонн, «Газпром нефть» за месяц добыл 4,66 млн тонн, что на 6,6% ниже показателя годом ранее, с начала года компания сократила добычу на 6,2%, до 56,7 млн тонн.

    Добыча «Татнефти» уменьшилась на 13,4% – до 2,18 млн тонн, с начала года сокращение составило 12,7%  – до 26 млн тонн.

    «Новатэк» добыл за декабрь 1 млн тонн нефти (рост на 3,4%), с начала года – 11,8 млн тонн (сокращение на 0,5%).

    Операторы соглашения о разделе продукции сократили добычу нефти и конденсата в декабре на 1,7%, до 1,22 млн тонн, а с начала года – на 4,1%, до 14,1 млн тонн.

    Экспорт нефти из России в минувшем году составил 232,5 млн тонн, что на 12,7% меньше, чем в 2019 году. Экспорт в дальнее зарубежье в декабре, по данным ЦДУ ТЭК, сократился на 15,9% – до 17 млн тонн (с начала года снижение на 11,8% – до 219,16 млн тонн), объем поставок в ближнее зарубежье при этом в прошедшем месяце снизился на 8,6% – до 1,55 млн тонн (с начала года упал на 24% – до 13,35 млн тонн).

    Транзит нефти в декабре увеличился на 0,8% и достиг 1,8 млн тонн (с начала года транзит снизился на 0,7%, до 19,7 млн тонн).

    На внутренний рынок в декабре было поставлено 23,4 млн тонн нефти, что на 6,9% меньше, чем годом ранее. По итогам года поставки снизились на 5,2% – до 274,9 млн тонн.

    Также Россия сократила производство бензина на 4,5% год к году – до 38,412 млн тонн.

    Выпуск дизельного топлива в 2020 году снизился на 0,5% – до 77,99 млн тонн, производство мазута – на 10,9% – до 40,9 млн тонн. В целом объем нефтепереработки в 2020 году сократился на 5,4% - до 270 млн тонн.

    Отмечается, что спрос на топливо снижался во всем мире из- за изоляционных мер на фоне ситуации с коронавирусом.

    Ранее экономисты дали прогноз по курсу рубля на 2021 год.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •