Добыча нефти в России снизилась на 8,6% в 2020 году

Добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6%, до 512,68 млн тонн год к году, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно- энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

В декабре добыча упала на 11,1%, до 42,5 млн тонн, передает ТАСС.

Россия участвует в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которое действует с мая этого года. Согласно данным по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), «Роснефть» в декабре снизила добычу нефти на 12,3%, до 16,2 млн тонн (с начала года – на 9,8%, до 196,4 млн тонн), добыча «Лукойла» за тот же период сократилась на 13,4%, до 6 млн тонн (с начала года – на 10,6%, до 73,7 млн тонн).

«Сургутнефтегаз» снизил добычу на 14,7% – до 4,4 млн тонн, с начала года на 9,9% – до 54,75 млн тонн, «Газпром нефть» за месяц добыл 4,66 млн тонн, что на 6,6% ниже показателя годом ранее, с начала года компания сократила добычу на 6,2%, до 56,7 млн тонн.

Добыча «Татнефти» уменьшилась на 13,4% – до 2,18 млн тонн, с начала года сокращение составило 12,7% – до 26 млн тонн.

«Новатэк» добыл за декабрь 1 млн тонн нефти (рост на 3,4%), с начала года – 11,8 млн тонн (сокращение на 0,5%).

Операторы соглашения о разделе продукции сократили добычу нефти и конденсата в декабре на 1,7%, до 1,22 млн тонн, а с начала года – на 4,1%, до 14,1 млн тонн.

Экспорт нефти из России в минувшем году составил 232,5 млн тонн, что на 12,7% меньше, чем в 2019 году. Экспорт в дальнее зарубежье в декабре, по данным ЦДУ ТЭК, сократился на 15,9% – до 17 млн тонн (с начала года снижение на 11,8% – до 219,16 млн тонн), объем поставок в ближнее зарубежье при этом в прошедшем месяце снизился на 8,6% – до 1,55 млн тонн (с начала года упал на 24% – до 13,35 млн тонн).

Транзит нефти в декабре увеличился на 0,8% и достиг 1,8 млн тонн (с начала года транзит снизился на 0,7%, до 19,7 млн тонн).

На внутренний рынок в декабре было поставлено 23,4 млн тонн нефти, что на 6,9% меньше, чем годом ранее. По итогам года поставки снизились на 5,2% – до 274,9 млн тонн.

Также Россия сократила производство бензина на 4,5% год к году – до 38,412 млн тонн.

Выпуск дизельного топлива в 2020 году снизился на 0,5% – до 77,99 млн тонн, производство мазута – на 10,9% – до 40,9 млн тонн. В целом объем нефтепереработки в 2020 году сократился на 5,4% - до 270 млн тонн.

Отмечается, что спрос на топливо снижался во всем мире из- за изоляционных мер на фоне ситуации с коронавирусом.

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