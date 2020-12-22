Президент Владимир Путин призвал «не хулиганить» с потребителями нефти, но при этом отметил, что нефтяная отрасль в России должна чувствовать себя комфортно, об этом он заявил на встрече с вице-премьером Александром Новаком.

Вице-премьер доложил президенту о ценах на нефтепродукты. «Тот механизм, который был разработан по вашему поручению, по сглаживанию эффектов влияния мировых цен, позволяет нам держать цены на нефтепродукты на уровне не выше инфляции», – передает слова Новака РИА «Новости». Новак пообещал, что и дальше власти будут следить за этим.



«Да. Александр Валентинович, вы это знаете, эту тему. Здесь и отрасль не должна страдать, должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя хулиганить. Там все понятно. Но с нефтяниками мы постоянно в контакте на этот счет, механизм отлажен, так что надеюсь, что он вовремя будет работать, когда это потребуется», – добавил глава государства.



В ходе встречи Путин поздравил Новака и всех энергетиков с профессиональным праздником – Днем энергетика. В этом году праздник совпал со 100-летием утверждения Государственного плана электрификации России.



«Мы с вами еще, наверное, со школьной скамьи помним, что в Советском Союзе с особым вниманием относились к этому плану, отдавали должное значению плана электрификации Советского Союза, России и все время рассматривали реализацию этого плана, результаты этого плана как базовую основу для развития энергетики в целом», – сказал Путин.

Новак в свою очередь сообщил президенту, что добыча нефти в России по итогам 2020 года снизится на 8,4%, до 514 млн тонн, а газа – на 5%, до примерно 700 млрд куб. м.

«Сокращение добычи нефти связано с реализацией соглашения ОПЕК+. При этом примерно на 25% национальная добыча нефти уже восстановилась в связи с восстановлением спроса в мире», – пояснил вице-премьер. При этом пандемия меньше затронула газовую отрасль, потому что «меньше потребителей зависит от мобильности».

Новак также пообещал, что правительство не допустит роста стоимости бензина, дизеля и керосина выше уровня инфляции.



«И дальше так же строго будем следить по вашему поручению, чтобы цены были не выше инфляции. Это касается и бензинов, и дизельного топлива, и авиакеросина. По авиакеросину хотел бы отдельно показать вам слайд: цены на авиационный керосин – по сравнению с 2019 годом практически на 19-20% сегодня цены ниже», – сказал вице-премьер.

«Тот механизм, который был разработан по вашему поручению, по сглаживанию эффектов влияния мировых цен, позволяет нам держать цены на нефтепродукты на уровне не выше инфляции. Это происходит за счет демпфера, за счет того, что в период, когда цены на нефть и нефтепродукты на мировых рынках высокие, тогда демпфер платится из бюджета. А когда цены, наоборот, ниже, как сегодня это происходит, компания доплачивает в бюджет, то есть они сегодня очень солидные суммы выплачивают в бюджет», – добавил Новак.

Напомним, в декабрьском докладе ОПЕК повысила прогноз добычи жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России по 2020 году на 40 тыс. баррелей в сутки, до 10,39 млн баррелей в сутки.