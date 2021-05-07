Мишустин утвердил дополнительные меры по стабилизации цен на топливо

Российское правительство усовершенствует механизмы биржевых торгов бензином и дизелем, чтобы не допускать резких скачков цен на моторное топливо, сообщает пресс-служба кабинета министров.

«Механизмы биржевых торгов бензином и дизелем будут усовершенствованы, что позволит избежать резких скачков цен на моторное топливо. Постановление об этом утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении на сайте кабмина.

Теперь крупные российские нефтекомпании обязаны отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС могут купить его по рыночным ценам. Как отметили в кабмине, такой подход снижает риски монопольного ценообразования, ведь многие доминирующие игроки топливного рынка обладают собственной сетью АЗС.

Также новое постановление вводит понятие регулярности и равномерности биржевых торгов. Это сделано для того, чтобы компании, отправляющие топливо на биржу, планировали объемы реализации топлива на каждом пункте поставки на месяц вперед. Такое решение, как ожидается, поможет избежать дополнительного давления на цены у независимых сетей АЗС.

«Кроме того, торговать через биржу теперь можно с помощью автомобильного транспорта прямо с завода (ранее – только ж/д поставки). Это позволит отдельным компаниям отгружать ещё больше нефтепродуктов. Также гарантируется, что реализованное на бирже топливо дойдет до пунктов, где покупатели забирают товар», – указали в правительстве.

Принятый документ поможет стабилизировать ситуацию на топливном рынке, окажет сдерживающее влияние на общую инфляционную динамику, заключили в кабмине.

Ранее Минэнерго России предложило запретить экспорт бензина, чтобы избежать топливного кризиса. Ведомство переживает, что Россия может столкнуться с дефицитом топлива и всплеском цен на него, а это ударит абсолютно по всей экономике страны. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем порождены опасения Минэнерго и помогут ли новые методы.