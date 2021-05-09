Азаров оценил условие Кравчука для нормализации отношений с Москвой

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров оценил условие председателя киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонида Кравчука для нормализации отношений Москвы и Киева.

Азаров, комментируя слова Кравчука о необходимости решить конфликт в Донбассе в пользу Киева для восстановления отношений между двумя странами, назвал подобные заявления «фантазиями».

«Это заявление относится к разряду фантазий этого человека, который, мне кажется, давным-давно живет в другой реальности. Потому что основа для урегулирования конфликта известна – это соглашение, которое санкционировано Советом Безопасности ООН, и от Киева требуется выполнение этого соглашения. <…> Что касается положений, что на каких-то там киевских условиях этот конфликт будет урегулирован, это фантазии, еще раз подчеркиваю», – сказал Азаров радиостанции «Говорит Москва».

При этом экс-премьер-министр Украины подчеркнул, что решение проблем и появление «нормальной границы» произойдет только после вступления Киева в НАТО.

По его словам, Киеву удается уклоняться от выполнения Минских договоренностей и урегулирования ситуации на востоке Украины из-за позиции Франции и Германии, которые «смотрят на это дело достаточно нейтрально».

Ранее в разговоре с Ura.ru Кравчук заявил, что отношения с Россией можно наладить, если конфликт в Донбассе решится в пользу Киева.

29 апреля Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины смогла разблокировать обсуждение вопросов политического урегулирования, сообщил полпред Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах.

Тогда же глава украинской делегации в Контактной группе (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук выступил с утверждением, что участники переговоров якобы согласовали в общем виде идею установления «пасхального перемирия» в регионе. Между тем полпред России в ТКГ Борис Грызлов обвинил Киев в блокировании предложения Москвы по предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. В Луганской народной республике в свою очередь подчеркнули, что ТКГ не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе.

Напомним, 25 апреля Кравчук заявил, что принятие дополнительных мер контроля за соблюдением режима тишины на востоке Украины, которые были предложены украинской стороной, станет «историческим событием» и важным шагом для установления мира. В ЛНР в ответ уличили Кравчука во лжи об «историческом событии». «Кравчук пытается выдавать желаемое за действительное», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.

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