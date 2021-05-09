Азаров оценил условие Кравчука для нормализации отношений с Москвой

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9 мая, воскресенье | Последнее обновление — 13:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле объяснили слова Путина про «недобитых карателей»
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Наши деды и бабушки, ветераны войны, наши отцы и матери, дети войны – герои. Не потому, что они наши. А потому что вовсе не всё равно, кто строил Аушвиц и был в нем надзирателем, а кто освобождал Аушвиц и всю Европу.
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Победа в Великой Отечественной войне – самое важное событие в российской истории и будет оставаться таким всегда, как для французов взятие Бастилии или для американцев – провозглашение независимости от Британии
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Очень важно помнить войну не только как триумф, но и как трагедию. Этого требует справедливость по отношению к тем, кто страдал и умер. Наши предки не одержали победу на Олимпиаде. Они победили в самой страшной войне в истории человечества.
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В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
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В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
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«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», – заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам. Пасхальную ночь глава государства встретил на богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Азаров оценил условие Кравчука для нормализации отношений с Москвой
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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров оценил условие председателя киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонида Кравчука для нормализации отношений Москвы и Киева.
Азаров, комментируя слова Кравчука о необходимости решить конфликт в Донбассе в пользу Киева для восстановления отношений между двумя странами, назвал подобные заявления «фантазиями».
«Это заявление относится к разряду фантазий этого человека, который, мне кажется, давным-давно живет в другой реальности. Потому что основа для урегулирования конфликта известна – это соглашение, которое санкционировано Советом Безопасности ООН, и от Киева требуется выполнение этого соглашения. <…> Что касается положений, что на каких-то там киевских условиях этот конфликт будет урегулирован, это фантазии, еще раз подчеркиваю», – сказал Азаров радиостанции «Говорит Москва».
При этом экс-премьер-министр Украины подчеркнул, что решение проблем и появление «нормальной границы» произойдет только после вступления Киева в НАТО.
По его словам, Киеву удается уклоняться от выполнения Минских договоренностей и урегулирования ситуации на востоке Украины из-за позиции Франции и Германии, которые «смотрят на это дело достаточно нейтрально».
Ранее в разговоре с Ura.ru Кравчук заявил, что отношения с Россией можно наладить, если конфликт в Донбассе решится в пользу Киева.
29 апреля Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины смогла разблокировать обсуждение вопросов политического урегулирования, сообщил полпред Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах.
Тогда же глава украинской делегации в Контактной группе (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук выступил с утверждением, что участники переговоров якобы согласовали в общем виде идею установления «пасхального перемирия» в регионе. Между тем полпред России в ТКГ Борис Грызлов обвинил Киев в блокировании предложения Москвы по предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. В Луганской народной республике в свою очередь подчеркнули, что ТКГ не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе.
Напомним, 25 апреля Кравчук заявил, что принятие дополнительных мер контроля за соблюдением режима тишины на востоке Украины, которые были предложены украинской стороной, станет «историческим событием» и важным шагом для установления мира. В ЛНР в ответ уличили Кравчука во лжи об «историческом событии». «Кравчук пытается выдавать желаемое за действительное», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.
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В США рассказали о шагах НАТО в случае войны России и Украины
Адмирал ВМС США в отставке и экс-главком Североатлантического альянса Джеймс Ставридис заявил, что в случае начала войны между Россией и Украиной Москва, скорее всего, одержит победу, поскольку Вашингтон и НАТО будут «категорически возражать, но не предпримут никаких мер».
В статье для Bloomberg он объяснил, что в этом случае принцип НАТО «нападение на одного – это нападение на всех» не действует. Следовательно, Украина не подпадает под гарантию безопасности Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».
По мнению Ставридиса, в случае обострения отношений столкновение может произойти в акватории Черного моря. Он допустил, что в вероятной войне Россия будет использовать быстроходные патрульные катера с крылатыми ракетами класса «поверхность-поверхность» и «земля-земля», вертолеты для переброски спецназа с десантных кораблей и дизельные подводные лодки.
Отставной адмирал предположил, что в таком случае Москва одержит полную победу. При этом, как отметил Ставридис, войска НАТО не успеют достигнуть региона достаточно быстро, даже если захотят этого.
Ранее читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали американского президента Джо Байдена за попытки развязать «никому не нужную» войну с Россией из-за Украины и призвали США заняться своими делами и перестать окружать РФ со всех сторон.
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Пушков высмеял поднятые кулаки Зеленского и Блинкена
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Сенатор Алексей Пушков высмеял поднятые после встречи в Киеве кулаки президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена.
«Поднятые кулаки Зеленского и Блинкена после встречи в Киеве – не более, чем ритуальный жест, призванный обозначить тесные и прочные отношения между Вашингтоном и Киевом. Но кулаки можно было и не поднимать. Зеленский рвется в НАТО – хоть тушкой, хоть чучелом», – написал Пушков в своем Telegram.
США, по его словам, рады поддержать стремление Украины вступить в НАТО на словах, но не на деле. Как отметил сенатор, с учетом категорического несогласия Западной Европы со вступлением Украины в альянс, США не могут обеспечить Киеву место в НАТО.
«Да и сами не хотят быть заложниками конфликтной политики Киева, а также его стремления паразитировать на Западе. В этих условиях администрация Байдена намерена сама определять модальности и объем поддержки Киева. А поднять кулак – дело несложное, денег не стоит», – добавил он.
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(фото: Ukrainian Presidential Office/imago images/Xinhua/ТАСС)
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «продуктивным времяпрепровождением» свой визит в Киев и встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.
По завершении визита глава украинского МИД Кулеба заверил, что приезд Блинкена на Украину неким образом приведет к деэскалации конфликта в Донбассе.
Как считают политологи, «визит Блинкена продемонстрировал американскую поддержку Зеленскому и компании при том условии, что президент Украины будет беспрекословно выполнять распоряжения из Белого дома».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что получил президент Украины от Вашингтона в ответ.
Порошенко в обращении к украинцам перед Днем Победы заговорил о Путине
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Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам в преддверии Дня Победы и вспомнил российского президента Владимира Путина.
Свое обращение к украинцам Порошенко опубликовал в соцсети. Политик посвятил текст «преступлениям» коммунистического режима. Также он в очередной раз высказался о якобы «агрессии» России и ее президента Владимира Путина. Кроме того, экс-президент Украины подчеркнул стремление Киева поддержать «европейскую традицию» памяти о Победе, а свое обращение завершил грубым высказыванием в адрес Путина, передает РИА «Новости».
На Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая, в День памяти и примирения.
Ранее МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа».
Участники марша в честь дивизии СС «Галичина» захотели повторить его в Москве
Во Львове один из организаторов шествия по случаю годовщины формирования дивизии СС «Галичина» Василий Бычко заявил, что такие же марши когда-нибудь пройдут в Донецке и Москве.
Несколько десятков человек собрались на митинг на Лычаковском кладбище. Бычко отметил, что участники марша «впервые в истории Украины прошлись по Киеву». Он заверил, что «следующий будет больше». «Марш Донецк, Москва, мы и туда дойдем. Все идет вперед», – приводит его слова «Страна.ua».
На митинге присутствовали народный депутат Украины София Федина, депутаты Львовского областного совета Святослав Шеремета и Соломия Риботицкая, а также экс-нардеп Ирина Фарион.
Напомним, в марше националистов в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве приняли участие 100 человек. При этом в Киеве один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие, обозвав марширующих «нациками». Участники марша назвали себя «силой, которая будет воевать в Москве».
В Сети оценили украинский «клон» американского ЗРК Patriot
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Проект ЗРК «Кильчень» украинского конструкторского бюро «Южное», созданный сотрудниками предприятия в инициативном порядке, копирует американский Patriot и является очередным способом «распила бабла», считают пользователи Сети.
Инженеры показали, как будет выглядеть пусковая установка комплекса, а также некоторые тактико-технические характеристики комплекса. Однако в соцсетях высмеяли новое украинское «оружие возмездия» и отметили сходство между ЗРК «Кильчень» и американским Patriot.
«И почему с самого начала прочтения статьи, у меня закралось подозрение, что «кто-то» пытается клонировать американский Patriot?» – цитирует одного из пользователей ФАН.
При этом в Сети оценили хорошую графику на представленных КБ «Южное» рендерах перспективной системы, однако усомнились, что ее смогут воссоздать в металле. Некоторые считают, что проект похож на очередной «распил бабла».
«Заоблачные технологии Незалежной – это заоблачные идеи при полном отсутствии материальной и производственной базы. Но вот графику они и правда отлично освоили!» – заявил пользователь Сети.
«Последние двадцать лет Украина только и делает, что рисует и выкладывает интересные картинки, не более. Видно, что специалист по компьютерному моделированию у них хороший, не уверен, правда, что с украинской фамилией, да и то, что на территории Украины проживает — тоже не факт. Ну а реально, не обладая технологиями производства именно ЗРК, любая попытка его создания выглядит только хорошим поводом для распила бабла и не более», – добавил другой комментатор.
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, американские ЗРК Patriot должны быть размещены на Украине, которая «держит оборону против России». По его словам, Украина «держит оборону не только для себя, но и для Запада». «А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие – в Польше», – сказал он. Ермак заявил: «Они должны быть здесь»
Военный эксперт Игорь Коротченко заявил газете ВЗГЛЯД, что «с практической точки зрения запрос Киева на получение ЗРК Patriot не будет реализован, потому что украинские хотелки никого не интересуют».
Украинцев перед 9 Мая предупредили о наказании за георгиевские ленточки
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МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа».
Как отметили в украинском ведомстве, изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа» от 850 гривен до 2550 гривен (от 32 до 96 долларов) и конфискацию ленты. А за изготовление, распространение коммунистической символики предусмотрена уголовная ответственность – лишение свободы на срок до пяти лет, добавили в МВД Украины, передает РИА «Новости».
В декабре 2020 года украинские пограничники отказались пропустить в страну россиянку и гражданина Германии, на рюкзаке которого была повязана георгиевская лента. В августе того же года пограничники Украины задержали на границе с Россией женщину, которая везла георгиевские ленточки, значки с символикой 9 Мая и ленты с российским триколором.
Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. С этого времени символом победы у украинцев на европейский манер стал красный мак.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о случае, когда полиция в городе Кривой Рог Днепропетровской области возбудила уголовное дело в отношении 66-летнего мужчины за распространение изготовленных им открыток ко Дню Победы.
Украина отказалась делить победу во Второй мировой войне с Россией
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Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина не должна и не будет делить свой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне с другими государствами, в том числе и с Россией.
«Мы не можем, не должны и не будем отдавать те победы, которые были у нашего государства (…) Мы отдали очень много для того, чтобы сегодня мы могли говорить о 9 мая как о Дне победы. И точно не надо отдавать свою победу любой другой стране – будь то Россия, Беларусь или европейские государства», – цитирует Разумкова «Интерфакс-Украина».
По его словам, Украина во время Второй мировой войны понесла огромные потери – «и в плане экономики, и в плане (...) главное, людей». По мнению Разумкова, в стране нет ни одной семьи, которая бы не пострадала от Второй мировой войны.
«И историю надо знать, какой бы она не была – со своими плюсами, со своими минусами, со своими трагедиями, но мы должны ее знать, а те уроки, которые она нам дала, мы должны хорошо учесть и не допускать повторений», – добавил председатель Верховной Рады.
Ранее МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа».
Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. С этого времени символом победы у украинцев на европейский манер стал красный мак.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о случае, когда полиция в городе Кривой Рог Днепропетровской области возбудила уголовное дело в отношении 66-летнего мужчины за распространение изготовленных им открыток ко Дню Победы.
Зеленский прибыл в Донбасс с послами Евросоюза
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с послами «Большой семерки» и Европейского союза прибыл в Луганскую область, сообщается на сайте офиса украинского лидера.
Указывается, что президент Украины примет участие в церемонии памяти погибших во Второй мировой войне.
Ранее глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не исключил отказа Украины от минских переговоров об урегулировании в Донбассе и заявил о намерении добиваться изменения формата переговорного процесса в случае отсутствия результатов.
Напомним, Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. После этого официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала отказ Киева от выполнения Минских соглашений на уровне президента.
Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал слова Зеленского об изменении минского формата инсинуацией ради пиара, отметив, что ни одна из сторон идею не поддерживает.
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В Госдуме назвали Украину «чистильщиком сапог господам из США»
Украина теперь стала «чистильщиком сапог большим белым господам из Вашингтона и Брюсселя», заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне.
Украинский президент в своем Telegram-канале призвал не забывать, что нацизм был абсолютным злом и нужно осуждать людей, которые его оправдывают. В своих заявлениях Зеленский избегал названия «Великая Отечественная война», заменяя его на «Вторая мировая война».
На Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения. По словам Зеленского, этот день отмечается в стране не на замену 9 мая. «Когда мы говорим «никогда снова», имеем в виду прежде всего очень конкретное «никогда не забыть». Поэтому и отмечается во многих странах этот День – памяти и примирения. И у нас это не на замену 9 мая, а для того, чтобы сохранить и понять историю полнее. Потому что она – общая, одна на всех в мире. Чтобы никогда не забыть, что нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения», – написал Зеленский.
Он призвал никогда не забывать, что украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма, «вместе с русскими, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими». «И точно не для того, чтобы война уносила жизни наших людей 76 лет спустя», – заключил президент Украины.
Бальбек, комментируя заявление Зеленского, заявил, что он заврался. «Особенно героически сражалась с нацизмом столь любимая Зеленским ОУН* УПА* [Украинская повстанческая армия*, признана экстремистской организацией и запрещена в России], остальные были так – сбоку припеку», – передает слова Бальбека РИА «Новости».
Депутат добавил, что народы Советского союза, судя по словам Зеленского, вообще отсиживались в тылу, пока американцы с англичанами боролись против нацизма.
«Заврался украинский президент, наверное, будь его воля, так он и ветеранов Великой Отечественной войны вне закона объявил бы, чтобы не портили ему картину «правильного» трактования истории. Впрочем, сегодняшняя Украина – это уже не государство, а чистильщик сапог большим белым господам из Вашингтона и Брюсселя. Как говорится, нет своего мнения и своих решений – это только вопрос цены», – подчеркнул Бальбек.
Ранее депутат Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что на Украине остро стоит проблема героизации пособников фашистов, с этой бедой необходимо бороться.
При этом МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа». С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики.
В Киеве заявили об угрозе срыва мероприятий ко Дню Победы
Мероприятия ко Дню памяти и примирения и ко Дню Победы в Киеве находятся под угрозой срыва, руководство Национального музея истории Украины во Второй мировой войне не пропускает на территорию техническое оборудование для монтирования сцены, сообщила зампредседателя Киевской городской госадминистрации Марина Хонда.
Отмечается, что техническое оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию музея якобы из-за «устного запрета министерства культуры Украины», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госадминистрации Киева.
«Объяснить причины такого решения руководство музея не может и ссылается на прямой устный запрет министерства культуры», – сказала Хонда.
Она добавила, что, по словам директора музея Ивана Ковальчука, такое указание поступило «напрямую от министра культуры». При этом никаких документов, подтверждающих это решение, у руководства музея нет.
«Речь фактически идет о попытке срыва проведения традиционного ежегодного мероприятия», – отмечается на сайте со ссылкой на слова зампредседателя КГГА.
На Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая День памяти и примирения.
Ранее МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа».
Мирный житель погиб в результате обстрела Донецка
Украинские военные обстреляли поселок шахты «Трудовская» на западе Донецка, погиб мирный житель, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
В сообщении говорится, что в результате обстрела, который велся со стороны вооруженных сил Украины, «погиб мирный житель 1939 года рождения». Украинские силовики открыли огонь по западу Донецка около 17.20, повреждены здание школы и несколько домостроений, передает «Донецкое агентство новостей».
Накануне украинские силовики обстреляли поселок шахты имени Челюскинцев на западе Донецка, попав снарядом на площадку детского сада.
В Черном море стартовали совместные учения США и Украины
В Черном море начались совместные учения украинских пограничников и береговой охраны США, американский корабль Hamilton зайдет в порт Одессы 10 мая, сообщили в пресс-службе госпогранслужбы Украины.
По плану совместных учений корабли США и Украины на переходе морем отработали слаженность действий в международной тактической группе. «Вчера на рассвете, на расстоянии свыше 100 морских миль от Одессы, в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в точке рандеву (так моряки называют место встречи в открытом море) флагман Морской охраны госпогранслужбы встретил корабль Береговой охраны США Hamilton», – сообщается на сайте госпогранслужбы.
В Киеве отмечается, что американский корабль прибыл в Украину «с дружеским визитом», в рамках которого будут отработаны совместные маневры в море, тренинги по обмену опытом в обзорных и штурмовых операциях.
В пресс-службе заявили, что за действиями Украины и США наблюдали и «сопровождали своим присутствием» два пограничных сторожевых корабля ФСБ России.
«Корабли страны-агрессора то объявляли вымышленные координаты закрытых районов, требуя оставить их, то опасно маневрировали и пытались искусственно сузить зону маневра для украинских и американских кораблей», – заявили в госпогранслужбе Украины.
Отмечается, что корабль морской охраны госпогранслужбы «Григорий Куропятников» и американский корабль Hamilton остаются в море, продолжая совместные учения. Визит иностранного корабля в порт Одессы запланирован на 10 мая.
В ночь на 8 мая военные армии США десантировали в Эстонии более 700 военнослужащих, боевую технику и снаряжение в рамках учений Swift Response, которые начались 5 мая. Это часть серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe. Маневры пройдут в 16 странах с участием 28 тыс. военнослужащих.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт на Донбассе.
В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских военных
Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики десять мин, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«В 1.30 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Новоласпа. Выпущено десять мин калибром 120 миллиметров», – цитирует РИА «Новости» представителя.
В ЛНР сообщили, что украинские военные один раз за сутки нарушили режим прекращения огня. По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь из гранатометов по подконтрольному ЛНР населенному пункту Желобок.
Ранее глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не исключил отказа Украины от минских переговоров об урегулировании в Донбассе и заявил о намерении добиваться изменения формата переговорного процесса в случае отсутствия результатов.
Напомним, Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. После этого официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала отказ Киева от выполнения Минских соглашений на уровне президента.
Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал слова Зеленского об изменении минского формата инсинуацией ради пиара, отметив, что ни одна из сторон идею не поддерживает.
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В Донецке прошел парад в честь Дня Победы
В Донецке состоялся военный парад в честь Дня Победы, также по городу прошла колонна участников акции «Бессмертный полк».
В Донецке по улице Артема прошли более 1600 человек и 76 единиц военной техники, посмотреть на парад пришли тысячи жителей и гостей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В руках люди держали флаги ДНР, России и копии Знамени Победы, сообщает Донецкое агентство новостей.
«Только силой и единством многонационального государства наши деды и прадеды сломали хребет фашистскому зверю и закончили войну в его логове – в Берлине. Только в единстве с братским народом России мы можем успешно противостоять современному неофашизму и его киевским и львовским пособникам. Будем же достойны памяти наши великих предков», – выступил на параде глава ДНР Денис Пушилин. На площади Ленина была установлена трибуна, на которой за парадом следили политические и военные лидеры ДНР, почетные гости из России и ветераны Великой Отечественной войны.
Также в параде приняли участие первые в истории ДНР военнослужащие срочной службы народной милиции, первый призыв начался 1 апреля 2021 года. После них по улице прошли расчеты действующих военнослужащих Народной милиции ДНР, курсанты Донецкой академии внутренних дел, факультета внутренних войск МВД, расчет МЧС и курсанты Академии гражданской защиты МЧС, курсанты Донецкого общевойскового командного училища.
После пеших расчетов прошла колонна военной техники, которую возглавил отреставрированный танк времен Великой Отечественной войны Т-34, за ним следовали бронетранспортер БТР-80, квадроциклы, военные внедорожники с разными видами вооружения, боевые машины пехоты, танки Т-72 Б и Т-64, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», самоходные гаубицы «Гвоздика», буксируемая артиллерия – Д-30, «Мста-Б», минометы, противотанковые пушки «Рапира», зенитный ракетный комплексы «Стрела-10», зенитные скорострельные пушки ЗУ-23-2, пусковые установки с трофейными беспилотными летательными аппаратами украинской армии. Впервые в параде приняли участие гусеничные плавающие транспортеры (ПТС-2).
Затем по улице Артема прошла колонна участников «Бессмертного полка».
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам в преддверии Дня Победы и вспомнил российского президента Владимира Путина.
В Одессе во время возложения венков к памятнику Неизвестному матросу произошла потасовка
В Одессе неизвестные спровоцировали потасовку с полицией во время возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу.
Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, во время возложения цветов у памятника Неизвестному матросу в Одессе неизвестные начали потасовку с полицией, а затем убежали.
Украинское издание Страна.ua пишет, что драка произошла на одесской Аллее славы. Издание сообщает, что потасовка началась после того, как представитель полиции попросил одну из женщин убрать портрет советского маршала Георгия Жукова, после этого ее задержали и отвезли в отделение полиции.
Также на сайте Страна.ua опубликовано видео, на котором видно, как как в центре Киева радикалы оскорбили шедшего по улице ветерана нацистским приветствием. PavlovskyNews сообщает, что «зигующего человека в балаклаве зовут Михаил. Ему 16 лет, он представитель организации «Правая молодежь» из «Правого сектора*» (организация запрещена в России). На нарушителя порядка составили административный протокол.
Напомним, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая, в День памяти и примирения.
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