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В ЛНР уличили Кравчука во лжи об «историческом событии»
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«Кравчук пытается выдавать желаемое за действительное», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Так он отреагировал на заявление главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука об «историческом событии» на переговорах.
«Могу с уверенностью сказать: Кравчук лжет, когда говорит о том, что украинский вариант дополнительных мер контроля за соблюдением режима тишины на востоке Украины был принят за основу на переговорах», – сказал представитель ЛНР на переговорах в Минске, советник главы республики Родион Мирошник.
По его словам, в октябре прошлого года после ряда шагов Украины, которые завели переговоры в тупик, представители ДНР и ЛНР предложили подготовить «дорожную карту» по урегулированию конфликта и предложили ее согласовать всем сторонам, после чего она могла быть утверждена парламентом Украины.
«Если бы парламент Украины принял этот вариант – мы бы получили доказательство их приверженности выполнению Минских соглашений. Но после представления документа украинская сторона блокировала любое конструктивное обсуждение этого вопроса, а спустя месяц предложила свой проект урегулирования, после чего требовала рассмотрения лишь украинского варианта. Поэтому в данном случае слова Кравчука – это абсолютная фантазия и попытка выдать желаемое за действительное. По сути, это недобросовестное ведение переговоров», – указал собеседник.
По мнению Мирошника, подобные заявления – это «информационный колпак, который сегодня использует Украина для подачи ложной информации украинскому обществу». «Такой подход призван показать, что власти Украины якобы активно отстаивают интересы страны. Но на практике подобные заявления Кравчука направлены больше на хайп, нежели на прогресс в диалоге», – считает советник главы ЛНР.
Говоря о том, что мешает Украине соблюдать режим тишины, Мирошник отмечает несколько факторов. «Во-первых, Украина действует в рамках политики двойных стандартов. С одной стороны, Киев всячески заявляет о необходимости мирного урегулирования конфликта, но при этом отказывается от конструктивного диалога с ЛНР и ДНР. С другой стороны, Киев публикует документ о прекращении огня, но через несколько часов нарушает положения этого документа и проводит обстрелы населенных пунктов на территориях республик ДНР и ЛНР», – пояснил собеседник.
«Военные действия – это товар, который власти Украины пытаются экспортировать своим западным партнерам.
В противном случае им нечем привлекать внимание тех же США. Поэтому они создают и сохраняют точки напряжения. Только за минувшие сутки по ЛНР было выпущено более 60 боеприпасов, часть из них – это мины», – добавил представитель республики.
Также, по мнению Мирошника, есть еще один немаловажный фактор, оказывающий влияние на политику властей Украины. «Я думаю, что в структуру управления вооруженными силами Украины слишком глубоко входят представители США или кадры, согласованные с ними. Поэтому отчасти военные действия на линии соприкосновения не всегда контролируются Украиной», – заключил советник главы ЛНР.
Ранее Кравчук заявил об «историческом событии» на переговорах по Донбассу. «На последнем заседании ТКГ наш документ, предложения ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) и предложения России были взяты к обсуждению. И, как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказал, что это историческое событие. Сейчас этот документ совершенствует рабочая группа», – приводит слова Кравчука РИА «Новости».
По его словам, документ обсудит рабочая подгруппа еще раз с учетом предложений 27 апреля. «Если они придут к какому-то положительному заключению, мы его обсудим на общей ТКГ 28 апреля и примем этот документ. Это будет, я считаю, очень важный шаг к установлению мира на Донбассе», – сказал Кравчук в эфире телеканала «Дом».
Напомним, в пятницу замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что Москва предложила Германии и Франции до 27 апреля провести встречу в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска для обсуждения перемирия на юго-востоке Украины.
Ранее Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.
В Белоруссии отметили, что заявление главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу по поводу переноса переговорной площадки говорит о нежелании украинских политиков соблюдать достигнутые в Минске договоренности.
Президент Владимир Путин отмечал, что перенос заседаний контактной группы по Донбассу из Белоруссии в другую страну указывает на попытку уклониться от решения проблемы.
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Названы желающие присоединиться к России украинские города
Присоединиться к России хотят не только жители самопровозглашенных республик Донбасса, но и ряда городов остальной Украины, заявил в кулуарах форума «Единство русских: защита прав и свобод» российский политолог Сергей Марков.
«Сейчас абсолютное большинство не только Славянска, Краматорска, Мариуполя проголосуют за воссоединение с Россией, но и в Харькове, Одессе, Николаеве, Запорожье также на голосовании за воссоединение будет абсолютное, если бы у них была возможность свободно проголосовать. Но у них нет такой возможности. Дать им возможность свободно проголосовать – это наша главная историческая задача», – цитирует Маркова «Политнавигатор».
По словам политолога, проект «антироссийская Украина» запущен с целью ликвидации России. «Это пистолет, приставленный к нашему сердцу. И мы должны этот пистолет выбить из рук врага и забрать себе», – добавил эксперт.
Напомним, в Киеве и странах Запада активно запугивали население «подготовкой российского вторжения на Украину», подтверждая это фотографиями перемещения военной техники, полученными из соцсетей. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что значат масштабные перемещения российских войск у границ Украины.
Ранее руководитель делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что сейчас обсуждения двусторонних отношений Москвы и Киева быть не может.
По его словам, «искать любую точку и обсуждать украинско-российские отношения» можно будет только после того, как «агрессия прекратится» и «войны не будет».
Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта, исполняя роль гаранта урегулирования украинского кризиса. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией, а также заявляет, что в Донбассе якобы действуют российские войска.
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Украинские депутаты устроили драку из-за флага России
Депутаты Херсонского областного совета устроили потасовку на заседании из-за плаката с российским флагом, сообщают местные СМИ.
Во время выступления депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Егора Устинова к нему подошел представитель фракции «Европейская солидарность» Сергей Хлань и попытался повесить парламентарию на шею плакат с надписью «Пособник оккупанта» и нарисованным российским флагом, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал kherson.net.ua.
Устинов оттолкнул оппонента, между ними возникла потасовка. В итоге один из соратников депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» оттеснил Хланя и усадил его на место.
В продолжении своей речи Устинов подчеркнул, что подобное поведение депутата областного совета – недопустимо.
Ранее экс-депутат Рады устроил поножовщину в кафе из-за русского языка.
Украинцы высказались за визит Зеленского в Москву
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Украинское издание «Страна.ua» провело опрос среди киевлян и выяснило, что большинство жителей украинской столицы выступают за визит президента Украины Владимира Зеленского в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
«Я от политики далека, поэтому не знаю, – сразу оговорилась киевлянка. – Но, может быть, и стоит. Может, поговорить надо, и что-нибудь решат». На вопрос корреспондента о том, не будет ли такой визит предательством, женщина ответила отрицательно, так как «речь идет о том, чтобы не стреляли, не убивали», пишет «Страна.ua».
Мысль о том, что поездка необходима для прекращения огня в Донбассе, поддержали и другие киевляне.
«Путин имеет намного больше веса в мировой политике. Если вы спортсменка, скажем, первого разряда, вы прислушались бы к заслуженному мастеру спорта? Я не говорю, что он заслуженный человек. Но, я думаю, нужно пойти на уступки кому-то ради людей», – высказал свою позицию мужчина.
Еще один киевлянин отметил, что «надо делать все, чтобы был мир, хоть на Марс полететь».
«Я думаю, стоит. Чтобы был мир и люди не гибли. Очень у многих родственники в России, мои, например, живут в Петербурге. И брат мой двоюродный живет в Москве, мы видеться не можем», – говорит киевлянка. Тем, кто считает подобные визиты предательством, нужно, по мнению женщины, объяснять, что найти дипломатическое решение – это достойно.
«Конечно, должен. Чтобы они договорились о мире в Донбассе и вообще улучшили отношения с Россией. Я за хорошие отношения с Россией. Мирно поговорить руководителям двух государств – какая же тут зрада (предательство – прим. ВЗГЛЯД)? Пусть едет», – считает еще одна девушка.
Среди опрошенных были и те, кто относится к этой идее отрицательно, указывая на негативные качества Зеленского.
«Наверное, нет. Потому что он ничтожество. Что ему делать в Москве? Он паяц, клоун. Это все шоу Зеленский пытается сделать, а Путин его пытается поставить на место», – резко высказался мужчина.
Другой молодой человек считает, что личная встреча Путина с Зеленским ничего не решит, поскольку Россия будет договариваться по-крупному лишь с Западом». При этом еще один мужчина и вовсе считает, что с Россией в принципе договориться нельзя, он убежден, что Москва хочет восстановить СССР в его прежних границах.
Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений он пригласил Зеленского в Москву.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
Соловьев: Удивлен просьбой наследников Бандеры к Израилю
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«Если у президента Украины остались вопросы к России, пусть наберется смелости и прилетает в Москву, а не ищет посредников», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев, комментируя призыв Киева к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах России и Украины.
«Не понимаю, зачем России и Украине вообще нужен посредник. Владимир Путин четко сказал: если Зеленский хочет обсудить двусторонние отношения, пускай прилетает в Москву», – отметил тележурналист Владимир Соловьев.
Собеседник также выразил удивление тем, что киевские власти просят о помощи именно Израиль. «Как они могут обращаться к Иерусалиму после того, как президент Украины позволил назвать у себя футбольный стадион именем душителя еврейского народа – Романа Шухевича? То есть наследники украинских националистов считают, что могут обращаться к Израилю?» – риторически спрашивает Соловьев.
По словам журналиста, у политиков Израиля нет иллюзий по поводу того, кто такие бандеровцы и какую роль они сыграли в Холокосте, поэтому поведение украинских дипломатов выглядит странно. «Кроме того, если Владимир Зеленский все же хочет поговорить с российским лидером, он должен понять, что тема Крыма закрыта. А вопрос Донбасса ему нужно обсуждать с Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Впрочем, если у него остались еще какие-то вопросы, то Владимир Путин готов его принять. И посредники для этого не нужны», – заключил Соловьев.
В пятницу стало известно, что Киев предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником в своих переговорах с Москвой. Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Дипломат напомнил, что Нетаньяху поддерживает хорошие отношения и с Путиным, и с Зеленским. «Я рад заявить, что премьер-министр не сказал нет. Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот – он показал свой интерес и желание помочь», – цитирует Корнийчука «Страна.ua».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения двусторонних отношений он пригласил Зеленского в Москву. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что темой такого разговора могут быть двусторонние отношения, в вопросе Крыма обсуждать нечего.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения.
Минобороны разъяснило ситуацию с Керченским проливом
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В Минобороны опровергли информацию о том, что Россия якобы закрывает Керченский пролив, что приведет к транспортному коллапсу.
В министерстве пояснили, что Россия с 24 апреля по 31 октября закрывает три района Черного моря для иностранных военных кораблей из-за проведения военных учений, при этом закрытые зоны находятся внутри территориальных вод страны. Сам Керченский пролив останется открытым для судоходства, транспортного коллапса не будет, передает «Царьград».
Аналогичное заявление ранее сделал замглавы МИД России Сергей Рябков, подчеркнув, что на торговле и украинских портах запланированные маневры никак не отразятся.
Он также отметил, что закрытие зон внутри территориальных вод – это общемировая практика, в этом нет ничего удивительного.
Ранее стало известно, что с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря.
Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня Минобороны, не попадает в указанные зоны.
Госдеп США заявил, что обеспокоены этим решением. В американском ведомстве назвали данный шаг Москвы якобы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», проводимой, по мнению Вашингтона, Россией «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине.
Адмирал Владимир Валуев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «запрет касается не судоходства, а прохода конкретных корабле», и «режим Черноморских проливов и нахождение кораблей у берегов черноморских стран оговорены правилами», а в случае их нарушения «страна вправе ввести запрет».
Россия пригласила Германию и Францию обсудить Минские соглашения в Донбассе
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Москва предложила Германии и Франции провести до 27 апреля встречу в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска, чтобы обсудить вопросы перемирия на юго-востоке Украины, сообщил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
«Надеюсь на конструктивное, открытое и честное обсуждение находящихся на столе переговоров проектов решений по текущим (перемирие) и стратегическим вопросам реализации Минских соглашений уже в ближайшее время (не позднее 27 апреля)», – передает его слова РИА «Новости».
«Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей», – добавил Козак.
Напомним, Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.
В Белоруссии отметили, что заявление главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу по поводу переноса переговорной площадки говорит о нежелании украинских политиков соблюдать достигнутые в Минске договоренности.
Президент Владимир Путин отмечал, что перенос заседаний контактной группы по Донбассу из Белоруссии в другую страну указывает на попытку уклониться от решения проблемы.
Украина не смогла выпросить у Германии подержанные корветы
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Киев пытается получить от Германии современное оборонительное оружие, «с помощью которого Украина могла бы защитить свое черноморское побережье от вторжения», сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).
Согласно данным газеты, Украина просит о поставках оружия для противовоздушной обороны и оборудовании для разминирования.
«Как стало известно FAS, Киев уже тщетно просил в Берлине подержанные немецкие корветы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас «оказал сопротивление» в этом отношении, тогда как министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, напротив, демонстрирует по данному вопросу «открытость», сообщили как украинские, так и немецкие источники издания.
Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген в этой связи заявил изданию, что «было бы неправильно исключить поставку исключительно оборонительных систем оружия» в то время, когда Россия якобы «угрожает войной».
Ранее МИД заявил о стягивании украинских вооружений к линии соприкосновения в Донбассе.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России на Украине.
Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта, исполняя роль гаранта урегулирования украинского кризиса.
МИД заявил о стягивании украинских вооружений к линии соприкосновения
Киев начал стягивать технику и вооружения к линии соприкосновения в Донбассе, говорить о шагах в сторону урегулирования с украинской стороны не приходится, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«О какой «сдержанной реакции» и, тем более, «шагах в сторону урегулирования» киевских властей можно говорить в условиях, когда к линии соприкосновения активно стягиваются вооружения и техника ВСУ, а пригороды Донецка ежедневно обстреливают украинскими снарядами и минами, от которых гибнут мирные жители, в том числе дети?» – говорится в комментарии Захаровой, на сайте ведомства.
«Цинично выглядит потакание украинскому мифотворчеству о неких несметных российских войсках, развернутых на границе - при том, что в ЕС, похоже, сами путаются в предоставленных им Киевом цифрах - в условиях, когда в Брюсселе не только закрывают глаза на распространенные среди киевских властей настроения в пользу силового решения конфликта на Юго-Востоке, но и - вольно или невольно - сами их и поддерживают», – продолжила дипломат.
Захарова отметила, что невозможно иначе воспринимать «периодически звучащие из уст руководства ЕС фразы, адресованные Киеву, вроде «Мы на вашей стороне».
«Возможно, руководству евродипломатии, вместо безоглядной поддержки украинских властей, пора начать побуждать Киев к отказу от агрессивной милитаристской риторики и, наконец, добросовестному выполнению взятых на себя согласно Минскому «Комплексу мер» и договоренностям на саммитах «нормандского формата» обязательств по урегулированию конфликта», – добавила дипломат.
Она подчеркнула, что в другом случае не останется никаких сомнений в том, что именно Евросоюз, «позиция которого уже фактически неотличима от украинской, занял в конфликте вполне определенную сторону и активно потакает националистической политике киевских властей».
«Следовательно, несет ответственность и за последствия этой политики, в том числе продолжающегося на Украине масштабного и агрессивного ущемления прав и свобод русскоязычного населения, а также возрождения «пещерной» идеологии неонацизма и правого экстремизма», – заключила Захарова
Ранее в пятницу в ДНР сообщили, что украинские силовики 45 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, разведка ДНР обнаружила танки, гаубицы и бронетехнику, размещенную возле жилых домов на подконтрольной Украине территории.
До этого подразделения украинских силовиков обстреляли из артиллерийских орудий и минометов окрестности Горловки, заявили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Аваков выступил за признание геноцида армян на государственном уровне
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о важности признания геноцида армян в Османской империи на государственном уровне.
«24 апреля 1915 года за одну ночь в Османской империи были арестованы сотни тысяч представителей интеллигенции, духовенства, писатели, философы и художники – те люди, которые были духовными лидерами армянского народа, те, кто мог повести за собой. Практически все они были убиты. Предварительно турецкие захватчики призвали в армию и расстреляли армянских военных. Оставшихся после этих двух этапов программы геноцида женщин, детей, стариков насильно согнали с родной земли и погнали в пустыню. Большинство переселенцев погибли от голода и болезней. Почти никто не дошел. Те, кому удалось бежать, рассеялись по чужим странам и навсегда утратили родину», – написал Аваков на своей странице в соцсети Facebook.
«Геноцид армян – это не трагедия одного народа. Это страшный и, к сожалению, неизученный урок для всего человечества, потому что до сих пор ни одна страна и ни один народ не застрахованы от повторения трагедии. <…> Именно поэтому так важно признать на государственном уровне геноцид армян. Осудить преступление, задекларировать недопустимость «решения» таким образом любых конфликтов и споров, взять на себя политические обязательства», – заметил Аваков.
Ранее в субботу президент Соединенных Штатов Джо Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами и предупредила Вашингтон о последствиях.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили признание геноцида армян в Османской империи 46-м президентом Соединенных Штатов.
Председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвал власти Турции после признания Байденом геноцида армян незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть американских военнослужащих в Соединенные Штаты.
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия.
Кравчук отказался ехать в Минск на переговоры по Донбассу
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Бывший украинский президент и руководитель делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук отказался от поездок в Минск на переговоры по урегулированию конфликта.
«Я туда (в Минск) не поеду, думаю, и делегация туда не поедет», – заявил Кравчук в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости».
По его словам, Белоруссия «подотчетна России», а белорусский лидер Александр Лукашенко «является вассалом».
На данный момент много стран готовы предложить себя в качестве переговорной площадки для урегулирования конфликта.
Напомним, Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.
В Белоруссии отметили, что заявление главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу по поводу переноса переговорной площадки говорит о нежелании украинских политиков соблюдать достигнутые в Минске договоренности.
Президент Владимир Путин отмечал, что перенос заседаний контактной группы по Донбассу из Белоруссии в другую страну указывает на попытку уклониться от решения проблемы.
Захарова назвала Евросоюз ответственным за притеснение русскоязычных на Украине
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Евросоюз потакает националистической политике киевских властей, а следовательно несет ответственность за продолжающееся на Украине масштабное и агрессивное ущемление прав и свобод русскоязычного населения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Возможно, руководству евродипломатии вместо безоглядной поддержки украинских властей пора начать побуждать Киев к отказу от агрессивной милитаристской риторики и, наконец, добросовестному выполнению взятых на себя согласно минскому Комплексу мер и договоренностям на саммитах нормандского формата обязательств по урегулированию конфликта. В противном случае не останется никаких сомнений в том, что именно Евросоюз, позиция которого уже фактически неотличима от украинской, занял в конфликте вполне определенную сторону и активно потакает националистической политике киевских властей. Следовательно, несет ответственность и за последствия этой политики, в том числе продолжающегося на Украине масштабного и агрессивного ущемления прав и свобод русскоязычного населения, а также возрождения пещерной идеологии неонацизма и правого экстремизма», – отмечается в комментарии Захаровой на сайте ведомства.
Комментируя публикацию главы европейской дипломатии Жозефа Борреля в Twitter о якобы российской агрессии против Украины, Захарова заявила, что он предвзят в своих высказываниях, что доказывает неспособность Евросоюза объективно оценить происходящие события, «разобраться в их причинах и понять их трагические последствия».
По ее словам, ангажированная позиция главного дипломата ЕС вызвала разочарование.
«Словно заклинание повторяется неправда о «российской агрессии» против Украины. О какой «сдержанной реакции» и тем более «шагах в сторону урегулирования» киевских властей можно говорить в условиях, когда к линии соприкосновения активно стягиваются вооружения и техника ВСУ, а пригороды Донецка ежедневно обстреливают украинскими снарядами и минами, от которых гибнут мирные жители, в том числе дети?» –подчеркнула дипломат.
Официальный представитель МИД выразила надежду на то, что в Брюсселе прекратят распространять «грубую антироссийскую дезинформацию и, руководствуясь долгосрочными интересами европейских народов, начнут инициативно искать пути к нормализации российско-еэсовского взаимодействия».
Президент Владимир Путин, говоря о двусторонних отношениях между Москвой и Киевом, назвал проблемы российско-украинских отношений: отношение к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины, к российским гражданам, проживающим на Украине.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения отношений Москвы и Киева Путин пригласил Зеленского в Москву.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
Кравчук счел невозможным обсуждать отношения Украины и России
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Сейчас обсуждения двусторонних отношений Москвы и Киева «быть не может», заявил руководитель делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
По его словам, «искать любую точку и обсуждать украинско-российские отношения» можно будет только после того, как «агрессия прекратится» и «войны не будет». Как заявил бывший президент Украины, «закончится война, начнем обсуждать другие вопросы», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина».
Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта, исполняя роль гаранта урегулирования украинского кризиса. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией, а также заявляет, что в Донбассе якобы действуют российские войска.
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Во Львове заметили нежелание уроженцев Донбасса быть украинцами
Переселенцы с Донбасса не хотят поддаваться «украинизации» и привозят с собой на Украину русские привычки, заявил львовский журналист Остап Дроздов.
«Они приезжают сюда, и их дети продолжают што-кать и как-ать и не считают необходимым лишать себя симпатии к русскому шансону. Они привозят с собой все привычки русифицированного, колонизированного субъекта и тут его экстраполируют», – передает РИА «Новости» слова Дроздова.
В качестве примера он привел свою соседку, которая освоилась в Италии за четыре месяца, в то время как русские, по его словам, «все делают русским».
Ранее Дроздов в резких и оскорбительных тонах высказался о народе Украины, назвав его «паскудным и обрусевшим», пожелал «сдохнуть» жителям Донбасса и Крыма, заявил, что русскоязычное население Украины «должно исчезнуть как вид», в том числе должны исчезнуть русскоязычные дети и предложил усилить наказание за неуважение родного языка среди жителей страны, особенно среди несовершеннолетних.
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Киев предложил премьеру Израиля выступить посредником в переговорах России и Украины
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Украина предложила премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником в переговорах между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским на фоне напряжения в отношениях между странами, заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телеканала i24NEWS.
По его словам, у Нетаньяху хорошие отношения и с Путиным, и с Зеленским, поэтому было сделано такое предложение.
«Я рад заявить, что премьер-министр не сказал нет. Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот – он показал свой интерес и желание помочь», – передает слова Корнийчука «Страна.ua».
Между тем канцелярия премьер-министра Израиля не стала комментировать заявление посла Украины. «Мы не комментируем», – передает ТАСС слова представителя канцелярии и пресс-секретаря главы правительства еврейского государства Анны Йонатан-Леус.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения отношений Москвы и Киева Путин пригласил Зеленского в Москву.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что темой разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского могут быть двусторонние отношения, в вопросе Крыма обсуждать нечего.
В Швеции усомнились в возвращении войск России в места дислокации
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Министр обороны Швеции Петер Хультквист выступил с утверждением, что возвращение российских войск в пункты постоянной дислокации после завершения учений на юге России якобы является «дымовой завесой».
«Россия создает сейчас существенную свободу действий, оставляя на месте вооружение и все остальное. Таким образом, сюда можно очень быстро перебросить личный состав. В перспективе можно повышать и понижать уровень напряженности в зависимости от того, что соответствует интересам России. Я говорю о дымовой завесе: при оставлении на месте оборудования и материальной части создается возможность быстрого наращивания своих действий», – приводит ТАСС заявление Хультквиста в интервью телеканалу SVT.
Шведский министр сообщил, что в пятницу провел разговор с главой Минобороны Украины. Отвечая на вопрос о том, не перенял ли он украинскую трактовку событий, Хультквист заверил, что это не так. Вместе с тем он повторил ранее звучавшую со стороны Запада версию, согласно которой Россия якобы несет ответственность за рост напряженности на границе с Украиной. «Именно Россия проводит эти масштабные учения, которые создают чрезвычайно напряженную ситуацию, и Россия несет ответственность за эскалацию. И я убежден, что завершение [учений] – это только для видимости снижения тона», – утверждает министр обороны Швеции.
Напомним, в пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, в базы вернулись более 20 кораблей ЧФ.
В четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе учений в Крыму успешно решил все поставленные задачи.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему способность России в короткие сроки перебрасывать огромные массы войск критически важна в современной войне.