Путин назвал идею переноса переговоров по Донбассу из Минска уходом от проблемы

Цитаты из послания Путина будут показывать на медиафасадах двое суток

Цитаты из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию продолжат транслировать еще в течение двух суток. С инициативой вывести на уличные экраны важнейшие заявления главы государства выступил Общероссийский народный фронт.

Главные цитаты из речи Путина россияне увидели в режиме новостной видеоленты на цифровых экранах Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Новосибирска и других городов. В Московском регионе к трансляции послания президента дополнительно была подключена сеть цифровых суперсайтов, расположенных на автомагистралях, в том числе на МКАД. Цитаты появились на экранах, принадлежащих медиахолдингу MAER, сообщается на сайте ОНФ.

«Уже стало доброй традицией у Общероссийского народного фронта вместе с нашим партнером Константином Майором, проводить такую акцию: транслировать ключевые тезисы послания президента России на крупнейших медиаповерхностях нашей страны. Они протянули нам руку помощи, и совместными усилиями уже второй год мы эти тезисы показываем на экранах. Это важно и нужно, потому что послание имеет с каждым годом все более социально выраженный характер. И наша непосредственная задача, чтобы как можно больше людей видело, знало и могло воспользоваться теми возможностями, которые дает им президент», – отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ Артем Бичаев.

В течение 21 и 22 апреля с новыми решениями президента ознакомится более 10 млн россиян, а в общей сложности трансляцию на наружных носителях потенциально увидят 75 млн раз. «Рекламные технологии, которыми обладает наш медиахолдинг, позволяют транслировать события онлайн и выводить изображение на медиафасады в ключевых городах России. Мы старались донести до граждан нашей большой страны программные заявления президента, которые напрямую отражаются на нашей жизни», – сказал генеральный директор MAER Константин Майор.

Как отметили в ОНФ, прошлогодний опыт трансляции послания президента показал высочайший эффект вовлечения зрителя в происходящее событие: в регионах на фоне медиафасадов проводились репортажные съемки местных телеканалов, проводились опросы общественного мнения, фотографии с цитатами президента на уличных экранах сопровождали многочисленные новостные публикации отечественных и зарубежных СМИ, а граждане активно делились ими в социальных сетях.

В среду президент Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Среди озвученных мер он предложил направить в ближайшие три года 24 млрд рублей на обновление домов культуры и музеев в селах и малых городах, а также объявил о создании президентского Фонда культурных инициатив, который займется выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества.

Глава государства много говорил о поддержке семей с детьми. Так, к середине августа должна быть проведена единовременная выплата в 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками и будущими первоклассниками. С 1 июля будут назначены выплаты в 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет в неполных семьях. Уже в 2021 году больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться в размере 100% от заработка. Одновременно Путин предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных условиях, и выплачивать им по 6350 рублей в месяц.