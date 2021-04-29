Участники марша нацистов в Киеве собрались «воевать в Москве» Участники переговоров по Донбассу обсудили политическое урегулирование конфликта 29 апреля 2021, 05:31 Текст: Антон Никитин

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины смогла разблокировать обсуждение вопросов политического урегулирования, сообщил полпред Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего. «Обсуждение вопросов политического урегулирования прошло без участия общественных экспертов с обеих сторон, что соответствует сделанным ранее представителями республик компромиссным предложениям. Это позволило разблокировать обсуждение политических вопросов в Контактной группе», – говорится в заявлении Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР. По его словам, такой подход пока не применяется украинской делегацией на заседаниях политической подгруппы Контактной группы, из-за чего «предметная и детальная работа по политическим аспектам урегулирования конфликта остается заблокированной». Однако участники заседания намерены разблокировать работу подгруппы таким же способом – исключив общественных экспертов. «Единственное, в чем сошлись все участники переговоров – Украина – по умолчанию в связи с отсутствием возражений, – работу подгруппы нужно и можно разблокировать по тому же принципу, по которому в этот раз работала Контактная группа – без участия общественников со всех сторон», – отметил он. Однако, добавил Дейнего, несмотря на то, что диалог в Контактной группе по политическим вопросам физически состоялся, конкретных результатов в ходе обсуждения добиться не удалось. Ранее глава украинской делегации в Контактной группе (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук выступил с утверждением, что участники переговоров якобы согласовали в общем виде идею установления «пасхального перемирия» в регионе. Между тем полпред России в ТКГ Борис Грызлов обвинил Киев в блокировании предложения Москвы по предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. В Луганской народной республике в свою очередь подчеркнули, что ТКГ не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе. Глава МИД Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова обвинила представителей Киева в попытке заменить выполнение обязательств по соблюдению постоянного режима прекращения огня в Донбассе на введение временных перемирий. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Лавров объяснил, почему Россия не признает независимость Донбасса 28 апреля 2021, 11:00

Фото: РИА «Новости»/YouTube

Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, почему Россия не признает независимость Донбасса, в то время как в 2008 году признала Абхазию и Южную Осетию. По словам главы МИД, аналогии в ситуации в Донбассе и событиях в Абхазии и Южной Осетии есть, но присутствует и важное различие. «В Абхазии и Южной Осетии, когда состоялась агрессия Саакашвили (бывший президент Грузии Михаил Саакашвили) на Цхинвал, на позиции миротворцев, в том числе российских, там не было заключено таких договоренностей, которые были бы аналогичны Минскому комплексу мер. Там был даже не подписан, а просто обсужден документ «Медведев – Саркози» (тогдашние президенты России и Франции Дмитрий Медведев и Николя Саркози), который предполагал целый ряд шагов, но который не был подписан Грузией» – напомнил Лавров в интервью РИА «Новости». По его словам, «Саркози, после того как договорился с нами здесь, в Москве, полетел в Тбилиси для того, чтобы обеспечить поддержку этого документа со стороны Саакашвили». «Саакашвили подписал этот документ, только вычеркнув из него ключевые положения. Саркози пытался представить это как компромисс, но это было вполне всем понятно. Там начиналась вся бумага с фразы, с преамбулы – Российская Федерация и Французская Республика, стремясь нормализовать ситуацию в Закавказье, предлагают Грузии, Южной Осетии и Абхазии следующее: прекращение огня… Вот эту шапку Саакашвили вычеркнул и получилось просто: первый пункт – прекращение огня и дальше. И с тех пор Запад требует от нас выполнять эти договоренности», – сказал Лавров. «В случае с Донбассом – там ситуация была иная, и 17-часовые переговоры в Минске с участием лидеров «нормандского формата» – президент (Франции Франсуа) Олланд, канцлер (ФРГ Ангела) Меркель, президент (Украины Петр) Порошенко, президент (РФ Владимир) Путин – они дали результат, который через два дня был одобрен в Совете Безопасности ООН без каких-либо довесков, без каких-либо сомнений, что его нужно выполнять», – подчеркнул он. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. Зеленского обвинили в самой большой афере за 30 лет независимости Украины 28 апреля 2021, 08:31 Текст: Алина Назарова

Продажа украинского газа местному населению по завышенной цене стала результатом аферы президента Владимира Зеленского, считает политолог Дмитрий Корнейчук. «Зеленский, тот, что обещал нам в два раза тарифы снизить, обещал нам, что у нас газ будет для людей и так далее, совершил одну из самых больших афер за 30 лет независимости Украины и сделал то, о чем мечтали все наши олигархи 30 лет, но ни один президент на это не решался», – заявил Корнейчук, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Первый независимый». По его словам, с запуском в стране рынка газа топливо украинской добычи, себестоимость которого с налогами составляет 2,5-3 гривны (7-8 рублей), стало продаваться монополистами населению в 2-2,5 раза дороже. «Президент Зеленский несет непосредственную ответственность за эту аферу, когда газ украинской добычи продается в 2,5 раза дороже, на этом зарабатывают олигархи, которые поддерживают, в свою очередь, президента Зеленского. И я так понимаю, что Зеленский тоже не в накладе от этих всех схем остается», – выразил мнение Корнейчук. Он добавил, что людей в условиях кризиса и пандемии коронавируса такими тарифами банально грабят. Ранее стало известно, что всех бытовых потребителей газа в стране с первого мая переведут на годовые тарифы, которые выше текущих, причем, в ряде случаев, вдвое. Большинство поставщиков установило тариф на уровне 7,99 гривны за кубометр (21,5 рубля), тогда как сейчас украинцы платят около 6,99 гривны за кубометр (18,81 рубля). При этом у некоторых поставщиков цена доходит до 13,5 гривны (36,31 рубля). В Совфеде оценили идею Зеленского встретиться с Путиным в Ватикане 28 апреля 2021, 12:56

Фото: Стрингер/РИА «Новости»

Текст: Елена Лексина

«Очередное предложение Зеленского по встрече с президентом России – это или глупость, или издевательство, придуманное его командой шоуменов», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя идею Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным в Ватикане. «Владимир Зеленский – президент православной страны. Какое отношение Ватикан может иметь к проблемам российско-украинских отношений? Тут с какой стороны ни посмотри – или глупость, или издевательство», – отметил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. При этом собеседник добавил, что не знает, какой будет реакция российского руководства на новое заявление президента Украины, но, скорее всего, Владимир Путин хотел бы «серьезной встречи, а не очередного шоу». «К тому же президент России дал ему четко понять: на предполагаемой встрече мы либо обсуждаем двустороннюю повестку, либо не обсуждаем ничего. У Путина график напряженный. Лететь в Ватикан, потому что так захотелось Зеленскому, на мой взгляд, смысла не имеет», – пояснил Климов. Кроме того, сенатор полагает, что подобные заявления украинского лидера не стоит рассматривать всерьез. «Ему же надо в конце концов что-то говорить. Вот он и говорит. При этом он всего лишь исполняет роль президента, а не является им на самом деле», – считает собеседник. По мнению Климова, Зеленский иногда говорит то, что ему скажут в Вашингтоне, а иногда – то, что придумал сам со своей командой шоуменов. «Господин Зеленский не является самостоятельной политической фигурой и де-юре просто возглавляет несамостоятельное государство», – заключил сенатор. В среду президент Украины Владимир Зеленский назвал Ватикан «идеальном местом для диалога о мире» с российским коллегой Владимиром Путиным. Также в интервью итальянской La Repubblica он указал на необходимость встречи, «чтобы прекратить войну в Донбассе». «Это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан – действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол – это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Именно по этой причине в Апостольскую столицу часто в истории обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего. Это и авторитет, и искреннее желание помочь, и гарантии ответственности. Папа Римский по своему призванию является пророком мира», – приводятся слова Зеленского на сайте президента. По его мнению, Ватикан остается «исключительно моральной силой» и всегда действует «неизаинтересованным образом», не имея военно-политических или экономических интересов. Также Зеленский выразил мнение, что его встреча с Путиным «обязательно состоится». «Необходимо остановить войну в Донбассе и продвигаться к справедливому и прочному миру. Но какой должна быть повестка дня этих переговоров? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда будут согласованы эти шаги? Это открытые вопросы, и, на мой взгляд, мы получим ответы, как только начнутся прямые консультации между Офисом президента Украины и Администрацией президента России. Со своей стороны я уже дал все поручения по организации консультаций руководителю офиса Андрею Ермаку», – добавил президент. Зеленский признал, что «реального прямого диалога между Украиной и Россией не было давно», что не способствует укреплению взаимного доверия. «Мне кажется, что встречу можно провести в месте, олицетворяющем мир и диалог. На мой взгляд, место, тщательно выбранное для ведения этого очень непростого диалога о мире, может способствовать решению проблемы», – заявил глава государства. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского. Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Погребинский: Украинским нацистам еврей-президент не помеха 28 апреля 2021, 22:50

Фото: РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

«Марш вышиванок» в Киеве оказался малочисленным, но все равно показал, что нацисты чувствуют себя на Украине хозяевами. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя прошедшее в Киеве шествие в память о дивизии СС «Галичина». «Насколько я видел кадры, в этот раз на «марш вышиванок» вышло не очень много народу. Но все равно он оказался ярким событием. Это же мейнстрим. Они же победили в 2014 году, поэтому по-прежнему чувствуют себя хозяевами положения. И никакой еврей-президент – им не помеха. Нацисты недавно доказали, что могут без последствий для себя написать на здании офиса Зеленского «лох», оскорблять его самыми последними словами. Такая у нас сейчас реальность», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Если на шествие и отреагирует посольство Израиля, то все равно «без особых последствий» для двусторонних отношений. «Государственная политика Израиля не принимает во внимание факты проявления нацизма и фашизма на Украине», – посетовал эксперт. В среду в Киеве прошел традиционный «марш вышиванок», посвященный дивизии СС «Галичина». Акция стартовала с Арсенальной площади и финишировала на Майдане. Правда, на месте старта собралось не более 50 человек. По данным УНИАН, количество участников увеличилось до сотни. Один из киевлян попытался сорвать шествие, обозвав участников шествия «нациками». «Нацик! Геть из Киева!», – крикнул мужчина в ролике, опубликованном изданием Vesti.ua. Марш косвенно осудила посол Германии в Киеве Анка Фельдхузен. «Подразделения ваффен CC участвовали в тяжелых военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой войны. Никакие волонтерские организации, которые сегодня борются и работают за Украину, не должны ассоциироваться с ними», – написала она в Twitter. Дивизия СС «Галичина» была сформирована в оккупированном Львове в 1943 году. Военнослужащие «Галичины» совершали преступления против мирного населения, в частности, участвовали в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, когда погибло более 500 человек. Летом 1944 года дивизию разгромила Красная Армия. По решению Нюрнбергского трибунала, все войска СС признаны преступной организацией. Посол Германии на Украине отреагировала на марш националистов в Киеве 28 апреля 2021, 21:45 Текст: Ксения Панькова

Посол Германии на Украине Анка Фельдхузен, комментируя проведенный украинскими националистами в Киеве марш в честь дивизии СС «Галичина», заявила, что никакие волонтерские организации не должны ассоциироваться с СС (военизированные формирования нацистов во времена Третьего рейха). «Подразделения ваффен CC участвовали в тяжелых военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой войны. Никакие волонтерские организации, которые сегодня борются и работают за Украину, не должны ассоциироваться с ними», – написала она в Twitter. В Киеве в среду проходил марш в честь дивизии СС «Галичина». В мероприятии, продлившемся около часа, приняли участие около 100 человек. Один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие, обозвав марширующих «нациками». «Нацик! Геть из Киева!» – крикнул сторонникам акции мужчина. Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года во Львове, она существовала до лета 1944 года, пока ее не разгромила Красная армия у города Броды. Военнослужащие «Галичины» совершали преступления против мирного населения, участвовали в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где погибло более 500 человек. По решению Нюрнбергского трибунала войска СС, к которым относилась «Галичина», признаны преступной организацией. Грызлов: Киев заблокировал предложения Москвы по предотвращению нарушений перемирия 28 апреля 2021, 21:54

Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Украинская сторона заблокировала предложения России о создании конкретных механизмов предотвращения нарушений режима прекращения огня на заседании Контактной группы по урегулированию на востоке Украины, заявил полпред России в группе Борис Грызлов. «Вместо обсуждения вопросов по существу все было направлено на выстраивание запутанных «юридических конструкций» с целью непризнания Донбасса в качестве стороны конфликта. Фактически ради соблюдения надуманных красных линий, прямо противоречащих Минским соглашениям, Киев приносит в жертву безопасность и жизни людей на юго-востоке Украины», – цитирует ТАСС Грызлова. По его словам, на заседании еще раз было подтверждено, что, «несмотря на политические заявления о стремлении к миру, нынешняя украинская власть в угоду немногочисленным радикальным политическим силам проявляет неспособность осуществить практические шаги по соблюдению режима прекращения огня», передает РИА «Новости». Как отметил Грызлов, «Киев не способен соблюдать режим прекращения огня». «В такой ситуации трудно ожидать от Украины конструктивного подхода к решению значительно более сложных политических аспектов урегулирования конфликта», – добавил полпред. Ранее пресс-служба самопровозглашенной Луганской народной республики сообщила, что Контактная группа по безопасности в Донбассе не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе. Пресс-секретарь делегации Луганска в Контактной группе Мария Ковшарь рассказала, что проект координационного механизма контроля перемирия остается несогласованным на 95%. Следующее заседание рабочей подгруппы пройдет 18 мая, Контактной группы – 19 мая. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Киеве мужчина попытался прогнать устроивших марш в честь дивизии «Галичина» нацистов 28 апреля 2021, 18:50

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

В Киеве в среду начался марш в честь дивизии СС «Галичина», один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие, обозвав марширующих «нациками». «Нацик! Геть из Киева!», – крикнул сторонникам акции мужчина в ролике, опубликованном изданием Vesti.ua. Он подошел к ним и заявил, что «фашистская символика запрещена», потому марширующим следует свернуть свою акцию, так как дивизия СС «Галичина» служила нацистской Германии. Издание «Страна.ua» уточнило, что против марша выступил житель Киева Александр Мачаев. Он призвал участников акции «убираться в свою бандерландию» и «создавать там что угодно, хоть дивизию СС». «Законами Украины это запрещено. Коммунистическую организацию вы быстро запретили. А им не запрещают, и Офис президента [не запрещает]», – сказал он. «Марш вышиванок» был запланирован на 18:00, акция стартовала с Арсенальной площади, участники намерены дойти до Майдана, отметило издание. К «маршу вышиванок» примкнули различные националисты, но всего на месте старта собралось не более 50 человек. По данным УНИАН, количество участников увеличилось до 100 человек, они выстроились в колонну. В начале января в центре Киева прошло факельное шествие, посвященное 112-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Дивизия СС «Галичина» создали 28 апреля 1943 года во Львове, она существовала до лета 1944 года, пока ее не разгромила Красная Армия у города Броды. Военнослужащие «Галичины» совершали преступления против мирного населения, участвовали в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где погибло более 500 человек. По решению Нюрнбергского трибунала войска СС, к которым относилась «Галичина», признаны преступной организацией. Зеленский назвал Ватикан идеальным местом для встречи с Путиным 28 апреля 2021, 11:47

Фото: STEPHANIE LECOCQ/ЕРА/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Ватикан «идеальном местом для диалога о мире» с российским коллегой Владимиром Путиным. Также в интервью итальянской la Repubblica он указал на необходимость встречи, «чтобы прекратить войну в Донбассе». «Это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан – действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол – это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Именно по этой причине в Апостольскую столицу часто в истории обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего. Это и авторитет, и искреннее желание помочь, и гарантии ответственности. Папа Римский по своему призванию является пророком мира», – приводятся слова Зеленского на сайте президента. По его мнению, Ватикан остается «исключительно моральной силой» и всегда действует «неизаинтересованным образом», не имея военно-политических или экономических интересов. «Посредник с таким авторитетом может предоставить той уверенности, которой не хватает нашим попыткам договориться. Конечно, место встречи должно вызывать доверие обеих сторон. Тогда это будет эффективно, и мы действительно сможем говорить по существу», – заявил президент. Также Зеленский выразил мнение, что его встреча с Путиным «обязательно состоится». «Необходимо остановить войну на Донбассе и продвигаться к справедливому и прочному миру. Но какой должна быть повестка дня этих переговоров? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда будут согласованы эти шаги? Это открытые вопросы, и, на мой взгляд, мы получим ответы, как только начнутся прямые консультации между Офисом Президента Украины и Администрацией Президента России. Со своей стороны, я уже дал все поручения по организации консультаций руководителю Офиса Андрею Ермаку», – добавил президент. Зеленский признал, что «реального прямого диалога между Украиной и Россией не было давно», что не способствует укреплению взаимного доверия. «Мне кажется, что встречу можно провести в месте, олицетворяющем мир и диалог. На мой взгляд, место, тщательно выбранное для ведения этого очень непростого диалога о мире, может способствовать решению проблемы», – заявил глава государства. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского. Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев. В ЛНР обвинили ВС Украины в использовании санитарных машин для подвоза боеприпасов 28 апреля 2021, 20:03

Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Украинские силовики подвозят боеприпасы на свои позиции у линии соприкосновения в Донбассе на санитарных машинах, заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко. Народная милиция ЛНР зафиксировала использование ВС Украины автомобилей с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня для выполнения боевых задач у линии соприкосновения, передает РИА «Новости». По словам Филипоненко, Народная милиция ЛНР опасается провокаций со стороны украинских военных во время переговоров контактной группы по Донбассу в среду. Он пояснил, что «на санитарном автомобиле… на позиции в районе населенного пункта Катериновка [под контролем Киева] были доставлены два ящика патронов калибра 5,45 и 7,62 миллиметра, а также 20 выстрелов к гранатомету РПГ-7». Офицер пресс-службы призвал наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и международных правозащитных организаций обратить внимание на нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права. Ранее ЛНР заявили о прибытии в Донбасс более 40 танков украинских силовиков. До этого сообщалось, что украинские силовики 18 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв из минометов, гранатометов, пулеметов шесть населенных пунктов, подконтрольных самопровозглашенной Луганской народной республики. Контактная группа не согласовала механизм контроля перемирия в Донбассе 28 апреля 2021, 21:34 Текст: Абдулла Шакиров

Контактная группа по безопасности в Донбассе не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе, сообщила пресс-служба самопровозглашенной Луганской народной республики. «Заседание Контактной группы завершилось, как и ожидалось, без прогресса», – передает сообщение РИА «Новости». Как рассказала порталу CXID.info пресс-секретарь делегации Луганска в Контактной группе Мария Ковшарь, проект координационного механизма контроля перемирия остается несогласованным на 95%. «Обсуждение не ушло дальше первых двух пунктов проекта, при этом ни по одному из них компромисса достичь не удалось. Украина все так же пытается уйти от прямого взаимодействия с представителями республик, максимально пытаясь вовлечь в его реализацию СММ (Специальную мониторинговую миссию) ОБСЕ, чтобы затем переложить на них ответственность за отсутствие результата», – отметила Ковшарь. По словам представителя луганской делегации, Киев уже с февраля не предоставляет гарантии безопасности для проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах гражданской инфраструктуры энерго- и водоснабжения, пострадавших в результате обстрелов украинскими силовиками. Следующее заседание рабочей подгруппы пройдет 18 мая, Контактной группы – 19 мая. Напомним, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщал, что Москва предложила Германии и Франции до 27 апреля провести встречу в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска для обсуждения перемирия на юго-востоке Украины. Ранее Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город. На Украине создали движение по борьбе с фашизмом 28 апреля 2021, 17:36 Текст: Елизавета Булкина

На Украине будет создано всеукраинское гражданское движение против фашизма, поскольку в стране «возрождается фашизм: все пропитывается нацизмом, уничтожаются памятники, коверкается героическая история», об этом заявил депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива. Движение будет создано на платформе молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа», которое называется «Патриоты – За жизнь». «Сегодня в Киеве пройдет марш чествования нацистской дивизии «СС Галичина», которая клялась в служении Гитлеру, а значит – причастна к боли, смертям и злу, в котором обличен фашизм. И этот марш дал старт новому гражданскому всеукраинскому движению борьбы против фашизма… Наша задача – сохранить историческую ценность, не дать подняться фашизму, сохранить наши жизни, остановить этот хаос, это безумие», – приводятся слова Кивы на сайте партии. Депутат подчеркнул, что сторонники нацизма «чувствуют себя вольготно» именно благодаря позиции нынешней власти. «Наша власть потакает и способствует возрождению фашизма, который отравляет умы и несет угрозу нашему обществу. Именно президент дает возможность нацистским молодчикам чувствовать себя вольготно в нашей стране. Но мы – потомки победителей, воспитанные на подвигах наших дедов, и мы обязаны поставить точку в этом безумии, объявить войну всем, кто исповедует ценности нацизма, кто причастен к предательству истории и людей, которые дали нам возможность сегодня жить и растить детей», – заявил Кива. Он отметил, что организация будет действовать в строгом соответствии с законами Украины. Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство Украины стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений, в том числе Шухевича, Бандеры и Петлюры. В 2019 году высказывалось мнение, что отношение к героизации пособников нацизма в Киеве начинает меняться. 16 декабря 2020 года ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. США и Украина традиционно голосовали против. В январе 2021 года постпред России при ООН Василий Небензя направил письмо генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу, в котором приведены примеры героизации нацизма на Украине. В Кремле оценили идею Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане 28 апреля 2021, 13:27 Текст: Евгения Шестак

В Кремле не получали официального предложения по инициативе президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Ватикане, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Ведь президент Зеленский сказал, что это могло бы быть идеальным местом для встречи. Конечно, об этом пока официально не знает ни Ватикан, если мы правильно понимаем, ни российская сторона. Мы пока не получали никакой официальной информации о том, что конкретизировано и сформулировано такое предложение», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Он отметил, что не знает, готов ли Путин куда-то ехать для встречи с Зеленским, но напомнил, что вопрос Донбасса не может решаться между Киевом и Москвой. При этом он напомнил, что «сам Путин отметил, что в случае готовности говорить по двусторонним отношениям он будет рад видеть президента Зеленского в Москве». Также представитель Кремля заявил, что контакты между политсоветниками президентов Украины и России осуществляются в рамках поручения глав государств. С российской стороны принимает участие Дмитрий Козак, уточнил Песков. В среду президент Украины Владимир Зеленский назвал Ватикан «идеальном местом для диалога о мире» с российским коллегой Владимиром Путиным. Также в интервью итальянской la Repubblica он указал на необходимость встречи, «чтобы прекратить войну в Донбассе». Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского. До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным. Лавров назвал последствия изменения Минских соглашений 28 апреля 2021, 11:11 Текст: Евгения Шестак

Внесение изменений в минские договоренности приведет к резне в Донбассе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Команда президента Украины Владимира Зеленского прилагает серьезные усилия для внесения изменений в Минские договоренности. Страны Запада также заявляют о необходимости «смягчить» условия, передает РИА «Новости». «Зеленский (говорит), мне не нравится, ну если будет только все наоборот: сначала мы возьмем под полный контроль эту территорию, включая границу с Россией, ну а там разберемся и с выборами, и с амнистией, и вообще со всем, что там должно, с особым статусом этих территорий... Понятно, что если они сделали бы так, если бы им кто-то позволил бы сделать так, то там была бы резня по большому счету», – сказал Лавров. Глава МИД считает, что именно Запад может заставить Киев полностью соблюдать договоренности. Лавров напомнил, что Зеленский сам подтвердил их безальтернативность еще в декабре 2019 года. «И контроль над границей – это самый последний шаг, когда уже у этих территорий будет особый статус, закрепленный в конституции Украины, когда на этих территориях состоятся свободные выборы, которые должны быть признаны таковыми ОБСЕ, и так далее», – напомнил министр. Также Лавров отметил, что Киев в последние недели стал ожесточенно продвигать необходимость «переподтвердить» прекращение огня в Донбассе, попытки оживить эту тему – стыдные и недостойные. «Насчет того, что гибнут люди и что происходит на линии соприкосновения, Киев в последнюю пару недель как-то очень ожесточенно стал продвигать необходимость еще раз переподтвердить прекращение огня. Все западные его покровители стали взывать к нам – повлияйте на Донбасс, чтобы прекращение огня наконец по-настоящему состоялось», – заявил Лавров. Он рассказал, что президент Владимир Путин, общаясь в прошедшие пару недель по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном, с канцлером ФРГ Ангелой Меркель напоминал им о фактах. «А факты таковы, что в июле 2020 года было достигнуто в контактной группе, наверное, самое серьезное, самое эффективное соглашение о прекращении огня. Эффективное, поскольку в нем был согласован механизм контроля за его соблюдением», – сказал Лавров. По его словам, этот механизм предполагал целую последовательность действий, прежде всего – обязательства каждой из сторон не отвечать на огонь немедленно на месте, а доложить о том, что произошло нарушение высшему командованию. Министр добавил, что руководство Украины вместо этого стало «играть словами»: «чтобы выполнить обязательства о любом обстреле докладывать на самый верх и получать оттуда приказы, они какими-то мутными формулировками стали эту очень четкую схему подменять, несмотря на то, что на всех последующих встречах им это вменяли со стороны Донецка и Луганска, да и наши представители в контактной группе об этом не раз говорили». Кроме того, Лавров заявил, что Зеленский живет в закрытом мире, поскольку говорит об отсутствии языковой и церковной проблем на Украине. «Может быть, ему вообще ничего не докладывают», – добавил министр. В понедельник президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. В Кремле назвали такие заявления Зеленского тревожным сигналом. Представитель Госдепартамента США заявил, что США поддерживают Минские соглашения и считают их основой для дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе. Украинцев призвали забыть о дешевом борще 28 апреля 2021, 12:13 Текст: Евгения Шестак

На Украине произошел резкий рост цен на ранние овощи, этот процесс был вызван дефицитом урожая, заявил руководитель Союза украинского селянства Иван Томич. По его словам, в апреле теплая весна так и не наступила. Урожайность, по разным оценкам, упала от 20% до 50%, а редис, капуста и лук значительно подорожали по сравнению с прошлым годом, передает Vesti.ua. Кроме того, по малым украинским хозяйствам ощутимо ударил локдаун на фоне пандемии коронавируса. Томич подчеркнул, что грядущим летом цены на продукты будут точно выше, чем в прошлом году. Хотя точные прогнозы по состоянию рынка давать еще рано. «О дешевом борщовом наборе можно забыть. Площади посевов свеклы, моркови, капусты и лука сокращают, поэтому цена на них вырастет. Сокращают посевы, потому что в прошлом году были низкие цены, хозяйства ушли в убыток», – отметил эксперт. Ранее один из самых известных шеф-поваров на Украине Евгений Клопотенко призвал декоммунизировать национальную кухню. В декабре украинскую блогосферу захлестнула волна раздражения, когда российский актер Андрей Бочаров мимоходом назвал борщ «русским». На Украине разработали доктрину Военно-морских сил 28 апреля 2021, 14:33 Текст: Евгения Шестак

Доктрина Военно-морских сил впервые появилась на Украине, она представляет собой совокупность положений о применении, назначении и роли ВМС ВС Украины в защите интересов страны на море, сообщило украинское министерство обороны. «Впервые в Украине разработана доктрина Военно-морских сил ВС Украины. Доктрина является ключевым документом в военно-морской сфере, разработана с использованием опыта стран-членов и стран-партнеров НАТО и применяется при разработке доктринальных публикаций относительно подготовки и применения (войск) сил обороны, в частности ВМС ВС Украины, в том числе в общих действиях с военными частями других видов и отдельных родов сил и войск ВС Украины, подразделениями других составляющих сил обороны», – сообщается на сайте ведомства. По словам контр-адмирала ВМС ВС Украины Алексея Неижпапы, перед руководством Украины возникло немало вопросов по обеспечению национальной безопасности с морского направления. Он отметил, что будущее Украины как суверенного государства напрямую зависит от способности свободно использовать море в рамках международного права. Отмечается, что доктрина представляет собой совокупность положений об основах применения, назначения и роли ВМС ВС Украины в защите интересов страны на море и базируется на положениях украинских законов, стратегии национальной безопасности, Военной доктрины, доктрины применения сил обороны государства, Морской доктрины. Она освещает вопросы оперативно-стратегического уровня. Важную роль в доктрине уделено освещению вопросов исторической основы формирования современных ВМС Украины. Также в документе сфокусировано внимание на перспективных направлениях развития вооружения и военной техники ВМС Украины, в частности авиационной компоненты. «Актуальным является обновление парка летательных аппаратов путем приобретения специализированных вертолетов, прежде всего отечественной разработки и производства. А также оснащение воинских частей (подразделений) ВМС ВС Украины разведывательными беспилотными авиационными комплексами тактического и оперативно-тактического уровня», – говорится в релизе. Ранее замглавы офиса президента Украины Роман Машовец на встрече с послом Канады Ларисой Галадзой заявил, что граничащие с Украиной страны НАТО должны повысить боевую готовность.