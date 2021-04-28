Донецк обвинил Киев в подмене постоянного прекращения огня временным

Лавров назвал последствия изменения Минских соглашений

Внесение изменений в минские договоренности приведет к резне в Донбассе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Команда президента Украины Владимира Зеленского прилагает серьезные усилия для внесения изменений в Минские договоренности. Страны Запада также заявляют о необходимости «смягчить» условия, передает РИА «Новости».

«Зеленский (говорит), мне не нравится, ну если будет только все наоборот: сначала мы возьмем под полный контроль эту территорию, включая границу с Россией, ну а там разберемся и с выборами, и с амнистией, и вообще со всем, что там должно, с особым статусом этих территорий... Понятно, что если они сделали бы так, если бы им кто-то позволил бы сделать так, то там была бы резня по большому счету», – сказал Лавров.

Глава МИД считает, что именно Запад может заставить Киев полностью соблюдать договоренности. Лавров напомнил, что Зеленский сам подтвердил их безальтернативность еще в декабре 2019 года.

«И контроль над границей – это самый последний шаг, когда уже у этих территорий будет особый статус, закрепленный в конституции Украины, когда на этих территориях состоятся свободные выборы, которые должны быть признаны таковыми ОБСЕ, и так далее», – напомнил министр.

Также Лавров отметил, что Киев в последние недели стал ожесточенно продвигать необходимость «переподтвердить» прекращение огня в Донбассе, попытки оживить эту тему – стыдные и недостойные.

«Насчет того, что гибнут люди и что происходит на линии соприкосновения, Киев в последнюю пару недель как-то очень ожесточенно стал продвигать необходимость еще раз переподтвердить прекращение огня. Все западные его покровители стали взывать к нам – повлияйте на Донбасс, чтобы прекращение огня наконец по-настоящему состоялось», – заявил Лавров.

Он рассказал, что президент Владимир Путин, общаясь в прошедшие пару недель по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном, с канцлером ФРГ Ангелой Меркель напоминал им о фактах. «А факты таковы, что в июле 2020 года было достигнуто в контактной группе, наверное, самое серьезное, самое эффективное соглашение о прекращении огня. Эффективное, поскольку в нем был согласован механизм контроля за его соблюдением», – сказал Лавров.

По его словам, этот механизм предполагал целую последовательность действий, прежде всего – обязательства каждой из сторон не отвечать на огонь немедленно на месте, а доложить о том, что произошло нарушение высшему командованию. Министр добавил, что руководство Украины вместо этого стало «играть словами»: «чтобы выполнить обязательства о любом обстреле докладывать на самый верх и получать оттуда приказы, они какими-то мутными формулировками стали эту очень четкую схему подменять, несмотря на то, что на всех последующих встречах им это вменяли со стороны Донецка и Луганска, да и наши представители в контактной группе об этом не раз говорили».

Кроме того, Лавров заявил, что Зеленский живет в закрытом мире, поскольку говорит об отсутствии языковой и церковной проблем на Украине. «Может быть, ему вообще ничего не докладывают», – добавил министр.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. В Кремле назвали такие заявления Зеленского тревожным сигналом.

Представитель Госдепартамента США заявил, что США поддерживают Минские соглашения и считают их основой для дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе.