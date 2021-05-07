Режим ЧС решили ввести еще пяти префектурах Японии из-за коронавируса

Правительство Японии намерено продлить действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) до 31 мая в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хего, а также расширить его с 12 до 31 мая на юго-западную префектуру Фукуока и центральную Айти, сообщил министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура.

«В Фукуоке и Айти ухудшается ситуация с распространением коронавируса, поэтому мы расширим действие режима на эти регионы», – приводит ТАСС слова Нисимуры на заседании экспертной комиссии.

В рамках ЧС, который был введен в четырех префектурах с 25 апреля по 11 мая, японские власти, в частности, требуют не продавать алкоголь в заведениях общепита, просят местных жителей не покидать свои дома без необходимости, а работодателей – переводить сотрудников на удаленный режим.

Ранее власти Японии решили ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса в Токио, а также в западных префектурах Осака, Киото и Хего с 25 апреля по 11 мая.

В начале марта читатели японского издания Mainichi Shimbun высказались за использование российской вакцины «Спутник V», призвав власти Японии забыть о политике и спасать людей. В феврале посол России в Токио Михаил Галузин отметил рост популярности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Японии после публикации итогов третьей фазы клинического исследования препарата в медицинском журнале The Lancet.

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