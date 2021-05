Медведев назвал потраченную на программу маткапитала сумму Медведев назвал дискриминацией повышенный тариф на такси с детским креслом 31 мая 2021, 16:45

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Ситуация с наценкой на заказ такси с детским креслом является дискриминацией, считает председатель «Единой России», замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. «Дискриминация на самом деле, это правда... Я, честно говоря, даже не знал, что звонишь (в службу заказа такси), а тебе говорят: «Так, у тебя ребенок есть? Тогда поездка будет дороже». Это кроме возмущения ничего не вызывает...», – цитирует его ТАСС. При этом Медведев сделал оговорку, что понимает, что у таксистов «хлеб не простой». Лидеров единоросов считает, что задача компаний-перевозчиков и самих таксистов состоит в том, чтобы их транспортное средство соответствовало предъявляемым требованиям. «Мы же не сомневаемся в том, что машина должна быть исправной? Сомнений нет. Если вышел на трассу, не дай Бог что не исправно – все, уголовная ответственность. А здесь чего? Ну приведи тогда машину в соответствие, чтобы там могли дети размещаться», – сказал Медведев. По мнению председателя «Единой России», в случае такси должно быть тоже самое, что и в сфере услуг, где в кафе созданы условия для посетителей с детьми, для них есть специальные столики и кресла. Руководитель Центра социально-культурного развития семьи и молодежи в Перове Татьяна Яковлева рассказала, что сейчас в России недостаточно машин такси оборудовано детскими креслами. «Когда такая машина появляется и есть возможность ее заказать, то с родителей взимается дополнительная плата за услугу детского удерживающего устройства, что, на мой взгляд, является необоснованным, скажем так, налогом на детей и дискриминацией. Плата, взимаемая с ребенка, не должна превышать оплаты проезда в такси взрослого», – сказала она. Ранее сообщалось, что в столице и Московской области завершился первый этап тестирования системы цифрового профиля водителя такси, в полном объеме система заработает в столичном регионе в августе.

Назван лидирующий по числу пьяных ДТП округ Москвы 28 мая 2021, 18:04 Текст: Вера Басилая

Самым «пьяным» округом Москвы оказался ЮЗАО – 16% аварий с нетрезвыми водителями, меньше всего аварий произошло в СЗАО, всего две. С января по апрель количество погибших по вине пьяных водителей в Москве снизилось в два раза по сравнению с прошлым годом. «Только в этом году 9 человек могли бы остаться живы, если бы водители, садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, чувствовали, какой опасности подвергают окружающих», – сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы. Ранее государственное собрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект, который предлагает конфискацию автомобиля у нетрезвых водителей, по вине которых произошло ДТП с пострадавшими или жертвами. Инициатива направлена на снижение числа ДТП по вине нетрезвых водителей. Автомобилистов предупредили о новых штрафах при парковке 31 мая 2021, 09:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские автомобилисты начали сталкиваться с новыми штрафами при парковке, сообщает портал Autonews. На подобные штрафы начали жаловаться водители в Москве, которые оставляли автомобили в размеченных для этого местах на городской платной парковке в зоне действия знака «Остановка запрещена» с белой табличкой, обозначающей такси, передает РИА «Новости». Такие знаки, как отмечается, часто размещаются в не самых очевидных местах, а их действие заканчивается там, где установлен знак платной парковки, которых на подобных стоянках установлено много. Если водитель вовремя на распознал запрет на парковку, его автомобиль могут эвакуировать, а самому ему выпишут штраф в 3 тыс. рублей. Однако если знак совсем не очевиден либо же стоит в не очень заметном месте, штраф можно обжаловать через суд, объяснили автоюристы. Ранее в мае Минюст предложил упростить взимание штрафов ГИБДД. В Барнауле взорвался батут, на котором играли дети 30 мая 2021, 13:56 Текст: Елена Мирошниченко

В Барнауле взорвался батут, на котором играли дети, следствие начало проверку, сообщила старший помощник руководителя СУСК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. «Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, начата доследственая проверка, другие подробности пока неизвестны. Следователи проведут осмотр места происшествия и выяснят все обстоятельства произошедшего», – цитирует ее РИА «Новости». Информационное агентство отмечает, что в местных пабликах в соцсетях пишут, батут взорвался у одного из торговых центров в районе Докучаево. Двух девочек отбросило на трамвайные рельсы. О состоянии пострадавших не сообщается. Ранее сообщалось, что в результате обрыва аттракциона в торгово-развлекательном центре на востоке Москвы пострадал ребенок. Появились данные о состоянии пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге девочки 31 мая 2021, 00:12 Текст: Антон Никитин

Врачи областной детской клинической больницы № 1 в Екатеринбурге проводят операцию пострадавшей в результате стрельбы девятилетней девочке, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Идет операция, врачи борются за ее жизнь. Также оказывается помощь второму раненому, который доставлен в другую больницу Екатеринбурга. Врачи также оказывают ему необходимую помощь», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС. Напомним, в воскресенье бывший полицейский открыл стрельбу из охотничьего карабина по прохожим со своего балкона в Екатеринбурге, в результате пострадали два человека, среди которых девочка и сотрудник Росгвардии, который одним из первых приехал на место стрельбы в Екатеринбурге. Стрелявший задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь правоохранителя. Соседка открывшего стрельбу рассказала, что мужчина якобы служил в Чечне, после чего у него «поехала крыша». По ее словам, стрелявший ранее уже совершил убийство. Составлен «портрет» среднестатистического должника по алиментам в Москве 30 мая 2021, 06:56 Текст: Антон Антонов

Среднестатистический неплательщик алиментов в Москве – это мужчина в возрасте от 30 до 42 лет со средней суммой задолженности 226 тыс. рублей, сообщили сотрудники столичного главка ФССП. В Москве 1 июня, в Международный день защиты детей, пройдет акция «Судебные приставы – детям». В рамках акции составлен «портрет» среднестатистического должника по алиментам, который проживает в столице, передает РИА «Новости». В главке также сообщили, что из всех должников по алиментам только 9,5% составляют женщины, остальные 90,5% – мужчины (более 20 тыс. человек). 42% неплательщиков алиментов получают зарплату, и с их источников дохода взыскиваются средства на содержание ребенка. В остальных случаях должники работают неофициально, имея редкие заработки, которые невозможно установить. В Москве 339 должников с задолженностью более 1 млн рублей, они «находятся на особом контроле». На днях правительственная комиссия одобрила законопроект об ответственности за неполную выплату алиментов: теперь выплата мизерной суммы не убережет должника от уголовного дела. Стая бездомных собак напала на ребенка в Приамурье 29 мая 2021, 14:10 Текст: Вера Басилая

В Артеме стая безнадзорных собак напала на девочку-подростка и покусала ее. Против должностных лиц администрации возбуждено уголовное дело за халатность. «Следственными органами (...) возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц администрации Артемовского городского округа по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России», – говорится в сообщении СУ СКР по Приморкому краю. Как отмечается, на основании действующего законодательства обязанность по присмотру за бездомными животными на территории города возложена на администрацию Артемовского городского округа. «Однако договор об оказании услуг по отлову животных без владельцев не был своевременно заключен, и 26 мая стая безнадзорных собак напала на (...) девочку и покусала ее», – добавили в ведомстве. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ранее бродячие собаки насмерть загрызли ребенка в Башкирии. Назван срок поставки заказчикам первых серийных Aurus Senat 31 мая 2021, 15:48

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Заказчики получат первые серийные автомобили Aurus Senat уже в июне этого года, сообщили в пресс-службе Кремля. «Отгрузка первых автомобилей планируется в июне 2021 года», – цитирует сообщение ТАСС. Отмечается, что уровень локализации производства на данный момент составляет 53%, до конца 2022 года его планируется повысить до 80%. Сообщается, что около 179 компаний являются поставщиками для производства автомобиля, при этом 70% из них – российские. Иностранными поставщиками являются компании из Австрии, Германии, Испании, Италии, Китая, Франции, Швейцарии. «Уже сейчас ведутся работы по рестайлингу базового автомобиля Aurus Senat. Эти работы направлены на повышение привлекательности и комфорта автомобиля. В новом облике Aurus Senat должен предстать перед широкой публикой уже в 2024 году», – говорится в сообщении. На продажу в автосалоны первые автомобили премиум-класса Aurus Senat поступят уже на следующей неделе, сообщил гендиректор Aurus Адиль Ширинов. «Первые машины, которые пойдут нашим партнерам на дистрибуцию – это случится в июне месяце. Буквально со следующей недели первые машины пойдут в так называемые партнерские салоны, которые будут выставлены на продажу», – рассказал он. При этом он отказался называть количество заказов на Aurus. Также он отметил, что проект автомобилей Aurus должен выйти на окупаемость через шесть лет. Поставки автомобилей на Ближний Восток и в Северную Африку начнутся в 2022 году, а затем в приоритет Азия, отметил Ширинов. В понедельник проходит открытие завода Aurus в Татарстане в режиме видеоконференции. В нем принимает участие президент Владимир Путин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов, директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и гендиректор Aurus Адиль Ширинов. В апреле директор по продажам компании Aurus Артем Юсупов сообщал, что открылись предзаказы на бронированный лимузин Aurus Senat. Пьяная мать протащила дочь по асфальту в Ростове-на-Дону 29 мая 2021, 13:45 Текст: Наталья Ануфриева

Полиция задержала нетрезвую ростовчанку, которая протащила свою дочь по асфальту, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. Видео инцидента ранее появилось в Сети. В соцсетях распространилось видео, на котором жительница Ростова-на-Дону выбегает из дома, выхватывает маленькую девочку из рук пожилой женщины и начинает тащить ее по асфальту, передает РИА «Новости». Вместе с тем в полицию поступило сообщение о том, что женщина издевается над ребенком. «Прибывшие на место сотрудники полиции увидели местную жительницу, которая, по предварительным данным, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Рядом с ней была (ее) дочь. Сотрудники полиции задержали женщину и доставили ее в отдел для дальнейшего разбирательства», – сообщили в правоохранительных органах. Ребенок был доставлен в больницу для обследования. Решается вопрос о передачи материалов в следственные органы и опеку. До этого в Казани женщина избила ногами свою дочь. Роскомнадзор предупредил канал Disney о вредном для детей мультфильме Out 28 мая 2021, 19:50 Текст: Вера Басилая

После выхода мультфильма Out с героем нетрадиционной ориентации Роскомнадзор предупредил канал Disney о недопустимости показа вредного для детей контента, направив письмо в адрес телеканала с разъяснением норм российского законодательства. «В письме отмечается, что российским законодательством подобная информация, отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, запрещена для распространения среди детей (статья 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). Кроме того, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением средств массовой информации является административным правонарушением (статья 6.21 КоАП РФ)», – отметили в Роскомнадзоре, передает РИА «Новости». Ведомство рекомендовало представителям телеканала строго соблюдать законы Российской Федерации и не допускать распространения информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей. Out – короткометражный анимационный фильм. В нем рассказывается история юноши по имени Грег, планирующего совместную жизнь со своим бойфрендом Мануэлем и испытывающего сложности с тем, чтобы признаться родителям в собственной гомосексуальности. Крупное ДТП с участием микроавтобуса произошло в Тульской области 29 мая 2021, 14:47 Текст: Вера Басилая

В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе М2 «Крым» в Тульской области один человек погиб и восемь пострадали, среди них – четверо детей, сообщили в региональном управлении МВД. «На 233-м км автодороги М2 «Крым» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств. По предварительной информации, микроавтобус марки «Ситроен – Джампер», двигаясь в направлении города Орел, совершил столкновение со стоящим грузовым автомобилем марки «MAN» с полуприцепом, после чего микроавтобус столкнулся с автомобилем «Шевроле – Круз», – говорится в сообщении ведомства. В результате столкновения один человек погиб, еще восемь госпитализированы, среди них четверо детей. Ранее жертвами ДТП с лесовозом в Ленинградской области стали трое человек, погиб ребенок и двое взрослых. Из школы-интерната в Нигерии похитили 200 учеников 31 мая 2021, 00:46 Текст: Антон Никитин

Группа вооруженных лиц в воскресенье напала на школу-интернат в городе Тегина на западе Нигерии и похитила 200 учеников, сообщило местное издание Vanguard. По словам местных жителей, в воскресенье во второй половине дня боевики ворвались на территорию школы, захватили 200 учеников и скрылись, передает ТАСС. Официальный представитель штата Нигер подтвердил Reuters факт нападения на школу и похищения учеников, однако отказался назвать число захваченных боевиками школьников. Напомним, в марте боевики напали на колледж в нигерийском штате Кадуна и похитили десятки учениц. В феврале боевики похитили около 300 учениц в нигерийском штате Замфара, однако девочек удалось освободить. По имеющимся данным, с начала 2021 года из школ и вузов в Нигерии было похищено более 700 учащихся. Решением местных властей на севере Нигерии с марта закрыты более 600 школ. Учащиеся переведены в другие учебные заведения в более безопасных районах страны. Одновременно усилены меры безопасности в работающих школах и вузах. Пострадавшую при стрельбе в Екатеринбурге девочку прооперировали 31 мая 2021, 08:00 Текст: Антон Никитин

Пострадавшую при стрельбе в Екатеринбурге девятилетнюю девочку прооперировали ведущие хирурги Областной детской клинической больницы, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости». Накануне в Екатеринбурге мужчина открыл со своего балкона стрельбу по прохожим из охотничьего карабина. В результате пострадали девочка и сотрудник Росгвардии, который одним из первых приехал на место происшествия. Стрелявший задержан. Им оказался бывший инспектор ППС. Задержанного направят на психиатрическую экспертизу. Следственный комитет опубликовал видеокадры задержания. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь правоохранителя. По словам соседки открывшего стрельбу, мужчина якобы служил в Чечне, после чего у него «поехала крыша». Она также утверждает, что стрелявший ранее уже совершил убийство. В Алтайском крае объявили внеплановую проверку аттракционов 30 мая 2021, 16:47 Текст: Елена Мирошниченко

После опрокидывания батута в Барнауле, на котором играли дети, губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил провести внеплановую проверку аттракционов в регионе, сообщает пресс-служба правительства. «В связи с происшествием с детьми на батуте в Барнауле 30 мая губернатор Виктор Томенко поручил заместителю председателя правительства Александру Лукьянову организовать внеплановую проверку аттракционов. Проверку будет проводить инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Деятельность этой краевой инспекции координирует Лукьянов», – цитирует сообщение РИА «Новости». Напомним, в воскресенье в Барнауле перевернулся батут, на котором играли дети, следствие начало проверку. В результате падения пострадали два ребенка, они находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Ребенок упал в емкость с дезраствором в детсаду на Сахалине 31 мая 2021, 08:20 Текст: Дмитрий Зубарев

Ребенок попал в емкость с дезинфицирующим раствором в детском саду на Сахалине, вертолет санитарной авиации готовится доставить его в больницу, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона. «Борт санитарной авиации готовится к вылету в Ноглики. Экстренная помощь потребовалась полуторагодовалому ребенку. Утром мальчик был доставлен в ЦРБ из детского сада. В дошкольном учреждении ребенок попал в емкость с дезинфицирующим средством», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. На месте ребенку оказал первую помощь медицинский работник детского сада, после чего малыша доставили в районную больницу, сообщили в пресс-службе «В ЦРБ была экстренно оказана помощь реанимационной бригадой, проведены КТ-исследования и другие диагностические и лечебные мероприятия», – сообщили в правительстве, отметив, что сейчас состояние ребенка стабилизировано, принято решение о его направлении в детскую больницу Южно-Сахалинска для дальнейшего наблюдения и лечения. Ранее ребенок отравился конфетой с метадоном в петербургском детсаду. Анонсирована встреча Путина с кавалерами ордена «Родительская слава» 31 мая 2021, 15:32 Текст: Ксения Панькова

В Международный день защиты детей, 1 июня, президент Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», сообщила пресс-служба Кремля. «В беседе в режиме видеосвязи примут участие многодетные семьи из Калужской, Волгоградской, Омской и Амурской областей, из Ингушетии, Пермского края, а также Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов», – приводит РИА «Новости» сообщение. Отмечается, что орденом «Родительская слава» награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин в понедельник примет уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову, а также по видеосвязи примет участие в открытии завода Aurus в Татарстане.