К бывшему мэру Владивостока пришли с обыском

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю проводят обыски в доме у бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, сообщила представитель ведомства Аврора Римская. «Официально подтверждаю, что сотрудники управления проводят обыски дома у Олега Гуменюка», – приводит слова представителя ведомства ТАСС. С каким расследованием связаны обыски, управление пока не уточняет. В прошлый четверг дума Владивостока приняла отставку Гуменюка с поста мэра. Напомним, 18 мая Гуменюк, занимавший в то время пост мэр Владивостока, сообщил, что вместе с вице-премьером, полпредом президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым и главой Приморья Олегом Кожемяко принял консолидированное решение о своей отставке. Перед этим Трутнев по итогам проезда по Владивостоку заявил, что нужно попросить Гуменюка написать заявление об увольнении и искать нового человека на этот пост. На ненадлежащую работу мэра пожаловался Кожемяко, он отметил, что городу выделяются значительные денежные средства на развитие, но качественных изменений не происходит. Гуменюк стал исполняющим обязанности главы администрации Владивостока 22 декабря 2018 года, будучи до этого руководителем хозяйственного управления администрации Приморского края. 28 марта 2019 года дума города официально избрала его на пост мэра.

У белорусской авиакомпании «Белавиа» есть уникальный шанс стать первым иностранным авиаоператором в Крыму, заявил глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец. «Политическая конъюнктура меняется быстро, и нишу экономической выгоды могут молниеносно перехватить другие иностранные авиакомпании, с которыми переговоры уже ведутся», – рассказал он РИА «Новости». Он также отметил, что после произошедшего с самолетом Ryanair и отменой рейсов белорусской авиакомпании «Белавиа» нельзя «откидывать шанс» с полетами в Крым. Чегринец считает, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска. Ранее сообщалось, что белорусская авиакомпания «Белавиа» не планирует выполнять рейсы в Крым, пока нет «политического признания» воссоединения региона с Россией. Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Ряд стран уже запретил самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение. СМИ: Президент Непала попросила Путина помочь с поставкой «Спутник V» 30 мая 2021, 13:49

Президент Непала Бидхья Деви Бхандари обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь с приобретением российской вакцины от коронавируса «Спутник V», рассказал источник в правительстве страны. По его словам, президент Непала написала российскому лидеру обращение с просьбой продолжить вакцинную дипломатию. «Она запросила помощь относительно вакцины «Спутник V», которую производит Россия», – сказал источник РИА «Новости». По его данным, Непал в основном заинтересован в приобретении вакцины в качестве гуманитарной помощи, но готов провести переговоры и о покупке препарата. В январе директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сообщал, что Россия поставит в Непал до 25 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В апреле отдел управления лекарственными средствами министерства здравоохранения Непала дал разрешение на экстренное использование российской вакцины. В России испытали ракетный двигатель с рекордной длительностью работы 30 мая 2021, 15:34

В России прошли испытания ракетного двигателя, способного работать более трех тысяч секунд, что является рекордным показателем, сообщил главный конструктор АО «КБ химавтоматики» Виктор Горохов. «Мы проводили такой длительностью испытания, и двигатель работал не только 750 секунд за один пуск, а работал более трех тысяч секунд», – уточнил специалист в эфире телеканала «Звезда». Для сравнения он указал, что обычно на первых ступенях ракет при выведении в космос двигатели работают около 140 секунд, а длительность ресурсных испытаний двигателей третьих ступеней ракет составляет, как правило, не более 280 секунд. По словам Горохова, новый кислородно-керосиновый двигатель также является самым экономичным, так как устроен по замкнутой схеме. Ранее Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха впервые спроектировала вертолетный двигатель ВК-1600В полностью в 3D-формате. Военнослужащие США «захватили» завод в Болгарии 30 мая 2021, 12:45

Во время учений НАТО в Болгарии произошел скандал с участием военнослужащих США. Группа военных перепутала завод по производству масла с тренировочной зоной и «захватила» предприятие, угрожая сотрудникам, сообщает телеканал Nova. Накануне американские военные попали на видео, когда ворвались в цех по производству оливкового масла в районе города Пловдив, угрожая при этом его работникам оружием. Как выяснилось, завод находится рядом с военным аэродромом, на котором проходили учения НАТО. Группа вооруженных солдат перелезла через забор на территорию цеха и начала «штурмовать» предприятие. Ворвавшись внутрь, солдаты приказали сотрудникам не двигаться и обыскали помещение. Позже они объяснили, что посчитали эту территорию частью тренировочной зоны, передает РИА «Новости». Владелец цеха Марин Димитров назвал произошедшее унизительным и обратился в суд. «Для меня это серьезное оскорбление. Как будто я террорист какой-то», – добавил он. Позже министр обороны Болгарии Георги Панайотов извинился за инцидент, назвав его «явным недоразумением». Ведомство вместе с американской стороной заявило о готовности компенсировать пострадавшим материальный ущерб. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии созданы координационные центры, обеспечивающие встречу войск НАТО и грузов. Председатель Европарламента призвал ужесточить санкции против России 30 мая 2021, 07:30

Отношения между ЕС и Россией остаются «очень напряженными», заявил председатель Европарламента Дэвид Сассоли. Он считает, что ЕС должен «ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом», передает РИА «Новости» со ссылкой на Funke. Напомним, Евросоюз направил США проект совместного заявления для саммита, который пройдет за день до встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. ЕС предлагает США объявить, что они «едины в принципиальном подходе к России» и «решительно ответят на ее повторяющуюся модель негативного поведения и враждебных действий». Опубликовано фото «позорной» для США монеты 30 мая 2021, 16:37

В Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США опубликовали фото монеты, предназначенной на случай победы американских войск на Кубе в 1961 году. «Монета была создана в предвкушении победы, но операция провалилась», – подчеркнули в ведомстве, передает «Российская газета». Аверс и реверс памятной монеты в честь победы в Заливе свиней. Фото: ЦРУ pic.twitter.com/jYX87SwKeZ — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) May 30, 2021 Памятный серебряный знак, который должен был вручаться после победы на Кубе, украшен изображением контура Острова Свободы с десантником, идущим вперед мимо поверженного лидера Фиделя Кастро. На реверсе монеты изображен флаг Кубы и крест. Также на монете выгравирована надпись на испанском и английском языках «Нет исхода, кроме победы». В апреле 1961 года Соединенные Штаты попытались свергнуть действующую власть на Кубе, для чего на остров был высажен военный десант, состоявший из кубинских эмигрантов, которые действовали при поддержке авиации и флота США. Однако, благодаря быстрой реакции режима Фиделя Кастро, кубинская армия в течение пяти дней смогла уничтожить и взять в плен вражеские войска. Тогда власти Кубы оценили причиненный ущерб в 53 млн долларов. Данная сумма через полтора года после случившегося была отправлена Вашингтоном в виде медикаментов и продовольственных продуктов в обмен на пленников. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как кубинская армия опозорила ЦРУ. Эксперт: Проект заявления ЕС и США выглядит как русофобская провокация 30 мая 2021, 15:01

«Хорошо бы разобраться как минимум в том, кто работает над проектом документа. Можно предположить, что он исходит из пресс-службы главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля. Но в любом случае выглядит он беспрецедентно. США – суверенная держава, которой ЕС рассказывает, как вести переговоры с Москвой. Документа пока нет, то, что мы видим – это, говоря по-английски, wishful thinking, то есть принятие желаемого за действительное. Но этот черновик очевидно содержит провокационные тезисы», – заметил Ткаченко. По мнению эксперта, такой конфронтационный подход к отношениям с Москвой не отражает общей позиции Евросоюза. «Европейская элита расколота. Восточноевропейские государства считают, что противостояние с Россией повышает их значимость, их вес, их дипломатическую коллективность. Поэтому для них – это онтологически свойственная часть внешней политики. Они не знают других подходов ведения дел с Россией», – заметил Ткаченко. «В то же время мы знаем позицию Германии, Италии, Австрии – государств, которые настроены на сотрудничество, – добавил эксперт. – Поэтому этот документ – это отчасти отражение внутренних процессов в Европейском союзе, где пока нет консенсуса относительно политики с Россией. Возможно, его никогда и не будет. Но с другой стороны, это беспрецедентный случай, ЕС нарушает все дипломатические стандарты». Напомним, официально объявлено, что первые полноценные переговоры между Путиным и Байденом состоятся 16 июня в швейцарской Женеве. На повестке дня – Украина, Белоруссия и «вопросы стратегической стабильности». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Госдуме призвали Белоруссию признать Крым российским 30 мая 2021, 16:15

В интересах Белоруссии признать российский статус Крыма и начать налаживать тесные экономические отношения с полуостровом, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. «Меня удивляет, почему Белоруссия после такого отношения со стороны западных стран до сих пор не приняла справедливого и братского решения признать российский статус Крыма и начать налаживать тесные экономические связи с регионом», – цитирует РИА «Новости» Шеремета. Парламентарий выразил надежду на то, что Минск самостоятельно примет верное решение. «Для Белоруссии, учитывая складывающуюся геополитическую обстановку, пришло время принять правильное решение и поддержать исторический выбор крымчан. Мы не давим на Белоруссию и хотим, чтобы они самостоятельно приняли для себя такое решение», – отметил Шеремет. По мнению депутата, на фоне западных санкций Белоруссии также было бы выгодно сотрудничество с Крымом в области развития транспортных и туристических связей. Ранее сообщалось, что белорусская авиакомпания «Белавиа» не планирует выполнять рейсы в Крым, пока нет «политического признания» воссоединения региона с Россией. Глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец заявил, что у белорусской авиакомпании «Белавиа» есть уникальный шанс стать первым иностранным авиаоператором в Крыму. Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Ряд стран уже запретил самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение. Явка на голосование «Единой России» превысила 9,6 млн человек 30 мая 2021, 18:06

Явка на предварительном голосовании «Единой России» по состоянию на 17.00 составила 9 млн 638 тыс. человек, сообщила пресс-служба партии. Более 6 млн избирателей сделали свой выбор в онлайн на сайте PG.ER.RU. 3 млн 625 тыс. человек проголосовали очно, сообщается на сайте ЕР. В регионах Дальнего Востока, где предварительное голосование уже завершилось, участие в нем приняли более 650 тысяч избирателей. Около трети из них пришли на организованные счетные участки в семи регионах, где процедура прошла по смешанной системе. Ранее в партии сообщили, что счетные участки для предварительного голосования партии «Единая Россия» открылись в 42 субъектах России, все участки прошли санитарную обработку перед открытием. Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Глава немецкой делегации высоко оценил Крымский мост 30 мая 2021, 15:19

Глава немецкой делегации Виктор Триппель восхитился мостом через Керченский пролив и ведущей к нему федеральной трассой «Таврида». «В своей жизни я дважды принимал участие в строительстве мостов. Очень много езжу по странам Евросоюза, но такого восхитительного сооружения, как Крымский мост, еще нигде не видел. Это очень серьезное, массивное и прочное сооружение. Мост реально существует, он очень красив и качественно сделан. Ощущения, что ты едешь по мосту, вообще не было, кажется, что это просто продолжение крымского автобана», – рассказал он РИА «Новости». При этом глава делегации нашел и минус Крымского моста – ограничение скорости. «Единственный недостаток новой трассы – ограничение скорости. По таким дорогам в Германии с такой малой скоростью не ездят», – отметил Триппель. Ранее сообщалось, что делегация из Германии, которая находится с ознакомительным визитом в Крыму, сочла водную блокаду полуострова со стороны Украины вопиющим нарушением международных норм и обязательств. Немецкая делегация прибыла в Крым в субботу, 22 мая. Визит проходит в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым – своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов». В состав группы вошли 25 граждан ФРГ. Стало известно, почему россияне не хотят заводить детей 30 мая 2021, 08:12

Большинство россиян имеют не более двух детей. Многие мужчины и женщины не планируют прибавлений в семье из-за нехватки денег, дефицита жилплощади и отсутствия «второй половинки», говорится в исследовании банка «Открытие». По данным исследования, большинство россиян имеют до двух детей. Так, 36% опрошенных женщин и 39% мужчин сообщили, что у них пока есть только один ребенок. При этом у 33% женщин и 27% мужчин – двое детей. Лишь 5% женщин и 4% мужчин сообщили, что у них в семье более двух детей, передает РИА «Новости». Бездетными назвали себя 26% женщин и 29% мужчин: причем в Москве и Московской области бездетных мужчин оказалось значительно больше, чем бездетных женщин – 26% против 16%. Не планируют больше заводить детей ни при каких условиях 37% женщин и 29% мужчин. «Среди факторов, которые сильнее всего влияют на решение о рождении ребенка, респонденты называли нехватку денег (23% женщин и 27% мужчин), дефицит жилплощади (16% женщин и 15% мужчин), отсутствие «второй половинки» (10% женщин и 14% мужчин)», – выяснили эксперты. Кроме того, 5% женщин и 8% мужчин заявили о нехватке свободного времени. Всего 4% женщин сказали, что у них нет материнского инстинкта, об отсутствие отцовского заявили 3% мужчин. Исследование проводилось 18-19 мая по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек. Ранее исследовании сервиса «Работа.ру» показало, что ради зарплаты в 250 тыс. рублей многие россияне готовы сменить профессию, уехать в другой город или страну, отказаться от отпуска и взять на себя дополнительные обязанности. Глава РФПИ рассказал об ажиотажном спросе на «Спутник V» во всем мире 30 мая 2021, 12:46

Вакцина от коронавируса «Спутник V» вызывает большой спрос во всем мире, это связано с ее эффективностью и показателями безопасности, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «Мы видим действительно абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину во всем мире, и это связано с тем, что она показывает лучшие результаты и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности», – цитирует его РИА «Новости». Также он уточнил, что эффективность вакцины «Спутник V» подтверждается не только российскими данными. «Это также данные Мексики, Аргентины, Венгрии и многих других стран, которые используют российскую вакцину», – добавил Дмитриев. Ранее сообщалось, что разработчики не нашли нежелательных реакций на «Спутник V» у беременных. По результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%. Разведка Британии изменила мнение о причинах пандемии COVID-19 30 мая 2021, 07:57

Британская разведка стала считать версию о лабораторном происхождении коронавируса правдоподобной, сообщают источники в спецслужбах страны. Sunday Times пишет, что сначала такая версия считалась маловероятной, но позднее была проведена переоценка и версия об утечке из Уханьского института вирусологии перешла в разряд правдоподобных. При этом в разведке США заявили, что если причину возникновения инфекции не найти, это «может произойти снова», передает ТАСС. Как пишет издание, мнениям ученых, заявлявших о лабораторном происхождении вируса, не давали хода и их не публиковали в научных журналах. Daily Mail сообщала, что норвежский вирусолог Биргер Серенсен и профессор лондонского Университета Святого Георгия Ангус Далглиш намерены представить дополненную версию своей работы, в которой уже более года утверждают, что вирус имеет искусственное происхождение. По словам Далглиша, почти все крупные научные издания, включая Nature, отказались публиковать их работу, она вышла в ежеквартальном журнале Кембриджского университета QRB Discovery после изменения основной темы. Накануне Telegraph сообщала, что Великобритания, как и США, не исключает версию о лабораторном происхождении коронавируса. По информации газеты, британская сторона полагает, что нельзя сбрасывать со счетов версию о происхождении коронавируса из уханьской лаборатории. В «Единой России» началась процедура подведения итогов праймериз 30 мая 2021, 22:25 Текст: Антон Никитин

Предварительное голосование, которое провела «Единая Россия», стало самым масштабным, в нем приняли участие более 11 млн человек, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. «Единая Россия» в воскресенье провела процедуру соединения электронного ключа шифрования блокчейна предварительного голосования (так называемых праймериз) по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы. После соединения частей ключа партия начинает подводить итоги праймериз, которые в онлайн-режиме проходили с 24 по 30 мая, а в очном формате – 30 мая, передает ТАСС. В процедуре соединения частей ключа принимает участие председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Закрытый электронный ключ к результатам предварительного голосования был сгенерирован 23 мая и разделен на четыре части, их получили председатель федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин, член Общественной палаты Московской области Олег Сирота, член президиума генсовета партии, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и специалист в области искусственного интеллекта Игорь Ашманов. После соединения частей электронного ключа шифрования сам блокчейн публикуется на сайте pg.er.ru, с этого момента начинается подсчет голосов, за которым могут наблюдать все желающие в режиме реального времени. Кроме того, как пояснили в партии, любой избиратель сможет проверить свой бюллетень с помощью индивидуального электронного ключа, который недоступен организаторам процедуры. Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, «уже сейчас можно с уверенностью сказать, что это самое масштабное предварительное голосование за историю праймериз, которые проводила «Единая Россия». По его данным, «более 11 млн человек приняли участие в голосовании». Он отметил, что вскоре все данные будут тщательно обработаны и количество принявших участие в предварительном голосовании будет уточнено. «Если эта цифра останется, то это более 10% от общего числа избирателей в нашей стране, это не просто 11 млн человек, а очень репрезентативная выборка и очень серьезный экзамен для всех, кто от партии пойдет для участия в выборах и в Государственную думу и в другие органы законодательной власти», – подчеркнул председатель «Единой России». Он поблагодарил всех, кто обеспечивал предварительное голосование. «В период пандемии это был непростой выбор и непростые организационные процессы. Система выдержала, она прошла проверку на прочность, в том числе хакерские атаки, но самое главное – она позволила проголосовать огромному количеству избирателей», – заявил Медведев. Он также поблагодарил всех, кто принял участие в предварительной голосовании. По мнению председателя партии, «это действительно часть большого политического процесса, часть демократических процедур». Медведев напомнил, что «Единая Россия – единственная партия, которая использует предварительное голосование. «Это очень важная часть демократической процедуры выборов, поскольку уже сейчас люди, которые будут принимать участие в голосовании, могут послушать потенциальных кандидатов, сделать определенные выводы об их позиции, о программной установке, с которой они идут на выборы, о достоинствах и недостатках тех или иных кандидатов, их выступлений, их позиций», – пояснил председатель партии. На его взгляд, «это позволяет провести процедуру максимально демократично». Медведев констатировал рост интереса к участию в выборах среди потенциальных кандидатов. Конкурс на праймериз «Единой России» составил в среднем 13 человек на место, что больше, чем на предыдущих праймериз. «Общее количество кандидатов, которые заявились для участия в предварительном голосовании было 7,5 тыс. Но в результате подведения результатов их осталось 5,5 тыс. Это означает, что у нас приблизительно конкурс на одно место составил 13 человек. Это больше, чем было в предыдущие периоды в предыдущем предварительном голосовании», – сказал Медведев, отметив, что это означает наличие огромного интереса к участию в выборах. По словам политика, кандидаты от «Единой России» добросовестно соревновались в том, чтобы донести свою позицию наиболее четко и адекватно. Он добавил, что пандемия здесь наложила свой отпечаток. Поэтому дебаты, которые раньше проводились очно, теперь в некоторых случаях прошли очно, зачастую на открытом воздухе, а также в ряде случаев позиции заявлялись через интернет и СМИ. «В любом случае я уверен, что абсолютное большинство наших кандидатов эту позицию донесли и именно это предопределили в конечном счете тот выбор, который сделали наши граждане», – заключил Медведев, поблагодарив всех участников праймериз. Медведев напомнил участникам праймериз об ответственности перед избирателями. «Вы уже находитесь в режиме исполнения тех обязательств, обещаний, которые вы давали в ходе общения с избирателями», – сказал он, добавив, что эти инициативы, по сути, являются частью всей предвыборной программы «Единой России». Он обратил внимание на что, что обработка электронных бюллетеней уже началась и скоро будут результаты. Ранее в партии сообщили, что счетные участки для предварительного голосования партии «Единая Россия» открылись в 42 субъектах России, все участки прошли санитарную обработку перед открытием. Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Раненый новосибирским полицейским мужчина скончался в больнице 30 мая 2021, 13:28

Раненый случайным выстрелом полицейского под Новосибирском 19-летний молодой человек скончался, сообщил представитель облминздрава. «Мужчина умер», – цитирует сообщение РИА «Новости». Ранее сообщалось, что пострадавший от выстрела полицейского в Новосибирской области 19-летний молодой человек находится в реанимации. В пятницу, 28 мая, инспектор ДПС в Новосибирской области при задержании нарушителя правил случайно выстрелил в голову задерживаемому, который пытался оказать сопротивление. . Следственные органы возбудили дело о превышении должностных полномочий полицейским, который ранил нарушителя.