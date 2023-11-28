Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.11 комментариев
Власти Ирана подтвердили покупку российских Су-35 и Ми-28
Власти Ирана подтвердили согласование сделки по приобретению российских ударных вертолетов Ми-28, истребителей Су-35 и учебно-боевых самолетов Як-130.
С соответствующим заявлением агентству Tasnim выступил замминистра обороны Ирана Сейед Мехди Фархи. При этом сроки поставок и сумма сделки пока не раскрываются, пишет «Коммерсант».
В марте иранские государственные СМИ сообщали о том, что Москва согласилась продать Тегерану истребители Су-35. Газета ВЗГЛЯД писала, что если эта информация верна, военно-промышленный комплекс России заработает миллиарды долларов, а Иран получит мощнейший инструмент для противостояния Израилю.
Пентагон утверждал, что Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество якобы в ответ на «поддержку по Украине».
В Кремле отказывались комментировать слухи о продаже Су-35 Ирану.