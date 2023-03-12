Российские истребители изменят правила игры на Ближнем Востоке

Взгляд
12 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 22:59  |  vz.ru
Разделы

Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
Перейти в раздел…

Махинации соратника Навального потрясли даже оппозицию

Внутри самой оппозиции Леонида Волкова уже не раз обвиняли в лоббизме в обмен «на донат» AP/TASS
Взаимные разоблачения, которыми обменялись сторонники Алексея Навального и Алексея Венедиктова, привели к тому, что достоянием общественности стали махинации одного из руководителей радикальных оппозиционных структур Леонида Волкова, ранее бежавшего за границу. Кто достал компромат на сторонника Навального и как это восприняли в рядах несистемной российской оппозиции? Подробности...
Перейти в раздел…

Как российский полковник победил Литву

Юрий Мель прошел через мясорубку литовского судилища кадр из видео
В Россию вернулся Юрий Мель, который девять лет отсидел в литовской тюрьме по надуманным обвинениям за участие в событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе. Он должен был освободиться в 2021 году, но получил дополнительный срок по тому же сфабрикованному делу. Как отмечают наблюдатели, дело Меля показало всю абсурдность литовского законодательства, благодаря которому за решетку попадают неугодные власти люди.  Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский развязал пиар-войну с Россией

Владимир Зеленский нашел возможность отвлечь внимание украинцев от происходящего в Артемовске James McGill/Keystone
Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны проработать возможность переименования России в «Московию». Так он ответил на соответствующую петицию, которая набрала необходимое число подписей. Ранее на Украине неоднократно выступали с подобными предложениями депутаты и прочие официальные лица, но всякий раз Зеленский эти инициативы игнорировал. Почему он передумал именно сейчас? Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Как наши спасли Балтфлот под носом у немцев и финнов

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
105 лет назад, 12 марта 1918 года, российские линкоры вышли из Финляндии в Россию. Корабли спешно выводили из Гельсингфорса, чтобы они не достались немцам. Добраться из Финляндии в Кронштадт вроде бы просто. Но на самом деле это был настоящий подвиг. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Лозунг «нет войне» используют против тех, кто за мир

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Такой парадокс: в России, когда слышим «нет войне», подразумеваем проукраинский дискурс, в то время как на Западе «нет войне» – это про диалог и прекращение помощи Зеленскому. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

Зеленский понимает только страх

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Произошедшее в Брянской области четко показывает, что Украина – это государство-террорист. Но превратилась она в такое не в одну минуту, украинское государство и общество прошли к этому долгий путь. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Перейти в раздел…

Сенсация на Ближнем Востоке: примирение шиитов и суннитов

Зеленскому стали отказывать в США

Покушение СБУ на Приднестровье

Перейти в раздел…

В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
Подробности...

Российские военные поздравили жительниц Луганской области с 8 Марта

Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
Подробности...

МЧС и ГИБДД поздравили женщин с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня сотрудники МЧС в московском метро провели поздравительную акцию для прекрасных дам
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой оптимальный возраст для депутата?
  • До 35 лет

  • От 35 до 55 лет

  • Старше 55 лет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Министр культуры Украины назвал интересной идею о переименовании России в «Московию»
    Bloomberg: Индия отказалась нарушать потолок цен на российскую нефть Журналист Херш: Белым домом движет ненависть к Путину и коммунизму ВСУ начали готовиться к обороне под Красным Лиманом Сенат Франции принял пенсионную реформу вопреки массовым протестам
    СМИ: Байдену грозит катастрофический банковский кризис Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных Украинские полярники «декоммунизировали» Антарктиду Отменен творческий вечер Познера в Москве
    Украинский военный предсказал окружение ВСУ в Артемовске Жители Риги вышли на митинг против сноса памятника Пушкину Стала известна причина массового ДТП под Саратовом Российская космонавтка вернулась с орбиты с американцами

    источники и утечки


    В США назвали три повода для разногласий между Киевом и Вашингтоном

    предупреждение минздрава


    Изменение погоды повысило риски для здоровья

    носитель ядерного оружия


    Американский стратегический ракетоносец B-52H замечен у Петербурга

    Видео

    Аресты в ГП «Антонов»


    СБУ нашла крайнего в гибели легендарного самолета

    угрозы расправы


    Симпатии к России дорого обходятся жителям Скандинавии

    сотрудничество с МУС


    Пентагон попал в ловушку собственных преступлений

    Взаимные разоблачения


    Махинации соратника Навального потрясли даже оппозицию

    военный альянс AUKUS


    В противостоянии с Китаем Запад сделал большой просчет

    бойкий характер


    Тимофей Бордачев: Эрдоган наощупь ведет Турцию в неопределенное будущее

    тренд сезона


    Виталий Трофимов-Трофимов: «Леопарды» для Украины прошли принудительный даунгрейд

    государство-террорист


    Сергей Миркин: Зеленский понимает только страх

    на ваш взгляд


    Какой оптимальный возраст для депутата?

    Российские истребители изменят правила игры на Ближнем Востоке

    Эксперты рассказали, для чего Ирану нужны истребители Су-35
    Су-35 - один из самых совершенных истребителей в мире
    		  
    12 марта 2023, 22:20
    Фото: Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сенсационную новость огласили официальные источники в Иране - утверждается, что Москва согласилась продать Тегерану истребители Су-35. Если эта информация верна, военно-промышленный комплекс России заработает миллиарды долларов, Иран получит мощнейший инструмент для противостояния Израилю, а влияние США на Ближнем Востоке снизится.

    Иран завершил сделку по покупке истребителей Су-35 у России, сообщает агентство государственное иранское агентство IRNA со ссылкой на постпредство Ирана в ООН. Информация о количестве самолетов и сроках поставки не раскрывается.

    «После окончания ирано-иракской войны в 1988 году Иран обратился к ряду стран с просьбой изучить возможность продажи истребителей, и Россия объявила, что готова их продать», – сообщает постпредство. В миссии добавили, что «истребители технически одобрены Ираном. После октября 2020 года, когда запрет на продажу обычных вооружений Ирану был снят в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, Тегеран, наконец, решил их приобрести».

    Несколькими днями ранее глава Пентагона Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом выразил обеспокоенность «растущим стратегическим партнерством Ирана с Россией», и, в частности, продажей Москве иранских беспилотников, говорится в сообщении Минобороны США.

    «За последний год военное сотрудничество России с Ираном углубилось, и это создает серьезные проблемы для этого региона и для безопасности ваших граждан. Иран приобретает важные боевые знания и опыт на Украине, которые в конечном итоге получат его опасные марионетки на Ближнем Востоке», – добавил он. «В обмен на поддержку Россия предлагает Ирану беспрецедентное сотрудничество в области обороны, в том числе в области ракет и противовоздушной обороны», – заявил Ллойд.

    Администрация Байдена называет тесные связи Москвы и Тегерана «вредными» и заявляет, что иранцы уже проходят обучение на новых самолетах. Представитель Белого дома Джон Кирби указывал, что «эти истребители значительно усилят ВВС Ирана по сравнению с его соседями по региону».

    В феврале Иран представил новую подземную базу ВВС под названием «Eagle 44», сообщало издание The New York Times. Она находится на склоне горы в 160 км к северу от Ормузского пролива.

    Снимки базы со спутника изучил Крис Биггерс – бывший аналитик правительства США по изображениям и старший директор по приложениям для миссий в HawkEye 360 – фирме, которая отслеживает радиочастотные излучения по всему миру. В своем анализе Биггерс указал на два макета боевых самолетов, один из которых по размерам соответствует Су-35. Он стоит на площадке, где ведется строительство. «Вероятно, они используются для оценки маневрирования самолетов в подземном комплексе и могут свидетельствовать о том, что Су-35 будут базироваться именно здесь», – сообщил американский эксперт.

    В начале нынешнего года Шахриар Хейдари, член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Исламского консультативного совета, заявил: Су-35 прибудут из России в Иран в начале 2024 года, сообщало агентство Tasnim. «Мы заказали у России системы обороны, ракеты и вертолеты, и большая часть этого оружия скоро поступит в страну», – добавил он.

    Командующий ВВС Ирана Амир Вахеди подчеркнул, что кроме Су-35 Тегеран планирует закупку истребителей Су-30.

    Су-35 хорошо показали себя в ходе контртеррористической операции ВКС в Сирии. Кроме того, президент Владимир Путин называл очень хорошей работу российской авиации в ходе спецоперации на Украине. «И штурмовики воюют отлично, и «сушки» – Су-34, Су-35, очень хорошо. Вооружения хорошие. <…> Оказывают существенный вклад в эффективность действий войск», – подчеркивал глава государства на встрече с награжденными Героями России в Кремле. Иначе говоря, Су-35 - краса и гордость российской оборонки, одни из самых совершенных на данный момент истребителей в мире.

    По сообщениям американских СМИ, в 2017 году армия Сирии совместно с ливанскими военными и бойцами движения «Хезболла» освободили от террористов муниципалитет Арсаль на границе Ливана и Сирии. Поддержку отрядам оказывали как раз Су-35 Воздушно-космических сил РФ. Это также сыграло в пользу покупки Ираном этих истребителей. Издание сообщало, что Су-35, вероятно, будут развернуты для охраны и патрулирования ключевых объектов, связанных с иранской ядерной программой.

    Стоит заметить, что российские официальные лица заявление представителей Ирана пока никак не прокомментировали. И тем не менее, вероятность того, что речь идет не о какой-то спекуляции, а о реальной возможности сделки, высока. В случае, если сообщения подтвердится, это будет означать крупное достижение российской системы торговли оружием, а также значительные прибыли для отечественных производителей боевой авиации.

    Речь может идти о сделке ценой в миллиарды долларов.

    «Этот контракт – хороший этап дальнейшего продвижения продукции российского ВПК на Ближний Восток, – считает летчик-инструктор, майор Андрей Красноперов. - Особенно если допустить, что предполагается поставка нескольких десятков самолетов, а сам контракт допускает дополнительные закупки машин. Кроме того, это значит, что Россия будет обучать иранских пилотов. Это долгосрочные программы, углубление сотрудничества между странами», – пояснил специалист.

    Журнал Military Watch писал, что Су-35 уничтожил гораздо больше истребителей противника, чем любой другой самолет со времен холодной войны. Кроме того, продолжает автор публикации, Су-35 может противостоять современным западным истребителям высшего класса – F-35А и F-15СА.

    «ВВС Ирана при покупке Су35 получат существенное приращение воздушной мощи, – подтверждает Красноперов. - Су-35 обладает хорошей маневренностью, возможностями для ведения воздушного боя. Например, были случаи, когда его пытался перехватить F-16, но российская машина совершенно спокойно заходила в хвост американскому истребителю», – напомнил собеседник.

    Эксперты прямо указывают противника, которому будут противостоять в Иране Су-35 российского производства.

    «Иран пока не может самостоятельно делать самолеты поколения 4++, такие, которые, как Су-35, могут «видеть» защищенные стелс-технологией американские F-35 и F-22. Поэтому приобрести у России столь совершенные истребители - это верное решение Тегерана. К тому же, могу предположить, к ним Тегеран покупает ракеты класса «воздух – воздух», «воздух – земля» и «воздух – РЛС», – пояснил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

    «У Ирана есть ЗРК С-300 и «Тор М1». Теперь они могут сделать интегрированную систему ПВО, где на передовых рубежах агрессора будет встречать Су-35. К тому же, этот истребитель называют «охотником» – за возможности по завоеванию господства в воздухе. В общем, сделка Тегерана с Москвой меняет расклад сил в Ближневосточном регионе и становится серьезным вызовом для Израиля», – говорит собеседник.

    «У Израиля есть F-16 и F-35. Они покупали их для того, чтобы держать «на коротком поводке» соседние страны Ближнего Востока, которым нечем ответить на истребитель пятого поколения. А у Ирана теперь будут Су-35, которые «видят» дальше и превосходят в маневренности американский истребитель», – подчеркнул аналитик.

    «Для F-35 ближний бой смертелен, самолет разрабатывался для противостояния на средней дистанции. Но если в боекомплекты Су-35, поставляемых Ирану, войдут управляемые ракеты класса «воздух – воздух» большой дальности, то они смогут успешно противостоять американским истребителям на любой дистанции», – добавил эксперт.

    У сделки есть не только чисто военное, но и геополитическое измерение. «Эта сделка показывает, что Ближний Восток перестает быть однополярным. Усиление ВВС Ирана вызовет некоторое «разочарование» в Саудовской Аравии своими американскими партнерами. С другой стороны, Эр-Рияд и Тегеран сверхскоростными темпами налаживают отношения. Поэтому поставку Су-35 Ирану можно назвать одним из этапов усиления нового ближневосточного полюса, альтернативного американскому», – говорит Раджаб Сафаров, гендиректор Центра изучения современного Ирана.

    «Поставка истребителей Тегерану демонстрирует снижение влияния США как в регионе, так и в мире. Мы видим, как Китай и Россия «заходят» на Ближний Восток. США и их израильские партнеры уже не смогут чувствовать себя столь вольготно на границе с Ираном, как раньше, а также будут куда более осмотрительно проводить нужную им политику в Йемене», – резюмирует собеседник.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •