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Топ-менеджер «Росатома» признал вину в получении взятки 32,6 млн рублей
Геннадий Сахаров сознался в получении 32,6 млн рублей от Элгуджа Кокосадзе
Геннадий Сахаров, топ-менеджер Росатома, признал вину в получении взятки от Элгуджа Кокосадзе за содействие в реализации контрактов, заключенных с подведомственными корпорации организациями.
Геннадий Сахаров, занимавший ранее должность директора по капитальным вложениям в Росатоме, признал свою вину в получении взятки в размере 32,6 млн рублей. Как передает РИА «Новости», взятка была получена от гендиректора «Оргэнергострой» Элгуджа Кокосадзе за помощь в реализации контрактов, заключенных с организациями, входящими в корпорацию. Сахаров выразил раскаяние и признал вину в ходе рассмотрения дела.
Известно, что Сахаров находится под арестом в СИЗО, несмотря на многочисленные просьбы защиты о смягчении меры пресечения. Защитники указывают на наличие у него государственных наград и тяжелую болезнь несовершеннолетнего сына. Срок его ареста продлен до 14 апреля.
Элгуджа Кокосадзе, второй фигурант дела, обвиняется в даче взятки должностному лицу в крупном размере. Он признал вину до начала процесса и находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что в Москве арестован по обвинению в получении взятки директор структурного подразделения Росатома.