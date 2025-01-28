Не раздавайте диагнозы. Ментальные расстройства – это не модный аксессуар, а сложные состояния, которые нельзя определить за три минуты. Мы все люди, и у каждого из нас бывают сложные периоды. Но это не значит, что мы обязаны друг друга диагностировать..4 комментария
В России представили отечественный электрокар «Атом»
Российский бренд «Атом» показал первый предсерийный образец своего электромобиля. Как сообщила пресс-служба компании, прототип выпустили в самом конце 2024 года (фото: t.me/atom_auto)
Представленные прототипы являются полностью функциональными автомобилями. Отмечается, что они уже готовы к испытаниям в лабораториях. Команда «Атома» уже готова к их организации (фото: t.me/atom_auto)
Продемонстрированный образец внешне соответствует дизайну автомобиля, однако некоторые его элементы, например, навесные панели и внутренняя отделка, будут изменены (фото: t.me/atom_auto)
Запуск серийного производства электрокара «Атом» намечен на середину 2025 года. Ожидается, что мощность электродвигателя составит 150 кВт, а емкость батареи автомобиля будет равняться 77 кВт в час (фото: t.me/atom_auto)