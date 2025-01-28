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    Не раздавайте диагнозы. Ментальные расстройства – это не модный аксессуар, а сложные состояния, которые нельзя определить за три минуты. Мы все люди, и у каждого из нас бывают сложные периоды. Но это не значит, что мы обязаны друг друга диагностировать..

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как русский гиперзвук оглушил Америку

    Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Ландыши» – это фильм про новых героев

    Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.

    5 комментариев
    28 января 2025, 20:20 • Фоторепортаж

    В России представили отечественный электрокар «Атом»

    Российский бренд «Атом» показал первый предсерийный образец своего электромобиля. Как сообщила пресс-служба компании, прототип выпустили в самом конце 2024 года (фото: t.me/atom_auto)

    Представленные прототипы являются полностью функциональными автомобилями. Отмечается, что они уже готовы к испытаниям в лабораториях. Команда «Атома» уже готова к их организации (фото: t.me/atom_auto)

    Продемонстрированный образец внешне соответствует дизайну автомобиля, однако некоторые его элементы, например, навесные панели и внутренняя отделка, будут изменены (фото: t.me/atom_auto)

    Запуск серийного производства электрокара «Атом» намечен на середину 2025 года. Ожидается, что мощность электродвигателя составит 150 кВт, а емкость батареи автомобиля будет равняться 77 кВт в час (фото: t.me/atom_auto)

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    Начатая Трампом восемь лет назад тарифная война не решила тех проблем, которые должна была решить. США не получили ожидаемых новых производств и рабочих мест. Наоборот, они получили кучу негативных последствий, тогда как пострадавшие страны завязали новые торговые альянсы и союзы. Если тарифы не сработали, зачем же Трамп снова угрожает ими? Подробности

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    Абхазские избиратели попросили Сухум учесть размеры России

    Проживающие в России граждане Абхазии попросили открыть дополнительные участки для голосования на выборах президента Абхазии, которые пройдут в середине февраля. Сейчас им предлагается проголосовать только в Москве или Черкесске, куда многим избирателям добираться долго и дорого. Почему для этнических абхазов важно получить более широкие возможности для участия в голосовании? Подробности

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    Зеленский подпирает отступающие ВСУ генералом

    Новым командующим оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» стал Михаил Драпатый. Ранее этот же генерал возглавил Сухопутные войска. По мнению экспертов, изменения связаны с рисками для противника, которые возникли после освобождения российскими войсками Великой Новоселки. Но поможет ли ВСУ очередная перестановка командиров? Подробности

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    Эстония забирает у русских последнее достояние

    «Это вызовет взрыв ненависти со стороны русского населения Эстонии. Своя церковь – это последнее, что у них осталось». Такими словами политологи предсказывают возможные последствия беззакония, которое прямо сейчас готовит по отношению к русской церкви эстонское государство. О чем идет речь? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Юлия Басова Юлия Басова
      «Биполярку» легко перепутать с плохим настроением

      Не раздавайте диагнозы. Ментальные расстройства – это не модный аксессуар, а сложные состояния, которые нельзя определить за три минуты. Мы все люди, и у каждого из нас бывают сложные периоды. Но это не значит, что мы обязаны друг друга диагностировать..

      4 комментария
    • Игорь Переверзев Игорь Переверзев
      Как русский гиперзвук оглушил Америку

      Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.

      7 комментариев
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      «Ландыши» – это фильм про новых героев

      Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.

      5 комментариев
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    • Украинцы дозрели до переговоров

      Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

    • Новый глава Пентагона – это сенсация

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    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

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    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

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    • Почему я иду на выборы?

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