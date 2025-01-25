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    Европа становится главным могильщиком Украины
    Читатели Le Figaro выразили обеспокоенность после заявления Путина о переговорах
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    Спикер парламента Белоруссии обвинила Запад в «грязной политике»
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Русское государство многонациональным не стало, а всегда было

    Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено ещё во времена Рюрика.

    6 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов По миру расползается кризис обиды

    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Как история Кавказа связала русских и черкесов

    Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.

    5 комментариев
    25 января 2025, 15:39 • Новости дня

    Киев предпринял попытку опровергнуть приостановку помощи США Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что США продолжат оказывать военную помощь Украине в рамках ранее выделенных программ и пакетов.

    В Киеве отвергли сообщения о приостановке военной помощи США Украине, передает ТАСС.

    Коваленко заверил, что помощь продолжается – США продолжают предоставлять Украине военную помощь в рамках уже утвержденных программ и пакетов.

    Ранее США приостановили финансирование почти всех программ иностранной помощи на три месяца, что может затронуть и военную поддержку Украины.

    До этого Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки их соответствия политическим целям новой администрации.

    Также президент США Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия на Украину, подчеркнув необходимость увеличения помощи от европейских стран.

    24 января 2025, 23:13 • Новости дня
    Российский летчик уничтожил транспортный самолет с техникой ВСУ

    Российский летчик с позывным Комиссар уничтожил Ан-124 с техникой ВСУ

    Российский летчик уничтожил транспортный самолет с техникой ВСУ
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российский летчик с позывным Комиссар уничтожил украинский транспортный самолет Ан-124 с техникой, когда его разгружали на военном аэродроме.

    Российский летчик, известный под позывным Комиссар, рассказал о задании, в ходе которого он уничтожил украинский транспортный самолет Ан-124, передает RT.

    Самолет находился на военном аэродроме и в момент удара разгружался техникой ВСУ, включающей бронетехнику и вооружение.

    По словам летчика, задача была выполнена в составе двух экипажей и заняла всего один час.

    «Там было очень много броневиков, танков, вооружения, военных. Потом мы получили подтверждение, что цель была поражена: фейерверк был огромный. Аэродром пылал сильно», – рассказал он.

    Комиссар и его экипаж были отмечены в Генштабе за успешное выполнение задания, и всем четырем участникам операции были вручены награды.

    Комиссар также рассказал о своем первом ордене Мужества, полученном в Сирии. В момент отказа двух двигателей при заходе на посадку он смог благополучно приземлить самолет в сложных метеоусловиях, несмотря на отсутствие видимости взлетно-посадочной полосы.

    «Я сам не понял, как смог это сделать в плохих метеоусловиях, когда даже ВПП не было видно», – отметил он.

    Ранее Минобороны сообщало, что нанесено поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины.

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    25 января 2025, 07:47 • Новости дня
    ВС России уничтожили окруженных солдат ВСУ в Часовом Яре

    Военные ликвидировали часть окруженных украинских солдат в Часовом Яре ДНР

    ВС России уничтожили окруженных солдат ВСУ в Часовом Яре
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска уничтожили часть украинских боевиков, оказавшихся в окружении в Часовом Яре, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, российские войска уничтожили часть солдат ВСУ, оказавшихся в окружении в Часовом Яре, передает ТАСС.

    «Часть из них уже ликвидирована, но есть еще очаги сопротивления», – заявил он. При этом Марочко отметил, что российские войска продолжают подавлять огневые точки противника и пресекать попытки украинских солдат вырваться из окружения.

    До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска вытеснили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре, что позволило сосредоточиться на зачистке многоэтажных зданий и приблизиться к полному освобождению города.

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    25 января 2025, 11:43 • Видео
    Новый глава Госдепа – опасный тип

    Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой, и Рубио предаст Трампа первым.

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    25 января 2025, 11:45 • Новости дня
    Читатели Le Figaro выразили обеспокоенность после заявления Путина о переговорах
    Читатели Le Figaro выразили обеспокоенность после заявления Путина о переговорах
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с президентом США Дональдом Трампом, подчеркивая роль Владимира Зеленского как преграды к мирному урегулированию на Украине.

    Читатели французского издания Le Figaro активно реагируют на заявление президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с американским лидером Дональдом Трампом, передает РИА «Новости»

    Один из комментаторов, Patin-couffin, отметил, что Зеленский является главным препятствием на пути к мирному урегулированию ситуации на Украине.

    «Если он будет продолжать втягивать в конфликт тысячи украинцев, как это происходит сейчас, есть риск, что американцы и россияне в конце концов отстранят его от управления страной», – указал он.

    Другой читатель, Lisk, призвал к остановке конфликта, подчеркнув, что западные страны оказались в затруднительном положении.

    «Пора остановиться, учитывая, что мы разорены. США выйдут из этой ситуации в наилучшем положении: в экономическом и дипломатическом плане. А мы выставим себя на посмешище», – отметил комментатор.

    В комментариях также выражается недовольство отсутствием действий со стороны европейских лидеров. «Вы, несомненно, обратили внимание, что никто не ждет никаких знаков ни от Макрона, ни от знаменитой Европы-защитницы...», – отметил Steak-frites.

    Читатель Jack Finance выразил надежду на скорейшую встречу Путина и Трампа.

    «Пусть они как можно скорее встретятся и положат конец этому конфликту и бессмысленной гибели людей», – подытожил он.

    Накануне Москва отметила отсутствие действий со стороны Киева и Запада, свидетельствующих о готовности к мирным переговорам, несмотря на заявления о необходимости такого диалога.

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    25 января 2025, 01:03 • Новости дня
    Келлог заявил о больших потерях Украины в конфликте

    Келлог: Украина потеряла больше солдат, чем США в Корее и Вьетнаме вместе, заявил Келлог

    Келлог заявил о больших потерях Украины в конфликте
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Безвозвратные потери Киева в конфликте превысили американские в Корее и Вьетнаме, заявил советник американского президента по Украине Кит Келлог.

    Советник президента США по Украине Кит Келлог заявил телеканалу Fox News, что украинские вооруженные силы понесли больше безвозвратных потерь в текущем конфликте, чем Соединенные Штаты в Корейской и Вьетнамской войнах вместе взятых, передает РИА «Новости». Корейская война, продолжавшаяся с 1950 по 1953 годы, унесла жизни более 36 тыс. американских солдат, а Вьетнамская война, длившаяся с 1955 по 1975 годы, привела к гибели более 58 тыс. американских военных.

    Келлог добавил, что доложил Дональду Трампу о ситуации на Украине и выразил уверенность в необходимости завершения конфликта не через военные действия. Он отметил, что в отличие от подхода Джо Байдена, который советник Трампа назвал «кинетическим» из-за акцента на поставки вооружений, сам Трамп считает, что эффективным способом завершения конфликта может стать экономическое давление.

    По словам Келлога, Трамп предлагает снизить стоимость нефти, чтобы ускорить завершение конфликта. Он считает, что справедливая цена нефти должна составлять 45 долларов за баррель и это может подтолкнуть стороны к мирному решению.

    До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, они никак не связаны между собой.

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    24 января 2025, 20:38 • Новости дня
    Эксперт: Путин выдал Трампу кредит доверия

    Политолог Дробницкий: Путин открывает для Трампа возможность диалога между великими державами

    Эксперт: Путин выдал Трампу кредит доверия
    @ Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Роман Крецул

    Заявление Владимира Путина о том, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году, – это аванс, жест доброй воли и кредит доверия Трампу как к человеку, в котором Москва видит договороспособного политика. Но этот кредит доверия легко растерять, считает политолог Дмитрий Дробницкий.

    «Путин готов к предметным переговорам с Трампом, в том числе по проблемам стратегической стабильности и вопросам энергетики. Он прекрасно отдает себе отчет в том, что является руководителем одной из трех великих держав, от взаимоотношений которых в этом мире очень многое зависит», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, переговоры могут касаться вопросов стратегической стабильности. «В руках России и США находится оружие, которым можно вогнать все человечество в каменный век. Поэтому Москва занимает ответственную позицию: если у сторон есть желание честно, открыто и говорить на равных – тогда надо говорить. То же самое касается энергетики», – пояснил эксперт.

    Также стоит обратить внимание на заявление Путина о том, что если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, украинского кризиса могло бы не быть. «Мы предполагаем, что Трамп говорит правду. Более того, мы перестаем делать вид, что Байден пришел к власти честно. С нашей стороны это аванс и жест доброй воли, который означает готовность Москвы считать Трампа добросовестным переговорщиком», – полагает американист.

    Теперь перед новым главой Белого дома открыто два пути: либо вести себя добросовестно, либо потратить кредит доверия со стороны России. «У президента США появляется возможность диалога с другой великой державой, которая рассчитывает на то, что Трамп – договороспособный политик. Но этот кредит доверия можно легко растерять», – пояснил аналитик.

    Впрочем, за последние дни Трамп допустил одну важную ошибку, считает эксперт. «Он взялся за мирные инициативы по Украине, не разобравшись в этом вопросе. На данный момент у него нет рычагов влияния на ситуацию в Восточной Европе. Киев принадлежит не ему, а его политическим врагам в США и ЕС. Всерьез надавать на Россию он тоже не может, потому что введение новых санкций приведет к тому, что он сделает Европе и Америке в два раза больнее, чем уже сделано», – заключил Дробницкий.  

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжает оставаться открытой для диалога с США. «С нынешним президентом США у меня всегда были деловые, исключительно деловые, но в то же время прагматические отношения и доверительные, я бы сказал», – добавил Путин.

    Российский лидер также выразил мнение, что победа Трампа на президентских выборах в 2020 году могла бы предотвратить нынешний кризис на Украине. Он также отметил, что с новой администрацией США «может быть достаточно много точек соприкосновения, поиска решения по ключевым вопросам сегодняшнего дня»: «Это и вопросы о стратегической стабильности, это вопросы экономики, кстати говоря».

    Президент напомнил, что для экономик России и США характерна одна общая черта. «Как для нашей, так и для американской экономики и слишком высокие цены плохо, потому что, используя энергоносители, нужно производить другие товары внутри страны, и слишком низкие цены тоже очень плохо, потому что это подрывает инвестиционные возможности энергетических компаний. Здесь нам есть о чем поговорить. Есть и другие вопросы в сфере энергетики, которые могут представлять взаимный интерес», – пояснил Путин.

    «Поэтому, скорее всего, действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы. Но, повторяю, это прежде всего, конечно, зависит от решений и выбора действующей американской администрации», – заключил Путин.

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    25 января 2025, 06:43 • Новости дня
    Пленный прокомментировал видео подготовки ВСУ в Британии для нападения на Суджу

    Украинских военных обучали для нападения на Суджу на базе в Северном Йоркшире

    Пленный прокомментировал видео подготовки ВСУ в Британии для нападения на Суджу
    @ REUTERS/Maksym Kishka

    Tекст: Максим Попов

    Украинский военнослужащий, сбежавший в Россию, рассказал о подготовке британскими инструкторами украинских военных к нападению на Суджу в Курской области.

    Украинский военнослужащий по имени Валерий сообщил об обучении его и других солдат ВСУ британскими инструкторами на военной базе в Северном Йоркшире, передает РИА «Новости». По его словам, их готовили для нападения на Суджу в Курской области в составе 95-й десантно-штурмовой бригады.

    Видео, снятое на военной базе, показывает украинских солдат, отрабатывающих упражнения по штурму зданий и стрельбе. Валерий отметил: «После двух, максимум трех недель такой расслабленной подготовки нас должны были в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ забрасывать на территорию России в Суджу».

    По словам посла по особым поручениям российского МИД Родиона Мирошника, подготовка солдат ВСУ британскими инструкторами свидетельствует о причастности Лондона к нападению на Курскую область.

    Ранее сообщалось, что британские инструкторы на базе в Даунхолме обучали украинских военных стрельбе из гранатомета. При этом обучение велось на специальном полигоне в присутствии переводчиков.

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    24 января 2025, 18:48 • Новости дня
    Армия России разрезала силы ВСУ в Великой Новоселке пополам
    Армия России разрезала силы ВСУ в Великой Новоселке пополам
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бойцы группировки «Восток» сумели вскрыть украинскую оборону у Великой Новоселки, блокировав подразделения ВСУ, сообщило Министерство обороны России в пятницу.

    Штурмовики разбили населенный пункт на две части и блокировали формирования ВСУ, указали в ведомстве, передает ТАСС. Бойцы установили флаг России на одном из зданий в центре населенного пункта.

    Продолжается подавление обороны противника, зачистка зданий, подвальных помещений и опорных пунктов ВСУ. Операции активно поддерживаются расчетами реактивной и ствольной артиллерии, а также операторами FPV-дронов.

    Отмечается, что Великая Новоселка является последним крупным рубежом обороны ВСУ на Южно-Донецком направлении.

    Ранее источник сообщал, что российские войска заблокировали группировку ВСУ в Великой Новоселке. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что ВС России предъявили ультиматум о сдаче в плен 110-й бригаде ВСУ в Великой Новоселке.

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    24 января 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин: Если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, кризиса на Украине могло и не быть
    Путин: Если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, кризиса на Украине могло и не быть
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил мнение, что победа американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году могла бы предотвратить нынешний кризис на Украине.

    В беседе с журналистом Павлом Зарубиным он отметил, что согласен с Трампом в том, что если бы у него не «украли победу», ситуация могла бы быть иной, передает ТАСС.

    «Не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году», – сказал глава государства.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом, однако Кремль пока ожидает сигнала от США для начала диалога.

    Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявлял, что президент США Дональд Трамп рискует потерять доверие Москвы перед переговорами из-за угроз в адрес России, что может подорвать его позиции в мирном урегулировании.

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    25 января 2025, 03:24 • Новости дня
    Мексика отказала США в приеме самолета с мигрантами на борту

    Tекст: Максим Попов

    Власти Мексики отказали в посадке американскому военному самолету, который перевозил нелегальных мигрантов, направлявшихся в страну после депортации из США, сообщил телеканал CNN.

    По невыясненным причинам Мексика отказала в посадке американскому военному самолёту C-17, на борту которого находились мигранты. Это, по крайней мере на некоторое время, нарушило планы президента Трампа по депортации нелегалов из США, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что американская администрация отправила два рейса C-17 с 160 мигрантами из Техаса и Калифорнии в Гватемалу, используя военно-транспортные самолеты для их перевозки. Вместе с ними должен был вылететь самолет в Мексику, однако он так и не поднялся в воздух.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по словам Трампа, депортация нелегальных мигрантов из США проходит успешно и в первую очередь из страны высылают закоренелых преступников.

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    25 января 2025, 09:45 • Новости дня
    Reuters: USAID приостановило финансирование проектов на Украине

    Reuters: USAID прекратило финансирование украинских проектов по приказу правительства США

    Reuters: USAID приостановило финансирование проектов на Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Агентство США по международному развитию (USAID) приостановило выполнение всех проектов на Украине, следуя указанию правительства, пишет Reuters.

    Агентство США по международному развитию получило указ от правительства остановить финансирование проектов, реализуемых на Украине, передает РИА «Новости».

    До настоящего времени USAID поддерживало множество инициатив на Украине, включая программы экономического развития и гуманитарной помощи.

    Ранее США приостановили финансирование почти всех программ иностранной помощи на три месяца, что может затронуть и военную поддержку Украины.

    До этого Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки их соответствия политическим целям новой администрации.

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    25 января 2025, 09:10 • Новости дня
    Страны НАТО потратили на Украину 191 млрд долларов за три года
    Страны НАТО потратили на Украину 191 млрд долларов за три года
    @ Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Страны НАТО за последние три года выделили Украине 191,2 млрд долларов, с основным вкладом от США, составившим более половины всех расходов, свидетельствуют расчеты по данным украинского минфина, Кильского университета и открытых данных.

    Согласно данным, основная часть этой помощи была направлена на военные нужды и составила 133,4 млрд долларов. Финансовая помощь, поддерживающая социальные расходы бюджета Украины, составила 43,3 млрд, а гуманитарная помощь – 13,4 млрд, передает РИА «Новости».

    Вклад США составил 54% от общего объема помощи, что соответствует 103,8 млрд долларов. Из этой суммы 68,9 млрд долларов пошли на поставки вооружений, 31,2 млрд – на финансовую поддержку бюджета и 3,7 млрд – на гуманитарную помощь.

    Германия предоставила Украине 17 млрд долларов, что составляет 8,9% от общего объема помощи НАТО. Великобритания внесла 14,8 млрд долларов или 7,7% от всей помощи.

    Другие значительные доноры – Канада с 8,3 млрд долларов, Дания с 7,95 млрд, Нидерланды с 7,5 млрд, Швеция с 5,3 млрд, Франция с 4,8 млрд, Польша с 3,9 млрд и Норвегия с 3 млрд долларов.

    Остальные 22 страны НАТО предоставили совокупно 14,8 млрд долларов, что составляет 7,7% от общего финансирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что поражение Киева заставит Запад увеличить траты на сдерживание России до триллионов долларов, а также сообщалось, что оборонные расходы могут возрасти до трех процентов от ВВП.

    Между тем президент США Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия на Украину, подчеркнув необходимость увеличения помощи от европейских стран.

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    25 января 2025, 04:07 • Новости дня
    В Киеве решили допросить главкома ВСУ по делу о защите Харьковской области

    ГБР готово допросить Сырского по делу о защите Харьковской области

    Tекст: Максим Попов

    Государственное бюро расследований Украины рассматривает возможность допроса Главкома ВСУ Александра Сырского в рамках расследования ненадлежащей обороны Харьковской области.

    Как заявила представитель ГБР Татьяна Сапьян, главком Сырский может быть допрошен по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области, передает РИА «Новости».

    «Я не исключаю, что это возможно. Будут вовлечены в процесс в виде свидетелей или опроса абсолютно все, кого следствие будет считать нужным допросить, чтобы это могло прояснить полностью картину тех событий», — приводит агентство слова Сапьян.

    До этого сообщалось, что бывший командир оперативно-тактической группировки «Харьков» Юрий Галушкин вновь арестован украинским судом без права внесения залога. По версии следствия, в мае 2024 года Галушкин неправильно оценил ситуацию на Харьковском направлении, что привело к самовольному уходу бойцов 125-й бригады теробороны ВСУ с поля боя. Командиру также вменяют игнорирование разведданных и отдачу приказов, не соответствующих реальной обстановке.

    Ранее стало известно, что помимо Галушкина, среди задержанных значатся экс-командующий оперативно-тактического управления «Харьков», полковник Дмитрий Рюмшин, бывший командир 155-й механизированной бригады, и генерал-лейтенант Артур Горбенко, экс-командир 125-й бригады львовской территориальной обороны.

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    24 января 2025, 21:07 • Новости дня
    Трамп пообещал канадцам низкие налоги и хорошую медицину за присоединение к США
    Трамп пообещал канадцам низкие налоги и хорошую медицину за присоединение к США
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, обещая налоговые и военные преимущества, а также улучшение здравоохранения.

    Беседуя с журналистами в Северной Каролине, Трамп выразил желание видеть Канаду 51-м штатом Соединенных Штатов, передает ТАСС. Он подчеркнул, что канадские граждане могут получить значительные налоговые послабления в случае присоединения к США.

    Трамп также отметил, что вхождение в состав США даст Канаде более надежную поддержку в военных вопросах и существенно улучшит условия в области здравоохранения. Президент подчеркнул, что считает налоги в Канаде чрезмерно высокими, и обещал их снижение в случае преобразования страны в американский штат.

    Издание The Hill сообщало, что отделение Квебека может помочь президенту США Дональду Трампу в присоединении Канады к США.

    Ранее Трамп, комментируя заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о намерении уйти в отставку, отметил, что канадцы могут стать 51-м штатом США. Эксперты объяснили претензии Трампа на Гренландию и Канаду.

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    25 января 2025, 14:38 • Новости дня
    Суд арестовал военного ВСУ за убийства и изнасилования женщин в Русском Поречном

    Суд в Курске арестовал военного ВСУ за изнасилование и убийство шести жительниц села Русское Поречное

    Суд арестовал военного ВСУ за убийства и изнасилования женщин в Русском Поречном
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ленинский районный суд Курска арестовал военного ВСУ Евгения Фабрисенко, подозреваемого в убийствах и изнасилованиях шести женщин в селе Русское Поречное Курской области, сообщили в суде.

    По данным следствия, Фабрисенко вместе с неустановленными военнослужащими ВСУ незаконно пересекли границу России. В период с 29 сентября по 1 октября они совершили ряд преступлений, включая убийства и насилие над шестью жительницами села. Преступления классифицируются по статьям о террористическом акте и действиях против половой неприкосновенности, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба судебной системы региона уточнила, что Фабрисенко служил в штурмовой бригаде ВФУ. Обвинения предъявлены по статьям 205 и 131 УК РФ. Преступления были совершены с особой жестокостью, уточняют следственные органы.

    Ранее в Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей в подвалах двух домов, один из погибших имел гематомы на ногах.

    Позже число найденных тел в подвалах в Русском Поречном увеличилось до девяти. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновные в зверствах против жителей Курской области будут наказаны, но на международные структуры в этом вопросе надеяться не стоит.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о терроризме против украинских боевиков, убивших в январе 2025 года семь мирных жителей в Суджанском районе Курской области.

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    25 января 2025, 00:42 • Новости дня
    В Дании поверили в серьезность намерений Трампа забрать Гренландию

    Трамп агрессивно требовал от Дании продать Гренландию

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию, сообщила Financial Times.

    По информации издания, президент США Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Дании Метте Фредериксен заявил о намерении приобрести Гренландию. По словам высокопоставленных европейских чиновников, разговор был напряженным. Трамп, по их мнению, вел себя агрессивно и настаивал на покупке острова, несмотря на заявленный отказ Дании, передает ТАСС.

    Премьер Дании в ответ настаивала, что Гренландия не продается, что вызвало недовольство Трампа. «Он был очень тверд. Это было как холодный душ. Раньше было трудно воспринимать это всерьез. Но я действительно думаю, что все серьезно и потенциально очень опасно», – цитирует издание слова одного из чиновников.

    Белый дом не комментирует детали этого разговора, однако официальный представитель СНБ Брайан Хьюз написал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России), что Трамп считает важным обеспечивать безопасность Гренландии в свете стратегических интересов США в Арктике. Он также подчеркнул, что президент стремится к взаимному процветанию обеих стран.

    До этого Трамп неоднократно заявлял о намерении присоединить Гренландию к США и угрожал введением высоких торговых пошлин против Дании.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 21 января на пресс-конференции глава правительства Гренландии Мюте Эгеде подчеркнул, что жители острова хотят самостоятельно определять свое будущее, отвергая возможность стать гражданами США или Дании.

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