Чем Аляска пугает нефтегазовых инвесторов

Tекст: Ольга Самофалова

Дональд Трамп собирается возобновить добычу нефти и газа на природоохранных землях Аляски. По его словам, он сделает это быстро с помощью исполнительного указа. Трамп уверят, что запасы месторождений в Национальном арктическом заповеднике Аляски так велики, что способны удовлетворить спрос всех азиатских государств.

По оценке Трампа, месторождение на Аляске – «одно из крупнейших, больше, чем в Саудовской Аравии». Он раскритиковал администрацию предыдущего президента США Джо Байдена, которая запретила добычу нефти и газа в заповеднике на Аляске.

Трамп же стремится следовать своим обещаниям в рамках предвыборной кампании, во время которой он обещал добиться энергетического доминирования Соединенных Штатов и увеличить долю страны в глобальном экспорте энергоресурсов за счет роста добычи.

Однако тот факт, что Трамп разрешит разработку и добычу нефти и газа в заповедных землях Аляски, совершенно не означает, что инвесторы массово побегут вкладывать свои деньги в эти проекты.

«Я думаю, что технологически начать добычу в заповеднике Аляски не составит труда, но здесь главный вопрос будет в цене. Основная проблема будет экономической, так как непонятно, сколько будет стоить нефть, а себестоимость производства на Аляске явно будет высокой. Так как там в основном классические месторождения, то на их разработку потребуются высокие капитальные затраты.

Речь может идти о десятках миллиардов долларов, которые потребуются на разработку месторождения, строительство инфраструктуры, в том числе экспортной. Это будет небыстрый процесс. Инвесторы смогут получить первую нефть только через пять–семь лет»,

– говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности

Таким образом, добавляет эксперт, даже если инвесторы начнут разработку проекта уже в этом году, то начать добычу они смогут только после окончания президентского срока Дональда Трампа. А это создает риски, что если следующим президентом станет демократ, то он снова запретит добычу нефти и газа в заповедных землях Аляски ради продвижения зеленой повестки. Какая нефтегазовая компания пойдет на такие риски?

Более того, имеются огромные риски, что цена нефти к тому моменту будет низкая и не будет покрывать более высокую себестоимость производства.

«Если данные о высокой себестоимости подтвердятся, то значимые объемы в регионе добываться не будут. В необходимых объемах разведка не проводилась, однако оценочно себестоимость может составить порядка 70 долларов за баррель на устье скважины. Что касается запасов, то если бы извлекаемые запасы на Аляске были бы так велики, как сообщает Трамп, то добыча там расширялась бы еще в 2000-х годах. Трамп разрешает добычу в заповедных землях Аляски исключительно из популистских побуждений», – считает Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор отраслевого медиа «ИнфоТЭК».

«Сам Трамп постоянно делает противоречивые заявления. Он говорит, что надо бурить на Аляске и увеличивать объемы производства вообще в США. При этом Трамп договаривается с Саудовской Аравией, чтобы они разорвали соглашение ОПЕК+.

Все это приведет к тому, что нефть будет стоить 30-40 долларов за баррель. А в США везде высокая себестоимость добычи – что на сланцевых проектах, что на Аляске. Кто вообще будет вкладывать деньги в разработку новых участков с такими перспективами даже просто на территории США, не говоря уже об Аляске, где еще и политические риски имеются?

Я думаю, что инвесторы просто побоятся вкладывать в Аляску деньги, и мы не увидим увеличения добычи, тем более в краткосрочной перспективе», – говорит Игорь Юшков.

Заявление Дональда Трампа о том, что США обеспечат спрос всей Азии в углеводородах, выглядит странным. Потому что США не могут удовлетворить собственный спрос. «Соединенные Штаты – мировой лидер по объему добычи нефти, но они по-прежнему остаются нетто-импортером нефти. США так и не вышли на самообеспечение нефтью. По газу вышли, а по нефти – нет. При этом они хотят обеспечить нефтью всю Азию. Себя бы обеспечили сначала», – удивляется эксперт ФНЭБ.

Тем более, добавляет он, если на Аляске будут классические месторождения – значит, там будут добывать более тяжелые сорта нефти, которые раньше США закупали в Венесуэле и России, потому что этот сорт нефти подходит для американских НПЗ. А вот сланцевая нефть, которая, по сути, является газовым конденсатом, американским заводам не подходит, поэтому ее США экспортируют.

«Добыча нефти на Аляске в октябре 2024 года составляла 427 тыс. баррелей в сутки – это лишь 3% общенациональной добычи нефти в США (13,5 млн баррелей в сутки). Для сравнения: доля Техаса составляет 44% (5,9 млн). Гораздо большее воздействие окажет смягчение правил аренды новых федеральных земель для буровых работ. Если в первый срок Трампа в аренду ежегодно сдавалось 1,6 млн акров «новых» федеральных земель под добычу нефти, то в первые три года президентства Байдена этот показатель снизился до 139 тыс. акров в год. На долю федеральных земель сейчас приходится чуть больше четверти добычи нефти в США. Поэтому дерегулирование в этой сфере окажет существенное воздействие на динамику предложения», – отмечает Сергей Терешкин, генеральный директор маркетплейса нефтепродуктов и сырья OPEN OIL MARKET.