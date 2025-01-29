Цены на арабику впервые превысили 8 тыс. долларов за тонну

Стоимость арабики на бирже впервые достигла 8 тыс. долларов за тонну

Tекст: Мария Иванова

Биржевые цены на кофе сорта арабика продолжают бить рекорды, сообщает РИА «Новости». Стоимость мартовского фьючерса на арабику в среду подскочила на 1,04% и составила 3,612 доллара за фунт, что эквивалентно приблизительно 7963 долларов за тонну. В пике торгов цена достигала 3,6375 доллара за фунт, что составило почти 8019 долларов за тонну.

Кофе робуста также демонстрирует рост, его фьючерс подорожал на 0,49% до 5 587 долларов за тонну. Рекордный рост цен на арабику сохраняется третий день подряд. В начале недели стоимость поднялась выше 7,9 тыс. долларов, а в понедельник выше 7,8 тыс. долларов за тонну. С начала этого месяца фьючерсы на арабику подорожали более чем на 10%.

Рост цен на арабику начался еще в прошлом году: в ноябре они превысили 7 тыс. долларов за тонну, а в сентябре поднялись выше 6 тыс. долларов. Эксперты связывают такой рост с рядом факторов, включая изменение спроса и предложения на мировом рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе тоимость мартовского фьючерса на кофе арабика достигла рекордного уровня в 3,5535 доллара за фунт, что составляет почти 7834 доллара за тонну.

Биржевые торги в конце прошлого года завершились новым рекордом для кофе арабика с 1977 года, когда цена достигла 7 367 долларов за тонну, что было связано с неблагоприятными климатическими условиями в Бразилии.

Также сообщалось, что санкции и пошлины США на колумбийский кофе могут усугубить рост цен и отразиться на потребителях.