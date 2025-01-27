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Цены на кофе арабика достигли исторического максимума
Биржевые цены на кофе арабика превысили 7,8 тыс. долларов за тонну
Стоимость мартовского фьючерса на кофе арабика достигла рекордного уровня в 3,5535 доллара за фунт, это почти 7834 доллара за тонну, при этом цена выросла на 10% с начала года.
Как сообщает РИА «Новости», биржевые цены на кофе сорта арабика в понедельник достигли нового рекорда, превысив 7,8 тыс. долларов за тонну. По состоянию на 14:21 мск, стоимость мартовского фьючерса на кофе арабика увеличилась на 0,5%, достигнув 3,493 доллара за фунт. Во время торгов этот показатель кратковременно достиг максимума в 3,5535 доллара за фунт, это почти 7834 доллара за тонну.
С начала года цена арабики поднялась почти на 10%, после стабильной динамики в декабре прошлого года. В ноябре 2023 года стоимость резко увеличилась на 30%, превысив тогда отметку в 7 тыс. долларов за тонну. За 2024 год цена на кофе арабика выросла в 1,7 раза.
В то же время цена мартовского фьючерса на кофе сорта робуста на текущий момент снижается на 0,09%, составив 5539 долларов за тонну.
Как писала газета ВЗГЛЯД, биржевые торги завершились новым рекордом для кофе арабика с 1977 года, его цена достигла 7367 долларов за тонну из-за неблагоприятных климатических условий в Бразилии, а стоимость кофе в мире растет, поскольку темпы его потребления превышают производство.