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Эксперт объяснил подорожание кофе
Эксперт: Цены на кофе в мире растут из-за высокого спроса и проблем с производством
Стоимость кофе в мире растет, поскольку темпы его потребления превышают производство, сообщил директор цепочки поставок продуктовой компании Сергей Юшин.
Кофе на мировом рынке дорожает, потому что темпы его потребления опережают производство. Кроме того, сбор урожая во Вьетнаме отстает от графика из-за плохой погоды, которая мешает сбору робусты, передает РИА «Новости» слова Юшина.
«Сейчас исторически кофе действительно находится на невероятно высоких ценовых уровнях, и причин этому несколько», – сказал он.
По данным Министерства сельского хозяйства США, производство кофе в Бразилии сократится примерно на 5%, или на 3,5 млн мешков в текущем кофейном году. Также продолжаются задержки отгрузок в крупнейшем порту Южной Америки из-за отсутствия адекватной инфраструктуры и контейнеров. Сочетание продолжающихся геополитических конфликтов в Красном море также отрицательно повлияло на глобальные цепочки поставок кофе, добавил эксперт.
Часть производителей стремится избавиться от остатков старых контрактов, предлагая низкие цены, чтобы привлечь покупателей и увеличить объемы продаж. Другие, понимая, что цены на сырье вскоре вырастут, начинают закладывать эти изменения в свои отпускные цены. По словам Сергея Юшина, это стратегический шаг, который может помочь сохранить маржу прибыли и адаптироваться к новым условиям рынка.
В результате покупатели могут столкнуться с неоднородными ценами – в зависимости от того, какие запасы и стратегии применяют разные производители. Компаниям стоит внимательно следить за изменениями на рынке, чтобы принимать своевременные и обоснованные решения о закупках и ценообразовании. Ранее на текущей неделе биржевые цены на арабику превысили отметку в 7,5 тыс. долларов за тонну.
Как писала газета ВЗГЛЯД, индийский экспорт чая, кофе в зернах и специй в Россию в августе вырос в полтора раза и составил 8,95 млн долларов. В конце ноября биржевые торги завершились новым рекордом для кофе арабика с 1977 года, цена достигла 7 тыс. 367 долларов за тонну, что связано с неблагоприятными климатическими условиями в Бразилии.