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Цена кофе арабика побила рекорд 1977 года
Биржевые цены на арабику достигли максимума с 1977 года на фоне засухи в Бразилии
Биржевые торги завершились новым рекордом для кофе арабика с 1977 года, цена достигла 7 367 долларов за тонну, что связано с неблагоприятными климатическими условиями в Бразилии.
Биржевые цены на кофе арабика продолжают достигать новых высот, устанавливая рекордные значения с 1977 года, передает РИА «Новости». На последних ноябрьских торгах стоимость мартовского фьючерса на арабику выросла на 2,52%, достигнув 3,312 доллара за фунт, что составляет около 7 302 долларов за тонну. В ходе торгов цена достигла максимума в 3,342 доллара за фунт или 7 367 долларов за тонну.
Параллельно с этим, цена январского фьючерса на кофе сорта робуста увеличилась на 2,57%, составив 5 708 долларов за тонну. Арабика на мировом рынке демонстрировала ежемесячный рост с апреля по сентябрь текущего года, достигнув в сентябре 6 тыс. долларов за тонну, что является первым таким случаем с 2011 года. В октябре произошло снижение цены на 10%, однако с начала ноября она вновь поднялась на 35%.
Рост стоимости арабики связан с неблагоприятными климатическими условиями в Бразилии, крупнейшем производителе кофе. Засуха, высокая температура и неравномерное распределение дождей негативно сказались на этапах цветения и развития кофейных ягод, что может повлиять на снижение урожая в текущем сельскохозяйственном году.
Ранее цены на кофе арабика достигли рекордного уровня за 13 лет из-за неблагоприятных прогнозов урожая в Бразилии. Ожидаемый мировой дефицит кофе в следующем году, по словам эксперта, не отразится на российских потребителях, поскольку производители планируют корректировать цены и ассортимент продукции.
Между тем индийский экспорт чая, кофе в зернах и специй в Россию в августе вырос в полтора раза и достиг 8,95 млн долларов.