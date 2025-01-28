У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.

Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.

Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.

Тарифная война Трампа вышла боком самим Штатам Начатая Трампом восемь лет назад тарифная война не решила тех проблем, которые должна была решить. США не получили ожидаемых новых производств и рабочих мест. Наоборот, они получили кучу негативных последствий, тогда как пострадавшие страны завязали новые торговые альянсы и союзы. Если тарифы не сработали, зачем же Трамп снова угрожает ими? Подробности Перейти в раздел

Абхазские избиратели попросили Сухум учесть размеры России Проживающие в России граждане Абхазии попросили открыть дополнительные участки для голосования на выборах президента Абхазии, которые пройдут в середине февраля. Сейчас им предлагается проголосовать только в Москве или Черкесске, куда многим избирателям добираться долго и дорого. Почему для этнических абхазов важно получить более широкие возможности для участия в голосовании? Подробности Перейти в раздел

Зеленский подпирает отступающие ВСУ генералом Новым командующим оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» стал Михаил Драпатый. Ранее этот же генерал возглавил Сухопутные войска. По мнению экспертов, изменения связаны с рисками для противника, которые возникли после освобождения российскими войсками Великой Новоселки. Но поможет ли ВСУ очередная перестановка командиров? Подробности Перейти в раздел

Трамп устроил показательную порку ближайшему союзнику в Латинской Америке Не прошло и недели с момента инаугурации Дональда Трампа, как он инициировал свою первую войну – торгово-миграционную. Война оказалась триумфальным блицкригом, президент США выиграл ее менее чем за сутки. Как и почему соперник США – Колумбия сначала спровоцировала этот конфликт, а потом с треском проиграла его? Подробности Перейти в раздел

Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности Перейти в раздел

Украинцы дозрели до переговоров Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

Новый глава Пентагона – это сенсация С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

«Война закончится, когда подешевеет нефть» Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной? Перейти в раздел