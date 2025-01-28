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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как русский гиперзвук оглушил Америку

    Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Ландыши» – это фильм про новых героев

    Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп навязал либеральному Голливуду консервативный контроль

    Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.

    13 комментариев
    28 января 2025, 14:46 • Новости дня

    Ганчев: Освобождение Двуречной закрепило ВС России на правом берегу Оскола

    Ганчев: Освобождение Двуречной закрепило ВС России на правом берегу Оскола в Харьковской области

    Tекст: Александра Юдина

    Крупный населенный пункт на правом берегу реки Оскол Двуречная в Харьковской области перешла под контроль российских войск, что открывает новые возможности для наступления в сторону Волчанского района, отметил глава администрации Виталий Ганчев.

    По его словам, освобождение Двуречной – первое значительное поселение, занятое ВС России в этом регионе, и оно служит плацдармом для дальнейших наступательных операций в направлении Волчанского района, передает ТАСС.

    Ганчев отметил значимость Двуречной для оперативно-тактических действий российских сил. Он подчеркнул, что до 2020 года Двуречная была отдельным административным районным центром, что придает ей особое стратегическое значение.

    Кроме того, освобождение Двуречной позволит снизить интенсивность обстрелов для жителей поселков, расположенных вдоль линии соприкосновения на левом берегу Оскола.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате действий подразделений группировки «Запад» был освобожден населенный пункт Двуречная в Харьковской области.

    Накануне российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области. Днем ранее подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку, а также Зеленое в ДНР.

    28 января 2025, 06:10 • Новости дня
    Стало известно о казни российских военнопленных в Новогродовке

    Жительница Новогродовки заявила о пытках и казни российских военнопленных

    Tекст: Максим Попов

    Жительница Новогродовки стала свидетельницей казни российских военнопленных бойцами ВСУ, отметив, что сначала их избивали, а затем расстреляли.

    Жительница Новогродовки Елена рассказала о шокирующих событиях, свидетелем которых она стала в Новогродовке. По ее словам, ВСУ привезли российских пленных из Авдеевки. На глазах у них были повязки, руки связаны, передает РИА «Новости».

    Елена утверждает, что сначала ВСУ жестоко избивали пленных, нанося удары в пятки и другие чувствительные места. «Видела, как украинцы казнили русских», – сказала она. Затем, по ее словам, пленных расстреляли. Она призналась, что случайно стала свидетелем этого ужаса, проезжая мимо места событий.

    Ранее житель Новогродовки сравнил ВСУ с фашистами. По его словам, ВСУ получили приказ уничтожить город перед приходом российских войск, поэтому расстреливали мирное население, включая подростков и детей.

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    27 января 2025, 23:44 • Новости дня
    Макаревич объявил об отказе жертвовать на ВСУ

    Макаревич объяснил, почему не хочет жертвовать средства на ВСУ

    Макаревич объявил об отказе жертвовать на ВСУ
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Музыкант Андрей Макаревич заявил о своем нежелании делать финансовые пожертвования в пользу украинских вооруженных сил, связав это с заботой о близких в России, которые могут пострадать от ударов ВСУ.

    «Я не хочу, чтобы какая-то ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например», - заявил Макаревич (признан в РФ иноагентом) в интервью Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом). Он подчеркнул, что его личные чувства и привязанности к семье играют важную роль в его решении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Замоскворецкий суд Москвы доказал участие Макаревича в политической деятельности в пользу Украины. Весной 2024 года в разговоре с пранкерами Вован и Лексус музыкант, считавший, что общается с Владимиром Зеленским, выразил желание выступить в Киеве «в первый же день победы Украины». Годом ранее он пообещал больше не выступать в России и заявил, что не хочет «звучать для того большинства, которое сегодня поддерживает военную операцию»

    В конце 2024 года представитель Макаревича сообщил, что музыкант больше не владеет имуществом и бизнесом в России.

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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    28 января 2025, 12:21 • Новости дня
    Российские войска освободили Двуречную в Харьковской области
    Российские войска освободили Двуречную в Харьковской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    B результате действий подразделений группировки «Запад» был освобожден населенный пункт Двуречная в Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Тополей, Западного, Песчаного, Лозовой, Копанок, Зеленого Гая, Красного Первого Харьковской области, Макеевки Луганской народной республики (ЛНР), Ямполя, Григоровки и Ивановки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 330 военнослужащих, четыре бронемашины, включая два американских бронетранспортера М113. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три западного производства, две станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

    В то же время подразделениями группировки «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Липцов и Волчанска Харьковской области.

    ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и бронемашину. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов, сообщил Конашенков.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Верхнекаменским, Янтарным, Зеленовкой, Opexoвo-Василевкой, Часовым Яром и Дачным ДНР.

    При этом потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, две американские бронемашины HMMWV и 105-мм орудие М119. Уничтожен склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригад нацгвардии и теробороны поблизости от Щербиновки, Дзержинска, Лысовки, Крымского, Зверево, Новоелизаветовки, Воздвиженки, Ясенового, Нововасилевки и Котлино ДНР.

    Противник потерял до 600 военнослужащих, два танка, две бронемашины, в том числе американскую Bradley, орудие полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны возле Богатыря, Времевки и Ровнополя ДНР.

    Потери противника превысили 115 военнослужащих, уничтожены танк и четыре орудия полевой артиллерии.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригадам береговой обороны ВСУ и теробороны у Степногорска, Новопокровки, Работино Запорожской области, Антоновки Херсонской области и города Херсона. ВСУ при этом потеряли более 40 военнослужащих и три автомобиля, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области. Днем ранее подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку, а также Зеленое в ДНР.

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    28 января 2025, 00:08 • Новости дня
    Каллас: Линия фронта на Украине движется на запад

    Каллас заявила о необходимости увеличения поддержки Украины и санкций против России

    Каллас: Линия фронта на Украине движется на запад
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Линия фронта в конфликте на Украине продолжает смещаться на запад, и Европе необходимо увеличить военную поддержку Киеву, заявила глава МИД ЕС Кая Каллас.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС сообщила о смещении линии фронта на запад на Украине, передают «Вести». Каллас подчеркнула, что ситуация требует увеличения поддержки Киеву, чтобы изменить направление движения линии фронта на восток.

    «Линия фронта движется на запад, но она должна двигаться на восток. Украине нужно больше боеприпасов, противовоздушной обороны, обученных солдат», – приводит телеканал слова Каллас. Она отметила, что Европа уже предоставила Украине более 134 млрд евро, но подчеркнула необходимость дальнейшей поддержки.

    Глава евродипломатии также указала на важность военной поддержки для безопасности Европы в целом. Она подчеркнула, что усиление военной помощи Украине и введение более жестких санкций против России являются двумя взаимосвязанными аспектами.

    Напомним, 23 января генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Давосе ошибочно заявил, что фронт на Украине движется на восток, тогда как фактически он смещается на запад.

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    28 января 2025, 01:01 • Новости дня
    Посол России в Сеуле оценил вероятность поставок южнокорейского оружия ВСУ

    Посол России: Южная Корея всерьез восприняла предостережения о поставках оружия Украине

    Tекст: Максим Попов

    Правительство Южной Кореи обратило внимание на предупреждения Москвы относительно военных поставок Украине, сообщил посол России в Сеуле Георгий Зиновьев.

    «Наши южнокорейские коллеги, безусловно, знают о российской позиции по данному вопросу и серьезно восприняли предупреждения, прозвучавшие в том числе на высшем уровне», – приводят «Известия» слова Зиновьева.

    Дипломат подчеркнул, что значительная часть населения Южной Кореи отрицательно относится к идее поставок военной техники в Киев. Это, по его словам, свидетельствует о том, что общественное мнение в стране играет важную роль в формировании государственной политики.

    Кроме того, посол отметил, что в настоящее время приоритетом для южнокорейского правительства являются внутренние вопросы и развитие отношений с администрацией Дональда Трампа, что также может повлиять на их отношение к международным обязательствам и потенциальным поставкам вооружения.

    Напомним, в ноябре прошлого года Россия предупредила о последствиях поставок южнокорейского оружия Украине, которые «могут окончательно разрушить отношения между Сеулом и Москвой». После этого правительство Южной Кореи отказало Украине в продаже ЗРК «Чхонгун» и других вооружений.

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    28 января 2025, 10:24 • Новости дня
    Российские бойцы уничтожили диверсантов ВСУ в Белополье Сумской области

    Российские бойцы уничтожили диверсантов ВСУ в Сумской области на границе с Россией

    Российские бойцы уничтожили диверсантов ВСУ в Белополье Сумской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские бойцы из группировки «Север» ликвидировали диверсионную группу ВСУ в Белополье, находящемся в 10 км от Теткино в Курской области, сообщили в силовых структурах.

    Российские силовики сообщают, что бойцы из группировки «Север» ликвидировали диверсионную группу вооруженных сил Украины в Белополье Сумской области, передает ТАСС.

    Территория находится всего в 10 км южнее Теткина Курской области. По словам представителя силовых структур, противник использовал боевые машины для передвижения.

    Силовики отмечают, что группа была обнаружена и уничтожена благодаря действиям операторов беспилотных летательных аппаратов.

    Ранее спецподразделение Росгвардии успешно ликвидировало украинскую диверсионную группу, спрятавшуюся за грузовиком в Курской области.

    До этого российская артиллерия уничтожила ДРГ ВСУ в лесополосе в Курской области.

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    27 января 2025, 22:20 • Новости дня
    Средства ПВО уничтожили пять дронов ВСУ над тремя регионами России

    ПВО сбила пять дронов над Крымом, Курской и Белгородской областями

    Средства ПВО уничтожили пять дронов ВСУ над тремя регионами России
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО уничтожили пять украинских дронов, из которых три были сбиты над Крымом и по одному над Курской и Белгородской областями, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, ПВО России сбили пять украинских беспилотников в период с 18.00 до 22.00 мск. Три дрона были уничтожены над территорией Республики Крым, а по одному – над Курской и Белгородской областями.

    Ранее российские средства ПВО за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника, атаковавших пять регионов, включая Воронежскую область.

    До этого российские средства ПВО сбили семь украинских дронов над Белгородской областью и Крымом.

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    27 января 2025, 15:54 • Новости дня
    Жители Великой Новоселки раскрыли позиции ВСУ российским военным
    Жители Великой Новоселки раскрыли позиции ВСУ российским военным
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Население Великой Новоселки активно помогало российским военным выявлять позиции ВСУ, указывая маршруты и заминированные дороги, а также показывая основные опорные пункты противника.

    Командир штурмовой роты батальона морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Рязань отметил, что жители Великой Новоселки ждали российских бойцов, передает ТАСС. Они делились водой и продуктами, а также показывали основные опорные пункты противника, их количество и местонахождение. Местные жители также указывали маршруты и заминированные дороги, что помогало бойцам продвигаться вперед.

    На отбитых у противника позициях были найдены топографические карты, которые помогли в выявлении мест расположения и пунктов управления БПЛА ВСУ.

    Кроме того, в ходе боев за Великую Новоселку было захвачено множество единиц вооружения, в том числе иностранного производства. Об этом рассказал стрелок 5-й танковой бригады с позывным Талыш. Он отметил, что количество найденного вооружения идет на сотни, включая мины и «Джавелины». Также были обнаружены мины натовского производства, ранее неизвестные бойцам.

    Ранее Минобороны России представило видео, где военнослужащие подняли флаги России и ВМФ на здание в освобожденном населенном пункте Великая Новоселка в ДНР.

    Также сообщалось, что группа военнослужащих из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сдалась в плен в Великой Новоселке, а военкор рассказал о подвиге российских танкистов в боях у Великой Новоселки.

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    28 января 2025, 03:56 • Новости дня
    Житель Часова Яра обвинил украинских военных в мародерстве

    Павел Морковин рассказал о массовых грабежах украинскими военными в Часовом Яре

    Tекст: Максим Попов

    Житель Часова Яра Павел Морковин сообщил, что украинские военные систематически грабили его имущество, используя военную технику, и отправляли награбленное домой через «Новую почту».

    Житель Часова Яра Павел Морковин сообщил о массовом мародерстве украинских военных в городе, передает РИА «Новости». По его словам, ВСУ использовали военную технику для кражи личного имущества местных жителей. Морковин сообщил, что его фура и прицеп были украдены 110-й бригадой ВСУ с использованием бронетранспортеров.

    Житель Часова Яра отметил, что продуктовый магазин, которым он владел, также подвергся грабежу. «Приезжаю я на работу. Стоит БТР-80. Я четко знал, что это харьковская тероборона. Открыли магазин. И выносят остатки продуктов, грузят в свой БТР», – приводит агентство слова бизнесмена. По его словам, солдаты возвращались на следующий день и снова продолжали грабить.

    Морковин подчеркнул, что подобные инциденты были не редкостью в Часовом Яре. Он рассказал, что украинские солдаты также обворовывали квартиры, снимая двери, и крали велосипеды из дворов. Награбленное, по словам Морковина, они отправляли домой по «Новой почте».

    До этого жительница города Суджи Наталья Разуменко сообщила, что украинские боевики вывезли из города на Украину золото, мобильные телефоны и мебель, используя микроавтобусы. Ранее сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре, что позволило сосредоточиться на зачистке многоэтажных зданий и приблизиться к полному освобождению города.

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    28 января 2025, 00:29 • Новости дня
    Силы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области

    При падении БПЛА в Белгородском районе пострадали семь домов

    Tекст: Максим Попов

    В результате падения обломков беспилотника в селе Никольское Белгородской области повреждены семь домов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Как уточнил Гладков в Telegram, в результате падения обломков БПЛА в селе Никольское были выбиты окна и повреждены кровли семи частных домов. По его словам, предварительно обошлось без пострадавших.

    Ранее российские ПВО уничтожили пять украинских дронов, из которых три были сбиты над Крымом и по одному над Курской и Белгородской областями.

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    28 января 2025, 08:16 • Новости дня
    ВС России улучшили позиции в ЛНР в районе Лозовой и Макеевки

    ВС России укрепили позиции в районе Лозовой и Макеевки в ходе наступления в ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России улучшили тактическое положение на Сватовско-Кременском участке в ЛНР, захватив новые позиции в районе Лозовой и вклинившись на глубину 300 метров в оборону противника западнее Макеевки.

    Российские войска улучшили свое тактическое положение на Сватовско-Кременском участке в ЛНР, что произошло благодаря успешным действиям в районе населенного пункта Лозовая, сообщает РИА «Новости».

    Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что несмотря на активные боевые действия, российским подразделениям удалось выровнять передний край и закрепиться на новых позициях. Противник был вынужден отступить на второй рубеж обороны, что позволило увеличить межпозиционное пространство на участке у реки Журавка.

    Кроме того, в районе недавно освобожденного села Новоегоровка российские войска расширили зону контроля по флангам штурмующих подразделений. Западнее Макеевки в ЛНР за последние сутки российские военные вклинились на глубину 300 метров в оборону противника по направлению Петровского, улучшив свое положение на участке более пяти километров по фронту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области украинские военные активизировали применение ударных дронов против российских сил. Российские бойцы за неделю уничтожили 7,2 тыс. солдат ВСУ. ВС России уничтожили окруженных солдат ВСУ в Часовом Яре.

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    28 января 2025, 04:16 • Новости дня
    Группировка «Юг» уничтожила пункт управления БПЛА на северском участке

    Военнослужащие «Юга» уничтожили пункт управления БПЛА и склад боеприпасов противника в районе Северска

    Tекст: Максим Попов

    Бойцы группировки «Юг» уничтожили пункт управления беспилотниками, склад боекомплекта и ударный дрон R18 ВСУ в районе населенных пунктов Белогоровка и Дылеевка, сообщили в Минобороны.

    Как отметили в военном ведомстве, артиллеристы 2-й артиллерийской бригады, входящей в состав группировки «Юг», уничтожили пункт управления беспилотниками в районе населенного пункта Белогоровка, передает ТАСС.

    Кроме того, артиллеристы 72-й отдельной мотострелковой бригады поразили склад боеприпасов ВСУ, расположенный в Дылеевке. Также в ходе разведывательной операции расчет БПЛА из состава 6-й мотострелковой дивизии обнаружил и ликвидировал ударный беспилотник R18, принадлежащий ВСУ, юго-западнее Белогоровки.

    Также Минобороны сообщило об уничтожении 82-миллиметрового миномета ВСУ в районе Васюковки силами 2-й бригады войск группировки.

    Накануне сообщалось, что в результате операций, проводимых российскими войсками на различных направлениях, ВСУ в течение суток потеряли свыше 1425 человек личного состава, 31 орудие полевой артиллерии и шесть боевых машин.

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    28 января 2025, 09:05 • Новости дня
    ПВО уничтожила пять украинских дронов над Смоленской областью

    ПВО за полчаса сбила пять украинских беспилотников в Смоленской области

    ПВО уничтожила пять украинских дронов над Смоленской областью
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Смоленской области с 6.50 до 7.20 средства ПВО ликвидировали пять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.

    В утренние часы дежурные средства противовоздушной обороны успешно сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов, проникших в воздушное пространство Смоленской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Это произошло на фоне продолжающихся попыток Украины атаковать российскую территорию при помощи дронов.

    Ранее российская сторона неоднократно заявляла о росте числа инцидентов с использованием беспилотников, особенно в приграничных регионах. Власти подчеркивают важность постоянного мониторинга и защиты воздушных границ для предотвращения угроз со стороны беспилотных систем.

    Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что российские военнослужащие предотвратили атаку нескольких украинских беспилотников на Смоленск, сбив их на подлете к городу, пострадавших нет.

    Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили пять украинских беспилотников, как информировало Минобороны.

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    28 января 2025, 06:27 • Новости дня
    ВСУ активизировали ударные дроны в Харьковской области

    ВСУ увеличили применение ударных дронов в районе Новомлынска и Двуречной

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военные начали чаще использовать ударные дроны в Харьковской области, увеличив их численность в районах Новомлынска и Двуречной за последние сутки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, за последние дни фиксируется увеличение численности ударных беспилотников в районах Новомлынска, Двуречной и Западного, передает РИА «Новости». На некоторых участках за сутки прилетает порядка 30 дронов-камикадзе, отметил он.

    Марочко подчеркнул, что украинские боевики постоянно меняют частоты управления и модернизируют свои БПЛА. Это делается для того, чтобы затруднить работу российских мобильных средств радиоэлектронной борьбы.

    До этого сообщалось, что российские войска продвинулись в районе Двуречной, оттеснив ВСУ и увеличив серую зону до пяти гектаров. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, передовые отряды ВС России захватили Зеленый Гай в Харьковской области. До этого ВСУ потеряли штурмовой взвод при попытке отрезать российские войска под Двуречной.

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    28 января 2025, 09:10 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о нехватке мест на кладбище в Черкасской области

    Пленный ВСУ из Черкасской области сообщил о нехватке мест на кладбище из-за погибших

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащий ВСУ Алексей Бабенко заявил, что в его родном городе в Черкасской области из-за множества погибших в конфликте с Россией закончились места на кладбище, теперь открывается вторая часть на другом кладбище.

    Пленный военнослужащий вооруженных сил Украины Алексей Бабенко из Черкасской области рассказал, что в его родном городе из-за множества погибших в ходе конфликта с Россией закончились места на кладбище, передает ТАСС.

    Бабенко заявил: «Владимир Александрович [Зеленский], спасибо вам за такое будущее, за то, что семьи пораспадались, люди гибнут. Завозите людей, которые только на территории России узнают, что попадают вообще в Курскую область. Я видел, как погибают парни, с которыми я разговариваю. Через два часа они мертвы». Он добавил, что в их городе кладбище, где ранее хоронили, уже не вмещает всех погибших, и пришлось открыть вторую часть на другом кладбище.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Великой Новоселке произошел расстрел 15 украинских солдат их же сослуживцами, а пленный солдат ВСУ рассказал, что его бросили из-за проблем с ногами. Командир 155-й бригады ВСУ заявил о дезертирстве 1,7 тыс. солдат из-за недостатка техники после учений во Франции.

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    Госдума одобрила оформление извещений о ДТП через «Госуслуги»

    Тарифная война Трампа вышла боком самим Штатам

    Начатая Трампом восемь лет назад тарифная война не решила тех проблем, которые должна была решить. США не получили ожидаемых новых производств и рабочих мест. Наоборот, они получили кучу негативных последствий, тогда как пострадавшие страны завязали новые торговые альянсы и союзы. Если тарифы не сработали, зачем же Трамп снова угрожает ими? Подробности

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    Абхазские избиратели попросили Сухум учесть размеры России

    Проживающие в России граждане Абхазии попросили открыть дополнительные участки для голосования на выборах президента Абхазии, которые пройдут в середине февраля. Сейчас им предлагается проголосовать только в Москве или Черкесске, куда многим избирателям добираться долго и дорого. Почему для этнических абхазов важно получить более широкие возможности для участия в голосовании? Подробности

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    Зеленский подпирает отступающие ВСУ генералом

    Новым командующим оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» стал Михаил Драпатый. Ранее этот же генерал возглавил Сухопутные войска. По мнению экспертов, изменения связаны с рисками для противника, которые возникли после освобождения российскими войсками Великой Новоселки. Но поможет ли ВСУ очередная перестановка командиров? Подробности

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    Эстония забирает у русских последнее достояние

    «Это вызовет взрыв ненависти со стороны русского населения Эстонии. Своя церковь – это последнее, что у них осталось». Такими словами политологи предсказывают возможные последствия беззакония, которое прямо сейчас готовит по отношению к русской церкви эстонское государство. О чем идет речь? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Украинцы дозрели до переговоров

      Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

    • Новый глава Пентагона – это сенсация

      С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

    • «Война закончится, когда подешевеет нефть»

      Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

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    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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