Ганчев: Освобождение Двуречной закрепило ВС России на правом берегу Оскола в Харьковской области

Tекст: Александра Юдина

По его словам, освобождение Двуречной – первое значительное поселение, занятое ВС России в этом регионе, и оно служит плацдармом для дальнейших наступательных операций в направлении Волчанского района, передает ТАСС.

Ганчев отметил значимость Двуречной для оперативно-тактических действий российских сил. Он подчеркнул, что до 2020 года Двуречная была отдельным административным районным центром, что придает ей особое стратегическое значение.

Кроме того, освобождение Двуречной позволит снизить интенсивность обстрелов для жителей поселков, расположенных вдоль линии соприкосновения на левом берегу Оскола.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате действий подразделений группировки «Запад» был освобожден населенный пункт Двуречная в Харьковской области.

Накануне российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области. Днем ранее подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку, а также Зеленое в ДНР.