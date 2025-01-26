Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на маленькую, мирную, просвещенную и либеральную Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!6 комментариев
Российские войска освободили Зеленое в ДНР
Подразделения группировки «Центр» освободили Зеленое в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Зеленое в Донецкой народной республике благодаря действиям группировки «Центр».
Как сообщает Минобороны в Telegram-канале, российская группировка войск «Центр» успешно провела операцию по освобождению населенного пункта Зеленое в Донецкой народной республике. В результате активных действий подразделения Зеленое перешло под контроль российских войск, что подтверждается сообщением Министерства обороны России.
В официальном заявлении Министерства обороны говорится: «В результате активных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Зеленое Донецкой народной республики». Это событие стало частью продолжающихся военных действий в регионе, целью которых является установление контроля над стратегически важными населенными пунктами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России ранее сообщало, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Тимофеевка в Донецкой народной республике.