Африке нужно преодолеть свою географию

Драматическая судьба Африки – это иллюстрация того, насколько печальными могут быть последствия исключительно неблагоприятного сочетания географии и истории. Регион, который ученые считают колыбелью человечества, остается предоставлен сам себе и не показывает заметных признаков того, что может решить стоящие перед ним проблемы. В этих условиях ответственные участники международной политики – Россия, Китай и еще несколько крупных стран Мирового большинства – могут способствовать очень постепенной стабилизации отдельных африканских стран. Но даже это потребует огромных усилий, отдача от которых в категориях рыночной экономики не обязательно гарантирована. Решить же проблемы Африки в целом и помочь континенту выйти на дорогу поступательного развития пока не представляется возможным даже теоретически. Поэтому Африка и в ближайшие десятилетия останется неизлечимой болью мирового сообщества. И наибольшее благо – это хотя бы не закрывать глаза на происходящие там неурядицы, как это свойственно общественному мнению на Западе.

Нет, к сожалению, особых сомнений в том, что очередная военная трагедия, разворачивающаяся сейчас в районе Великих африканских озер, привлечет большее внимание средств массовой информации, чем, например, очередные заявления киевских правителей или новость из жизни сектора высоких технологий в Китае и США. Хотя в первом случае интерес уже существенно ослаб даже у СМИ покровителей Киева на Западе. В мире, где все внимание привлечено к экстравагантным по прежним меркам действиям нового американского правительства, ближневосточным интригам на крови или виражам, которые Европа совершает на пути к своему падению, события в Африке привлекают внимание только убежденных энтузиастов. Или в крайнем случае компаний, извлекающих доходы из эксплуатации ресурсов континента. И глобальное информационное присутствие России пока недостаточно велико для того, чтобы исправить эту несправедливость.

В том числе потому, что многие факторы, делающие Африку оставленной глобальным вниманием, действительно являются объективными. Признать это – значит подходить к региону достаточно искренне, что само по себе поможет в преодолении сложившейся несправедливости. У Африканского континента действительно плохое географическое положение, а на большей части территории ужасный климат. История учит нас, что неблагоприятные климатические условия никогда не способствовали развитию культурной жизни, создающей основу для политической стабильности и развития. Положение Африки по отношению к основным центрам цивилизации также не является благоприятным. На севере у нее Европа – исторический агрессор и эксплуататор, рассматривающий регион только как источник разных ресурсов, включая человеческие.

Как это работает, мы видим также на примере Латинской Америки, где «проклятием» многих стран является географическая близость к США. С этим ничего не поделаешь – есть страны, как Китай или Россия, распространяющие культурную жизнь вокруг своих рубежей, а есть – уничтожающие даже основы для ее развития. На северо-востоке Африка исторически соприкасалась с арабским миром, который также никогда не был к ней особенно великодушным. Такое неблагоприятное географическое положение привело к тому, что сильные очаги государственности возникали только по краям огромного континента, да и там часто были уничтожены европейскими завоевателями. Африка практически исключена из глобальных транспортно-логистических систем, создающих вокруг себя очаги экономического развития. В регионе и сейчас отсутствует внутренняя связанность – возможность напрямую доставить груз или людей, например, с восточного побережья на западное.

Исправить то, что является следствием объективных географических обстоятельств в ходе простого эволюционного процесса невозможно. И нельзя исключать, что в будущем вытягивание Африки из круговорота конфликтов и бедствий сможет стать только результатом политики стран, для которых более справедливое мировое устройство – это не пустой звук, а важнейший способ отстоять собственную самостоятельность и ценности. России, Китая и других государств, объединяющихся сейчас в рамках БРИКС. Но эта «операция по спасению» не может быть основана на чисто рыночных механизмах. Они окажутся недостаточными даже если максимально ограничить способность стран Запада навязывать африканским государствам колониальную модель экономических отношений.

Уже на протяжении нескольких лет в околонаучных и политических кругах вертится идея о том, что Африке предстоит в скором времени стать одним из центров глобального роста и развития. Этому, по мнению самых разнообразных собеседников здесь и за границей, способствует существенный демографический рост, колоссальные запасы природных ресурсов, которые еще недостаточно исследованы. И самое главное, положение «голубого океана» мировой экономики – пространства, открытого для вложений, создания новых производств и рабочих мест при незначительной пока конкуренции. Последний аргумент – инвестиционный потенциал Африки – и наводит, на самом деле, на весьма мрачные подозрения. При ближайшем рассмотрении становится понятно, что большинство разговоров о блестящем будущем региона – не более чем идеологическое сопровождение борьбы за удержание ресурсов Африки в руках бывших колониальных правителей в Европе и их американских хозяев. Мы знаем, что если страны Запада нацелились на вторжение в какой-либо регион или страну, то они всегда создают вокруг этого массу идеологической трескотни.

Причина такого их оживления достаточно проста. США и Европу постепенно вытесняют из других регионов мира. И это происходит не только силами Китая, постоянно увеличивающего свое геостратегическое могущество. В первую очередь проседание позиций США и Европы в Азии и арабском мире связано с ростом политического самосознания народов Азии и Евразии. Африка остается единственным направлением, где Запад чувствует себя уверенно. Но и здесь не все просто: достаточно долго в Европе и США были уверены, что уж Африка-то точно останется за ними. Сейчас мы видим, что бывшие французские колонии уже уверенно отказываются от опеки Парижа, вступают в диалог с Москвой и полагаются на свои собственные силы. В целом ряде других случаев по периметру Африки усиливается положение Китая. Эта держава делает то, что должен был, на самом деле, делать СССР в эпоху своего присутствия в Африке: строит дороги, школы и больницы, но не забывает о своей выгоде. Такое сочетание представляется Западу не менее опасным, чем российское присутствие в северной и северо-западной части континента.

И наконец, неоколониальные силы на Западе понимают, что просто подкупом и давлением сейчас уже сложно добиться своих целей. Пытаются привлечь африканские страны на свою сторону разговорами об их грядущем глобальном значении. Но в реальности США и Европа не делают ничего для того, чтобы хоть как-то стабилизировать положение в Африке. Просто потому, что совершенно не располагают необходимыми для этого навыками: их глобальная стратегия всегда была основана на разрушении всего, что лежит за пределами собственных границ. Цель США и Европы в Африке – только «перезагрузить» свое доминирование под новыми лозунгами, а также дать очередной бой Китаю или России. Переиграть их на поле разговоров о рыночной эффективности и прибылях довольно сложно – опыт с той стороны накоплен колоссальный. Именно с этим столкнулся СССР, деятельность которого на Африканском континенте была направлена именно на то, чтобы сделать его частью глобального развития.

Поэтому настоящее восстановление Африки после нескольких столетий западного доминирования станет, скорее всего, возможным только как большой проект Мирового большинства. Наиболее развитые не-западные страны, включая бурно растущие азиатские экономики, должны будут смотреть на Африку в широком глобальном контексте. Суть этого контекста состоит в построении более справедливого и безопасного мира, где не будет брошенных на произвол судьбы «резерваций». Движение к этому в Африке потребует более энергичного распространения там передовых управленческих практик из России и Азии, включения африканских народов в инфраструктуру общения (включая социальные платформы), которая не контролируется Западом, и многое другое. Иными словами, для того, чтобы «выйти на свет» Африке нужно стать подлинной частью Мирового большинства.