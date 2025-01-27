Умер актер из «Следа» и «Склифосовского» Игорь Ромащенко

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает «Российская газета», известный актер Игорь Ромащенко ушел из жизни 26 января. Информация о его смерти появилась на странице актера в агрегаторе kino-teatr.ru. Причина смерти не уточняется.

Ромащенко родился в 1966 году в Ворошиловграде, окончил ГИТИС и телевизионные курсы при Гостелерадио СССР. Свою карьеру он начал в театре «Сатирикон», где служил с 1989 по 1992 год.

Фильмография Ромащенко насчитывает более 100 работ, включая такие популярные проекты, как «След», «Склифосовский», «Папины дочки» и «Воронины». Он также проявил себя как режиссер, работая над фильмами и сериалами «Красная зона», «Свидетели» и «Мент в законе».

Последний раз Игорь Ромащенко появился на экране в 2024 году в картине «Тайна Черной Руки», которая стала его финальной работой в мире кино.