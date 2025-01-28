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ВСУ активизировали ударные дроны в Харьковской области
ВСУ увеличили применение ударных дронов в районе Новомлынска и Двуречной
Украинские военные начали чаще использовать ударные дроны в Харьковской области, увеличив их численность в районах Новомлынска и Двуречной за последние сутки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По словам Марочко, за последние дни фиксируется увеличение численности ударных беспилотников в районах Новомлынска, Двуречной и Западного, передает РИА «Новости». На некоторых участках за сутки прилетает порядка 30 дронов-камикадзе, отметил он.
Марочко подчеркнул, что украинские боевики постоянно меняют частоты управления и модернизируют свои БПЛА. Это делается для того, чтобы затруднить работу российских мобильных средств радиоэлектронной борьбы.
До этого сообщалось, что российские войска продвинулись в районе Двуречной, оттеснив ВСУ и увеличив серую зону до пяти гектаров. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, передовые отряды ВС России захватили Зеленый Гай в Харьковской области. До этого ВСУ потеряли штурмовой взвод при попытке отрезать российские войска под Двуречной.