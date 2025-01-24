Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.18 комментариев
ВС России продвинулись у Двуречной в Харьковской области
Российские войска лишили ВСУ выгодных позиций между Двуречной и Новомлынском
Российские войска продвинулись в районе Двуречной, оттеснив ВСУ и увеличив серую зону до пяти гектаров, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Российские войска добились успешного продвижения в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области, сообщает ТАСС. В результате украинские подразделения потеряли контроль над стратегически важными рубежами и позициями между Двуречной и Новомлынском.
«В ходе успешного продвижения наших войск в районе населенного пункта Двуречная и занятием выгодных рубежей и позиций, украинские боевики лишились контроля над участком местности между населенными пунктами Двуречная и Новомлынск», – приводит агентство слова Марочко.
Он подчеркнул, что с увеличением серой зоны на данном участке фронта до пяти гектаров, включая район у берега реки Оскол. Российские силы расширили свое влияние в этом регионе и укрепили позиции, отметил эксперт.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, российские войска захватили Зеленый Гай в Харьковской области. До этого ВСУ потеряли штурмовой взвод при попытке отрезать российские войска под Двуречной.