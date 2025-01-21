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Российские силы захватили Зеленый Гай в Харьковской области
Российские войска установили контроль над Зеленым Гаем в Харьковской области, вследствие чего украинские силы были вынуждены отступить ночью, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские военнослужащие захватили населенный пункт Зеленый Гай в Харьковской области, передает ТАСС.
Марочко отметил, что после продолжительного огневого воздействия и регулярных штурмовых действий, силы РФ смогли улучшить тактическое положение своих войск в данном районе, взяв его под полный огневой контроль.
Эксперт добавил, что украинские солдаты, оставшиеся в Зеленом Гае, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, ночью покинули свои позиции и отступили в направлении Боровской Андреевки.
Ранее сообщалось, что российские войска активно штурмуют позиции противника в районах Купянска, Волчанска и Липцов на Харьковском направлении. По словам главы российской региональной администрации Виталия Ганчева, особые успехи достигнуты в районе поселка Двуречная, который находится под огневым контролем российских войск.