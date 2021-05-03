Стало известно о способности новейшей АПЛ КНР поразить любую точку США

Новая стратегическая атомная подводная лодка ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) способна нести ракету, которая может поражать цели на всей территории США, сообщили военные источники South China Morning Post.

Речь идет о субмарине проекта 094A «Цзинь», которая была представлена 30 апреля по случаю празднования 72-й годовщины образования ВМС НОАК. Она способна нести новейшие твердотопливные межконтинентальные ракеты JL-3 («Цзюйлан-3»), дальность полета которых превышает 10 тыс. км и, по некоторым оценкам, достигает 12 тыс. км, передает ТАСС.

«Подлодка 094A является модернизированной версией субмарины типа 094, при ее создании удалось решить одну из ключевых проблем, связанную с шумностью, за счет улучшения гидрокинетической и турбулентной систем. Это позволило ей нести более мощные ракеты JL-3», – цитирует издание одного из источников.

По его словам, до модернизации подлодка этого типа была вооружена менее мощной ракетой JL-2, которая могла поражать цели только в северо-восточной части США. Согласно оценкам экспертов, ракета JL-3, как и ее предшественница, способна нести несколько боеголовок с ядерным зарядом.

В настоящее время ВМС НОАК располагают шестью субмаринами проекта 094 в различных модификациях и планируют построить еще два подводных ракетоносца этого типа для замены устаревших кораблей класса 092. СМИ также сообщали о планах Китая приступить к строительству подлодок нового поколения проекта 096, которые предполагается вводить в состав флота с середины 2020-х годов и вооружать ракетами JL-3.

Напомним также, в августе прошлого года официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) в ходе форума «Армия-2020» сообщил, что Россия и Китай совместно занялись созданием неатомной подлодки нового поколения.