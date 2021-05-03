Агутин раскритиковал песню Манижи для Евровидения

Музыкант Леонид Агутин раскритиковал песню «Russian Woman» российской исполнительницы Манижи для международного песенного конкурса «Евровидение-2021».

По мнению Агутина, с профессиональной точки зрения речь идет об «очень слабом произведении, которое стыдно выставлять на музыкальном конкурсе», передает РИА «Новости».

«Я считаю, что певица Манижа спела плохую песню. Для меня эта песня пустая, в ней не за что зацепиться, она просто сделана плохо», – рассказал Агутин в интервью на YouTube-канале «А поговорить?».

При этом музыкант выразил мнение, что проверять композицию Манижи Следственным комитетом «стыдно». «Надо не певицу Манижу проверять – надо систему проверять, как она туда попала. Артист играет, как может. <...> Надо было набрать хорошие песни. Пусть меня простит «Первый канал» – тут с ними надо разговаривать», – пояснил исполнитель.

Агутин также отметил, что лично «не имеет ничего против» Манижи и считает ее харизматичной и интересной артисткой.

В апреле песню Манижи для «Евровидения» номинировали на премию Eurostory Award за лучший текст. Между тем сенатор Алексей Пушков счел песню Манижи «барахлом».

Напомним, 5 апреля московские следователи начали проверку песни Манижи «Русская женщина», с которой она будет представлять Россию на «Евровидении». Телеведущий Иван Ургант предложил «подстраховаться» и отправить песню Манижи в Роспотребнадзор, Кадастровую палату, Рыбнадзор, а также прогнать композицию по базе ГИБДД. Британские букмекеры оценили шансы Манижи на победу в «Евровидении-2021» в 2,27%.