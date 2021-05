В «Единой России» не получили заявление Поклонской о снятии с праймериз Стивен Сигал официально вступил в партию «Справедливая Россия – За правду» 29 мая 2021, 14:58

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Голливудский актер и спецпредставитель российского МИД по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал официально вступил в партию «Справедливая Россия – За правду», ему вручили партийный билет. На заседании палаты депутатов объединенной партии актеру вручили партийный билет. Ранее Сигал был членом партии «За правду», теперь вместе с командой Захара Прилепина он присоединился к «Справедливой России – За правду», передает РИА «Новости». Сигал будет заниматься вопросами экологии, баллотироваться в Госдуму он не может из-за наличия американского гражданства. Актер получил в 2016 году гражданство России. Большую часть времени он живет и работает в России. Согласно закону, членами политической партии могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет.

В праймериз «Единой России» за четыре дня приняли участие почти 5 млн человек 28 мая 2021, 10:03 Текст: Алина Назарова

В предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы за четыре дня приняли участие почти 5 млн человек, сообщает пресс-служба партии. Эксперты считают, что партия создала удобную инфраструктуру для проведения дистанционного электронного голосования: еще до окончания процедуры в ней уже приняли участие в четыре раза больше избирателей, чем, к примеру, на всероссийском тестировании, которое в середине мая организовал Центризбирком. Тогда проголосовало 1,2 млн человек, говорится в сообщении на сайте «Единой России». «(Процедура популярна) благодаря тому, что россияне любят использовать и пробовать новые технологии. «Единая Россия» задает тренды в происходящих процессах (в этой сфере). Чем проще сегодня проявить волеизъявление, тем выше будет осознанность выбора. При помощи электронной процедуры можно не спеша узнать о кандидатах, ознакомиться с их программой на платформе, найти дополнительную информацию о них. А когда мы приходим просто на избирательный участок – нам дают бюллетень. И мы, как правило, остаемся с ним один на один», – отметил директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников. В то же время президент Фонда информационной демократии, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ России Илья Массух считает, что «Единая Россия» создала систему, которой нет аналогов в России. При этом, по его мнению, она не только доступна каждому, но и вызывает доверие граждан, которые могут проверить с помощью индивидуального ключа шифрования, корректно ли учтен их голос после подведения итогов. «Количество впечатляет. Я не помню, чтобы какая-то партия так активно использовала электронные технологии взаимодействия с избирателями. Параллельно, тоже через «Госуслуги» и также в электронном формате, идет голосование по проектам благоустройства территорий, которое «Единая Россия» проводит вместе с Минстроем на уровне муниципалитетов. За месяц в нем приняли участие, мне кажется, 10 млн человек. Теперь представьте себе масштаб вовлечения людей в электронное предварительное голосование партии», – сказал Массух. Количество участников электронного предварительного голосования «Единой России» позволяет говорить о том, что процедура действительно повлияет на ход думской кампании, считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. «Интерес к предварительному голосованию вполне можно назвать очень высоким. Более 7 млн зарегистрировавшихся избирателей. Это уже 7% от количества избирателей в России. Почти пять млн проголосовавших за три дня – это очень значимый результат. Лидеры неудивительны: Москва, Свердловская и Московская области, Краснодарский край, Санкт-Петербург. Это регионы и города с большим количеством избирателей и высокой политической активностью. Можно прогнозировать в целом более значительный, чем в 2016 году, масштаб принявших участие в голосовании, и его большее влияние на ход избирательной кампании. Целый ряд конфликтов элит в регионах будут разрешены с помощью этой процедуры», – подчеркнул эксперт. Директор исследовательского центра «Особое мнение», политконсультант, член Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалеева отметила, что система электронного предварительного голосования, особенно при условии верификации через «Госуслуги», повышает степень прозрачности самого голосования и уровень доверия к полученным результатам. «Любопытно, что организаторы голосования – региональные исполкомы – на местах не имеют доступа к промежуточным результатам голосования за кандидатов, и могут видеть только явку. Таким образом, есть все шансы получить объективный срез поддержки тех или иных претендентов на депутатский мандат. И оценить в целом электоральный потенциал партии на местах», – подчеркнула она, отметив, что уникальный опыт, полученный в ходе электронного предварительного голосования, будет распространяться и дальше. «Это неизбежно, вместе с постепенной цифровизацией большинства социальных и управленческих процессов в нашей стране», – заключила эксперт. Предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, когда начнется подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Рэпера Элджея поймали пьяным за рулем в Москве 26 мая 2021, 20:30

Фото: instagram.com/sayonaraboy

Текст: Ксения Панькова

Рэпера Элджея (Алексея Узенюка) остановили за вождение в нетрезвом виде на одном из постов ДПС в Москве. У исполнителя забрали водительское удостоверение и составили на него протокол за езду в состоянии алкогольного опьянения. «На посту ГИБДД по адресу: проспект Маршала Жукова, 90, был остановлен автомобиль BMW i8, за рулем которого находился 26-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Около двух ночи его привезли на освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. От освидетельствования мужчина отказался», – сообщил источник «Комсомольской правды». Отмечается, что вместе с Элджеем в салоне автомобиля находилась его супруга, телеведущая Анастасия Ивлеева. Правоохранители начали оформлять протокол, однако артист отказался отправлять машину на штрафстоянку и попытался избежать лишения прав. По данным издания, на пост приехал друг супругов и начал предлагать инспекторам взятку в размере до 700 тыс. рублей, однако сотрудники МВД отказались. Уточняется, что у Элджея забрали водительское удостоверение и составили на него протокол за езду в нетрезвом виде. Ожидается, что в ближайшее время его вызовут в суд по этому делу. Кроме того, по данным телеканала РенТВ, у Элджея нашли 241 штраф за нарушение ПДД более чем на 300 тыс. рублей. Многие из них были выписаны за превышение допустимой скорости. Стоит отметить, что у супруги Элджея Ивлеевой ранее за три месяца езды на Lamborghini Aventdator стоимостью 20 млн рублей насчитали штрафы за нарушения ПДД на 170 тыс. рублей. В апреле столичный дептранс эвакуировал автомобиль Lamborghini телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой за неправильную парковку. Анджелина Джоли обсудила с Алексиевич протесты в Белоруссии 27 мая 2021, 20:22

Фото: Markus Schreiber/AP/ТАСС, REUTERS/Yara Nardi

Текст: Елизавета Булкина

Лауреат Нобелевской премии по литературе, член президиума координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич обсудила с голливудской актрисой, послом доброй воли ООН Анджелиной Джоли ситуацию в Белоруссии и поддержку осужденных за протесты, сообщил оппозиционный Белорусский фонд культурной солидарности. «Светлана Алексиевич и Анджелина Джоли обсудили ситуацию в Беларуси на встрече… Разговор длился около двух часов», – цитирует сообщение РИА «Новости». Алексиевич и Джоли обсудили истории заключенных, которых правозащитники в Белоруссии признают политическими. Также они поделились мнениями об их поддержке. Джоли рассказала, что ее впечатлила книга Алексиевич «У войны не женское лицо», которую она недавно прочитала.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. В марте КГБ Белоруссии раскрыл три сценария новых протестов. Также в Белоруссии возбудили дело после призывов к участию в несанкционированных акциях. Актер Стивен Сигал вступит в партию «Справедливая Россия – За правду» 27 мая 2021, 17:28 Текст: Елизавета Булкина

Голливудский актер и спецпредставитель российского МИД по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал в субботу официально вступит в партию «Справедливая Россия – За правду», где будет заниматься вопросами экологии, сообщили в пресс-службе партии. «В рамках заседания палаты депутатов планируется вручение партийного билета объединенной партии Стивену Сигалу. Ранее он был членом партии «За правду», теперь вместе с командой [сопредседателя справороссов] Захара Прилепина присоединился к СРЗП», – передает сообщение ТАСС. В пресс-службе пояснили, что Сигал продолжит заниматься вопросами экологии, «особенно борьбой против загрязнения природы». «Планы по работе в этом направлении будут представлены 29 мая на заседании палаты депутатов партии «Справедливая Россия – За Правду», – уточнили в пресс-службе. Сигал не будет баллотироваться в Госдуму, поскольку у него есть гражданство США. Актер получил в 2016 году гражданство России. Большую часть времени он живет и работает в России. Согласно закону, членами политической партии могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет. Актер Котляров ввязался в драку в Москве 27 мая 2021, 14:15

Фото: «Час Волкова - 5»‎/ООО «Телестанция»

Текст: Наталья Ануфриева

Российский актер Константин Котляров ввязался в драку на Страстном бульваре в Москве в ночь на четверг, сообщил источник. По словам источника, конфликт произошел около 2.00 якобы между медиками, однако артист тоже оказался втянут в потасовку, передает 5-tv.ru. Вместе с тем Telegram-канал Mash сообщает, что драка случилась около ресторана «Сандал». С чего она началась – неизвестно, однако по словам очевидцев, признавших в одном из конфликтующих Котлярова, артист душил соперника, прижав к земле. На место инцидента вызвали полицейских и скорую. У актера зафиксировали ссадины и ушиб головы, от госпитализации он отказался. Котляров известен в основном по сериалам, среди них – «Мосгаз», «Марш Турецкого», «Карпов», «Час Волкова» и другие. Ранее, в феврале, актер Владимир Епифанцев стал участником потасовки в одном из баров в Санкт-Петербурге. В апреле сообщалось, что актер Александр Паль, известный по комедиям «Горько!» и «Горько!-2», якобы избил экс-хоккеиста молодежной команды ЦСКА Кевина Антипова. Позже родители спортсмена предположили, что хулиганы планировали напасть на другого человека, но обознались. Между тем на Паля завели дело. Эксперты объяснили высокий рейтинг «Единой России» 28 мая 2021, 20:20 Текст: Елизавета Булкина

Если бы выборы в Государственную думу проходили в ближайшее воскресенье, то 33% проголосовали бы за «Единую Россию», свидетельствует опрос Фонда Общественное мнение (ФОМ). Политологи объяснили высокую популярность правящей партии среди избирателей. Директор благотворительной организации «Право и порядок », кандидат юридических наук Олег Иванников полагает, что граждане связывают с деятельностью партии власти стабилизацию экономической ситуации на фоне все еще продолжающейся пандемии, и относительно благополучную обстановку с вирусом в России. «По крайней мере, по сравнению со многими другими странами мы живем без локдауна, у нас созданы и доступны всем свои вакцины, многие категории граждан получают материальную помощь от государства. На этом фоне избиратель поддерживает действующую партию власти, и хотя у него есть запрос на новые лица в парламенте, он склонен желать сохранения политической конфигурации в целом», - считает эксперт, мнгение которого приводит Независимый общественный мониторинг.



Граждан устраивает текущий состав Госдумы, считает политолог Виталий Гаскин. «Мы видим усиление политической активности граждан – снижение числа тех, кто собирается проигнорировать выборы, рост симпатий ко всем парламентским партиям. При этом рейтинги партий малых остаются стабильно низкими. Все это говорит о том, что текущий состав парламента граждан в целом устраивает и новым игрокам будет сложно заработать очки у избирателя. На оставшейся до выборов дистанции это практически невозможно», - говорит он. Политолог отмечает, что рейтинг «Единой России» практически равен суммарному рейтингу остальных парламентских партий. «Таким образом при рейтинге в 33% список партия получила бы около 50% мест Госдуме, распределяемых по спискам - 110-115 в из 225», - говорит эксперт.



Политолог и публицист Ильман Алипулатов уверен, что партия еще больше крепит свои позиции: «Партия будет усиливать активность: сыграют свою роль праймериз, вовлечение в кампанию новых лиц, острые вопросы, которые будут подниматься кандидатами. Параллельно будет усилена управленческая работа, решение социальных и иных наболевших проблем на местах: газификация, ремонты дорог, другие вопросы. Избиратель будет видеть реальные дела партии и в целом останется ей лоялен». По данным соцопроса, который ФОМ провел 21- 23 мая среди 3000 респондентов в 73 регионах России, если бы выборы в Государственную думу проходили в ближайшее воскресенье, предпочтения избирателей распределились бы следующим образом: 33% проголосовали бы за «Единую Россию», 13% голосов получила бы КПРФ, 11% избирателей отдали бы свои голоса ЛДПР, 8% набрала бы «Справедливая Россия – За правду». 7% избирателей готовы были бы отдать свои голоса какой-либо из непарламентских партий, однако ни одна из них в отдельности не получила бы более 1% голосов. 10% не пришли бы на выборы вообще и 1% - испортили бюллетень. 17% граждан пока не определились в своих предпочтениях. Предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, когда начнется подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня. Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года. Создатели фейка о праймериз ЕР не учли электронный формат проведения голосования 26 мая 2021, 16:49 Текст: Елизавета Булкина

С началом предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму в Сети начали распространяться фейки. Один из них – якобы о массовом подвозе избирателей в Котовске Тамбовской области – был разоблачен. «В Сети уже вовсю распространяется видео о массовом подвозе избирателей на предварительное голосование «Единой России» в Котовске Тамбовской области. Ролик активно тиражируется в ВК, но, разумеется, это фейк», – написал в своем Telegram-канале журналист, первый зампред Комиссии по СМИ Общественной палаты Александр Малькевич. Он отметил, что попытка выдать фейк за правду была «неплохая». «Но есть нюанс: предварительное голосование в настоящее время проходит только в электронном формате. Избирательные участки будут открыты только 30 мая и в ограниченном числе регионов, где праймериз пройдут по смешанной системе», – пояснил Малькевич. Зампред комиссии ОП при этом подчеркнул, что создатели фейков «совсем обленились», поскольку распространяемое видео «гуляет» по Сети уже почти десять лет в качестве фейковых «доказательств» нарушений на голосованиях. Предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, когда начнется подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня. В праймериз «Единой России» за два дня приняли участие более 2,5 млн человек. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Выборы-2021: Стивен Сигал укрепляет ряды эсеров, Зюганов напоминает про ГУЛАГ 28 мая 2021, 08:50 Текст: Андрей Самохин

Как заявили в «Справедливой России», в субботу в ряды этой партии вступит актер Стивен Сигал. Коммунисты призвали отправить заключенных на стройки, используя успешный «исторический опыт» нашей страны. «Яблоко» попыталось поднять протест против второй башни Газпрома в Петербурге. Знаменитый актер, спецпредставитель МИДа по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал в субботу в торжественной обстановке получит билет члена «Справедливой России – За правду», сообщили в пресс-службе этой партии. Ранее Сигал состоял в партии «За правду» и теперь вместе с коллегами присоединится к новой объединенной политической силе, пояснили в пресс-службе. Сигал займется вопросами экологии, «особенно – борьбой против загрязнения природы», планы его работы в этом направлении также будут представлены в субботу, пообещали в пресс-службе. Источник агентства ТАСС добавил, что актер не будет баллотироваться в Госдуму из-за наличия американского гражданства. Российский паспорт Сигал получил в 2016 году. «Яблоко» выступило против нового небоскреба в Санкт-Петербурге. От имени партии с резким протестом по этому поводу выступил депутат городского Заксобрания, «яблочник» Борис Вишневский, пишет «Росбалт». По мнению депутата, появление второй башни окончательно исказит петербургские исторические панорамы. Проект – это «издевательство» над историей и архитектурой города, считает Вишневский. Кроме того, в «Яблоке» напоминают, что небоскреб обойдется в десятки миллиардов рублей, в то время как «у миллионов российских граждан не хватает денег на еду и одежду». Ранее Газпром предложил построить в Петербурге новый небоскреб под названием «Лахта Центр 2». Его высота составит 703 метра, что сделает здание вторым в мире. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов одобрил идею привлечения российских заключенных для работы на стройках. По его словам, у нашей страны в этой сфере есть удачный исторический опыт, а кроме того, такая практика соответствует и библейским канонам, и принципам коммунизма, сообщает радио «Говорит Москва». Как предполагает Зюганов, осужденные будут трудиться охотно: освоят новую профессию, получат дополнительный заработок, чтобы лучше питаться самим, а также помогать своим родственникам, оставшимся на свободе. Директор Института новейших государств Алексей Мартынов расценивает прием Стивена Сигала в «Справедливую Россию» как важное событие всей предвыборной кампании. «Актер достаточно давно живет здесь, явно любит нашу страну и его у нас любят. Как российский гражданин, Сигал имеет полное право состоять в отечественных партиях. Он участвовал вместе с писателем Захаром Прилепиным в создании партии «За правду», они даже ездили в Донбасс. Актер не раз заявлял, что хочет приносить пользу своей новой родине, так что для него получение партбилета – это серьезный осознанный выбор», – отмечает Мартынов. Эксперт уверен, что появление Сигала добавит эсерам голосов на предстоящих выборах, а заодно поможет партии усилить влияние за рубежом, благодаря широким связям актера на международном уровне. «Часто партии «заманивают» известных артистов и спортсменов в свои списки в качестве «паровозов» во время выборов. Но Сигал сам решил вступить в партию, у него есть четкие взгляды – не только по экологии, но и по другим важным проблемам. Ясно же, что его не интересуют должности, депутатская зарплата и прочие «пряники». Партия для Сигала – инструмент, с помощью которого он намерен добиваться реализации своих социально значимых целей», – заключил Мартынов. Протест «Яблока» против строительства небоскреба Мартынов считает вполне прагматичной тактикой присоединяться к любой аполитичной повестке «за все хорошее, против всего плохого». «Думаю, «яблочники» сейчас специально не делают акцента на своих политических установках по поводу принадлежности Крыма. Они понимают, что такие взгляды разделяет слишком узкая прослойка электората. А вот защита исторического облика Петербурга – другое дело: здесь можно набрать много новых сторонников, далеких от «яблочной» идеологии. Это та история, на которой можно показать себя главными градозащитниками, авангардом «культурных сил» Северной столицы», – размышляет собеседник. Мартынов полагает, что у «Яблока» очень мало шансов преодолеть пятипроцентный барьер для попадания в Госдуму. «Поэтому партия выбрала программу-минимум: сохранить в совокупности свои три процента, чтобы получить государственное финансирование. Это рациональный бизнес-подход: мы не будем делать резких движений, нам многого не надо, а вы оставьте нам нашу маленькую нишу, продолжайте нас содержать», – заключает политолог. Комментируя призыв лидера КПРФ Геннадия Зюганова посылать заключенных на стройки, глава Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко счел это высказывание ошибкой. «Зюганов в положительном контексте припомнил «исторический опыт» использования труда заключенных – и это «выстрел себе в ногу», – считает Минченко. – В России и так много политических сил, которые видят точкой рассвета страны 1937 год. Не знаю, что Геннадий Андреевич хотел сказать, но его фраза вновь отсылает нас к этой дате. А раз с подачи Зюганова возникла ассоциация с темой ГУЛАГа, это свидетельствует о глубокой болезни нашей партийной системы». В последнее время к КПРФ примыкали представители интеллигенции, среднего класса, пресловутые «рассерженные горожане», отмечает Минченко. «Они голосовали за коммунистов не по идеологическим мотивам, а исходя из того, что это самая сильная оппозиционная партия. Такого рода «сталинский романтизм» Зюганова может оттолкнуть эту часть электората», – предупреждает эксперт. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Эксперт: Праймериз «Единой России» продемонстрировали работу социальных лифтов в России 26 мая 2021, 17:21 Текст: Елизавета Булкина

На праймериз «Единой России» идут молодые и энергичные управленцы, в том числе победители и финалисты всероссийских конкурсов, что способствует органичному обновлению политической элиты, заявил газете ВЗГЛЯД заместитель секретаря Общественной Палаты России, директор Музея Победы Александр Школьник. «Считаю также весьма позитивным то, что на выборы идут победители и финалисты всероссийских конкурсов, таких как «Лидеры России», «Политстартап», среди них много молодых и энергичных управленцев. Это наглядно демонстрирует, что в нашей стране заработала система «социальных лифтов» и «кадрового резерва», необходимых для органичного обновления всей политической элиты страны», – сказал он. Замсекретаря ОП также отметил, что важным является тот, что на выборы в Госдуму намерены баллотироваться люди, которые хорошо знают, что беспокоит наших граждан и твердо намерены решать их проблемы. «Среди тех, кто готов работать в Государственной Думе в новом политическом цикле много кандидатов, которых я знаю лично, в том числе и по работе в Общественной Палате. Это волонтеры, активисты социально ориентированных некоммерческих организаций, учителя, журналисты, врачи и работники культуры», – отметил Школьник. «Думаю, что опыт праймериз «Единой России», которые характеризуются публичностью и открытостью, может в последствии быть взят на вооружение и другими партиями. Такая открытость пользуется доверием граждан, депутаты, популярные в народе, как показывает практика, могут более эффективно использовать свой авторитет и ресурс доверия для работы в Государственной Думе нового созыва и уверенно представлять интересы своих избирателей в институтах государственной власти», – заключил он. Предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, когда начнется подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня. В праймериз «Единой России» за два дня приняли участие более 2,5 млн человек. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Эксперт: Стратегия единороссов нацелена на появление устойчивого среднего класса 26 мая 2021, 19:33 Текст: Елена Лексина

Очень важно, что благодаря праймериз представители малого бизнеса привлекаются к политике. Законодатели потом будут чаще учитывать интересы этой сферы бизнеса при принятии решений. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Наталья Починок, комментируя предвыборные дебаты, организованные представителями делового сообщества на площадке «Единой России». «В праймериз должны быть представлены представители разных социальных слоев, в том числе и представители бизнеса, и малого, прежде всего. Если малый бизнес проявит больше интереса к политике, это потом позитивно отразится на условиях его работы», – пояснила ректор РГСУ, председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок. Эксперт довольна тем, что правящая партия готовит предвыборную программу вместе с представителями делового мира. «На состоявшихся в среду дебатах звучали интересные предложения, многие из которых я бы расценила как абсолютно правильные. Направлены они на то, чтобы упростить условия для малого и среднего бизнеса. К примеру, одно касалось предпринимателей с малыми доходами, в основном, тех, кто занят семейным бизнесом, например, содержат пасеку. Они получают в сумме доход не больше трех прожиточных минимумов. В разгар пандемии правительство помогало им, в числе других бизнесменов, но сейчас программы помощи сворачиваются. В результате многие семьи рискуют потерять доход, минимально необходимый для существования. Мне кажется, такую категорию деловых людей не следует пока лишать мер социальной поддержки», – считает Починок. «Интересные идеи прозвучали и про развитие фермерского хозяйства, в частности о случаях, когда выращенные такими фермерами продукты продаются с небольших грузовиков. Такие места торговли должны быть обустроены, безопасны. Там должны соблюдаться все условия хранения, должны работать кассовые аппараты, в общем – все необходимое», – подчеркнула эксперт. «Наш автопром мог бы поддержать таких предпринимателей, торгующих с колес, – выпустить для них специальную модель грузовика. У нас же развивается «медицина на колесах», походные амбулатории, которые ездят по удаленным деревням. По этому образцу можно создать и небольшие торговые комплексы на колесах. Кстати, на таких грузовиках фермерам удобно было бы размещать свою рекламу, а не просить какую-то дополнительную площадь под рекламу у государства», – предположила Починок. В ходе дискуссии звучал и призыв увеличить долю участия малого бизнеса в госзакупках, добавила эксперт. «Эта мера, на мой взгляд, избыточна. «Нынешней официальной доли вполне достаточно. Однако требуется более качественное администрирование, надо более четко применять эти правила на практике. Такой процесс действительно позволяет малому бизнесу развиваться. К госзакупкам должны быть реально допущены конкретные предприятия малого бизнеса, а не холдинговые структуры, которые на самом деле тайком связаны с государственными закупщиками», – призывает Починок. По ее мнению, стратегия «Единой России» нацелена на то, чтобы в нашем государстве появился бы устойчивый средний класс. «Очень важно, что представители малого бизнеса привлекаются через участие в праймериз к политике. В ходе подобных дебатов они выдвигают инициативы, которые потом, после выборов могут обрести силу закона. В итоге будет сформирован вектор государственной поддержки малого и среднего бизнеса», – подытожила Починок. Ранее в среду на площадке «Единой России» эксперты обсудили предложения предпринимательского сообщества к программе партии, с которой она пойдет на выборы в Госдуму, сообщают «Аргументы и факты». «Сейчас «Единая Россия» проводит предварительное голосование по отбору своих кандидатов в Госдуму нового созыва. Среди почти шести тысяч претендентов чуть менее трети – представители предпринимательского сообщества, коммерческого сектора, малого и среднего бизнеса. То есть фактически каждый третий», – рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Напомним, в период пандемии «Единая Россия» и правительство реализовывали антикризисную политику, концентрируя поддержку на малом и среднем бизнесе. Это, в частности, позволило сохранить 5,3 млн рабочих мест. Эксперты рассказали о результатах тестирования системы дистанционного электронного голосования 26 мая 2021, 18:46 Текст: Елизавета Булкина

Общероссийское тестирование системы дистанционного электронного голосования показало – система удобна и способна выдержать большую нагрузку, заявили эксперты в рамках круглого стола, прошедшего на площадке Независимого общественного мониторинга (НОМ). После многократного и успешного апробирования системы все меньше вопросов возникает и к ее безопасности. Однако отдельные аспекты масштабирования ДЭГ нуждаются в дальнейшей проработке. Устойчивого понимания того, как работает система у избирателей пока нет, вместе с тем для отдельных социальных категорий остается актуальной и традиционная форма голосования. «В решении ЦИК России масштабировать дистанционное электронное голосование постепенно проявляется логика и последовательность. ЦИК добивается максимальной готовности регионов к применению новации на выборах в сентябре», – приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД слова члена Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председателя Ассоциации НОМ Александра Брода. Эксперт отметил, что Общероссийское тестирование системы ДЭГ показало – система удобна и способна выдержать большую нагрузку. Однако вопросы укрепления ее безопасности и общественного контроля за самой процедурой будут оставаться актуальными. «Для нас важно соблюсти надежность самой системы, невозможность хакерских атак и похищения персональных данных. Мы продолжим обсуждать эти вопросы на наших площадках. Планируем приглашать к участию в них представителей из Эстонии, где накоплен большой опыт применения ДЭГ», – рассказал Брод. По мнению Заслуженного юриста Российской Федерации, профессора ЮРИУ РАНХиГС Сергея Юсова, техническая сторона организации системы дистанционного электронного голосования вызывает все меньше сомнений, поскольку «опыт ее апробирования достаточно серьезен». Однако пока, убежден эксперт, остается много вопросов юридического характера, а также вопросов разъяснения внутреннего устройства системы и ее пользы для избирателей. Эксперт обратил внимание и на проблему участия в дистанционном электронном голосовании граждан России, проживающих на территориях ЛНР и ДНР. «В этом специфика Ростовской области как приграничного региона. Такая возможность для граждан России должна быть создана. Однако для того, чтобы таким избирателям проголосовать, например, по одномандатным округам, необходимо быть приписанными к территории, которая входит в одномандатный округ», – пояснил эксперт. Руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества, член Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семенов напомнил, явка в регионе на дистанционном электронном голосовании в 2020 году превысила 90%, что однозначно говорит о высоком уровне общественного интереса к новации. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что в среде граждан до сих пор сохраняется проблема «цифрового неравенства», в связи с чем, альтернатива в виде традиционного голосования должна сохранятся. По словам члена Общественной палаты, главы Центра регионального развития Курской области Константина Комкова, приоритетный вопросы – информирование избирателей о возможностях дистанционного электронного голосования. «Эксперимент в Курской области в 2020 года завершился очень успешно, была большая явка. Для того, чтобы повышать электоральную активность, необходимо на единых принципах проводить информационно – разъяснительную работу. Возможно, привлекать к этому и политические партии», – предложил эксперт. Член Общественной палаты Ярославской области, член регионального общественного штаба по наблюдению за выборами Татьяна Акопова рассказала, что количество принявших участие в общероссийском тестировании ДЭГ в регионе значительно превысило число избирателей, проголосовавших по ДЭГ на довыборах в Государственную Думу в Ярославской области в 2020 году. «Мы предполагаем, что показатель явки в сентябре будет больше 63% - показателя, который зафиксирован по итогам тестирования новации накануне», – сообщила она. Формирование доверия к системе, считает эксперт, является одним из наиболее важных вопросов на сегодняшний день. Вариант его решения Татьяна Акопова видит в разработке единой информационной политики, в проведении которой большую роль сыграют институты гражданского общества. Член ОП, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Мурманской области Юлия Величко отметила, что с учетом специфики северного региона, где большое число жителей уезжают в сентябре на отдых, «возможность проголосовать удаленно через гаджет – отличный способ реализовать свое конституционное право, не отрываясь от своих дел». Вместе с тем дистанционное электронное голосование будет востребовано и в условиях сложной эпидемиологической ситуации в регионе. Региональный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Севастополе Павел Харламов отметил, одно из ключевых позитивных последствий применения дистанционного электронного голосования на выборах – вовлечение молодежи в избирательный процесс. «Вопросы о наблюдении за самой процедурой ДЭГ, о формировании необходимых для этого компетенций необходимо включать в учебно-методические комплексы для наблюдателей», – убежден он. По мнению эксперта, для того, чтобы в информационно – просветительской деятельности не было злоупотреблений, необходимо сразу определять границы волонтерской деятельности по этому вопросу – «это будет способствовать минимизации всех вопросов относительно законности результатов выборов». Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что Общероссийское тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) прошло успешно и без сбоев. Дистанционное электронное голосование в 2021 году пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. В единый день голосования 19 сентября 2021 года в России пройдут выборы различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации (девять прямых, а также три через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах России. Эксперт отметил позитивный эффект реализации инициатив «Единой России» в сфере медицины 28 мая 2021, 13:10 Текст: Елена Лексина

«Единая Россия» уделяет приоритетное внимание улучшению сферы медицины и здравоохранения, что позитивно отражается на результатах ее деятельности и электоральных перспективах», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Орлов, комментируя реализацию законодательных инициатив «Единой России» во исполнение поручений президента Владимира Путина, озвученных в ежегодном послании Федеральному собранию. «В 2020 году мир столкнулся с пандемией COVID-19, что серьезно отразилось на системе здравоохранения. Поэтому правительству и политическим партиям пришлось своевременно вырабатывать инициативы по антикризисному реагированию. «Единая Россия», как партия большинства, принимала в этом процессе активное участие, что позитивно сказалось на результатах ее деятельности и на электоральных перспективах», – считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Так, по его словам, в период пандемии «Единая Россия» очень тесно сотрудничала с волонтерскими организациями. «В партии даже начал свою работу волонтерский центр, который помогает гражданам преодолеть последствия пандемии. У других политических партий такой деятельности не велось. Поэтому на праймериз это стало одним из конкурентных преимуществ «Единой России», – уверен политолог. То же самое касается и взаимодействия партии с врачебным сообществом, считает Орлов. Он подчеркнул, что в рамках борьбы с пандемией многие инициативы ЕР по социальной поддержке врачей были приняты правительством. «Кроме того, надо учитывать и участие врачей в деятельности партии. Сейчас немало работников из сферы здравоохранения приняло участие в предварительном голосовании», – указал эксперт. Кроме того, как отмечает собеседник, партия активно взаимодействует в вопросах здравоохранения с правительством – в частности, в детальной проработке законопроектов, регулирующих сферу медицины. «Это в частности касается принятия поправок в УК РФ о гуманизации контроля врачей, использующих сильнодействующие обезболивающие препараты», – уточнил он. «Что касается перевода ряда медицинских услуг и их регулирования в цифровое пространство, то «Единая Россия» – это партия, которая традиционно выступает за развитие и внедрение цифровых технологий в различные сферы жизнедеятельности общества», – рассказал Орлов. Он привел в пример законы о дистанционной продаже лекарств и получении льготных лекарств по электронным рецептам без привязки к адресу регистрации. «Я уверен, что партия и в дальнейшем будет использовать свои возможности и полученный опыт в рамках борьбы с пандемией в реализации задач по улучшению системы здравоохранения», – заключил политолог. Ранее президент России Владимир Путин подписал поручения по итогам ежегодного послания Федеральному собранию и определил срок их исполнения, в их числе – пакет социальных предложений «Единой России»: оплата больничного родителям дошкольников, выплаты беременным женщинам, бесплатное подключение жителей к газу, выделение льготных бюджетных кредитов регионам, обновление парка автомобилей «скорой помощи, увеличение числа мобильных поликлиник и закупка школьных автобусов. Политолог оценил конкуренцию на праймериз «Единой России» 27 мая 2021, 14:54 Текст: Олег Исайченко

«В этом году планка и амбиции кандидатов очень высоки. Во многих округах мы сейчас наблюдаем по-настоящему конкурентную борьбу», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский, говоря о ходе праймериз «Единой России». «Несмотря на то, что итоги еще не подведены, можно говорить о том, что процедура праймериз состоялась успешно и в соотвветствии с параметрами, запланированными партией», – убежден директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Эксперт напомнил о том, что праймериз проводятся с 2009 года. «Предварительное голосование стало обязательной процедурой по отбору лучших кандидатов, но в этом году планка и амбиции партии очень высоки», – отметил собеседник. Потуремский обратил внимание на открытую модель праймериз. «Принять участие может практически любой кандидат, если он не имеет ограничений, связанных с партийной принадлежностью. Проголосовать также может любой гражданин через «Госуслуги». Для этого нужно зарегистрироваться на сайте в качестве выборщика», – пояснил политолог. «Проведение такого рода процедуры в цифровом формате с привлечением более 5% избирателей – это масштабное предприятие. В этом году очень много кандидатов, в том числе непартийных, из социальных групп, которые раньше оставались если не в стороне, то не принимали такого активного участия. Я имею в виду молодежь, представителей общественных движений», – отметил собеседник. Политолог назвал новинкой этого сезона участие кандидатов от разного рода партийных кадровых конкурсов – как федерального масштаба, так и внутрипартийных. Также Потуремский акцентировал внимание на «высокой открытости, легитимности и конкурентности текущего голосования». «Единая Россия» в самом начале заявила, что выборы будут носить конкурентный характер. С прошлого года велась дискуссия о судьбе политических тяжеловесов. Во многих округах мы сейчас наблюдаем по-настоящему конкурентную борьбу. Например, в Ульяновском одномандатном округе бороться за выдвижение от «Единой России» будут депутаты Владимир Кононов и Марина Беспалова. В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) борются председатель комитета по энергетике Павел Завальный и депутат Татьяна Гоголева», – резюмировал эксперт. Отметим, что девяти одномандатных округах на праймериз «Единой России» действующие депутаты Госдумы будут конкурировать друг с другом. Об этом сообщает «Коммерсант». В некоторых случаях парламентарии, победившие в этих округах на прошлых выборах, будут бороться против своих коллег, имеющих статусные думские должности. В партии считают, что «беспрецедентая» конкуренция на праймериз будет способствовать отбору сильных кандидатов. Эксперты, в свою очередь, полагают, что конкуренция в ряде округов могла быть создана намеренно: где-то депутаты оказались в подвешенном состоянии по воле федерального центра, а где-то сыграли роль меняющиеся договоренности между партией, региональными властями и администрацией президента, отмечает издание. Ранее стало известно, что в праймериз «Единой России» за три дня приняли участие более 3,7 млн человек. Предварительное голосование проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, когда начнется подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня. В Партии пенсионеров призвали признать систему здравоохранения ключевым фактором общественной безопасности 28 мая 2021, 16:51 Текст: Вера Басилая

Система здравоохранения в России должна быть признана ключевым фактором общественной безопасности. Если этого не сделать, то вскоре «может возникнуть ситуация, при которой некого будет лечить и защищать», заявил председатель центрального совета Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Бураков. Бураков принял участие в IX международном конгрессе «Оргздрав – 2021. Эффективное управление в здравоохранении», проходящем с 25 по 27 мая в онлайн-формате при поддержке Минздрава Российской Федерации. В дикуссии участвуют более 100 российских и зарубежных экспертов. По словам Буракова, год назад Партия пенсионеров вынесла на широкое обсуждение проект Декларации, в котором было заявлено, что пандемия не только создает серьезные угрозы, но и дает нашей стране уникальный исторический шанс провести преобразования. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. «Применительно к системе здравоохранения мы отмечали, что действующая в стране система здравоохранения построена из принципа экономии, а не защиты здоровья. В конечном итоге в выигрыше остаются только чиновники, управляющие процессом, и бизнесмены от медицины. Все остальные обречены на мучения и страдания», – говорится в заявлении Буракова, опубликованном на сайте партии. «Сегодня мы видим, что главной причиной роста смертности, отмеченного в 2020 году, стала не только пандемия. В первую очередь это нехватка медицинского персонала и больничных коек для заболевших», – подчеркнул он. В целом, за последние годы обеспеченность практикующими врачами в государственных и муниципальных медицинских организациях снизилась на 12%. Особенно тяжелая ситуация сложилась в сельской местности, в малых и средних городах, где врачей в 1,5 раза меньше необходимого, средних медицинских работников – в 1,8 раза меньше, фельдшеров – в 1,9 раза меньше. По словам Буракова, представители медицинского сообщества подтверждают точку зрения партии, заявляя, что в результате этих сокращений произошло снижение гарантированных государством объемов бесплатной медицинской помощи: число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений сократилось на 12%, а госпитализаций на – 6%. «Еще одна существенная проблема, сказывающаяся на сокращении общей продолжительности жизни россиян, это отсутствие доступных лекарственных препаратов. Мы уже неоднократно заявляли: сокращение расходов государства на лекарственное обеспечение приводит к тому, что граждане страны несут в 4 раза большую финансовую нагрузку по расходам на лекарственные препараты, чем государство. На фоне неуклонно снижающихся доходов населения, это приводит к тому, что возможности людей поддерживать состояние становятся с каждым днем все меньше и меньше», – считает Бураков. По мнению Буракова, еще одна проблема, которая должна стать предметом обсуждения – это устранение диктата со стороны чиновников по отношению к врачам и медицинскому персоналу. Порочная практика, когда исполнительная власть восхваляет врачей за героизм и профессионализм в борьбе эпидемией и одновременно выпускает распоряжения, значительно ухудшающие и без того незавидное положение медиков, должна быть прекращена. Еще одно партийное требование касается необходимости построения в России системы специализированной гериатрической помощи для людей старшего возраста. «Убежден, что чем скорее будет услышан наш призыв немедленно приступить к этой работе, тем больше счастливых и здоровых лет жизни мы подарим старшему поколению, так остро нуждающемуся в нашей помощи», – заявил Владимир Бураков. Подводя итоги, Владимир Бураков заявил, что нельзя экономить на здоровье граждан, поэтому расходы на здравоохранение должны стать приоритетными при принятии бюджета. Государство обещало каждому качественную медицину и обязано ее обеспечить в соответствии с основным законом страны. Брэд Питт добился совместной c Анджелиной Джоли опеки над детьми 27 мая 2021, 12:59 Текст: Наталья Ануфриева

Американский актер Брэд Питт через суд смог добиться от экс-супруги Анджелины Джоли совместной опеки над детьми, сообщают СМИ. Издание Page Six уточняет, что судебные разбирательства по делу об опеке длились почти пять лет, передает РИА «Новости». При этом, по словам источника, «решение предварительное», и Джоли продолжает бороться за свои интересы. «Брэд пытался проводить больше времени со своими детьми, и было ясно, что Энджи сделала все возможное, чтобы помешать этому», – сказал он. Указывается, что в ходе судебного разбирательства были привлечены свидетели, эксперты, врачи и другие люди, которые находились рядом с наследниками знаменитостей. До этого сообщалось, что Джоли недовольна судьей Джоном Одеркирком, который вел дело об опеке: актриса заявила, что он отказал ее детям в даче показаний; она также считает, что судья «не принял должным образом во внимание» раздел судебного кодекса Калифорнии, в котором говорится, что предоставление опекунства лицу, замеченному в домашнем насилии, вредит интересам ребенка. Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт прожили вместе 10 лет и вступили в брак только в августе 2014 года, а в сентябре 2016 актриса подала на развод. У них шесть общих детей, трое из которых приемные. Актриса заявляла, что рассталась с Питтом «ради благополучия семьи». При этом в мае 2017 года Питт признался, что после того, как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД