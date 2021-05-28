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Посол России оценил ситуацию с отменой рейса Austrian Airlines в Москву
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Российский посол в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что его удивляют попытки политизировать отмену рейса Austrian Airlines из Вены в Москву, указав, что ни о каком политическом сигнале речи нет.
«Речи о каком-либо политическом сигнале нет. Лично меня очень удивляют попытки политизировать эту тему и требовать от России разъяснений», – сказал Любинский, передает РИА «Новости».
Говоря о причинах несостоявшегося рейса, посол указал, что «необходимо время, чтобы согласовать изменения».
Ранее в Кремле заявили, что случаи отказа Москвы принимать рейсы из Евросоюза, летящие в обход территории Белоруссии, вызваны техническими моментами по согласованию точек влета в воздушное пространство России.
В пятницу российская сторона выдала австрийской авиакомпании Austrian Airlines разрешение на осуществление в пятницу пассажирского рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту вне воздушного пространства Белоруссии.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич, вызвала резкую реакцию Запада. В итоговом заявлении саммита Евросоюза говорится о том, что белорусским самолетам могут запретить летать в небе ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Россия решила выдать Белоруссии обвиняемого в беспорядках
Постановление о выдаче Белоруссии гражданина этой страны, обвиняемого на родине в участии в массовых беспорядках, признали законным, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Из картотеки столичных судебных дел следует, что Казимиров был арестован в России с целью выдачи в январе этого года. При этом в инстанции не смогли уточнить фабулу уголовного дела – когда, где, при каких обстоятельствах он, по данным следствия, стал участником беспорядков, передает РИА «Новости».
«В Московском городском суде рассмотрены жалобы Андрея Сергеевича Казимирова и его защитников на решение заместителя генерального прокурора Российской Федерации о выдаче Казимирова компетентным органам Республики Беларусь... Суд постановил признать решение законным и обоснованным», – сообщили в пресс-службе.
В суде также добавили, что вынесенное сегодня постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.
Согласно Уголовному кодексу Белоруссии, «Участие в массовых беспорядках, выразившееся в совершении уничтожения имущества или сопровождающееся вооруженным сопротивлением представителям власти» – в стране мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.
В марте КГБ Белоруссии раскрыл три сценария новых протестов. Также в Белоруссии возбудили дело после призывов к участию в несанкционированных акциях.
Турция заблокировала «практические действия» НАТО против Белоруссии
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Турция заблокировала принятие заявления НАТО о «практических действиях» в отношении Белоруссии в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщили осведомленные дипломатические источники The Washington Post.
«По данным двух дипломатов, говоривших на условиях анонимности из-за частного характера обсуждений, Турция использовала свое право вето, чтобы заблокировать любые практические действия [НАТО] против Минска, который сохранил официальное партнерство с [Североатлантическим] альянсом», – приводит текст публикации РИА «Новости».
В среду Североатлантический совет обнародовал заявление, в котором союзники по НАТО призвали немедленно провести международное расследование инцидента с самолетом Ryanair в Минске, а также освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу.
В четверг организация провела незапланированное заседание 36 дипломатических представителей в Совете ИКАО по поводу инцидента с самолетом Ryanair в воздушном пространстве Белоруссии 23 мая. На нем также присутствовали представители Белоруссии, Ирландии, Литвы, Польши и Украины. По итогам заседания ИКАО решила расследовать инцидент с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Россия в ходе заседания ИКАО выступила за честное и транспарентное расследование незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) расследовать инцидент с самолетом Ryanair. США выступили за срочный созыв заседания ИКАО по действиям Белоруссии. В ИКАО заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации).
Законодатели США, Британии и стран ЕС призвали отстранить Белоруссию от ИКАО, приостановить возможности Минска использовать Интерпол и другие международные организации «для дальнейших атак на демократию в Европе». Генсек НАТО Йенс Столтенберг потребовал международного расследования инцидента с самолетом Ryanair.
Брюссель в ответ на действия Минска решил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Великобритания, Ирландия, Норвегия, США, Франция, Эстония, а также Бельгия и Германия договорились координировать санкции против Белоруссии.
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) подтвердила получение заявки на официальную приостановку полетов над территорией Белоруссии. Белоруссия пригласила представителей ИКАО, ИАТА, EASA, а также авиационные власти ЕС и США изучить инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair.
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Белоруссия прекратила поставлять на Украину бензин А-95
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Белоруссия приостановила поставку на Украину бензина А-95, сообщил директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.
«Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации – закрыть поставку бензина А-95 на Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, еще один сигнал нам, третий за эту весну», – написал он в Facebook.
По данным директора «Консалтинговой группы «А-95», переговоры по поставкам продолжаются. «Но задача стоит нестандартная – найти 50 тысяч тонн «пятого». Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем», – сообщил Куюн.
Тем временем украинское правительство на внеочередном заседании в пятницу одобрило запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство страны с 00.00 (совпадает с мск) 29 мая.
Ранее Минск пригрозил принять болезненные ответные меры против государств, занявших враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через территорию Белоруссии.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Создатель Telegram-канала Nexta попросил Польшу усилить его охрану
Создатель признанных в Белоруссии экстремистскими Telegram-каналов Nexta и Nexta-Live Степан Путило попросил польские власти выделить ему дополнительную охрану.
«Мы просим Польшу о дополнительной охране. Мы опасаемся за свою жизнь и здоровье, поскольку нам поступают угрозы», – сказал он на пресс-конференции в Варшаве, передает ТАСС.
Путило также призвал Евросоюз усилить давление на белорусского президента Александра Лукашенко с целью добиться освобождения бывшего главреда Nexta Романа Протасевича, задержанного в Минске после посадки самолета Ryanair. Среди возможных мер давления он назвал «экономическую, политическую и транспортную блокировку» Белоруссии.
На пресс-конференции присутствовали отец и мать Протасевича, они попросили страны ЕС и США помочь освободить их сына и его подругу россиянку Софию Сапегу.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
Вторая европейская компания отменила рейс в Москву из-за отказа в облете Белоруссии
Вторая европейская авиакомпания отменила запланированный на четверг рейс в Москву после отказа российской стороны выдать разрешение на маршрут, который не проходит через воздушное пространство Белоруссии.
Так, российская сторона не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие ее рейса из Вены в Москву в четверг по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Белоруссии, передает ТАСС.
«Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Белоруссии до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). По этой причине также необходимо скорректировать маршрут полета из Вены в Москву. Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву», – сообщили в Austrian Airlines, комментируя отмену утреннего рейса из Вены в Москву.
До этого стало известно об отмене рейса Air France из Парижа в Москву. В самой авиакомпании сообщили, что рейс был отменен после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии. В Кремле переадресовали авиационным властям вопрос об отмене рейса Air France.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного телеграм-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Эксперт назвал вероятные причины отказа Москвы принимать рейсы из ЕС в обход Белоруссии
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«У австрийцев есть разрешение, они могут лететь. Просто они хотят лететь по другому маршруту», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее австрийская авиакомпания попыталась направить в Москву свой самолет, минуя белорусское воздушное пространство, но российские власти пресекли эту попытку.
Главный редактор портала Avia.ru Роман Роман Гусаров считает, что рейс Austrian Airlines мог спокойно лететь по согласованному маршруту в Москву, но «в последний момент Вена, как я понимаю, запросила новый маршрут, и вот его-то им не согласовали. Почему австрийцы не успели согласовать новый маршрут, не знаю. У них одно разрешение есть, но они захотели другое», – пояснил он.
Как предполагает Гусаров, в таком решении нет политической подоплеки. «Не думаю, что Москва намерена принуждать европейские авиакомпании и дальше летать над Белоруссией, если рейс направляется в РФ», – сказал он.
«То же самое относится и к двум рейсам из Парижа в Москву авиакомпании Air France, которые ранее также были отменены. Рейсы, о которых идет речь, – чартерные, по разовым разрешениям. Они согласовываются заранее, в том числе согласовывается и маршрут. Поэтому в данном случае некорректно говорить о запрете полета. Дело в том, что сейчас из-за пандемии вообще нет регулярных полетов между Россией и ЕС», – сказал Гусаров.
«Что касается регулярных рейсов, то они происходят на основании межправительственных соглашений. Регулярные маршруты согласовываются один раз – кто летает, с какой частотой, по какому маршруту. Только после этого начинаются полеты», – подытожил Гусаров.
В четверг уже вторая европейская компания получила отказ российской стороны на маршрут в облет Белоруссии. Разрешение не получила Austrian Airlines на прибытие ее самолета из Вены. В результате рейс был отменен. Ранее по такой же причине был отменен рейс Air France из Парижа в Москву. «Аэрофлот» перевезет часть пассажиров рейса авиакомпании Air France, сообщил позднее представитель авиакомпании Михаил Демин.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич, вызвала резкую реакцию Запада. Саммит Евросоюза призвал запретить белорусским самолетам летать в небе ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Должна ли Россия закрывать свое воздушное пространство для рейсов бойкотирующих Белоруссию авиакомпаний?
Вена считает непонятным решение российской стороны не выдавать разрешение авиакомпании Austrian Airlines на рейс в Москву по альтернативному маршруту в обход Белоруссии, об этом заявил МИД Австрии. «Мы немедленно требуем от России позаботиться о разъяснении и искусственно не препятствовать свободному авиасообщению между Россией и Европой», – заявили в министерстве.
Тем временем «Аэрофлот» отменил рейс из Москвы в Вильнюс 28 мая, который числился в регулярном расписании. «Рейс из Москвы в Вильнюс в пятницу отменен. О причинах нам не известно. «Аэрофлот» нас об этом не информировал», – сказал представитель Вильнюсского международного аэропорта Тадас Василяускас.
За оскорбление погибших летчиков в Белоруссии задержали 20 человек
Белорусский государственный телеканал «Беларусь 1» сообщил, что более 20 человек задержаны в республике за оскорбление погибших под Барановичами в Брестской области летчиков учебно-боевого самолета Як-130, которые увели падающую машину от жилых домов.
«На данный момент по всей стране установлено более 20 человек, для которых подвиг героев стал поводом для хайпа», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала.
В мае под Барановичами при выполнении учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Як-130, оба летчика погибли. У самолета отказала система управления, пилоты, обнаружив техническую неисправность, смогли увести самолет от населенного пункта, в сторону которого начала клониться траектория падающей машины. С помощью резервной системы летчики до последнего корректировали траекторию, самолет упал на небольшом участке между жилыми домами. Разлетевшимися обломками были незначительно повреждены соседние дома, один житель госпитализирован с переломом предплечья. Иных жертв и разрушений нет.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил КГБ найти людей, которые оставили в интернете негативные комментарии о погибших летчиках. В сюжете было отмечено, что Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье об умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной розни. В зависимости от обстоятельств совершения преступных действий по этой статье может грозить наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.
Напомним, 20 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что причиной крушения военного самолета в Барановичах (Брестская область) 18 мая стал отказ всех уровней системы управления.
Посольство Белоруссии в ФРГ рассказало, как белорусам летать в Германию
Посольство Белоруссии в ФРГ рекомендует гражданам в связи с отменой рейсов «Белавиа» летать через Москву и Стамбул.
«В качестве альтернативных авиамаршрутов посольство рекомендует использовать транзитные рейсы через Москву и Стамбул», – рассказали РИА «Новости» в дипмиссии.
В посольстве отметили, что со среды к ним обратилось «около десятка» граждан Белоруссии и других государств, которые хотели бы получить помощь в возвращении в республику.
Ранее белорусская авиакомпания «Белавиа» объявила об отмене рейсов в Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, а также в Калининград.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. На этом фоне самолетам белорусских авиакомпаний запретили входить в воздушное пространство Польши, Финляндии, Швеции, Словакии, Латвии, Литвы, Франции и Украины.
Белоруссия предложила России вернуть авиасообщение на «доковидный» уровень
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Белоруссия предлагает России вывести авиасообщение на «доковидный» уровень, увеличить количество рейсов и открыть новые направления в аэропорты Сочи и Краснодара, заявил премьер республики Роман Головченко на встрече в Минске с Михаилом Мишустиным.
«Хотели бы, конечно, предложить рассмотреть возможность восстановления полномасштабного авиационного сообщения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией с выходом на «доковидный» уровень. Увеличить количество рейсов по востребованным маршрутам и открыть для полетов белорусской авиакомпанией новые направления. В частности, аэропорты Сочи и Краснодара», – цитирует РИА «Новости» Головченко.
По его словам, эпидемиологическая обстановка в обеих странах улучшается, проводится вакцинация населения, есть взаимодействие в санитарном плане.
Премьер также напомнил, что в Белоруссии налажен выпуск российской вакцины против коронавируса, отметил, что вакцинация населения развивается «хорошими темпами».
Ранее посольство Белоруссии в ФРГ рекомендовало гражданам в связи с отменой рейсов «Белавиа» летать через Москву и Стамбул.
Белорусская авиакомпания «Белавиа» объявила об отмене рейсов в Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, а также в Калининград.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. На этом фоне самолетам белорусских авиакомпаний запретили входить в воздушное пространство Польши, Финляндии, Швеции, Словакии, Латвии, Литвы, Франции и Украины.
Анджелина Джоли обсудила с Алексиевич протесты в Белоруссии
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Лауреат Нобелевской премии по литературе, член президиума координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич обсудила с голливудской актрисой, послом доброй воли ООН Анджелиной Джоли ситуацию в Белоруссии и поддержку осужденных за протесты, сообщил оппозиционный Белорусский фонд культурной солидарности.
«Светлана Алексиевич и Анджелина Джоли обсудили ситуацию в Беларуси на встрече… Разговор длился около двух часов», – цитирует сообщение РИА «Новости». Алексиевич и Джоли обсудили истории заключенных, которых правозащитники в Белоруссии признают политическими. Также они поделились мнениями об их поддержке.
Джоли рассказала, что ее впечатлила книга Алексиевич «У войны не женское лицо», которую она недавно прочитала.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.
В марте КГБ Белоруссии раскрыл три сценария новых протестов. Также в Белоруссии возбудили дело после призывов к участию в несанкционированных акциях.
Белорусский оппозиционер пообещал награду в 11 млн евро за арест Лукашенко
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Белорусский предприниматель и оппозиционер Валерий Цепкало предложил собрать 11 млн евро для выплаты вознаграждения представителям силовых структур или гражданского общества, которые «осуществят задержание и арест» президента Белоруссии Александра Лукашенко.
О своей идее Цепкало рассказал на своем канале в YouTube. По его словам, выплата вознаграждения за арест гарантирована европейским законодательством. Необходимые средства предлагается собрать с помощью краудфандинга. При этом деньги останутся на счетах жертвователей и спишутся только после того, как цель будет достигнута.
«Я очень надеюсь, что в этот раз у нас получится. Я абсолютно убежден, что и внутри системы существует огромное количество порядочных, принципиальных людей, для которых служение народу, служение закону является не пустым звуком», – сказал Цепкало.
К 10.30 пятницы, 28 мая, почти 700 человек пожертвовали на инициативу 58,2 тыс. евро.
Основатель минского Парка высоких технологий Валерий Цепкало собирался участвовать в президентских выборах в Белорусии в 2020 году, однако ЦИК республики отказал ему в регистрации. После начала доследственной проверки в отношении его, бизнесмен покинул страну. В Белоруссии на Цепкало возбуждено уголовное дело по статье о взятке в крупном размере. В России Цепкало также объявили в розыск.
Двоюродная сестра задержанной в Минске Сапеги обратилась к российским властям
Российская певица Ева Стар обратилась к властям, чтобы те оказали помощь ее двоюродной сестре Софье Сапеге, задержанной в Минске.
«Вы не представляете, насколько сложно мне далось молчание. Когда все внутри кричит и плачет! Сколько боли! Ведь Соня моя сестра! Моя маленькая девочка, которая оказалась не в то время не в том месте. Она всегда была вне политики! Это просто как страшный сон... Я не знаю, что было, что будет, но всем сердцем я хочу помочь своей сестре! Прошу мою страну не оставить в беде гражданку России! Верю и знаю, что Россия своих не бросает», – написала Ева на своей странице в Instagram, сопроводив текст фотографией сестры.
Ранее Ева Стар заявила РИА «Новости», что Сапега никогда не участвовала в историях, связанных с политикой, она обычная студентка.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными.
При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва де-юре может поднять вопрос о переводе задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги из Белоруссии в Россию. В то же время официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское посольство в Минске находится в постоянном контакте с родителями задержанной белорусскими правоохранителями россиянки Софии Сапеги.
Белорусский суд рассмотрит жалобу на задержание Сапеги в первой половине дня в пятницу.
На Украине испугались сближения России и Белоруссии
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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил мнение, что дальнейшее сближение России и Белоруссии якобы несет в себе угрозу для безопасности Украины.
«Нам нужно заботиться о своей национальной безопасности, потому что, безусловно, дальнейшее сближение Белоруссии с Россией – это симметричный рост угрозы использования Российской Федерацией Белоруссии для наращивания агрессии против нашей страны. <…> Возможно, это завершится поглощением Россией Белоруссии», – приводит утверждение украинского министра ТАСС.
«Этот тот риск, – добавил Кулеба в эфире телеканала «Один плюс один», – который должны всегда учитывать, принимая те или иные решения».
Кулеба считает, что позиция белорусского президента Александра Лукашенко «не оставляет возможность строить с ним какие-либо отношения». «Лукашенко своими действиями приближает свою страну к России. <…> Лукашенко своим действиями лишает возможности цивилизованного диалога и себя, и нас», – добавил глава украинского МИД.
Накануне стало известно о намерении украинских парламентариев обратиться к ООН, ЕК, ЕП, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, правительствам стран мира с призывом «о признании режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко представляющим угрозу для международной безопасности». В Раде предложили усилить давление на Белоруссию, в том числе путем введения санкций против окружения Лукашенко.
В тот же день глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил перенести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе из Белоруссии в Швейцарию или Финляндию.
Напомним, с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией, запретив национальным авиакомпаниям выполнять полеты в воздушном пространстве республики. При этом в Киеве увидели выгоду от такого решения для Украины с экономической точки зрения, поскольку авиакомпании ЕС и других государств мира, которые раньше пролетали над Белоруссией и платили в ее бюджет соответствующие средства, теперь будут пролетать над Украиной, и она, соответственно, будет получать транзитные средства.
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Эксперт объяснил решение Турции заступиться за Минск перед НАТО
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«Анкара набирает козыри для последующего торга со странами-лидерами НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя сообщения СМИ о блокировании Турцией принятия заявления НАТО о «практических действиях» в отношении Белоруссии в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске.
«Возможно, Анкара таким образом планирует получить уступки со стороны НАТО по другим интересующим ее направлениям. Это стандартная турецкая практика. Турки по многим внешнеполитическим вопросам занимают особые позиции», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Эксперт указал на то, что «до сих не урегулирован вопрос относительно поставок российских систем С-400 Турции». «В НАТО этим недовольны. Да и в целом многие интересы Турции выходят за рамки интересов НАТО, что приводит к противостоянию с другим членам альянса», – добавил эксперт.
Также Кортунов напомнил о том, как в 2019 году Турция ветировала план НАТО по «защите» стран Восточной Европы от России, добиваясь от членов альянса признания террористами действующих в Сирии курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG). Также Турция требовала от альянса оказать ей политическую поддержку для военных операций против действующих на турецком юго-востоке отрядов Рабочей партии Курдистана (РПК).
Однако в 2020 году Турция отозвала свое вето, тем самым разблокировав планы НАТО. «Поэтому, вполне возможно, Анкара своим заступничеством просто набирает козыри для последующего торга со странами – лидерами НАТО. А действия в отношении Минска – это своего рода превентивный шаг, позволяющий перейти из обороны в наступление и выторговать уступки», – предполагает Кортунов.
Политолог обратил внимание и на определенный уровень экономического сотрудничества между Анкарой и Минском. «Белоруссия представляет собой существенный транспортный хаб для Турции. Кроме того, обе страны не являются демократиями с точки зрения Запада. Поэтому допустима и просто симпатия между двумя лидерами – Реджепом Тайипом Эрдоганом и Александром Лукашенко», – отметил Кортунов.
Напомним, Турция заблокировала принятие заявления НАТО о «практических действиях» в отношении Белоруссии в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом сообщили осведомленные дипломатические источники The Washington Post.
«По данным двух дипломатов, говоривших на условиях анонимности из-за частного характера обсуждений, Турция использовала свое право вето, чтобы заблокировать любые практические действия [НАТО] против Минска, который сохранил официальное партнерство с [Североатлантическим] альянсом», – говорится в публикации.
Ранее в среду Североатлантический совет обнародовал заявление, в котором союзники по НАТО призвали немедленно провести международное расследование инцидента с самолетом Ryanair в Минске, а также освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу.
В четверг организация провела незапланированное заседание 36 дипломатических представителей в Совете ИКАО по поводу инцидента с самолетом Ryanair в воздушном пространстве Белоруссии 23 мая. На нем также присутствовали представители Белоруссии, Ирландии, Литвы, Польши и Украины. По итогам заседания ИКАО решила расследовать инцидент с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске.
Россия в ходе заседания ИКАО выступила за честное и транспарентное расследование незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.
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ИКАО решила расследовать инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске
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Международная организация гражданской авиации (ИКАО) приняла решение провести расследование инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, соответствующее заявление распространило министерство транспорта Ирландии.
«Мы полностью поддерживаем решение ИКАО провести открытое и независимое расследование инцидента в Белоруссии и благодарим наших международных коллег за помощь в этом деле», – приводит текст сообщения министерства транспорта Ирландии ТАСС.
В ведомстве уточнили, что промежуточные итоги расследования ИКАО, как ожидается, будут предоставлены к 25 июня.
По словам министра транспорта Ирландии Эймона Райана, действия белорусских властей «стали атакой на европейскую авиационную безопасность и подвергли опасности жизни пассажиров и экипажа, которые совершали полет из одной европейской столицы в другую».
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) расследовать инцидент с самолетом Ryanair. США выступили за срочный созыв заседания ИКАО по действиям Белоруссии. В ИКАО заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации).
Законодатели США, Британии и стран ЕС призвали отстранить Белоруссию от ИКАО, приостановить возможности Минска использовать Интерпол и другие международные организации «для дальнейших атак на демократию в Европе». Генсек НАТО Йенс Столтенберг потребовал международного расследования инцидента с самолетом Ryanair.
Брюссель в ответ на действия Минска решил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Великобритания, Ирландия, Норвегия, США, Франция, Эстония, а также Бельгия и Германия договорились координировать санкции против Белоруссии.
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) подтвердила получение заявки на официальную приостановку полетов над территорией Белоруссии. Белоруссия пригласила представителей ИКАО, ИАТА, EASA, а также авиационные власти ЕС и США изучить инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair.
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