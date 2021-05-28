Власти Японии начали разбор инцидента с участием российского траулера

Комитет по транспортной безопасности Японии приступил к разбору причин столкновения российского траулера «Амур» с японской рыболовной шхуной «Хокко-мару 8» у берегов Хоккайдо, сообщили в отделе береговой охраны Японии в Момбэцу.

«Мы подтверждаем, что такое расследование началось. У нас на данный момент нет информации, как долго оно может продлиться», – приводит слова источника в отеделе ТАСС.

По данным Киодо, в пятницу специалисты намерены изучить корпус «Амура». Днем ранее аналогичная процедура была проведена в отношении японской рыболовной шхуны.

Как сообщили в генеральном консульстве России в Саппоро, российский траулер «Амур» на добровольной основе продолжит оставаться в японском порту Момбэцу префектуры Хоккайдо до завершения разбора происшествия. Сам траулер и его экипаж официально не задержаны.

Напомним, в среду в Охотском море у побережья Хоккайдо в районе города Момбецу в условиях сильного тумана столкнулись японское рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару» и российское судно «Амур», в результате три японских рыбака погибли. В Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что японское рыболовецкое судно перед столкновением шло без сигналов в условиях тумана и недостаточной видимости.

Генконсул в Саппоро Сергей Марин рассказал, что во время аварии никто их членов экипажа российского судна не пострадал, никто не арестован и за помощью к дипломатам не обращался. Дипломат заявил об отсутствии нарушений правил экипажем судна «Амур».

В отделе береговой охраны Японии в Момбэцу сообщили, что береговая охрана Японии может задержать российский траулер «Амур» в порту Момбэцу на время разбирательств. Эксперт оценил последствия гибели японских рыбаков для российских моряков.