Эксперт оценил последствия для российских моряков после гибели японских рыбаков

После ЧП в Охотском море, где столкнулись российское и японское суда, скорее всего не будет каких-то серьезных последствий, а моряки и рыбаки сойдутся на какой-то компенсации и разойдутся мирно, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по судоходству Михаил Войтенко.

В Охотском море у побережья Хоккайдо в районе города Момбецу столкнулись японское рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару» и российское «Амур», в результате чего погибли три японских рыбака. Авария произошла «на линии соприкосновения в условиях сильного тумана». При этом японское судно стояло неподвижно, поскольку находилось в работе.

«Какие-то обвинения, само собой, членам экипажа российского судна приляпают, но в общем, так как это японцы – люди здравомыслящие, а не психи, как в Индии и других частях света, где рыбаки частенько подставляют свои лодки под удары, чтобы получить компенсацию, они сойдутся на какой-то компенсации и разойдутся мирно», – говорит Войтенко.

Он объясняет, что японское судно по сути являлось небольшой лодкой, сделанной, скорее всего, из пластмассы. Такое «суденышко» крайне трудно заметить на радаре, а визуально в густом тумане тоже практически невозможно. Кроме того, вполне вероятно, что японская лодка находилась слишком далеко от берега, где скорее всего как минимум не рекомендовано ей находиться.

«И, опять же, наше судно не убежало. Оно осталось на месте происшествия, подобрало этих рыбаков японских. То есть я не думаю, что будут какие-то серьезные последствия», – заключил собеседник.

Ранее генеральный консул в Саппоро Сергей Марин рассказал, что во время аварии никто их членов экипажа российского судна не пострадал. Кроме того, никто из них не арестован и за помощью к дипломатам не обращались.