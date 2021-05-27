Air France отменила еще один рейс в Москву

Французская авиакомпании Air France отменила еще один рейс из Парижа в Москву, который был запланирован на пятницу, решение связано с отказом российских властей одобрить план полета в обход воздушного пространства Белоруссии, сообщил представитель французской авиакомпании.

«Мы подтверждаем отмену рейса AF1154, который должен был вылететь из аэропорта «Руасси – Шарль де Голль» 28 мая, в пятницу, из-за операционных причин, связанных с обходом воздушного пространства Белоруссии», – рассказал он ТАСС. Он добавил, что обратный рейс AF1155 также отменен.

Уточняется, что пассажирам предложили воспользоваться бортом компании «Аэрофлот» или получить компенсацию за билеты.

В четверг уже вторая европейская компания получила отказ российской стороны на маршрут в облет Белоруссии. Разрешение не получила Austrian Airlines на прибытие ее самолета из Вены. В результате рейс был отменен. Ранее по такой же причине был отмен рейс Air France из Парижа в Москву. «Аэрофлот» перевезет часть пассажиров рейса авиакомпании Air France, сообщил позднее представитель авиакомпании Михаил Демин.

Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич, вызвала резкую реакцию Запада. В итоговом заявлении саммита Евросоюза говорится о том, что белорусским самолетам могут запретить летать в небе ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.

Вена считает непонятным решение российской стороны не выдавать разрешение авиакомпании Austrian Airlines на рейс в Москву по альтернативному маршруту в обход Белоруссии, об этом заявил МИД Австрии. «Мы немедленно требуем от России позаботиться о разъяснении и искусственно не препятствовать свободному авиасообщению между Россией и Европой», - заявили в министерстве.

Тем временем «Аэрофлот» отменил рейс из Москвы в Вильнюс 28 мая, который числился в регулярном расписании. «Рейс из Москвы в Вильнюс в пятницу отменен. О причинах нам неизвестно. «Аэрофлот» нас об этом не информировал», - сказал представитель Вильнюсского международного аэропорта Тадас Василяускас.