В России выявили 8,4 тыс. новых случаев коронавируса

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26 мая, среда | Последнее обновление — 11:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лукашенко объяснил посадку самолета Ryanair в Минске
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Даже в самом центре коллективного Запада, в США, либералы последовательно разрушают основы суверенной государственности. Подрывается вера в государство, в его конституцию, историю, ценности и институты. Все это признано демонтировать национальное государство Соединенные Штаты Америки.
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Почему «Голос Америки»** к злодеям причтен, а Deutsche Welle – нет? Разве кельнская редакция не кормится из бюджета ФРГ, подобно тому, как «Голос» кормится из бюджета США? Тем более что по густопсовости DW значительно опережает американский официоз.
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Проблема в том, что акт принудительной посадки борта Ryanair совершило государство, которое не является великой державой и, соответственно, не участвует в выработке и формальных, и реальных правил игры.
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Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили перелет на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. По мнению экспертов, в зоне досягаемости наших самолетов теперь окажется Северная Африка, Ближний Восток, Средний Восток и Восточное Средиземноморье
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В День вышиванки, который украинцы празднуют в третий четверг мая, президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он одет в национальную русскую одежду – косоворотку. Эта одежда имеет характерный узкий крой. Предшественник Зеленского Петр Порошенко подобных ошибок не допускал
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В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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В России выявили 8,4 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 8373 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8373 новых случая коронавируса в 83 регионах, из них 12,1% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2416, Санкт-Петербурге – 839, Московской области – 744.
Всего в стране выявлено 5 026 168 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 642 090 человек, из них 9135 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 406 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 119 600 человек.
Накануне, 25 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7884. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 489.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Число случаев «черной плесени» в Индии приблизилось к 9 тысячам
В Индии зафиксировали свыше 8,8 тыс. случаев мукоромикоза, грибковой инфекции, известной как «черная плесень», заявил министр химической промышленности страны Садананда Говда.
«После детального анализа растущего числа случаев мукормикоза в различных штатах в общей сложности 23 680 флаконов (противогрибкового средства) «Амфотерицин-В» были выделены сегодня всем штатам. Распределение было произведено на основе общего числа пациентов, которое составляет 8 тыс. 848 по всей стране», – цитирует индийского министра РИА «Новости».
Больше всего случаев выявили в штате Гуджарат (2281), также инфицированных установили в штатах Махараштра, Андхра-Прадеш и Телангана.
В начале мая сообщалось, что в Индии зафиксирован рост случаев мукоромикоза, вызываемой разными видами грибов семейства мукоровые инфекции. Это происходит на фоне второй волны коронавируса в стране. Эта «черная плесень» не имеет отношения к черной плесени, возникающей в сырых помещениях.
Врач-дерматолог, миколог Валерия Склярова поясняла, что мукоромикоз может представлять смертельную опасность для людей со сниженным иммунитетом.
Стало известно о заболевании вирусологов в Ухане перед пандемией COVID-19
В ноябре 2019 года, незадолго до начала пандемии, трое ученых из института вирусологии в городе Ухань в Китае тяжело болели и обращались за медицинской помощью, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на американскую разведку.
Вспышка коронавируса была впервые зафиксирована именно в Ухане в декабре 2019 года. Но, согласно данным издания, еще в ноябре 2019 года трое сотрудников Уханьского института вирусологии заболели настолько сильно, что обратились в больницу за помощью, передает РИА «Новости».
По мнению журналистов, сведения о том, что незадолго до начала пандемии в больницу со схожими симптомами попали члены одной команды, которая работала с коронавирусами, могут оказаться важными и «добавить веса нарастающим призывам к более полному расследованию касательно того, мог ли вирус сбежать из лаборатории».
США послали запрос о комментарии в министерство иностранных дел КНР. В ответ в МИД Китая заявили, что Соединенные Штаты продолжают раскручивать теорию об утечке коронавируса из лаборатории. Представители МИД усомнились, действительно ли США обеспокоены источником возникновения возбудителя COVID-19 или «пытаются отвлечь внимание».
Напомним, международная группа экспертов ВОЗ почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. По мнению ВОЗ, наиболее вероятным сценарием происхождения коронавируса является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, а его утечка из лаборатории «крайне маловероятна».
Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США настаивают на продолжении расследования Всемирной организацией здравоохранения обстоятельств распространения коронавируса.
Медведев пояснил заявление об обязательной вакцинации
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев пояснил свои слова о том, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства.
«Будьте внимательны, когда что-то или кого-то комментируете. Что было сказано мною: а) вакцинация в нашей стране имеет ДОБРОВОЛЬНЫЙ характер; б) в некоторых случаях при большой общественной опасности развития эпидемии государства вводят обязательную вакцинацию (это был комментарий слов коллеги из ПАСЕ на форуме про решение Европейского суда по вакцинации); в) для этого требуется отдельное законодательное постановление властей», – написал Медведев на своей странице в Facebook.
По его словам, добровольная вакцинация дает шанс России выработать коллективный иммунитет против коронавируса, а ее медленное продвижение грозит новыми волнами заболеваемости. Как отметил зампредседателя Совбеза России, по мнению большинства исследователей, полученный после болезни или прививки иммунитет не пожизненный, а значит, прививаться нужно будет регулярно на основе календаря вакцинации.
«И последнее – для исторической точности – в СССР вакцинация от многих болезней была обязательной. Это позволяло быстро локализовать наиболее опасные болезни. Хотя, конечно, с тех пор изменились правовые подходы к вакцинации, а ее необходимость определяется природой конкретного патогена и тяжестью течения заболевания», – подчеркнул Медведев.
В среду зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, заметил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Медведева, уточнил: вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается.
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Эксперт объяснил мотивацию властей Якутии ввести обязательную вакцинацию от COVID
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Власти не должны позволять себе решения, сомнительные с точки зрения закона, хотя мотивацию такого решения понять можно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов. Так он оценил сообщение о том, что правительство Якутии вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 и намерено штрафовать компании, которые не обеспечили прививку своих сотрудников.
«Честно говоря, решение местных властей об обязательной вакцинации всего взрослого населения региона не кажется мне законным. Насколько мне известно, у нас нет таких правил. Власти не могут себе позволить опускаться до принятия незаконных решений даже в чрезвычайных обстоятельствах», – отметил глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.
Во вторник РИА «Новости» сообщило – глава Якутии Айсен Николаев на заседании республиканского оперштаба с участием муниципальных руководителей заявил о введении в республике обязательной массовой вакцинации. Николаев сослался на постановление главного санитарного врача республики, принятое 19 мая. Якутские компании, не организовавшие обязательную вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
В том же сообщении поясняется: «Вакцинироваться в первую очередь обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, также весь контингент, начиная с организаторов и участников до привлеченного персонала, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба». Позже появилось сообщение о том, что глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила изучить опыт Якутии.
Несколько часов спустя в публикацию на сайте правительства Якутии, в котором сообщалось о старте обязательной вакцинации населения в республике, внесли изменения. Теперь вместо слова «обязательная» там присутствует слово «массовая».
«Если это решение будет признано незаконным, то федеральные власти эту ситуацию исправят. Но если найдут хотя бы какие-то правовые основания для обязательной вакцинации, то, возможно, это станет своего рода прецедентом и для других субъектов. Измените закон и тогда делайте, что хотите», – заметил политолог Кузнецов. При этом он заметил, что понять мотивацию принятия такого решения можно. «Ввиду очень большой территории, разброса населения и малого количества учреждений здравоохранения, возникают закономерные сложности при администрировании пандемии. И вполне логично, что местные власти региона хотят, чтобы на их территории пандемия закончилась раз и навсегда», – объяснил собеседник.
При этом Кузнецов выразил сомнение в существовании эффективных методов, с помощью которых можно побудить население добровольно вакцинироваться. «Во всем мире все прекрасно поняли, что только прямое государственное принуждение создает большое количество желающих вакцинироваться. И тут не поможет даже раздача подарков, потому что обязательно найдутся те, кого они не заинтересуют. Более того, даже Евросоюз открыто заявляет, что никто не сможет никуда поехать, пока не вакцинируется», – заключил эксперт.
Напомним, что зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, заметил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства. Позднее Медведев пояснил свои слова.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Медведева, уточнил: вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается.
Назван предполагаемый срок регистрации «Спутника V» в Европе
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до конца июня, заявил министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло.
«Насколько я знаю, это произойдет в этом или следующем месяце. Мы всегда говорили, что нет никаких проблем со стороны ЕМА, если вся необходимая документация и доказательная база предоставлена. Насколько мне известно, процесс идет», – цитирует ТАСС министра.
Регистрация российской вакцины «Спутник V» в странах Евросоюза затягивается из-за «сигналов из высоких кабинетов» Брюсселя, заявил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Он назвал аморальным такое поведение в условиях пандемии.
Между тем источники в руководящих органах ЕС сообщили о том, что страны Евросоюза согласятся разрешить въезд на территорию сообщества полностью вакцинированным туристам. При этом Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС разрешить въезд только туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными агентством ЕМА – а в их перечень «Спутник V» и другие российские вакцины не входят.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, не придется ли путешествующим россиянам прививаться зарубежными препаратами.
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Израиль анонсировал снятие большинства ограничений по COVID-19
В Израиле решили снять почти все ограничения по коронавирусной инфекции с 1 июня, заявили в пресс-службе израильского министерства здравоохранения.
«Израиль возвращается к обычной жизни», – сказал министр здравоохранения Юлий Эдельштейн, передает РИА «Новости».
В ведомстве указали, что это решение принято в связи с низким уровнем заболеваемости.
С 1 июня в стране отпадет нужда в «зеленом паспорте», также в стране снимут ограничения «фиолетового стандарта», регламентирующие количество людей в закрытом помещении и на открытой местности.
Вместе с тем жители все еще продолжат носить маски в помещениях, также будут действовать ограничения на въезд и выезд.
Согласно последним данным, в Израиле коронавирусная инфекция зафиксирована у 542 человек, у 60 из них она протекает в тяжелой форме.
Украина договорилась с ЕС о взаимном признании COVID-паспортов
Правительство Украины договорилось с Европейским союзом о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.
«Украина и Европейский Союз достигли политической договоренности о взаимном признании так называемых «паспортов вакцинации». Недавно ЕС объявил о введении до конца июня цифровых сертификатов, которые будут содержать данные о вакцинации, тесты на COVID-19 и приобретенный иммунитет после болезни. Еще в начале разработки этой инициативы дал поручение министрам совместно с Еврокомиссией разработать соответствующий сертификат в Украине», – написал он в своем Facebook.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В начале мае Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину.
Южнокорейские ученые приблизились к созданию лекарства от COVID-19
Группа исследователей из южнокорейской компании Hyundai Bioscience совместно с CNPharm достигла значимого прорыва в создании лекарства от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) для перорального приема, сообщили в пресс-службе компании.
В пресс-службе южнокорейской компании Hyundai Bioscience сообщили, что в ходе опытов на лабораторных крысах препарат на основе никлозамида под рабочим названием CP-COV03 показал очень высокую эффективность против коронавируса. После получения одной дозы максимальная концентрация действующего вещества в крови животных на протяжении 24 часов на 50% превышала уровень, необходимый для подавления вируса, передает ТАСС.
Основная трудность в создании лекарства заключалась в том, что никлозамид плохо усваивается организмом и быстро выводится из крови, однако южнокорейским ученым удалось решить эти проблемы. В компании считают, что успех CP-COV03 сможет «полностью изменить правила игры против COVID-19».
Подробные данные об исследовании опубликованы в специальном выпуске научного журнала Pharmaceuticals, отмечается в сообщении. Hyundai Bioscience готова приступить к клиническим испытаниям нового лекарства, а также запустить процесс лицензирования и начать сотрудничество с крупными международными фармацевтическими компаниями.
Напомним, в России на данный момент зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов коронавируса. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, так как двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов.
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Украина решила запустить COVID-паспорта
Украина намерена начать запускать паспорта вакцинации с 1 июля, синхронизируя этот процесс с Евросоюзом, сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
В ходе селекторного совещания глава государства Владимир Зеленский поинтересовался процессом подготовки «паспортов вакцинации», передает ТАСС сообщение офиса президента.
«Федоров отметил, что предварительно запланировано запустить их с 1 июля, синхронизировав это с соответствующими процессами в Европейском союзе», – сообщил офис украинского лидера.
Ранее премьер страны Денис Шмыгаль сообщил, что правительство Украины договорилось с Европейским союзом о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса.
В Якутии решили штрафовать не обеспечивших обязательную вакцинацию от коронавируса
Якутские компании, не организовавшие обязательную вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тыс. рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
Во вторник глава Якутии Айсен Николаев на заседании республиканского оперштаба с участием глав муниципальных образований и городских округов заявил о введении в республике обязательной массовой вакцинации. Он отметил, что 19 мая вышло соответствующее постановление главного санитарного врача.
«Вакцинироваться в первую очередь обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, также весь контингент, начиная с организаторов и участников до привлеченного персонала, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
В случае необоснованного отказа от вакцинирования сотрудника могут не допустить к работе. Уточняется, что это касается «предприятий всех форм собственности, в том числе предпринимательского сообщества».
Николаев сообщил, что способность по вакцинированию в республике достигла 19 тыс. человек в сутки, но за последнюю неделю привились 21860 человек.
Вице-премьер Якутии Ольга Балабкина добавила, что для защиты беременных принято решение о вакцинации всех членов их семей.
Представитель пресс-службы главы и правительства Якутии сообщил, что официальное разъяснение властей республики будет опубликовано позже.
Тем временем губернатор Югры Наталья Комарова попросила профильных чиновников изучить опыт Якутии.
«Уважаемые коллеги, обратите внимание на следующую новость. В Якутии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона. Работодателей, не организовавших обязательную вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тыс. рублей. Обратите внимание на этот опыт и своевременно ознакомьтесь. И при положительных эффектах вносите соответствующие предложения», – сказала Комарова.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, заметил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства. Позднее Медведев пояснил свои слова.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Медведева, уточнил: вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается.
Скворцова рассказала об увеличении частоты осложнений у переболевших COVID-19
В настоящее время есть данные об увеличении частоты осложнений – от тромбозов до ментальных нарушений – у перенесших COVID-19, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
«В настоящее время имеются данные об увеличении частоты осложнений у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, от тромбозов и сердечно-сосудистой патологии до ментальных нарушений», – передает РИА «Новости» слова Скворцовойна конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России».
Напомним, в марте врач-педиатр московской детской клинической больницы №9 имени Сперанского Григорий Шеянов заявил, что коронавирусная инфекция способна вызвать мультисистемное воспаление организма у детей.
Власти Японии задумались о продлении ЧС в ряде префектур до 20 июня
Правительство Японии рассматривает необходимость продления действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса до 20 июня в девяти префектурах страны, включая Токио и Осаку, сообщили источники издания «Иомиури».
Как отмечается в публикации, возможная необходимость продления ЧС связана с сохраняющейся тяжелой ситуацией в системе здравоохранения ряда японских регионов. В связи с этим правительство Японии планирует в течение недели обсудить с экспертами соответствующие меры. При этом, по сведениям издания, также рассматривается вариант продления ЧС до 13 июня, передает ТАСС.
Накануне стало известно, что Япония столкнулась с нехваткой врачей для вакцинации от коронавируса.
Напомним, 7 мая власти Японии решили продлить действие режима чрезвычайной ситуации в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хего до 31 мая, а также расширить его с 12 до 31 мая на юго-западную префектуру Фукуока и центральную Айти. С 16 мая режим ЧС был расширен на западные префектуры Хиросима и Окаяма, а также северную Хоккайдо. Кроме того, до 20 июня ЧС действует в южной префектуре Окинава.
В начале марта читатели японского издания Mainichi Shimbun высказались за использование в стране российской вакцины «Спутник V», призвав власти Японии забыть о политике и спасать людей. В феврале посол России в Токио Михаил Галузин отметил рост популярности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Японии после публикации итогов третьей фазы клинического исследования препарата в медицинском журнале The Lancet.
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Инфекционист объяснил повышение температуры после вакцинации от COVID-19
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Повышение температуры после вакцинации от коронавируса – нормальное прививочное явление, которое объясняется реакцией организма на вирусный процесс, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист Евгений Тимаков.
После введения прививки от коронавирусной инфекции часть граждан рассказала, что испытывала небольшое или сильное повышение температуры в течение одного или нескольких дней. Другая часть россиян поделилась, что и вовсе не заметила никаких последствий вакцинации.
«Это нормальное прививочное явление. Не побочное. Это прививочная реакция иммунитета на данную вакцину. Вакцина имитирует вирусный процесс, не вызывая топологических изменений в организме, но иммунитет реагирует выработкой определенных иммунных факторов. То есть он должен отреагировать и выработкой интерферонов, и различных факторов иммунитета клеточного, активируя свои ферментные системы в организме», – говорит Тимаков.
Соответственно, в зависимости от восприимчивости человека проявляются такое явление, как повышение температуры, продолжает врач. Он уточняет, что чем старше пациент, тем реже наблюдается повышение температуры, поскольку в пожилом возрасте иммунитет менее пластичный и более слабый, поэтому меньше реагирует температурной реакцией. Кроме того, покраснение и уплотнения в месте укола также является абсолютно нормальной реакцией организма на прививку.
«По факту – это выработка иммунитета. Но отсутствие температуры не говорит о том, что иммунитет к вирусу не вырабатывается. Просто прививочная реакция (температурная) является нормой и может быть различной по выраженности. Если прививочная реакция слишком высокая, то повторную прививку желательно этой же вакциной не делать», – рекомендует инфекционист.
Также он обращает внимание на то, что если человек в промежутке между первой и второй вакцинацией подхватил простудное заболевание, то формирование иммунитета в его организме снижается. Это происходит потому, что иммунитет заболевшего переключает все свои силы на борьбу с инфекцией, а не на выработку иммунитета после прививки.
«Поэтому есть определенный протокол в зависимости от заболевания, после перенесенной инфекции. Во-первых, на фоне инфекции прививки не делаются. Во-вторых, после перенесенного заболевания в зависимости от степени его выраженности вакцинация может быть проведена сразу, а в некоторых случаях после 2–4 недель от того, когда начался процесс», – заключил Тимаков.
По данным на 25 мая, за последние сутки в России выявлено 7884 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране было выявлено более 5 млн вирус-положительных пациентов.
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Число жертв COVID-19 в Бразилии приблизилось к 450 тыс. человек
В Бразилии почти 450 тыс. человек стали жертвами коронавируса, за сутки умерли 790 пациентов, следует из данных минздрава страны.
Всего COVID-19 выявили у 16120756 человек (за сутки – 37498 новых случаев), скончались 449858 человек, свыше 14,5 млн пациентов выздоровели. Бразилия остается на втором месте после США как по числу выявленных случаев коронавируса, так и по числу жертв COVID-19, передает РИА «Новости».
В конце апреля бразильский регулятор отказался разрешить импорт и использование в стране «Спутника V». При этом глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки Бразилии Паулу Баррозу подтвердил безопасность российской вакцины против коронавируса. Разработчики препарата обвинили Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии в политизации вопроса.
В России возросло число случаев заражения индийским штаммом коронавируса
В России выявили как минимум 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса, сообщил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Официально было выявлено 14 случаев индийского штамма коронавируса в России, возможно, уже больше», – цитирует его ТАСС.
Также он сообщил, что случаи повторного заражения одним и тем же штаммом коронавируса в России пока не выявлены.
«К концу прошлого года в мире было не больше трех десятков повторных случаев коронавируса, потому что мутирующие штаммы – это не повторные случаи. Повторных случаев заражения одним и тем же штаммом в России официально не выявлено», – рассказал Горелов.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о выявленных в России штаммах коронавируса. По ее словам, в стране выявлено более 550 случаев британского штамма COVID-19, десятки – южноафриканского и больше 10 – индийского.
Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, так как двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов.
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