В России выявили 7,9 тыс. новых случаев коронавируса

Мишустин объяснил смену отношения к «Спутнику V» у скептиков

Разработчик российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Денис Логунов не побоялся испытать препарат на себе, открыто рассказал о его создании, благодаря этому многие поменяли свое мнение о вакцине, рассказал премьер Михаил Мишустин на марафоне «Новое знание».

В ходе выступления Мишустин спросил, знают ли участники мероприятия имена тех, кто добился уникальных открытий, например, создал вакцину, передает РИА «Новости».

«Это заслуга российского доктора наук, заведующего лабораторией клеточной микробиологии Национального исследовательского центра Гамалеи – Дениса Логунова. Он выпускник биотехнологического факультета Курского медицинского университета. Десять лет назад – защитил докторскую диссертацию в центре Гамалеи», – сказал премьер.

Он рассказал, что Логунов вместе со своими коллегами «разработал и не побоялся испытать на себе новую вакцину». Ученый «открыто рассказывал о том, как шло создание препарата», и «благодаря этому многие поменяли свое мнение о российской вакцине».

Мишустин добавил, что лично знает людей, «которые раньше скептически относились к этой разработке».

Он также рассказал о разработчике экспресс-теста, определяющего коронавирус: «Уникальный экспресс-тест создал тоже наш соотечественник. Анжей Жимбиев, который более десяти лет работает в сфере инноваций. Является экспертом в разработке диагностических медицинских изделий. И когда началось распространение коронавируса, он занялся созданием экспресс-теста. Причем не в крупном научном центре. Эта идея была реализована в стартапе. Сейчас тест применяется не только в России, но и за рубежом».

«Сегодня «Спутник V» зарегистрирован почти в семидесяти странах мира. Ведь российская вакцина доказала свою безопасность и эффективность. Можно уже официально сказать: «Спутник V» – одна из самых востребованных вакцин в мире», - добавил Мишустин, напомнив, что в начале пандемии никто не хотел признавать способность российских специалистов сделать такой научный прорыв.

В этой ситуации важно было «грамотно и доступно объяснить, почему эта вакцина защитит людей от вируса».

«Умение убеждать и представлять свои идеи – очень важные качества», – подчеркнул он, указав также, что этому обязательно нужно учиться, «особенно людям, которые хотят изменить мир и предложить ему что-то новое».

«Жители России могут сейчас, кстати, сделать прививку совершенно бесплатно, к чему я всех еще раз очень серьезно призываю. Создание эффективных вакцин – это наша победа, которая была достигнута как раз благодаря знаниям и, конечно, профессионализму и настойчивости российских ученых, врачей и других специалистов», – также заявил Мишустин.

По его словам, в первые же дни, когда стало известно о распространении новой инфекции, специалисты незамедлительно включились в борьбу.

«И сделали не только вакцины, но и эффективные системы для выявления коронавируса», – добавил он.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия единственная передает технологии по производству вакцин от коронавируса.

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