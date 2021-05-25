В Омске мужчину приговорили условно за кражу телефона у умирающего офицера ВКС

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25 мая, вторник | Последнее обновление — 16:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минск опубликовал переговоры пилота Ryanair с диспетчером
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Проблема в том, что акт принудительной посадки борта Ryanair совершило государство, которое не является великой державой и, соответственно, не участвует в выработке и формальных, и реальных правил игры.
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Год назад, 25 мая 2020-го, скончался Джордж Флойд – казалось бы, не сильно выдающийся человек. Флойд погиб при задержании полицейскими – не самый редкий случай в Соединенных Штатах. Тем удивительнее для сторонних наблюдателей были последствия – они оказались тектоническими.
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Шестой президент Украины уже переступил черту дозволенного, выйдя за рамки закона. А потому и второй срок, как способ избежать ответственности, из желательного может превратиться в жизненно важную необходимость.
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Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили перелет на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. По мнению экспертов, в зоне досягаемости наших самолетов теперь окажется Северная Африка, Ближний Восток, Средний Восток и Восточное Средиземноморье
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В День вышиванки, который украинцы празднуют в третий четверг мая, президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он одет в национальную русскую одежду – косоворотку. Эта одежда имеет характерный узкий крой. Предшественник Зеленского Петр Порошенко подобных ошибок не допускал
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В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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В Омске мужчину приговорили условно за кражу телефона у умирающего офицера ВКС
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Мировой суд в Омске приговорил местного жителя Станислава Трошкина к году лишения свободы условно, он украл телефон у умирающего военного.
«Признан виновным по части 1 статьи 158, [осужден] на 1 год лишения свободы с применением статьи 73 условно с испытательным сроком 1 год 2 месяца», – передает решение суда NGS55.RU. Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.
В июле 2020 года 41-летний Трошкин украл телефон у старшего лейтенанта Воздушно-космических сил России Артема Ермакова. 31-летнему офицеру стало плохо во время пробежки, он упал и выронил телефон. Вместо того, чтобы помочь мужчине, Трошкин подобрал телефон и ушел. Ермакова обнаружили через несколько часов, когда он уже был мертв.
Момент кражи телефона записали камеры. Когда полицейские задержали Трошкина, он заявил, что не понял, что мужчине было плохо, он думал, что тот просто пьян. Трошкин и ранее был судим за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью.
Ранее сообщалось, что житель Омска увлекается сбором различной электронной техники, он установил в одной из комнат общежития города собственную видеокамеру, это помогло раскрыть кражу телефона.
Протасевич заявил о сотрудничестве со следствием
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Задержанный накануне основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич в видеообращении заявил, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания по факту организации беспорядков в Минске.
Также Протасевич отметил, что у него нет проблем со здоровьем. «Я нахожусь в СИЗО № 1 Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или какими-либо другими органами, у меня нет, отношение ко мне со стороны сотрудников максимально корректное и по закону», – сказал Протасевич в видео.
По его словам, он сотрудничает со следствием и дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске.
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой. Британия отказалась принимать рейсы «Белавиа», а также запретила своим авиакомпаниям осуществлять полеты над воздушным пространством Белоруссии.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.
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Глава Еврокомиссии выступила с нападками на Россию и Белоруссию
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Россия «бросает вызов ценностям» ЕС, а Белоруссия «атакует» суверенитет Европы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
На пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе она отметила, что Россия – это «самый большой сосед» ЕС, они «тесно связаны, остаются соседями и важными торговыми партнерами». Фон дер Ляйен признала, что Москва является важным «игроком в решении глобальных вызовов». В связи с этим главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля «попросили представить отчет по России», в свете которого Брюссель «посмотрит на отношения» с Москвой. Глава Еврокомиссии утверждает, что Москва якобы «бросает вызов ценностям и интересам Евросоюза путем саботажа, дезинформации и кибератак».
Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что по итогам первого дня саммита «было единогласное осуждение угона самолета» в Белоруссии. Инцидент с посадкой борта Ryanair в Минске она назвала «атакой на демократию, свободу выражения и суверенитет Европы». По ее словам, требуется «сильная ответная реакция». В связи с этим «будут введены санкции не только против физических лиц, но и против бизнеса и экономических компаний, которые финансируют режим», передает ТАСС.
«Евросоюз заморозил программу инвестиционной помощи в 3 млрд евро. Эта программа будет разморожена после демократизации Белоруссии», – заявила она, не уточняя, что именно Брюссель под этим подразумевает.
Глава Евросовета Шарль Мишель обещал, что ЕС, несмотря на все санкции и решение о фактическом сворачивании авиасообщения, будет «продолжать поддерживать гражданское общество Белоруссии».
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Он осудил инцидент с Ryanair. «Это угроза для безопасности гражданской авиации… Мы не приемлем попыток сыграть в русскую рулетку с жизнью ни в чем неповинных граждан. То, что произошло, неприемлемо, наша реакция соответствует серьёзности произошедшего», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала.
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Глава Еврокомиссии озаботилась модернизацией экономики России
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Сотрудничество Москвы и ЕС в сфере энергетики не будет способствовать модернизации России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В частности, речь идет о проекте «Северный поток – 2». Ее спросили, обращалась ли она к правительству Германии с просьбой остановить «Северный поток – 2». Как заявила в ответ фон дер Ляйен, российской экономике «в очень значительной степени не хватает модернизации». По ее словам, экономика России «очень сильно зависит от энергетических доходов». Глава Еврокомиссии полагает, что «такое сотрудничество на уровне энергетики не приведет к модернизации и не принесет никаких реальных перемен».
Фон дер Ляйен сказала, что в начале 2000-х годов «Россия пыталась модернизировать свою экономику с помощью доходов от нефтегазового сектора, но не смогла этого сделать, поскольку ей не хватает технологий, креативной молодежи и критических идей», передает ТАСС.
В декабре сообщалось, что впервые в современной России уровень нефтегазовых доходов сократился до трети доходов бюджета. Снижение нефтегазовой зависимости российской экономики произошло при росте экспорта золота, зерновых, химических удобрений и продукции сельского хозяйства.
Сочинцы попросили туристов не приезжать к ним в город
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В Сочи местные жители жалуются на то, что инфраструктура уже не выдерживает натиск гостевого потока. В связи с серьезными пробками в городе сочинцы просят туристов рассмотреть для отпуска другие регионы или по крайней мере не приезжать на курорт на личных автомобилях, сообщили СМИ.
Как сообщает «Московский комсомолец» вопрос об ограничении въезда гостевых автомобилей в Сочи на днях был поднят на законодательном собрании Краснодара. Для снижения количества машин на курорте рассматривают разные варианты, в том числе организацию платного въезда для туристов или разрешение на передвижение по городу в определенные дни автомобилей с четными и нечетными номерами, как за рубежом.
В свою очередь жители Сочи жалуются на серьезные пробки в городе, а курьеры и таксисты из-за заторов лишаются заработков.
Сочинцы уверены, что во всем виноваты туристы, которые приехали в город еще до официального старта курортного сезона. Серьезные проблемы наблюдаются и с парковкой, приезжие оставляют свои автомобили в неположенных местах, тем самым еще больше увеличивая заторы.
Одна из местных жительниц рассказала, что живет в Адлере, а работает в центре Сочи, и если раньше у нее на дорогу уходило около 40 минут, то теперь стоять в пробках приходится по полтора–два часа. «Если не предпринимать никаких мер, в летний сезон город и его окрестности просто встанут вмертвую», – добавила она.
«Из-за туристов муж лишился части зарплаты, он занимается развозом товаров. Платят супругу сдельно в зависимости от количества выполненных заказов. В мае из-за пробок количество доставок, которые он успевает сделать за день, снизилось практически вдвое. Летом работать вообще будет невозможно», – пожаловалась жительница курорта.
В соцсетях уже начался своеобразный флешмоб – местные жители фотографируют плакаты, надписи на футболках и наклейки на машинах со слоганом: «Не приезжайте к нам!», «Не приезжайте к нам на автомобилях!». Таким образом сочинцы хотят убедить туристов, что город не резиновый, и даже при закрытых границах в России вполне можно найти другие места для отдыха.
Ранее глава города Алексей Копайгородский сообщал, что в апреле Сочи посетили 350 тыс. туристов, что является рекордным показателем для курорта.
Рига объяснила ситуацию с флагом России на ЧМ по хоккею
Рижские власти приняли решение заменить государственный флаг России на знамя Олимпийского комитета России на площади, где установили флаги участвующих в чемпионате мира по хоккею стран, сообщила пресс-служба Рижской думы.
СМИ сообщали, что на площади был установлен и флаг России, которая находится под санкциями (ограничения не распространяются на украшение города). В понедельник флаг России решили заменить, передает РИА «Новости».
Как объяснили власти города, было принято решение «использовать более соответствующий для общего настроения флаг Олимпийского комитета России». Указывается, что «это официальное название участвующей в чемпионате команды». В Рижской думе подчеркнули, что при принятии решения учитывалась «общая концепция, включая оформление городской среды в местах проведения чемпионата», были «исключены различные интерпретации оформления».
Сообщалось, что российский триколор используют при уличном оформлении Риги к чемпионату мира по хоккею наряду с флагами всех участников турнира, но на арене его не будет из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.
Тем временем сопредседатель партии «Русский союз Латвии» Мирослав Митрофанов сообщил, что на рассмотрение Рижской думы 26 мая будет внесен вопрос о «подрыве принципов олимпийского движения» и участии властей Риги в надругательстве над флагом Белоруссии – в Риге вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг.
Фракция Русского союза считает, что «чемпионат мира по хоккею был использован в качестве арены для сведения счетов с властями соседнего государства». Подчеркивается, что «политическое вмешательство в спортивные события совершенно неуместно». От властей города требуют «как минимум обсуждать внешнеполитические демонстрации до принятия решения об участии в них». «Спорту – да! Вражде и политиканству – нет!» – заявил Митрофанов.
Напомним, вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией.
Назван самый богатый человек в мире
Французский бизнесмен, глава модного дома LVMH Бернар Арно стал лидером списка самых богатых в мире людей, его состояние оценивается в 186,3 млрд долларов.
Как сообщает журнал Forbes, состояние Арно увеличилось за сутки на 710 млн долларов.
Глава американской корпорации Amazon Джефф Безос, который до сих пор считался богатейшим человеком в мире, опустился на вторую строчку. Его состояние, по версии журнала, составляет 186 млрд долларов.
Третье место в списке занимает основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (147,3 млрд долларов). Также в пятерку вошли основатель Microsoft Билл Гейтс (125,5 млрд долларов) и создатель Facebook Марк Цукерберг (114,7 млрд долларов).
Напомним, 7 января Маск занял первое место в рейтинге самых богатых людей, обойдя главу Amazon. Суммарная стоимость активов Безоса тогда оценивалась в 187 млрд долларов, Маска – в 188,5 млрд долларов. Однако в феврале Безос вновь стал самым богатым человеком в мире, обойдя Илона Маска.
Немецкий политолог объяснил причины нападок ЕС на Москву из-за самолета Ryanair
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«Сейчас в Европе пытаются выстроить сговор Путина и Лукашенко по поводу истории с посадкой самолета Ryanair», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия «бросает вызов ценностям» ЕС, а Белоруссия «атакует» суверенитет Европы.
«Урсула фон дер Ляйен высказывается как председатель Европейской комиссии, где не превалирует немецкая или французская точки зрения, а где есть пять-семь стран союза с радикально негативным отношением ко всему, что происходит в России», – отметил немецкий политолог Александр Рар. «Это крикливое меньшинство, которое постоянно подливает масло в огонь, – продолжил эксперт. – Поэтому фон дер Ляйен должна озвучивать консенсусное мнение, хотя это почти невозможно».
По словам Рара, «Лукашенко для Запада маленький человечек, а Белоруссия – слишком маленькая страна, чтобы ее наказывать». «Поэтому они пытаются выстроить сговор Путина и Лукашенко даже по поводу истории с посадкой самолета Ryanair. Хотя этому нет никаких доказательств, более того – Россия не поддержала действия Белоруссии в данной ситуации. Поэтому главным противником Запада в плане либеральных ценностей остается Россия», – отмечает эксперт.
Он также обратил внимание на слова главы Еврокомиссии о том, что «российской экономике не хватает модернизации, так как она очень сильно зависит от энергетических доходов». Как считает Рар, тем самым Урсула фон дер Ляйен озвучивает точку зрения, которая принята в некоторых институтах и СМИ Европы. «Там ровно так и пишут, слово в слово», – подчеркнул эксперт.
«То, что российский бюджет питается не только от продажи нефти и газа, и в целом доля нефтегазовых доходов в бюджете сократилась до трети – знают только те специалисты, кто действительно интересуются Россией. Таких экспертов очень мало», – констатировал Рар.
Политолог также не исключил, что Урсулу фон дер Ляйен постигнет судьба главы Европарламента Давида Сассоли, который попал в российские контрсанкционные списки. «Отношения между ЕС и Россией сегодня практически заморожены. Москва заявляет, что она не заинтересована работать с Евросоюзом, который в течение семи лет не может провести ни один саммит с Россией. При этом Москва продолжит сотрудничать с теми странами ЕС, которые готовы конструктивно с ней работать», – заключил эксперт.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Москва якобы «бросает вызов ценностям и интересам Евросоюза путем саботажа, дезинформации и кибератак». Также фон дер Ляйен связала экстренную посадку самолета Ryanair в Минске с позицией Москвы. В частности, она заявила, что по итогам первого дня саммита «было единогласное осуждение угона самолета» в Белоруссии. Инцидент с посадкой борта в Минске она назвала «атакой на демократию, свободу выражения и суверенитет Европы». По ее словам, требуется «сильная ответная реакция». В связи с этим «будут введены санкции не только против физических лиц, но и против бизнеса и экономических компаний, которые финансируют режим».
Кроме того, глава Еврокомиссии заявила, что сотрудничество Москвы и ЕС в сфере энергетики не будет способствовать модернизации России. По ее словам, экономика России «очень сильно зависит от энергетических доходов».
При этом в декабре сообщалось, что впервые в истории современной России уровень нефтегазовых доходов сократился до трети доходов бюджета. Снижение нефтегазовой зависимости российской экономики произошло при росте экспорта золота, зерновых, химических удобрений и продукции сельского хозяйства.
Отметим, что ранее с подобными нападками в адрес России выступал глава Европарламента Давид Сассоли, против которого со стороны Москвы были введены ограничения. Позже газета ВЗГЛЯД писала о том, что введение санкций против руководителя одного из ключевых институтов ЕС является прецедентом в дипломатии, которым воспользуются и другие страны.
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Британия рассмотрит санкции против «Северного потока – 2» из-за инцидента с самолетом Ryanair
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Лондон рассмотрит возможность введения санкций против «Северного потока – 2» из-за инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске, заявил глава британского МИДа Доминик Рааб.
«Был упомянут «Северный поток – 2» и другие возможности [для оказания санкционного давления]. Мы рассмотрим этот вопрос и проконсультируемся с нашими партнерами, чтобы понять то, на какие дальнейшие шаги они также готовы пойти», – отметил Рааб, отвечая на вопрос своего однопартийца, главы комитета по иностранным делам Палаты общин Тома Тугендхата, передает ТАСС.
Тугендхат спросил главу Форин оффиса, готово ли британское правительство «сделать следующий шаг», отвечая на действия белорусских властей, и ввести санкции против «Северного потока – 2», а также газопровода «Ямал – Европа», который, по словам Тугендхата, является источником финансирования для белорусского правительства, так как проходит через территорию республики.
Ранее Британия первой в Европе отказалась принимать рейсы «Белавиа» и обязала свои авиакомпании облетать Белоруссию.
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.
Мэр Риги поручил снять флаги Международной федерации хоккея
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Мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил о решении снять флаги Международной федерации хоккея (ИИХФ) в латвийской столице после требований президента организации Рене Фазеля восстановить государственный флаг Белоруссии.
«Президент ИИХФ призывает (нас) восстановить прежние флаги в Риге вместо красно-белого флага свободы Белоруссии. В противном случае ИИХФ просит снять (их) флаги. Каждый должен выбрать свою сторону – жаждущего свободы народа или кровавого диктатора. По просьбе господина Фазеля убираем флаги ИИХФ», – написал Стакис в Twitter.
Ранее президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель назвал неприемлемым инцидент, произошедший с флагом Белоруссии на чемпионате мира в Латвии. Он попросил убрать флаги чемпионата мира и ИИХФ с тех позиций, где в Риге поменяли флаги Белоруссии.
Напомним, вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. После этого послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.
Флаг России также решили заменить. Как объяснили власти города, было принято решение «использовать более соответствующий для общего настроения флаг Олимпийского комитета России», хотя ранее рижские власти утверждали, что российский триколор используют при уличном оформлении Риги к чемпионату мира по хоккею наряду с флагами всех участников турнира, но на арене его не будет из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.
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ИИХФ раскритиковала власти Риги за инцидент с флагом Белоруссии
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Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель назвал неприемлемым инцидент, произошедший с флагом Белоруссии на чемпионате мира в Латвии.
«Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и ИИХФ с тех позиций, где в Риге поменяли флаги», – передает ТАСС слова Фазеля.
Напомним, вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией.
Послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию после оскорбления государственного флага республики в Риге. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.
Флаг России также решили заменить. Как объяснили власти города, было принято решение «использовать более соответствующий для общего настроения флаг Олимпийского комитета России», хотя ранее рижские власти утверждали, что российский триколор используют при уличном оформлении Риги к чемпионату мира по хоккею наряду с флагами всех участников турнира, но на арене его не будет из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.
Латвия высылает из страны посла и всех белорусских дипломатов
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Латвия в ответ на действия Белоруссии высылает посла республики и всех дипломатов.
«В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах Белоруссии для информирования об идентичных действиях и высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений», – сделали сообщение в МИД Латвии, сообщает РИА «Новости».
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Напомним, послу Латвии и другим сотрудникам посольства предложено покинуть Белоруссию после оскорбления государственного флага республики в Риге. Вместо государственного флага Белоруссии на Чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией.
Накануне борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой. Британия отказалась принимать рейсы «Белавиа», а также запретила своим авиакомпаниям осуществлять полеты над воздушным пространством Белоруссии.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.
Консул России встретился с родителями задержанной в Минске спутницы Протасевича
Консул России встретился с родителями задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, российские дипломаты надеются на то, что в скором времени смогут получить консульский доступ к задержанной.
«Хотели бы отметить, что консул встречался с родителями гражданки Сапега, которым был рекомендован адвокат на случай необходимости оказания квалифицированной юридической помощи. Находимся с ними в постоянном контакте. Посольством был также направлен соответствующий запрос в компетентные органы Республики Беларусь по гражданке Сапега. В настоящее время нами получено уведомление о ее задержании. Взаимодействуем по данному вопросу с белорусской стороной. В ближайшее время ожидаем получить консульский доступ к задержанной», – говорится в сообщении посольства в Facebook.
Также в посольстве назвали «очередным враньем» сообщения о том, что консул якобы не помогает россиянке Сапеге.
По данным Европейского гуманитарного университета, россиянку Софию Сапега, которая летела вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, задержали в Минске.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.
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Эксперты объяснили значение базирования Ту-22М3 в Сирии
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«Базирование самолетов данного типа в Сирии подтверждает способность российских вооруженных сил работать в любом регионе мира», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя перебазирование трех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
«Данная отработка перебазирования на передовые аэродромы, в том числе самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и дальней авиации, подтверждает, что Россия – великая держава и обладает достаточными силами и средствами, чтобы работать в любом регионе мира», – считает член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский.
Собеседник напомнил о том, что «Ту-22М3 уже применялись в Сирии, но тогда они работали с территории России». Кроме того, эксперт не исключил появление на базе Хмеймим ракетоносцев Ту-160, правда – тоже не на постоянной основе.
«То, что авиабаза Хмеймим используется в том числе и самолетами стратегической дальней авиации – это не открытие для военных. К примеру, американцы регулярно перебрасывают свои стратегические бомбардировщики на базы в Великобритании, Японии и на остров Гуам», – отметил Мураховский.
«Базирование нашей авиации на базе Хмеймим действительно имеет важное политическое и военное значение», – считает доктор военных наук Константин Сивков. «Во-первых, потому что боевой радиус бомбардировщиков Ту-22М3 при полной боевой нагрузке составляет около двух тысяч километров. Если провести этим радиусом площадь воздействия, то в зоне досягаемости наших самолетов окажется Северная Африка, Ближний Восток, Средний Восток и Восточное Средиземноморье. Поэтому освоение этого аэродрома самолетами дальней авиации – серьезный фактор политического и военно-стратегического давления на вероятного противника», – полагает эксперт.
«Во-вторых, в случае обострения военно-политической обстановки в Черноморском регионе дальняя авиация в Хмеймиме может стать важным козырем России. Например, при базировании самолетов Ту-22М3 в Крыму для противодействия американской авианосной ударной группе нам потребуется прорывать противовоздушную оборону Турции. А на базе Хмеймим наша дальняя авиация имеет больше свободы для маневра и отражения удара вероятного противника», – отметил собеседник.
При этом он уточнил, что в случае противостояния с США основным театром действий будет Восточное Средиземноморье. «Именно оттуда они будут направлять свою авиацию по аэродромам Крыма и другим южным районам России, объектам военной и экономической инфраструктуры. Поэтому теперь, когда база в Хмеймиме осваивается, американцам будет проблематично как-либо угрожать нам. Да и в целом наращивание военного присутствия в Средиземноморье свидетельствует о том, что Россия готова пресекать любые попытки военной агрессии против нее», – заключил Сивков.
Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили о том, что совершен перелет трех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. «Базирование самолетов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые. Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря», – говорится в сообщении.
Как пояснили в военном ведомстве, после выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования в России.
В ведомстве добавили, что на авиабазе завершена реконструкция второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования. Кроме того, благодаря увеличению длины взлетной полосы, были расширены возможности аэродрома по приему и обслуживанию самолетов различных классов. Уточняется, что в настоящее время с авиабазы Хмеймим могут совершать полеты все типы самолетов, стоящих на вооружении Вооруженных сил России, в том числе самолеты тяжелого класса.
Напомним, в августе 2020 года сообщалось, что Сирия передаст России в безвозмездное пользование земельный участок 8 га с размещенными на нем объектами и часть акватории такой же площади для расширения авиационной базы Хмеймим.
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Латвия заменила флаг Белоруссии на ЧМ по хоккею
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Вместо государственного флага Белоруссии на Чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией, сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис.
Флаги стран – участниц чемпионата мира по хоккею установлены в центре Риги – на улице Бривибас.
«Подняли флаг Беларуси, который мне доверили политические беженцы», – цитирует Стакиса РИА «Новости».
Сборная Белоруссии принимает участие в ЧМ по хоккею, который проходит в Риге.
Накануне борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.
Захарова: Минск поднял истребитель из-за близости Белорусской АЭС
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Министерство иностранных дел России внимательно следит за ситуацией вокруг экстренной посадки в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair. Москва считает, что действия Белоруссии соответствовали международным нормам, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.
«По официальным сообщениям белорусской стороны, посадка произошла в соответствии с правилами авиационной безопасности по решению командира экипажа из-за угрозы террористического акта. Действия белорусских авиационных властей соответствовали международным нормам. Истребитель ВВС Белоруссии был поднят в воздух для осуществления контроля и оказания помощи при посадке в случае необходимости, особенно с учетом нахождения поблизости Белорусской АЭС», – сказано в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Захарова отметила, что МИД принял к сведению информацию о задержании белорусскими спецслужбами одного из основателей Telegram-канала «NEXTA» Романа Протасевича, который находился на борту и оказался в списке лиц, причастных к экстремистской деятельности.
«Считаем данный вопрос внутренним делом Белоруссии. Есть информация, что, кроме Протасевича, на борт самолета не вернулась гражданка России. По данному вопросу Посольство России в Минске находится в контакте с ее родственниками и белорусскими властями и готово оказать консульскую помощь», – добавили в ведомстве.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
При этом, по словам Захаровой, «вызывает удивление скоординированная реакция на эти события представителей ряда западных стран и международных организаций, включая ЕС, НАТО и ОБСЕ».
«Они требуют отпустить задержанного Протасевича и ввести максимально жесткие дополнительные санкции против Белоруссии и авиакомпании «Белавиа». Хотелось бы напомнить, что на подобные события, происходившие ранее в других странах, они реагировали по-другому. А таких примеров было немало», – отмечается в комментарии дипломата.
Захарова привела в качестве примера несколько подобных инцидентов, в частности, когда в 2013 году по требованию спецслужб США, охотившихся тогда за экс-агентом ЦРУ Эдвардом Сноуденом, был принудительно посажен в Вене и досмотрен самолет Президента Боливии, который летел из Москвы.
В 2004 году США вынудили приземлиться в аэропорту Палм-Бич следовавший по маршруту Москва-Барбадос-Аспен личный борт бывшего первого замминистра финансов России, а впоследствии сенатора Андрея Вавилова, которого подвергли многочасовому допросу. В 2012 году Турция с помощью истребителей посадила самолет Москва – Дамаск, обыскав судно и изъяв его груз, уточнили в министерстве.
«Объектами вынужденных посадок становились и белорусские лайнеры. В 2016 году самолет «Белавиа», вылетевший из киевского аэропорта, за 50 км до входа в белорусское воздушное пространство был вынужден по требованию украинского диспетчера, угрожавшего поднятием в случае отказа боевых истребителей, вернуться в аэропорт вылета для снятия активиста «Антимайдана» А.Мартиросяна. По схожему сценарию украинские спецслужбы планировали в 2019 году захватить «вагнеровцев» – с помощью экстренной посадки в Киеве самолета из Минска в Стамбул. К счастью, эта операция СБУ провалилась», – напомнили в МИД России.
При этом, подчеркнула Захарова, «характерно, что все указанные акции совершались намеренно, в нарушение норм международного права. Реакция Запада на них практически отсутствовала, никто из виновных так и не понес наказания».
«Обращаем внимание на заявление официального представителя МИД Белоруссии, который выразил готовность Минска к максимальной транспарентности в данном вопросе, включая предоставление материалов и допуск международных экспертов», – говорится в комментарии.
Москва призывает западных партнеров воздержаться от применения «двойных стандартов» и принять меры к тому, чтобы трезво, без эмоций оценить ситуацию на основе всех имеющихся материалов во взаимодействии с белорусскими авиационными властями, демонстрирующими открытость и готовность к взаимодействию».
Накануне борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил кстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой. Британия отказалась принимать рейсы «Белавиа», а также запретила своим авиакомпания осуществлять полеты над воздушным пространством Белоруссии.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.
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