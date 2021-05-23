Спасатели сняли застрявших на колесе обозрения на Украине детей и взрослых

В городе Луцк на Украине остановилось колесо обозрения, на нем оставались шесть взрослых и шесть детей, спасатели приступили к эвакуации, сообщили в пресс-службе Госслужбы страны по ЧС.

«23 мая в 16.00 в Госслужбу по ЧС поступила информация, что в городе Луцк на территории парка имени Леси Украинки остановилось колесо обозрения, на котором находится 12 человек, из них – шесть детей. Угрозы жизни и здоровью нет», – цитирует сообщение украинского ведомства РИА «Новости».

Первоначально спасатели сняли четверых взрослых и четверых детей, к 17.11 с колеса обозрения сняли всех людей.

В октябре 2018 года в немецком городе Тиршенройт рухнуло колесо обозрения, в момент аварии на нем находились дети, в результате ЧП пострадало восемь ребят.