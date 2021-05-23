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В России выявили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 8 тыс. 951 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8709 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 14,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2924, Санкт-Петербурге – 842, Московской области – 769.
Всего в стране выявлено 5 001 505 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 617 762 человек, из них 7 297 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 357 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 118 482 человек.
Накануне, 22 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8 тыс. 709. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 242.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В Минздраве объяснили значение низкого титра антител у привитых от COVID-19
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Если у привитого от коронавирусной инфекции низкий титр антител, это не значит, что у него отсутствует иммунитет, потому что также существует и клеточный иммунитет, рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.
Москвичи обнаружили, что при записи на сдачу крови на проверку наличия антител к коронавирусной инфекции на портале Mos.ru высвечивается предупреждение, в котором сказано, что при сдаче анализа в поликлинике не показывается наличие антител после прививки от COVID-19. Кроме того, данное сообщение дублируется при записи на вакцинацию.
«Вообще, тесты выявляют антитела абсолютно у всех, если они есть. Но здесь нужно очень четко понимать, что иммунитет к новой коронавирусной инфекции является не только гуморальным (связанным с наличием антител), но и клеточным», – рассказывает Козлов.
Следовательно, нельзя только по отсутствию антител определять, что у человека нет иммунитета, продолжает врач. «Именно поэтому и высвечивается такое предупреждение на портале, чтобы люди после вакцинации не находились в состоянии грусти, если по каким-то причинам у них не очень высокий титр антител», – говорит специалист.
Кроме того, он убежден, что людям, которые привились от коронавирусной инфекции российской вакциной совершенно не нужно сразу идти проверяться на наличие антител, поскольку большой ценности в данном анализе для них нет. «Рекомендации такой нет. Если человек хочет для своего успокоения сделать – пусть делает, но это может и не дать ему полную картину, если, скажем, титр антител недостаточный», – отмечает микробиолог.
При этом он рассказывает, что есть группа тестов, которая позволяет проверить в том числе и клеточный иммунитет, но они существенно дороже. Но, по мнению врача, ни в первой, ни во второй проверке смысла никакого нет. «После тех вакцин, которые есть в Российской Федерации, которые доказали свою иммуногенность и безопасность, никакого смысла ни в одном из этих тестов нет. Тестирование и на антитела, и на клеточный иммунитет проводятся только в исследовательских целях для того, чтобы выявить, насколько у привитого сохраняется иммунитет. В других случаях это пока не нужно», – заключил Козлов.
В марте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что несмотря на то, что он делал прививку от коронавируса почти год назад, у него сохранились антитела.
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В Евросоюзе решили создать три вида коронавирусных сертификатов
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В Европейском союзе (ЕС) с 1 июля будут доступны три вида коронавирусных сертификатов: о вакцинации, о негативном тесте и о выздоровлении от COVID, сообщил еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс.
Рейндерс сообщил, что «с 1 июля будут доступны три вида сертификатов: о вакцинации, о негативном тесте и о выздоровленнии от COVID». Они будут бесплатными для всех граждан ЕС, их можно будет «получить на электронном носители или распечатать», передает РИА «Новости».
Также Еврокомиссия выделит 100 млн евро, чтобы максимально удешевить для граждан проведение тестов для внесения информации в коронавирусный сертификат.
Накануне этого Европарламент и Совет ЕС достигли предварительной договоренности по внедрению коронавирусного сертификата. 26 мая законопроект должен пройти утверждение в комитете по гражданским свободам Европарламента, а затем – финальное голосование на пленарной сессии ЕП 7–10 июня.
Напомним, в марте Еврокомиссия представила законопроект о внедрении в ЕС цифровых коронавирусных сертификатов. Речь идет о прививках, централизованно одобренных в ЕС, однако страны союза будут иметь право самостоятельно признавать у себя и другие вакцины.
При этом Еврокомиссия предлагала сделать использование ковид-сертификатов внутри ЕС временным – пока Всемирная организация здравоохранения не отменит международную чрезвычайную ситуацию.
Ожидается, что коронавирусный сертификат будет введен на территории ЕС на строго ограниченное время – 12 месяцев.
Ранее были названы возможные сроки ослабления ограничений на въезд в ЕС.
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Мишустин объяснил смену отношения к «Спутнику V» у скептиков
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Разработчик российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Денис Логунов не побоялся испытать препарат на себе, открыто рассказал о его создании, благодаря этому многие поменяли свое мнение о вакцине, рассказал премьер Михаил Мишустин на марафоне «Новое знание».
В ходе выступления Мишустин спросил, знают ли участники мероприятия имена тех, кто добился уникальных открытий, например, создал вакцину, передает РИА «Новости».
«Это заслуга российского доктора наук, заведующего лабораторией клеточной микробиологии Национального исследовательского центра Гамалеи – Дениса Логунова. Он выпускник биотехнологического факультета Курского медицинского университета. Десять лет назад – защитил докторскую диссертацию в центре Гамалеи», – сказал премьер.
Он рассказал, что Логунов вместе со своими коллегами «разработал и не побоялся испытать на себе новую вакцину». Ученый «открыто рассказывал о том, как шло создание препарата», и «благодаря этому многие поменяли свое мнение о российской вакцине».
Мишустин добавил, что лично знает людей, «которые раньше скептически относились к этой разработке».
Он также рассказал о разработчике экспресс-теста, определяющего коронавирус: «Уникальный экспресс-тест создал тоже наш соотечественник. Анжей Жимбиев, который более десяти лет работает в сфере инноваций. Является экспертом в разработке диагностических медицинских изделий. И когда началось распространение коронавируса, он занялся созданием экспресс-теста. Причем не в крупном научном центре. Эта идея была реализована в стартапе. Сейчас тест применяется не только в России, но и за рубежом».
«Сегодня «Спутник V» зарегистрирован почти в семидесяти странах мира. Ведь российская вакцина доказала свою безопасность и эффективность. Можно уже официально сказать: «Спутник V» – одна из самых востребованных вакцин в мире», - добавил Мишустин, напомнив, что в начале пандемии никто не хотел признавать способность российских специалистов сделать такой научный прорыв.
В этой ситуации важно было «грамотно и доступно объяснить, почему эта вакцина защитит людей от вируса».
«Умение убеждать и представлять свои идеи – очень важные качества», – подчеркнул он, указав также, что этому обязательно нужно учиться, «особенно людям, которые хотят изменить мир и предложить ему что-то новое».
«Жители России могут сейчас, кстати, сделать прививку совершенно бесплатно, к чему я всех еще раз очень серьезно призываю. Создание эффективных вакцин – это наша победа, которая была достигнута как раз благодаря знаниям и, конечно, профессионализму и настойчивости российских ученых, врачей и других специалистов», – также заявил Мишустин.
По его словам, в первые же дни, когда стало известно о распространении новой инфекции, специалисты незамедлительно включились в борьбу.
«И сделали не только вакцины, но и эффективные системы для выявления коронавируса», – добавил он.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия единственная передает технологии по производству вакцин от коронавируса.
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Центр Гамалеи собрался точно определить срок действия «Спутника V»
Центр имени Гамалеи подготовил исследования, которые позволят точно определить продолжительность иммунитета после вакцинации «Спутником V», сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Гинцбург сообщил, что в центре «написали протокол клинических испытаний», который «позволит ответить на вопрос» о продолжительности действия «Спутника V». «По результатам этого клинического исследования мы будем иметь право внести в регистрационные изменения именно сроки продолжительности действия вакцины», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Директор центра выразил надежду, что срок действия иммунитета «будет не менее двух лет», но, по его словам, это «надо подтверждать официально, экспериментально, а не только рассказами разработчиков о том иммунитете, который у них сохранился с момента их вакцинации».
Напомним, как рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов, если у привитого от коронавирусной инфекции низкий титр антител, это не значит, что у него отсутствует иммунитет, потому что также существует и клеточный иммунитет. «После тех вакцин, которые есть в Российской Федерации, которые доказали свою иммуногенность и безопасность, никакого смысла ни в одном из этих тестов нет. Тестирование и на антитела, и на клеточный иммунитет проводятся только в исследовательских целях для того, чтобы выявить, насколько у привитого сохраняется иммунитет. В других случаях это пока не нужно», – заключил Козлов.
Благодаря вакцинам от COVID в мире появились девять новых миллиардеров
После начала кампании по вакцинации от коронавируса не менее девяти человек вошли в число долларовых миллиардеров за счет прибыли фармацевтических компаний, свидетельствуют данные People's Vaccine Alliance.
Международное объединение по борьбе с бедностью Oxfam со ссылкой на альянс, в который входят международные правозащитные организации, сообщает, что рейтинг новых миллиардеров возглавили гендиректор Moderna Стефан Бансель и руководитель BioNTech Угур Шахин. У них 4,3 млрд и 4 млрд долларов соответственно, пишет РБК со ссылкой на CNN.
Также миллиардерами стали иммунолог и инвестор Moderna Тимоти Спрингер (2,2 млрд); председатель совета директоров Moderna Нубар Афеян (1,9 млрд); председатель компании ROVI, которая производит упаковку для вакцины Moderna Хуан Лопес-Бельмонте (1,8 млрд); ученый и инвестор Moderna Роберт Лангер (1,6 млрд); соучредитель и главный научный сотрудник китайской фармкомпании CanSino Biologics Чжу Тао (1,3 млрд); соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics Цю Дунсу (1,2 млрд); соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics Мао Хуайхуа (1 млрд).
People's Vaccine Alliance оценивает совокупное состояние новых миллиардеров в 19,3 млрд долларов. Указывается, что на эти деньги можно было бы обеспечить вакцинами примерно 780 млн человек в странах с низким уровнем дохода, но таким государствам досталось только 0,2% от общемирового объема вакцин из-за дефицита препаратов и ресурсов.
Напомним, в ноябре аналитики Morgan Stanley оценивали гипотетическую выручку фармацевтических компаний стран «золотого миллиарда» от продажи вакцин как минимум в 10 млрд долларов, указывая, что себестоимость их производства составляет 5-10 долларов за дозу, а отпускная цена – в среднем 20 долларов. Но уже в начале 2021 года крупнейший производитель вакцин – американская корпорация Pfizer – заявила, что ее выручка от их продажи составит около 15 млрд долларов, а в целом доходы компании вырастут в текущем году примерно на 40%, до уровня около 60 млрд долларов.
Попова рассказала о выявленных в России штаммах коронавируса
В России на сегодняшний день выявлено более 550 случаев британского штамма COVID-19, десятки – южноафриканского и больше 10 - индийского, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».
Попова отметила, что что рост заражения новыми штаммами – уже «обычная история». При этом она подчеркнула, что российские вакцины защищают от всех штаммов коронавируса, передает РИА «Новости».
Также она пояснила, что в России нет индийского штамма, который имеет значительные мутации. «В Индии сегодня преимущественно три варианта индийского коронавируса, но вот индийский коронавирус имеет несколько вариантов, и один из них, который имеет очень значимые мутации, который пока требует изучения, но вот такой в Россию не попал, его нет», – сказала глава Роспотребнадзора.
Напомним, НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава изучит эффективность российской вакцины «Спутник V» на полученном образце индийского штамма коронавируса, заявил директор центра Александр Гинцбург.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в Россию был доставлен индийский штамм коронавируса для его изучения.
Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов.
Египет рассказал о правилах отдыха для туристов
Власти Египта направили туроператорам «Правила в связи с восстановлением туризма» в стране, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В новой версии документа говорится, что все прибывающие в республику обязаны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сданного не позднее 72 часов до вылета, сообщается на сайте АТОР. Уточняется, что все, кто прилетел в аэропорты Шарм-эш-Шейха, Табы, Хургады, Марса-Алама и Луксора, могут сдать анализ там же, тест стоит 30 долларов.
После того, как тест будет сдан, туристы будут направлены в отель. Если тест окажется положительным, путешественников поселят в отдельные номера, покрыв расходы по проживанию и питанию. Согласно новым правилам, каждая гостиница должна выделить отдельный этаж для переносящих коронавирус в легкой форме. Если же форма критическая, туриста госпитализируют, расходы на лечение покроет местный Минздрав. Те, кто контактировал с инфицированными, могут пройти бесплатное медицинское обследование и оставаться в отеле без дополнительных трат до окончания карантина.
Ранее сообщалось, что зоны отелей со своими пляжами, кафетериями и ресторанами освобождаются от исполнения правительственного указа властями Египта на жесткие ограничения на работу общественных мест.
Попова призвала россиян привиться от COVID-19 до лета
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24» призвала россиян сделать прививку от коронавируса до начала летнего сезона.
«Всем, кому сегодня можно привиться, у кого нет противопоказаний, надо сделать это обязательно. Вакцина есть, доступность всех пунктов вакцинации безусловная, сегодня семь дней в неделю 24 часа в сутки. Это нужно сделать, и обязательно нужно сделать перед летним сезоном», – сказала Попова, передает РИА «Новости».
Он также заявила, что «сезонный коронавирус практически уходит из циркуляции в человеческой популяции, это хороший прогностический признак, но расслабляться нельзя».
Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что процент жителей российской столицы, прошедших вакцинацию от коронавируса, меньше, чем в любом европейском городе, и призвал москвичей задуматься от вакцинации.
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Ущерб экономике Германии от коронавируса оценили в 300 млрд евро
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Связанный с пандемией коронавируса кризис обошелся экономике Германии в 300 млрд евро, сообщило издание Die Welt.
Как заявил изданию глава Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер, на компенсацию убытков от пандемии уйдут годы, передает РИА «Новости».
«Темпы вакцинации растут, это немаловажный сигнал для экономики. Но мы не должны питать иллюзий, будто кризис больше не оставит никаких следов. Не будь коронавируса, экономика бы значительно выросла», – считает Хютер.
В конце апреля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что власти ФРГ якобы занимаются вопросом приобретения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» отдельно от Евросоюза, однако увязала этот вопрос с регистрацией препарата в ЕС.
В апреле глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что для начала поставок в Германию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» препарат должен быть одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а ЕС должен получить возможность осмотреть производство и получить необходимые данные для заключения о вакцине.
В марте еврокомиссар Тьерри Бретон выступил с утверждением, что Евросоюзу якобы «абсолютно не нужен» «Спутник V». Позже он заявил, что даже если российскую вакцину разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Также он усомнился в том, что в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз «Спутник V». В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
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В России выявили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 8709 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8709 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 12% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2653, Санкт-Петербурге – 833, Московской области – 775.
Всего в стране выявлено 4 992 554 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 610 465 человек, из них 9345 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 386 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 118 125 человек.
Накануне, 21 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8937. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 228.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Ученых встревожила «странная комбинация генов» в новой тройной мутации COVID
Новый «тройной мутантный» COVID со «странной комбинацией генов» исследуется вирусологами в Йоркшире на фоне выросшего уровня заболеваемости коронавирусом в Британии в связи с распространением индийского штамма.
Как пишет Daily Mail, на сегодня выявлено 49 случаев нового штамма, в основном в Йоркшире и Хамбере, но нет никаких доказательств того, что он более передаточен или устойчив к вакцинам, в отличие от индийского варианта, который может быть более передаточным. Служба общественного здравоохранения Англии в настоящее время изучает распространение новой мутации, которую охарактеризовали пока как «расследуемый вариант», сообщает «Московский комсомолец».
Судя по оценкам ведущих ученых, показатель R, который измеряет распространение вируса, сейчас составляет от 0,9 до 1,1, по сравнению с нижней оценкой 0,8 на прошлой неделе. Жителей призвали пока не «тревожиться» по поводу распространения последнего штамма, получившего название VUI-21MAY-01 или AV.1. По словам директора по общественному здравоохранению в Шеффилде Грега Фелла, его команда наблюдала за вариантом «тройного мутанта» и не нашла еще причин полагать, что он более передаточен или устойчив к вакцинам. Власти Британии настаивают, что готовы принять меры, которые необходимы, чтобы попытаться решить проблему передачи любых вариантов, и заверили общественность, что ученые следят за последним штаммом.
Между тем, ежедневные случаи заболевания COVID в Великобритании выросли почти на треть за неделю до 2829, в то время как смертельные случаи снова упали до девяти, согласно официальным данным.
В документах, опубликованных Научной консультативной группой по чрезвычайным ситуациям, говорится, что высокоинфекционный штамм B.1.617.2, вероятно, составляет «большинство» инфекций в Великобритании.
Подгруппа SPI-M смоделировала распространение варианта 12 мая на основе того, насколько быстро он росла в прошлом месяце, и прогнозировала, что к середине месяца на этот штамм будет приходиться более 50% случаев заражения коронавирусом. Это открытие предполагает, что официальное количество случаев, о которых сообщает общественное здравоохранение Англии занижено, и говорит о том, что индийский вариант быстро заменяет текущую доминирующую кентскую версию COVID-19, которая спровоцировала вторую волну.
«На протяжении всей пандемии было несколько вариантов, и они будут продолжаться. Есть три мутации штамма B1617 (индийского), как я думаю, уже обсуждалось ранее, но, как мы поступаем со всеми вариантами, где мы обнаруживаем и идентифицируем их с помощью нашей программы геномного секвенирования, мы продолжим их мониторинг и обозначим их как варианты, находящиеся в стадии изучения, а затем варианты, вызывающие озабоченность, если мы сочтем их более опасными», – говорится в заявлении официального представителя премьер-министра.
Так же там сказано, что за вирусом наблюдают и нет никаких доказательств того, что «этот штамм является более передаваемым, чем другие штаммы, идентифицированные в Великобритании и во всем мире, или что вакцина не работает против этого штамма».
Последние отдельные данные свидетельствуют о том, что вспышка коронавируса в Англии может расти на фоне увеличения числа случаев заболевания в Индии. Случайное взятие мазка, проведенное Управлением национальной статистики (УНС), показало, что почти 50 000 человек были инфицированы вирусом в любой день прошлой недели, что эквивалентно одному из каждых 1110 человек. Оценка увеличилась на 20 процентов по сравнению с предыдущим семидневным периодом.
Национальная организация, за оценками которой внимательно следят министры, предупредила, что начинает видеть «потенциальный рост» заражений. Но руководитель аналитического отдела исследования Covid-инфекций Сара Крофтс заявила, что «показатели остаются низкими, и еще слишком рано говорить, стало ли это началом тенденции».
Между тем, как пишет Daily Mail, исследователи заявили, что большая часть новых случаев заболевания, вероятно, была связана с индийским штаммом, который с тех пор быстро распространился по Великобритании и закрепился в некоторых частях Лондона и на северо-западе.
Доктор Ивонн Дойл, медицинский директор Общественного здравоохранения Англии, сказала, что агентство обеспокоено индийским вариантом и «постоянно следит за ситуацией».
«Пока мы не узнаем больше, нам очень важно не терять бдительность слишком рано и оставаться осторожными. Мы не хотим свести на нет тот огромный прогресс, которого мы достигли», – добавила она.
Между тем, премьер министр страны Борис Джонсон заявил, что власти Британии приняли решение с 17 мая значительно ослабить ограничения в связи с коронавирусом. Британцам разрешат ходить в гости, путешествовать по стране, будут открыты театры и музеи, кафе и рестораны смогут принимать посетителей в помещениях.
Премьер заявил депутатам-консерваторам, что правило социального дистанцирования «один метр плюс» будет отменено в июне, добавив, что отмена этой меры является «самым большим отличием», которое правительство могло бы внести, чтобы вернуть пабы страны в нормальное состояние.
Карантинные ограничения были введены в Британии с конца марта 2020 года, их ослабляли летом 2020 года и осенью. Всего в стране было введено три локдауна. Правительство обещает снять все ограничения после 21 июня, однако вопрос о полном открытии границ и международных поездках все еще открыт.
Бразильский регулятор получил новые документы по «Спутнику V»
Бразильский регулятор Anvisa сообщил, что ему переданы новые документы для импорта российской вакцины «Спутник V» против коронавируса.
Штаты Мараньян и Баия передали документы 21 мая. Дополнительную документацию изучат в рамках запроса на импорт «Спутника V» от штатов Баия, Мараньян, Сеара, Сержипи и Пернамбуку. Такую же заявку направил Межрегиональный консорциум развития Бразилии, передает РИА «Новости».
Напомним, Anvisa не разрешило импорт и использование в стране российской вакцины, ссылаясь на отсутствие полного комплекта документов. Фармацевтическая компания Uniao Quimica решила начать производство вакцины в стране, не дожидаясь одобрения препарата. На днях в Бразилии выпустили первую партию «Спутника V».
Гинцбург рассказал о течении COVID-19 у привившихся от коронавируса
Привившиеся против новой коронавирусной инфекции граждане в случае заболевания COVID-19 будут иметь минимальные последствия постковидного синдрома, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Конечно. [В случае вакцинации] весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму», – приводит ТАСС ответ Гинцбурга на соответствующий вопрос.
Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщал, что признаки постковидного синдрома отмечаются у 30-60% переболевших коронавирусной инфекцией.
По данным Минздрава, неврологические нарушения, тревога и депрессия отмечаются у 99% перенесших коронавирус, а свыше 70% переболевших вирусом нуждаются в реабилитации. Врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили отмечал, что своевременное выявление постковидного синдрома и лечение также важно, как и лечение самого коронавируса.
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Собянин пожаловался на низкую долю привившихся от COVID-19 в Москве
Процент жителей российской столицы, прошедших вакцинацию от коронавируса, меньше, чем в любом европейском городе, заявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин, призвав москвичей задуматься от вакцинации.
«Мы первые в мире открыли практически свободную прививочную кампанию. Первый в мире крупный город объявил о том, что мы начинаем массовую вакцинацию. ... Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. Причем иногда по некоторым даже в разы», – сказал Собянин на видеозаписи, опубликованной в его блоге.
Он также призвал москвичей, еще не сделавших прививку от коронавируса, задуматься об этом.
Градоначальник добавил, что в настоящее время лечение в стационарах Москвы проходят около 9 тыс. человек с коронавирусом.
В середине мая Собянин заявил, что в Москве стабильная ситуация с коронавирусом, хотя есть небольшой, некритический рост случаев заболевания.
«Вектор» решил подать в ВОЗ заявку на одобрение вакцины «Эпиваккорона»
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» намерен подать заявку во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на одобрение вакцины «Эпиваккорона», сообщил гендиректор центра Ринат Максютов.
Однако, по его словам, эта задача в настоящее время не является первоочередной, так как центр сосредоточен на обеспечении вакциной жителей России, передает ТАСС.
Он также рассказал, что разработка нового варианта вакцины против коронавируса «Эпиваккорона» – «Эпиваккорона-Н» – была необходима для масштабирования производства. «Принципиальных отличий «Эпиваккороны-Н» от «Эпиваккороны» нет. Они различаются технологическими особенностями производства. Поэтому именно это явилось основной причиной необходимости проведения новых клинических исследований. Для того чтобы выйти на масштабное производство, когда мы говорим уже не о сотнях тысяч, а о миллионах доз вакцины в месяц, необходимо было решить производственные задачи, которые требовали небольших изменений», – пояснил Максютов.
Как отметил директор центра, «Вектор планирует получить первые результаты клинических испытаний трехкратной схемы вакцинации препаратом «Эпиваккорона-Н» осенью 2021 года.
«Трехкратная схема вакцинации у нас реализуется в рамках вакцины «Эпиваккорона-Н». Данное исследование было начато в апреле. С учетом того, что между второй и третьей вакцинацией 60 дней, в отличии от первой и второй, где всего 21 день, то первые результаты мы получим не раньше осени», – добавил он.
Ранее сообщалось, что в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора ведутся первая и вторая фазы клинических испытаний трехкратной вакцинации от COVID-19 препаратом «Эпиваккорона».
В России на данный момент зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Стоит отметить, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов.
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